США сотрясают расовые волнения и массовые беспорядки — все новости
В США продолжаются массовые протестные акции и уличные беспорядки, начавшиеся после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в результате жестокого задержания полицейскими в Миннеаполисе. Постепенно волнения охватили множество городов США, в том числе столицу страны. Зачастую они сопровождаются погромами, грабежами магазинов, поджогами зданий. В ряд городов была введена Национальная гвардия, объявлен комендантский час. Однако пока это не помогло остановить беспорядки. На этом фоне в США продолжается и обостряется предвыборная кампания.
Все новости о ситуации вокруг волнений в США — в трансляции ИА REGNUM.
В Госдуме советуют властям США прислушиваться к требованиям граждан, иначе беспорядки могут перерасти в гражданское противостояние, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня.
Об этом: Депутат Госдумы советует Трампу не прятаться в бункере
Расовые беспорядки в США должны получить оценку со стороны международного сообщества. Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).
Читайте также: Депутат ГД: беспорядки в США должны получить оценку мирового сообщества
«Дональд Трамп вместо того, чтобы успокоить нацию, начал подливать масла в огонь, желая, по всей видимости, устроить гражданскую войну в стране. Иными словами, не преувеличением было бы сказать, что США, как все их знают, находятся на грани». Подробнее — в материале на сайте ИА REGNUM.
Читайте также: Трамп своей политикой довел США до грани — New York Times
В результате стрельбы сотрудников правоохранительных органов при попытке нападения на них протестующих против жестокого обращения полиции, начавшихся из-за смерти в Миннеаполисе Джорджа Флойда, скончался один из участников протестных акций в Лас-Вегасе (штат Невада).
Читайте также: Участник протестов в Лас-Вегасе скончался после стрельбы
Журналист и продюсер новостного агентства Sputnik Николь Руссел получила травмы при стрельбы по ней резиновыми пулями со стороны полиции, после предъявления пресс-карты.
Читайте также: В США от рук полиции пострадала российская журналистка и продюсер
О том, как пришлось защищать ресторан русской кухни «Пушкин» от погромов в городе Сан-Диего (штат Калифорния, США), рассказал его владелец Айк Газарян, передаёт 2 июня «Звезда».
Читайте также: Ресторан «Пушкин» в американском Сан-Диего не сдался погромщикам
Николь Русселл, журналист новостного агентства Sputnik в Вашингтоне, была обстреляна полицией США во время освещения акций протеста. Она получила ранения от резиновых пуль, несмотря на то, что предъявила журналистские документы.
Полиция в некоторых американских городах сочувствует участникам протестов, передаёт CNN.
Телеканал утверждает, что в ряде городов были замечены офицеры полиции, выражавшие свою поддержку участникам акций. Опубликованы соответствующие видеозаписи.
Подробности в материале: CNN рассказал о случаях сочувствия полиции протестующим в США
Полиция американского города Цинциннати в штате Огайо задержала порядка 50 человек, нарушивших режим комендантского часа в ходе акций протеста, сообщает 2 июня USA Today.
Полицейские начали задерживать людей после 20:00 по местному времени. Отмечено, что днём ранее полиция задержала почти 300 человек.
Читайте также: В США в городе Цинциннати задержаны полицией 50 участников акций протеста
Участники беспорядков в США в большей степени озабочены мародерством, недели выражением гражданской позиции. Об этом 2 июня при помощи телемоста заявил владелец русского ресторана в Калифорнии Аик Газарян в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
По его словам, на данный момент события происходят по следующему сценарию: сперва собирается большая толпа, митингующая против полицейского насилия. Однако затем она разделяется на небольшие группы, которые и участвуют в мародёрстве. Причем участникам беспорядков нет дела до гибели афроамериканца при задержании полицией, которое и послужило причиной начала протестов.
Подробности в материале: Владелец русского ресторана в США защищал заведение с оружием в руках
На улицы американских городов 2 июня выведены более 70 тысяч бойцов Национальной гвардии США.
Читайте подробнее: Более 70 тысяч бойцов Нацгвардии выведены на улицы городов США
Целый ряд футболистов итальянского чемпионата разместили на своих страницах в соцсетях записи и хэштеги с поддержкой протеста против убийства Джорджа Флойда, передает Sky.Речь, в частности, идет о таких известных игроках, как Паоло Дибала и Леонардо Бонуччи из «Ювентуса», Ромело Лукаку и Кристиан Эриксен из «Интера», Джанлуиджи Доннарумма и Паоло Мальдини (тренер) из «Милана».
Подробности в материале: Футболисты итальянского чемпионата поддержали американский протест
Нападающий «Торонто Мейпл Лифс» Остон Мэттьюс высказал свое мнение насчет протестов в США против действий полиции.
Читайте также: Мэттьюс о протестах в США: «Нам нужны перемены»
Президент США сообщил об отличной работе по подавлению беспорядков, проделанной всеми в округе Колумбия и в Миннеаполисе.
Подробности в материале: Трамп похвалил силовиков и поблагодарил себя за подавление протестов
В США власти города Нью-Йорка приняли решение продлить режим комендантского часа до 7 июня, сообщил 2 июня журналистам мэр Билл де Блазио в ходе пресс-конференции, транслировавшейся на его странице в Twitter.
Такое решение было принято из-за продолжающихся беспорядков после убийства полицейскими чернокожего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда.
Читайте также: В Нью-Йорке продлён до конца недели режим комендантского часа
Побыстрее пустить в ход нацгвардейцев призвал власти Нью-Йорка американский президент Дональд Трамп 2 июня в Twitter.
Об этом: Трамп о погромах в Нью-Йорке: сброд и неудачники рвут город на части
В США сотрудник полиции намерено несколько раз выстрелил резиновыми пулями в продюсера агентства Sputnik Николь Руссел, которая освещает протесты у Белого дома.
Об этом: В США полицейские стреляли в продюсера агентства Sputnik
По мнению Пушкова, подавление бунтов в США не спасёт страну от расового раскола, так как реальные причины протестов в США никто устранять не собирается.
