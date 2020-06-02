Тамбов, 2 июня, 2020, 18:05 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение главы администрации Тамбовской области Александра Никитина придать усадьбе «Ивановка» великого композитора Сергея Рахманинова статус музея федерального значения, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Kremlin.ru Владимир Путин провёл рабочую встречу с Александром Никитиным. Фото пресс-службы Кремля

Сегодня, 2 июня, в ходе разговора в режиме видеоконференции с президентом страны Владимиром Путиным губернатор Александр Никитин поблагодарил главу государства за поддержку инициативы празднования на государственном уровне 150-летнего юбилея Сергея Рахманинова, жизнь и творчество которого неразрывно связаны с Тамбовской областью. В связи с предстоящим событием губернатор поспросил включить в список объектов культуры федерального значения музей-усадьбу великого композитора в Ивановке. Сегодня это один из главных мировых культурных центров, связанных с именем Рахманинова. И она станет основной площадкой празднования 150-летия композитора.

«Сегодня, по сути, единственный в мире мемориальный музей-усадьба Сергея Рахманинова — это «Ивановка», расположенная в Тамбовской области. Она служит главной концертной площадкой для многих творческих вузов страны. Поэтому в свете грядущего юбилея обращаюсь к вам с просьбой дать поручение правительству о включении этого музея в список музеев федерального значения», — обратился к президенту губернатор Тамбовской области.

Также Александр Никитин сообщил, что в регионе необходимо построить новые корпуса для туберкулезного диспансера и путепровод между Мичуринском и Кочетовкой. Губернатор попросил главу государства включить эти объекты в адресную инвестиционную программу на 2021 год и последующие периоды на условиях софинансирования.

Президент поддержал все инициативы тамбовского губернатора и пообещал дать соответствующие поручения правительству.