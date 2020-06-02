В Ярославле подвели итоги конкурса видеороликов фестиваля «День медведя»
Ярославль, 2 июня, 2020, 17:08 — ИА Регнум. В Ярославле подвели итоги конкурса видеороликов, посвященных фестивалю «День медведя». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в межрегиональном объединении туриндустрии «Золотое Кольцо».
В связи с отменой проведения массовых мероприятий, запланированный на конец марта Всероссийский фестиваль «День медведя» был перенесен в интернет-пространство. На протяжении двух месяцев дети Ярославля и области записывали в поддержку фестиваля видеоролики, в которых посвящали главному символу города стихи, песни и целые театральные постановки. Детское творчество организаторы всячески поддерживали и продвигали.
В течение июня победители и лауреаты конкурса будут награждены памятными подарками от организаторов. Их доставят им прямо домой, соблюдая все меры безопасности.
Призовые места поделили Мария Хитрова, Семён Шильников и Дарья Газукина. Все они из Ярославля. Остальных участников отметят дипломами и поощрительными призами.