Подробности в материале: Российский сенатор Пушков дал прогноз, чем закончатся протесты в США
Действия американского президента Дональда Трампа в связи с беспорядками в стране неправильны, заявил 2 июня претендент на президентское кресло от демократов Джо Байден, передаёт CNBC.
Выступая в Конгрессе, он изложил собственный план реформирования полиции и потребовал принять закон, запрещающий использование полицией удушающих методов. Критикуя политику Трампа в сложившейся ситуации, Байден заявил:
«Послушайте, президентство — большая работа. Никому никогда не удаётся всё делать правильно. И мне тоже. Но я обещаю: я не стану торговать страхом и рознью. Я не буду раздувать пламя ненависти. Я буду стремиться залечить расовые раны, которые давно преследуют нашу страну, а не использовать их в политических целях».
Читайте также: Байден обрушился с критикой на Трампа из-за протестов
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала США на международное лицемерие и потерю права рассказывать кому-либо о правах человека на фоне бойни между полицией и протестующими в городах США.
Подробности в материале: МИД РФ обвинил США в лицемерии на фоне бойни между полицией и протестущими
Происходящее в США показывает, что эта страна не такая уж всесильная и непогрешимая, как пытается изобразить, пишет польская газета Rzeczpospolita.
В своей статье Ежи Хащиньский даёт оценку происходящему в США за последнее время, указывая на публикации многочисленных фотографий погромов и прочих связанных с беспорядками сцен.
Автор подчёркивает, что в этой стране люди не чувствуют сегодня себя в безопасности — даже представители власти. Хащиньский резюмирует: имидж США как центра западной цивилизации «рушится на наших глазах».
Польский автор задаёт вопрос, можно ли возлагать на Вашингтон «все надежды, связанные с нашим будущим и безопасностью».
Читайте подробнее: Польское издание предложило задуматься, правильно ли делать ставку на США
Международные институты и правозащитные организации пока никак не отреагировали на нападение полицейских США на продюсера агентства Sputnik в Вашингтоне Николь Руссел, заявляет 2 июня МИД России.
Напомним, 1 июня по Николь Руссел в ходе освещения ею акций протеста у стен Белого дома полицейские открыли огонь резиновыми пулями несмотря на то, что она несколько раз заявила, что является журналистом, и демонстрировала пресс-карту, висевшую у неё на шее.
Читайте также: МИД РФ: правозащитники отреагируют на расстрел продюсера Sputnik в США?
Открытая церемония прощания с погибшим состоится 8 июня, похороны пройдут 9 июня в Хьюстоне.
Подробности в материале: Названа дата похорон Джорджа Флойда, погибшего в США при задержании
Подразделения Национальной гвардии США привлечены к операциям по восстановлению порядка в 28 штатах, охваченных погромами и акциями протеста из-за убийства афроамериканца Джорджа Флойда.
Об этом сообщает 2 июня Twitter Национальной гвардии.
Читайте также: В США силы Нацгвардии введены в 28 штатов для наведения порядка
Два человека стали жертвами беспорядков в населённом пункте Сисеро (штат Иллинойс, США), сообщает 2 июня Associated Press.
Уточняется, что люди погибли в пригороде Чикаго накануне, 1 июня. По итогам этих событий полиция задержала около 60 человек.
Об этом: В пригороде Чикаго два человека погибли в ходе беспорядков
Почти 2,7 тыс. человек задержаны силовиками в округе Лос-Анджелес в американском штате Калифорния с начала протестов и беспорядков, сообщает 2 июня издание Los Angeles Times.
По утверждению издания, не менее 2216 человек были задержаны в Лос-Анджелесе с 30 мая по 2 июня. Еще 475 человек были задержаны полицией в городах Санта-Моника и Лонг-Бич.
Читайте также: СМИ: в округе Лос-Анджелес задержаны полицией почти 2,7 тыс. протестующих
Нацгрардия для подавления беспорядков в Вашингтоне — это избыточная мера, сообщила 2 июня журналистам вашингтонский мэр Мюриэл Боузер.
Комментируя инициативу федеральных властей подключить нацгвардейцев к подавлению протестов в городах, Боузер заявила:
Подробности в материале: Власти столицы США: мы не хотим вооружённую Нацгвардию
Критика Джо Байдена несостоятельна и неавторитетна, написал 2 июня американский президент Дональд Трамп в Twitter.
Комментируя заявление Байдена о том, что действия Трампа в катастрофе с беспорядками в стране ошибочны и что он бы поступал совсем иначе, будь он у руля, глава США написал: «Сонный Джо в политике 40 лет, но ничего не сделал. Теперь он делает вид, что знает ответы, но он не знает и вопросов».
Глава Штатов добавил, адресуясь к своему оппоненту, что «слабостью никогда не победить грабителей, анархистов и погромщиков».
Читайте также: Трамп ответил на критику Байдена: Сонный Джо изображает всезнайку
Компания Facebook будет считать многие записи президента США Дональда Трампа оскорбительными, но не станет подвергать их цензуре, пишет 2 июня газета The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.
Об этом: Facebook не будет подвергать цензуре оскорбительные записи Трампа — СМИ
Департамент по защите прав человека американского штата Миннесота начал расследование случаев проявления расизма среди сотрудников правоохранительных органов, заявил губернатор штата Тим Уолз на своей странице в Twitter.
Читайте подробнее: В Миннесоте начали расследовать случаи расизма среди полицейских
Экс-вице-президент США Джо Байден, который считается наиболее вероятным конкурентом действующего американского лидера Дональда Трампа на выборах, может посетить церемонию прощания с Джорджем Флойдом, которого убили полицейские в ходе задержания в Миннеаполисе, передает телеканал CNN.
Об этом: Байден намерен посетить похороны Джорджа Флойда — CNN
Решение допустить президента США Дональда Трампа к храму Святого Иоанна Павла II после разгона протестующих слезоточивым газом предстоятель архидиоцеза Вашингтона архиепископ Уилтон Грегори назвал «непонятным и предосудительным». Об этом говорится в заявлении, опубликованном 2 июня на сайте архидиоцеза.
