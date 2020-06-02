Калуга, 2 июня, 2020, 18:44 — ИА Регнум. 16-летний калужский подросток получил в полном объеме алименты от своего отца с помощью судебных приставов. Об этом 2 июня сообщил корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель Управления ФССП России по Калужской области АртёмЗалогин.

Фото пресс-службы управления ФССП России по Калужской области Судебный пристав

В отделении судебных приставов по Ленинскому округу города Калуги находится исполнительное производство, возбужденное судом, в соответствии с которым житель областного центра обязан перечислять четверть всех своих доходов на содержание несовершеннолетнего сына. Мужчина официально работает на заводе, и взыскание алиментов производится из его заработной платы. Однако приставы установили, что мужчина имеет дополнительный источник дохода, который тщательно скрывал.

В связи с выясненным фактом приставами был сделан перерасчёт задолженности отца-алиментщика, у которого образовался долг в размере 200 тысяч рублей. В ходе проверки расчетных счетов мужчины в кредитных учреждениях, сотрудники ведомства установили, что на одном имеется необходимая сумма для погашения долга. Счёт арестовали, деньги списали и перевели ребёнку.