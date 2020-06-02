Ярославль, 2 июня, 2020, 17:08 — ИА Регнум. В Ярославле подвели итоги конкурса видеороликов, посвященных фестивалю «День медведя». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в межрегиональном объединении туриндустрии «Золотое Кольцо».

НОТ «Золотое кольцо» Победители конкурса фестиваля «День медведя»

В связи с отменой проведения массовых мероприятий, запланированный на конец марта Всероссийский фестиваль «День медведя» был перенесен в интернет-пространство. На протяжении двух месяцев дети Ярославля и области записывали в поддержку фестиваля видеоролики, в которых посвящали главному символу города стихи, песни и целые театральные постановки. Детское творчество организаторы всячески поддерживали и продвигали.

«Как и всем, нам было тяжело отменить столь полюбившийся жителям и гостям Ярославля фестиваль. Решение перенести сам фестиваль в интернет было не сложным, ведь тематика фестиваля сама пропитана творчеством. Медведю уже посвящали конкурсы рисунка, а мы решили посвятить ему стихи и песни. Получилось как нельзя лучше, и отрадно видеть, какое количество юных ярославцев оказались неравнодушными и очень артистичными. Выражаем им и их родителям огромную благодарность», — комментирует конкурс и фестиваль президент НП «МОТ «Золотое Кольцо» Марина Филимонова.

В течение июня победители и лауреаты конкурса будут награждены памятными подарками от организаторов. Их доставят им прямо домой, соблюдая все меры безопасности.

«Мне понравилось учить стихотворение про мишку. Это было не очень сложно и интересно. В садике мы много учим стихи на утренники, поэтому я привык выступать перед зрителями. Поскорее хочу получить свой подарок», — рассказал 5-летний Семён Шильников, один из лауреатов конкурса.

Призовые места поделили Мария Хитрова, Семён Шильников и Дарья Газукина. Все они из Ярославля. Остальных участников отметят дипломами и поощрительными призами.