Читайте подробнее: Архиепископ Вашингтона осудил решение пустить Трампа в храм Иоанна Павла II
Военнослужащий Национальной гвардии США в штате Миннесота заразился коронавирусом нового типа, передает телеканал CNBC со ссылкой на представителя ведомства.
Читайте подробнее: Военнослужащий Нацгвардии США заразился в Миннесоте коронавирусом
Миллиардер афроамериканец Роберт Джонсон потребовал от властей США компенсацию за многолетнее рабство и унижение, которое пережили чернокожие жители Соединенных Штатов.
Читайте также: В США миллиардер афроамериканец потребовал $14 трлн за «200 лет рабства»
В Нью-Йорке, в районе Манхэттена, с наступлением комендантского часа полиция перекрывает движение автотранспорта южнее 96-й улицы. О мерах, принимаемых в связи с непрекращающимися беспорядками, вызванными гибелью чернокожего Джорджа Флойда в Миннеаполисе, полиция Нью-Йорка сообщает на своей странице в Twitter.
Об этом: Половину Манхэттена закрывают для движения в комендантский час
В США за время протестов и беспорядков, спровоцированных гибелью чернокожего Джорджа Флойда от рук белого полицейского, погибли уже не менее 11 человек. Об этом 2 июня сообщает телеканал KTLA.
Читайте подробнее: Не менее 11 человек погибли в ходе беспорядков в США — СМИ
Журналистам, религиозным деятелям и сотрудникам экстренных служб разрешено перемещение по улицам американского Нью-Йорка во время комендантского часа. Об этом сообщается на сайте городской мэрии.
Об этом: Журналистам разрешили ходить по улицам Нью-Йорка в комендантский час
Воздерживаться от насилия призвал американцев, протестующих в связи с убийством полицией чернокожего Джорджа Флойда в Миннеаполисе, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Об этом 2 июня он написал на своей странице в Twitter.
Читайте также: Генсек ООН призвал демонстрантов в США протестовать мирно
Национальная ассоциация судмедэкспертов США признала официальные результаты экспертизы, проведённой в отношении Джорджа Флойда в штате Миннесота, подтверждающие его смерть от удушения при задержании полицейскими. Об этом 2 июня сообщает телекомпания CNN.
Читайте подробнее: Ассоциация судмедэкспертов США подтвердила смерть Флойда от удушения
Полицейские убили человека, открывшего огонь из огнестрельного оружия в американском Нью-Йорке, передает телеканал ABC со ссылкой на осведомленные источники.
Подробности в материале: В Нью-Йорке в перестрелке погиб один человек
Мэр Нью-Йорка, в котором продолжаются спровоцированные смертью чернокожего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда беспорядки, Билл де Блазио призвал жителям разойтись по домам после наступления комендантского часа в 20:00. Об этом 2 июня он написал на своей странице в Twitter.
Подробности в материале: Разойтись по домам в комендантский час призвал мэр жителей Нью-Йорка
Примерно 1,6 тысячи американских военнослужащих были направлены в окрестности Вашингтона из-за массовых акций протеста, вспыхнувших из-за убийства чернокожего Джорджа Флойда, 2 июня сообщает агентство Reuters, ссылаясь на официального представителя минобороны страны Джонатана Хоффмана.
Военных разместили на базах вокруг американской столицы. Они приведены «в состояние повышенной боеготовности».
Как сообщало ИА REGNUM, 2 июня мэр Вашингтона Мюриэл Боузер заявила, что привлечение нацгвардии для подавления беспорядков в городе — это избыточная мера.
Компания Facebook 2 июня заблокировала страницы и аккаунты, связанные с сообществом American Guard, члены которого обсуждали возможность проноса оружия на акции протеста, спровоцированные гибелью в Миннеаполисе чернокожего Джорджа Флойда. Об этом со ссылкой на сотрудников Facebook сообщает телекомпания CNN.
Подробности в материале: Facebook заблокировала ультраправых, обсуждавших вооружение протестов — СМИ
Один из участников акции протеста в Шарлотт (штата Северная Каролина) против жесткого обращения полиции, которые начались в США после гибели из-за этого в Миннеаполисе местного жителя Джорджа Флойда, арестован местной полицией за ношение винтовки AR. Об этом 3 июня сообщает местное полицейское управление на своей странице в соцсети Twitter.
Читайте также: На акции протеста в Северной Каролине арестовали мужчину с винтовкой
В Нью-Йорке службы заказа такси через Uber, Lyft и другие приложения будут прекращать работу на время комендантского часа, действующего в городе до конца текущей недели. Об этом 3 июня сообщает телеканал CNN.
Подробности в материале: Uber и Lyft прекратят работу на время комендантского часа в Нью-Йорке
Около дома мэра Лос-Анджелеса Эрика Гарсетти перед началом в городе комендантского часа в 18:00 (04:00 3 июня мск) собрались толпы протестующих, выступающих против жестокого обращения полиции. Об этом 3 июня сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на местные каналы новостей.
Подробности в материале: В Лос-Анджелесе участники протестов собрались возле дома мэра города
Протестующие в США продолжили демонстрации против полицейского произвола, несмотря на введение комендантского часа, сообщает 3 июня издание Bloomberg.
Комендантский час в Нью-Йорке ввели вечером 1 июня. Однако на следующий день демонстранты вышли на протест в Бруклине. Протесты также продолжились в Вашингтоне — толпа собралась на площади возле Белого дома.
Издание также отмечает, что департамент по правам человека Миннесоты предъявил обвинение в нарушении гражданских прав полицейскому управлению Миннеаполиса из-за смерти Джорджа Флойда.
Протестные акции против жестокого обращения полиции, которые начались в США из-за гибели в Миннеаполисе от действий последней местного жителя Джорджа Флойда, в городе Портленд (штат Орегон) собрали от 7 до 10 тысяч участников. Об этом 3 июня сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в местной полиции.
Читайте подробнее: В Портленде на акции протеста вышли от 7 до 10 тысяч человек — CNN
Отставной 77-летний капитан полиции США Дэвид Дорн был застрелен участвующими в протестах против жесткого обращения полиции при попытке защитить местный магазин. Об этом 3 июня сообщает WBOC-TV.
