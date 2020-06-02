Тверь, 2 июня, 2020, 16:27 — ИА Регнум. Рост доходов по большинству видов налогов зафиксирован за первый квартал 2020 года в Тверской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона по итогам заседания облправительства, которое 2 июня провёл губернатор Игорь Руденя.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя

«Бюджет первого квартала — это старт экономики региона, показатель того, как мы входим в годовой процесс. В текущей ситуации очень важно сохранить стабильность финансово-бюджетной системы, обеспечить реализацию всех поставленных задач — исполнение социальных обязательств, национальных проектов, программ по инфраструктурным объектам. И, конечно, обеспечить доходную часть нашего бюджета», — сказал Игорь Руденя.

Как отмечалось на заседании, за первый квартал 2020 года доходы бюджета региона составили 15,6 млрд рублей, или 21% от годового плана, расходы — 12,1 млрд рублей (16% от предусмотренных общих расходов в 2020-м). Отмечается рост доходов по налогам на прибыль организаций, доходы физических лиц, имущество и другим позициям.

За отчётный период 479 млн рублей были направлены на выплаты в демографии, 415 млн рублей — в здравоохранении, ещё 550 млн рублей выделено на поддержку безработных граждан, социальные выплаты, господдержку предпринимателей и по другим позициям. В целом на обеспечение социальных гарантий в первом квартале выделено более 2,2 млрд рублей. В первые три месяца 2020 года расходы складывались из межбюджетных трансфертов на развитие муниципалитетов, субсидий физическим и юридическим лицам, включая поддержку многодетных семей, средств на обслуживание государственного долга и прочие направления.

Также в январе-марте 2020 года в регионе были заключены контракты по строительству, реконструкции и ремонту ключевых областных объектов, в том числе в образовании, спорте, ЖКХ, дорожной сфере, на общую сумму в 4,3 млрд рублей. По проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» исполнение составило 548 млн рублей (17%), по проекту «Демография» — 518 млн рублей (14%), по поддержке малого и среднего предпринимательства — 77 млн рублей (15%).

Отметим, что в 2019 году доходы бюджета Тверской области составили 66,3 млрд рублей (на 11% больше, чем годом ранее), расходы — 62,2 млрд рублей. За прошлый год в регионе отремонтировано 66 учреждений здравоохранения, 182 школы, 34 детских сада, приобретено 72 автомобиля и автобуса для школ и социальных учреждений. В нормативное состояние приведено 356 км региональных и муниципальных дорог.

В 2019 году государственный долг Тверской области в 2019 году снизился на 1,4 млрд рублей и на 1 января 2020 года составил 23,2 млрд рублей. Расходы на обслуживание госдолга уменьшились в три раза, со 118,7 млн рублей в 2018 году до 39,6 млн рублей.