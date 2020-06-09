Иван Шилов ИА REGNUM Война

Москва, 10 июня, 2020, 00:05 — ИА Регнум. С первых же дней войны Киев подвергся массированным бомбардировкам. В боях на подступах к Киеву летом 1941 года были разгромлены десять отборных дивизий фашистской Германии. Оборона Киева длилась 72 дня. Но 19 сентября в город вошли фашисты. 778 дней Киев находился в оккупации. Город был освобождён 6 ноября 1943 года. Звание города-героя присвоено Киеву 8 мая 1965 года.

Читайте также: Города-герои. Киев