Подробности в материале: В Сент-Луисе неизвестные застрелили 77-летнего отставного полицейского
Порядка 200 человек был задержано полицейскими Нью-Йорка в ходе протестных акций против жестокого обращения полиции, которые начались в США из-за гибели в Миннеаполисе местного жителя Джорджа Флойда. Об этом 3 июня сообщает CNN со ссылкой на источники в полиции.
Читайте подробнее: В Нью-Йорке задержали порядка 200 человек из числа протестующих — CNN
Как минимум 9,3 тысячи человек задержано в США во время протестов против жестокого обращения полиции, которые начались по причине гибели от последнего в Миннеаполисе местного жителя Джорджа Флойда. Об этом 3 июня сообщает агентство Associated Press со ссылкой на собственные расчеты.
Читайте подробнее: В США за время протестов задержали более 9 тыс. человек — AP
Жена Дерека Шовена, офицера полиции, обвиняемого в убийстве Джорджа Флойда, просит изменить свою фамилию, поскольку она подает на развод. Келли Шовен, которая была замужем за теперь уже бывшим полицейским Миннеаполиса около десяти лет, оставила своего мужа за день до того, как он был арестован и обвинен в убийстве третьей степени и непредумышленном убийстве Джорджа Флойда. После этого случая протесты вспыхнули по всей стране.
Читайте также: Жена офицера, подозреваемого в убийстве Флойда, подала на развод
Адвокат семьи Джорджа Флойда сообщил, что власти обещают предъявить обвинения всем офицерам, причастным к его смерти. По информации адвоката Бена Крампа, привлечены к уголовной ответственности будут все четыре офицера. Он подчеркнул, что вскрытие показало: Флойду не только прижимали ногой горло, ему также прижали коленями легкие, что не менее важно, чем сдавливание шеи, перекрывающее поток воздуха.
Подробности в материале: Новые подробности убийства Флойда сообщил адвокат семьи
Сотни израильтян вышли вечером 2 июня на улицы Тель-Авива в знак протеста против убийства Джорджа Флойда, которое произошло на прошлой неделе в Соединенных Штатах. Протестующие — израильтяне, включая эфиопских евреев и афроамериканских иммигрантов, — сравнивали ситуацию в Израиле с ситуацией в США, зачитывая списки имен людей, которые, по их словам, стали жертвами жестокости полиции.
Читайте также: Жители Израиля вышли на улицы в поддержку демонстрантов в США
Военная авиационная техника пролетела над Вашингтоном вечером 1 июня в качестве «демонстрации силы» на фоне массовых протестов, связанных с гибелью в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда. Распоряжение о полётах отдал президент США Дональд Трамп, сообщает Associated Press со ссылкой на источники в Пентагоне.
Подробности в материале: AP: Трамп отправил в небо над Вашингтоном военную авиацию
С критикой угроз президента США Дональда Трампа развернуть армейские подразделения для подавления волны протестов против жесткого обращения полиции в стране выступил министр иностранных дел Германии Хайко Маас. Соответствующее мнение он высказал 3 июня в интервью изданию Spiegel.
Подробности в материале: Глава МИД ФРГ отреагировал на угрозы Трампа вывести войска к протестующим
Большинство граждан США считает, что действующий президент страны Дональд Трамп является расистом. Это следует из опубликованных 3 июня результатов опросов Yahoo News / YouGov.
Читайте также: Большинство жителей США считают Трампа расистом — опрос
Американские полицейские, от рук которых погиб афроамериканец Джордж Флойд, действовали также, как ведут себя Соединенные Штаты Америки по отношению к другим странам. Об этом заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи в эфире иранского телевидения.
Об этом: Лидер Ирана сравнил удушение Флойда с действиями США в мире
Национальная гвардия в округе штата Вашингтон объявила о начале расследования по факту использования вертолётов для разгона массовых протестов против полицейского произвола после убийства афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом сообщает BBC.
Подробности в материале: В США начато расследование по факту разгона протестующих вертолётам
На фоне массовых беспорядков и протестов, вспыхнувших в США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе из-за произвола полицейских, папа Римский Франциск выступил с осуждением любого проявления расизма. Об этом 3 июня сообщает информационный портал Vatican News.
Подробности в материале: Папа Римский призвал не закрывать глаза на расизм в США
Беспорядки, которые в настоящее время сотрясают Америку, организованы по той же технологии, по которой устроены прежние оранжевые революции, считает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.
Подробности в материале: Михаил Делягин уверен, что в США идёт репетиция оранжевой революции
США пожинают плоды собственной политики. На эту тему 3 июня в эфире программы «Время покажет» на Первом канале высказался член Совета Федерации Игорь Морозов.
Об этом: Эффект бумеранга — член Совфеда РФ нашел объяснение беспорядкам в США
Непростительным назвал полицейский произвол, в результате которого в США 25 мая погиб афроамериканец Джордж Флойд, британский премьер-министр Борис Джонсон, передаёт 3 июня NDTV.
Джонсон дал первый публичный комментарий по поводу гибели в Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота, США), выступив в британском парламенте сегодня, 3 июня.
Читайте также: Джонсон: сделанное с Джорджем Флойдом в США ужасно и непростительно
Протестующие в Ричмонде, штат Вирджиния, «намеренно» подожгли дом с ребенком внутри, а затем помешали пожарным оперативно работать на месте происшествия, по словам начальника полиции Ричмонда Уилла Смита.
Об этом: В Ричмонде демонстранты подожгли дом с ребенком и не пускали пожарных
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что не поддерживает использование «закона о восстаниях» в целях применения армии против протестующих в США.
Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что официальная Москва отвергает обвинения в причастности к американским беспорядкам.
Шеф Пентагона Марк Эспер заявил, что не поддерживает применение закона, позволяющего применять армию для подавления беспорядков на территории США.
Об этом он сообщил 3 июня на пресс-конференции.
Читайте также: Глава Пентагона заявил, что он против участия армии в подавлении протестов
Беспорядки в США не являются спланированной акцией. Об этом 3 июня заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
По его мнению, сравнивать происходящие в США беспорядки с Майданом не уместно. Ведь в данном случае события носят спонтанный характер.
