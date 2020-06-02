В калужских домах после ремонта начали протекать крыши
Калуга, 2 июня, 2020, 18:17 — ИА Регнум. Калужские активисты Общероссийского народного фронта призвали подрядчиков компенсировать жильцам ущерб, нанесенный некачественным ремонтом. Об этом 2 июня сообщил корреспонденту ИА REGNUM руководитель регионального исполкома ОНФ в Калужской области Дмитрий Афанасьев.
По его словам, в региональный штаб ОНФ поступили жалобы от калужан о том, что их квартиры, расположенные на верхних этажах многоквартирных домов, затапливает дождями из-за нерадивости подрядчиков при проведении капремонта кровли. В частности, обращения о протекающих крышах поступили от жильцов домов по улице Плеханова, 29а и площади Победы 2 и 3. Общественники проверили все адреса и в каждом обнаружили отсутствие герметичности на крышах, откуда дождевая вода попадает в квартиры.
Общественники предложили подрядчикам побеседовать с каждым собственником жилья и компенсировать ущерб. Одновременно в адрес Фонда капремонта Калужской области общественники направили обращение с просьбой усилить контроль над подрядчиками и организовать проверку в рамках контрактных обязательств.