Об этом: Пушков не считает беспорядки в США акцией для свержения Трампа
Россия не имеет никакого отношения к массовым беспорядкам в США. Об этом 3 июня при помощи телемоста заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол России в США Анатолий Антонов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1»
«Всё, что происходит в США, это результат той политики, которая проводилась в США как в области взаимоотношений между нациями, расами. Сегодня, по сути дела, что происходит в США — это взрыв тех противоречий, которые копились долгое время», — сказал Антонов.
Подробности в материале: Посол РФ назвал причину беспорядков в США
США использует двойные стандарты, критикуя другие страны за действия полиции на акциях протеста и позволяя себе подобное. Об этом 3 июня при помощи телемоста заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол России в США Анатолий Антонов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
По словам дипломата, сегодня нельзя сказать, что США — это витрина соблюдения прав человека.
Читайте также: Посол России заявил о нарушениях прав человека в США
США не в состоянии остановить строительство газопровода «Северный поток — 2». Об этом 3 июня при помощи телемоста заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол России в США Анатолий Антонов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
Во время общения с дипломатом ведущий ток-шоу Евгений Попов поинтересовался, смогут ли США остановить строительство объекта.
Читайте подробнее: США не смогут остановить «Северный поток-2» — посол РФ
Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала руководство США не оставлять без внимания недовольство протестующих на улицах американских городов.
«Должно быть осуществлено глубокое рассмотрение широкого круга вопросов, включая социально-экономические факторы и глубоко укоренившуюся дискриминацию», — сказала Бачелет.
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что в стране пройден критический момент пандемии: число новых случаев заражения коронавирусом значительно снизилось.
Проблемы с протестами не решаются там, где руководящие посты занимают члены Демпартии, заявил 3 июня американский президент Дональд Трамп, передаёт Fox.
Об этом: Трамп о беспорядках в США: где у руля демократы, там и проблемы
Актер «Звездных войн» Джон Бойега собрал толпы на большой лондонской акции протеста против смерти Джорджа Флойда в среду, заявив демонстрантам, что «сейчас самое время» требовать расового равенства.
Об этом: Звезда «Звездных войн» выступил на митинге в поддержку демонстрантов в США
Публикации о том, что американский президент Дональд Трамп ночью 31 мая якобы прятался от протестов в бункере под зданием Белого дома, лживы, заявил глава США:
«Это было ложное сообщение. Я спускался туда в течение дня».
Трамп пояснил, что спускался в бункер, чтобы проинспектировать его состояние, ведь бункер теоретически может пригодиться.
Бывший советник президента США Барака Обамы по национальной безопасности, бывший постоянный представитель Соединенных Штатов при ООН Сьюзен Райс обвинила Россию в разжигании расовых протестов в Америке.
Читайте подробнее: Экс-советник Обамы обвинила Россию в разжигании расовых протестов в США
77-летний Дэвид Дорн был убит во время ответа на сигнал тревоги в ломбарде в ночь на понедельник, сообщило полицейское управление Сент-Луиса на пресс-конференции во вторник.
Читайте подробнее: Полицейский в отставке убит во время погромов в США
Главный демократ Сената Чак Шумер сравнил использование администрацией Трампа военных для защиты Мемориала Линкольна от ущерба, нанесенного протестующими, с разгоном и расстрелом демонстрантов на пекинской площади Тяньаньмэнь в 1989 году.
Читайте также: В Сенате реакцию Трампа на бунты сравнили с событиями на Тяньаньмэнь
Соединенные Штаты уже более недели являются свидетелями демонстраций, когда протестующие маршируют против жестокости полиции и расовой несправедливости. В среду утром Дональд Трамп в своем Твиттере заявил о том, как много он сделал для афроамериканских граждан. Трамп сравнил себя с предполагаемым кандидатом от Демократической партии Джо Байденом и с одним из отцов-основателей.
Об этом: Трамп похвалился, как много сделал для афроамериканского населения США
Несколько тысяч человек приняли участие в акции протеста против полицейского произвола и расизма в Лондоне.
Читайте также: В Лондоне начался штурм участниками акции протеста резиденции Джонсона
В Белом доме опровергли применение слезоточивого газа и резиновых пуль при разгоне демонстрантов вечером 1 июня в Вашингтоне.
Телекомпания CNN со ссылкой на собственные подсчёты сообщает о 9839 арестованных гражданах во время акций протеста в США.
О продлении ещё на сутки комендантского часа сообщил 3 июня журналистам глава города Вашингтона Мюриэл Боузер.
Таким образом, новый комендантский час в американской столице будет действовать с 23:00 (время местное) 3 июня по 06:00 (время местное) 4 июня. О возможности дальнейшего продления решение будет принято в зависимости от складывающейся обстановки в городе.
Миллиардер Стив Балмер отметил, что бизнесменам в США нужно уходить от скрытой предвзятости и предоставлять широкие возможности разным слоям населения.
Подробности в материале: Экс-гендиректор Microsoft обвинил бизнесменов США в расовой дискриминации
Во многих городах США власти начали демонтировать памятники и мемориалы деятелям Конфедерации — местные власти опасаются за их сохранность и боятся, что они спровоцируют еще большие протесты.
Об этом: В США местные власти демонтируют памятники деятелям Конфедерации
Ни слезоточивый газ, ни резиновые пули не применялись для разгона протестующих с площади Лафайет-сквер, сообщила 3 июня журналистам Кейли Макинэни, пресс-секретарь Белого дома.
Таким образом администратор прояснила ситуацию относительно акции протеста у Белого дома вечером 1 июня.
Читайте подробнее: У Белого дома никого не травили слезоточивым газом — пресс-секретарь Трампа
Количество задержанных полицейскими участников акций протеста и массовых беспорядков, перевалило за 9,8 тыс., сообщает 3 июня телеканал CNN.
Телеканал заявляет, что основывается на собственных статистических данных, согласно которым задержано 9839 человек.
Читайте также: CNN: в США полиция задержала более 9,8 тыс. участников протестов
В Белом доме не видят необходимости для привлечения армии к разгону протестующих в городах США.
Об этом: Белый дом заявил о праве Трампа задействовать военных для разгона пртестов
Президент США наделён полномочиями, позволяющими ему задействовать войска для защиты от массовых беспорядков, но на сегодняшний день такой необходимости нет, заявила 3 июня на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани.
«Президент обладает полномочиями задействовать военных для защиты граждан и поддержки полицейских… Это, безусловно, один из инструментов, который мы в случае необходимости задействуем», — сказала она.
Читайте также: Белый дом: Трамп может направить армию на борьбу с беспорядками. Но потом
Нужно провести серьёзные расследования в США, и не только по делу погибшего Джорджа Флойда, говорится в обращении Мишель Бачелет, верховного комиссара ООН по правам человека, обнародованном 3 июня.
Подробности в материале: В ООН заявили, что протесты — повод к серьёзным расследованиям в США
Российский сенатор считает, что на фоне беспорядков для демократов предоставился шанс привести в Белый дом Джо Байдена, у которого в ином случае не было бы на это ни единого шанса.
Читайте также: Пушков заявил, что в США создалась идеальная ситуация для потопления Трампа
Генпрокурор штата Миннесота предъявил обвинения еще троим офицерам полиции, стоявшим рядом с полицейским Дереком Шовином, когда тот душил коленом Джорджа Флойда, сообщила 3 июня сенатор от штата Миннесота Эми Клобушар на своей официальной странице в Twitter.
«Генпрокурор Миннесоты Кит Эллисон переквалифицировал обвинения против Дерека Шовина на убийство второй степени по делу Флойда, а также предъявил обвинения ещё троим офицерам полиции. Это еще один шаг к торжеству правосудия», — написала Клобушар.
Читайте также: В Миннесоте ещё троих полицейских обвинили в убийстве чернокожего Флойда
Столкновения с полицией произошли 3 июня рядом со зданием американского посольства в Афинах. В греческой столице протестующие провели марш. В общей сложности в протестной акции приняли участие несколько тысяч жителей Афин.
Отмечается, что, начавшись мирно, акция переросла в нападения на полицейских, в том числе с применениями коктейлей Молотова и камней. Были подожжены мусорные баки.
Участников беспорядков разгоняли слезоточивым газом и шумовыми гранатами. Теперь, после завершения беспорядков, дороги в районе посольства свободны, по ним снова ездят машины.
Читайте также: Протесты докатились до Афин
Существование неравенства в США и в других частях мира констатировала директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, пишет 3 июня The Washington Post.
В подтверждение своих слов Георгиева привела факт протестов, которые в прошлом году «наблюдались во многих частях мира», не говоря уже о теперешних беспорядках.
Подробности в материале: Глава МВФ: печально, что в США всё ещё остаётся неравенство
Замначальника Скотланд-Ярда поблагодарил участников акции за её мирный характер и пообещал работать вместе с жителями Лондона над тем, чтобы сделать город более безопасным.
Читайте также: Полиция в Лондоне поблагодарила участников акции протеста за сдержанность
Полицейские, охранявшие здание американского посольства в Афинах, были атакованы протестующими 3 июня, передаёт Skai.
Силовиков закидали камнями и коктейлями Молотова. Это произошло в определённый момент, когда протестующие приблизились к зданию.
Об этом: Спецназ у посольства США в Греции закидали коктейлями Молотова
Демонстрации в США привели к столкновению с полицией в Стокгольме
Вывод из американской столицы Вашингтона группы военнослужащих в 200 человек, переброшенных для помощи полицейским в поддержании порядка, отменил глава Пентагона Марк Эспер, сообщает Associated Press.
Подробности в материале: Пентагон отменил вывод военных США из Вашингтона
Обвинение в адрес бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена в бездействии в борьбе с расизмом высказал глава США Дональд Трамп 3 июня в интервью телеканалу Newsmax TV.
Читайте также: Трамп заявил, что Байден не решил проблему расизма в США
Четырем полицейским американского Миннеаполиса, подозреваемым в убийстве негра Джорджа Флойда, суд назначил сумму залога в $1 млн, передает телеканал CNN.
Подробности в материале: Подозреваемым в убийстве Флойда назначили залог в $1 млн — CNN
Губернатор американского штата Вирджиния Ральф Нортем намерен объявить о демонтаже памятника командующему армией Конфедеративных Штатов Америки Роберту Ли, сообщает Associated Press со ссылкой на источник в администрации.
Об этом: Власти штата Вирджиния задумались о демонтаже памятника генералу Ли
Убитый полицейскими в американском штате Миннесота Джордж Флойд был инфицирован коронавирусом нового типа, сообщает газета The Guardian со ссылкой на результаты судебно-медицинской экспертизы.
В США с полок ряда магазинов сети розничной торговли Walmart исчезли боеприпасы и огнестрельное оружие. О решении торговой компании временно убрать их из продажи в связи с участившимися случаями мародёрства на фоне протестов, 3 июня сообщает телекомпания CNN.
Подробности в материале: Walmart изъяла оружие и патроны из части своих магазинов в США
Позволить полиции навести порядок в Нью-Йорке попросила у властей города русскоговорящая община Бруклина, организовавшая 3 июня патрулирование района для борьбы с провокаторами и мародёрами.
Об этом: Русскоязычная община попросила навести порядок в Нью-Йорке
Решение о прекращении на территории Лос-Анджелеса комендантского часа, веденного ранее из-за протестов против жесткого обращения полиции, связанных с гибелью в Миннеаполисе местного жителя Джорджа Флойда, приняли власти города. Об этом 4 июня рассказал мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти, его слова приводит телеканал KTLA.
Об этом: Мэр Лос-Анджелеса обещал с 4 июня отменить комендантский час в городе
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что рассчитывает урегулировать ситуацию с беспорядками в стране без привлечения военных сил.
Подробности в материале: Трамп оценил вероятность привлечения военных для подавления беспорядков
Сбор доказательств по делу о гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских затянется на месяцы. Об этом заявил генеральный прокурор штата Миннесота Кит Эллисон на пресс-конференции, которую транслировали центральные телеканалы США.
«На это нужно продолжительное время. Я не могу назвать крайний срок», — сказал Эллисон и добавил, что для стороны обвинения дело не является простым.
Об этом: Прокурор Миннесоты: на расследование дела Флойда уйдут месяцы
Президент США Дональд Трамп является первым главой страны, который пытается разделить американцев, вместо того, чтобы их объединять. С таким мнением 4 июня выступил экс-министр обороны США отставной генерал Джеймс Мэттис в журнале The Atlantic.
Читайте подробнее: Экс-глава Пентагона заявил, что Трамп пытается «разделить» жителей страны
Слезоточивый газ применили в Новом Орлеане для разгона участников протестных акций, связанных с гибелью в Миннеаполисе от жесткого обращения полиции местного жителя Джорджа Флойда, местные полицейские. Об этом 4 июня сообщает городское управление полиции на своей странице в соцсети Twitter.
Читайте подробнее: Полиция Нового Орлеана применила слезоточивый газ для разгона протестующих
Основные СМИ Америки лгали два дня подряд, считает политолог Владимир Корнилов.
Подробности в материале: «Лги не останавливаясь!» — политолог о главном правиле американских СМИ
В Соединенных Штатах с начала протестов полицейские задержали более 10 тыс. человек, сообщает 4 июня Associated Press.
Читайте также: В США число задержаний с начала беспорядков превысило 10 тысяч
Два сотрудника полиции США, которые напали на журналистов австралийского телеканала 7 News, освещавших протесты вблизи Белого дома в Вашингтоне, на время расследования данного инцидента отстранены от оперативной работы. Об этом 4 июня сообщает американская парковая полиция на своей странице в соцсети Twitter.
Читайте подробнее: Подозреваемые в атаке на репортеров полицейские США отстранены от работы
Компания Lego отказалась рекламировать через интернет игрушечные наборы с фигурками полицейских и преступников на фоне массовых протестов в США, связанных с гибелью при задержании афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом сообщает издание Toybook со ссылкой на пресс-службу компании и письмо маркетологам.
Читайте также: Lego свернула рекламу наборов с полицейскими и преступниками
Убийство Джорджа Флойда стало только поводом для взрыва недовольства, причина же — в чрезвычайно тяжелом (а в последние месяцы еще ухудшившемся) социально-экономическом положении афроамериканцев, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM публицист Рой Медведев, комментируя события в США.
Об этом: Нужна была только спичка: Рой Медведев — о событиях в США
После того, как 3 июня полиция Стокгольма разогнала тысячи протестующих в центре Стокгольма, с призывом к участникам акции обратился министр внутренних дел Швеции Микаэль Дамберг, который призвал соблюдать правила, действующие в период пандемии коронавируса, и проводить митинги и акции протеста в онлайн-режиме. Об этом 4 июня сообщило шведское новостное агентство SVT Nyheter.
Об этом: Министр внутренних дел Швеции призвал митингующих проводить онлайн-протесты
Вечером 3 июня полиция Стокгольма разогнала многотысячную акцию протеста после того, как участники акции попытались прорваться к Королевскому дворцу. Однако поддержка шведских активистов массовых волнений в США, где уже неделю не прекращаются протесты, вызванные смертью афроамериканца Джорджа Флойда в результате его задержания полицейскими, не собирается прекращаться, несмотря ни на продолжающуюся пандемию, ни на установленные ограничения. Теперь полиция в Швеции ожидает массовых протестов 4 июня в Мальмё, расположенном на юге страны. Об этом 4 июня сообщило шведское агентство SVT Nyheter.
Подробности в материале: В Швеции готовятся к новым многотысячным протестам — SVT Nyheter
Поддержку протестующим против полицейского произвола в США в отношении афроамериканцев решили оказать создатели сериалов о работе полиции и звезды этих проектов. Об этом они сообщили на своих страницах в соцсетях.
Об этом: Создатели и актеры сериалов про полицию поддержали протестующих в США
Если президент США Дональд Трамп задействует для подавления беспорядков армию, в стране начнётся гражданская война. Об этом 4 июня заявил депутат Государственной думы РФ Алексей Журавлев («Родина») в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
По словам парламентария, происходящие в США беспорядки имеют те же черты, что и «цветные революции», которые американские политтехнологи устраивали в других странах.
«В связи с коронавирусом специалисты работают дома», — сыронизировал депутат.
Подробности в материале: Депутат Госдумы не исключил гражданской войны в США
Вечером 3 июня в центре Стокгольма прошли многотысячные акции протеста в поддержку непрекращающихся акций протеста в городах США. Подобные события ранее произошли и в центре Парижа. Поводом протестов произошла смерть афроамериканца Джорджа Флойда, вызванной в результате «механической асфиксии» в результате его задержания полицейскими. Организаторы акции в Стокгольме обратились к властям с просьбой провести акцию протеста, и хотя столичные полицейские Швеции знали, что в центре Стокгольма соберется более 50 человек, они заявили, что не смогли отказать людям в праве на протест. Об этом 4 июня сообщило шведское новостное агентство SVT Nyheter.
Об этом: Полиция Швеции о прошедших протестах: «Мы не могли им отказать собираться»
Американца украинского происхождения Богдана Вечирко, влетевшего на бензовозе в толпу протестующих, отпустили, не предъявив обвинения.
Читайте подробнее: В США освободили выходца с Украины, въехавшего в толпу на грузовике
В результате организованных массовых протестов, прошедших в Стокгольме вечером 3 июня, произошли стычки с полицией. Теперь же правоохранители сообщают, что по прошествии данных беспорядков будет организовано тщательное расследование, так как столкновения с силами правопорядка были засняты с помощью полицейских дронов. Об этом 4 июня сообщила шведская газета Aftonbladet.
Об этом: В Стокгольме начнут проверки после массовых беспорядков — Aftonbladet
Эмоциональное выступление в поддержку жертв расизма в целом и темнокожих в частности в ходе акции протеста в Лондоне провел актер Джон Бойега. Об этом сообщили журналисты издания Variety.
Читайте также: Актер из саги «Звездные войны» выразил поддержку протестующим в США
Кризис демократических ценностей в США вызревал давно, считает член Совета Федерации Олег Морозов.
Читайте также: События в США — это кризис традиционной демократии — член Совфеда РФ
Лондонская полиция задержала 13 человек в ходе протестных акций в городе, которые проходили 3 июня в знак протеста против гибели в Миннеаполисе местного жителя Джорджа Флойда. Об этом 4 июня рассказали в Скотленд-Ярде.
Об этом: В Лондоне в ходе акций протеста задержали 13 человек
Видеообращение к «лидеру США» с высказыванием своего мнения о том, каким должен быть глава государства, записал американский актер и рестлер Дуэйн «Скала» Джонсон. Видеозапись он опубликовал на своей странице в Instagram.
Подробности в материале: Дуэйн «Скала» Джонсон обратился к лидеру США
Расследование по линии ООН событий в США может лишь обострить трения между организацией и Вашингтоном, не дав ощутимого практического результата, но проводить такое расследование, тем не менее, надо, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин, комментируя высказывания верховного комиссара ООН по правам человека.
Об этом: Расследование событий в США по линии ООН необходимо, и Бачелет оно по плечу
Российская сторона, как и все пользователи интернета, обратила внимание на то, какими методами пользовались американские силовые структуры для разгона протестующих, сказала 4 июня журналистам официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Российский дипломат указала на применение силовиками в США различных спецсредств, в том числе слезоточивого газа, а также вертолётов «для устрашения». Беспорядки сопровождаются многочисленными арестами.
Об этом: В МИД обратили внимание на методы разгона протестующих в США
В случае распространения лжи о причастности России к беспорядкам в США необходимо подавать на авторов этих заявлений в суд. Об этом 4 июня заявил разведчик, полковник Службы внешней разведки РФ в отставке, доцент кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО Андрей Безруков в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
«Когда дело доходит до суда, они не могут ничего подтвердить. Нашли козла отпущения — это русские. За коронавирус — китайцы, за беспорядки — русские», — сказал Безруков.
Читайте также: Российский разведчик призвал судиться с американскими СМИ
Американская певица Бейонсе призывает своих поклонников сосредоточиться на поисках справедливости для убитого Джорджа Флойда, об этом она пишет в своем Instagram.
Об этом: Бейонсе призывает поклонников «сосредоточиться» на борьбе за справедливость
Более 75 тыс. бойцов Национальной гвардии США участвуют в операциях по противодействию беспорядкам, сообщает 4 июня официальный аккаунт ведомства в Twitter.
«На утро сегодняшнего дня более 75 тыс. бойцов задействованы в местных операциях по всей территории страны, из них более чем 32,4 тыс. помогает правоохранителям защищать жизни людей, охранять собственность, мир и общественную безопасность», — указано в сообщении.
Читайте также: В США свыше 75 тыс. бойцов Нацгвардии задействованы в борьбе с беспорядками
В США губернаторы и мэры, принадлежащие к Демократической партии, всячески саботируют распоряжения президента, считает политический консультант Анатолий Вассерман
Об этом: Трамп, скорее всего, использует войска для подавления мятежей — Вассерман
Расследование дела о применении в отношении одного из участников протестов метода придавливания шеи при задержании начато в городе Сакраменто (штат Калифорния, США), передаёт 4 июня CNN.
Инцидент произошёл в Сакраменто во время протестов. В интернет попало видео, на котором 18-летнего участника протестов Тижона Джонсона полицейские придавили к земле — так же, как это было с Джорджем Флойдом в городе Миннеаполисе (штат Миннесота, США).
Подробности в материале: CNN рассказал о случае придавливания шеи полицейскими в Сакраменто
Комендантский час сегодня, 4 июня, в столице США объявлен не будет, сообщил 4 июня журналистам глава города Мюриэл Боузер.
Читайте также: Власти столицы США решили обойтись без комендантского часа
В спецматериале журнала отмечается, что беспорядки в США достигли масштабов, не виданных с 1968 года, когда был убит борец за гражданские права чернокожих Мартин Лютер Кинг.
Читайте подробнее: Time посвятил обложку погибшему в США Джорджу Флойду и 35 жертвам расизма
В протестах в США участвуют иностранцы, их действия направлены на обострение ситуации, сообщил 4 июня журналистам американский генпрокурор Уильям Барр.
Он заявил об очевидности «иностранного вмешательства» в протесты в США. Эти иностранцы ведут себя так, чтобы «усугубить насилие».
Читайте подробнее: Генпрокурор США: протесты такие жестокие из-за иностранного вмешательства
Мэр столицы США — города Вашингтона Мюриэль Боузер потребовала вывести из города прибывшие из других регионов США контингенты Национальной гвардии и отменила комендантский час в городе.
Об этом: Мэр Вашингтона отменила комендантский час и требует вывести Нацгвардию
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что убийство афроамериканца Джорджа Флойда полицией в Миннеаполисе просто ужасно.
Комендантского часа в Лос-Анджелеса (штат Калифорния, США) 4 июня не будет, написал глава города Эрик Гарсетти в Twitter.
Подробности в материале: Мэр Лос-Анджелеса выполнил своё обещание по комендантскому часу
Акция прошла мирно, сотрудники полиции выразили протестующим свою поддержку.
Читайте также: В Австрии на акцию протеста против расизма собрались более 50 тыс. человек
Участникам массовых акций протеста в США следовало бы сдать тесты на коронавирус. Об этом заявил директор Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Роберт Редфилд.
Подробности в материале: Участникам акций протеста в США рекомендовали сдать тест на COVID-19
Радикальные левые демократы предлагают сократить финансирование полиции, но в противоположность им надо выделить больше денег на полицию, заявил 4 июня президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter.
«У радикальных левых демократов новая мысль — «Сократить финансирование полиции». Вспомните об этом, когда не захотите совершения преступлений против себя самих и членов своей семьи. В эту сторону «сонного Джо» тащат социалисты. Я же являюсь их полной противоположностью, больше денег на правоохранительные органы! Закон и порядок», — написал Трамп.
Читайте также: Трамп заявил, что хочет увеличить финансирование полиции
В столице Австрии Вене прошла демонстрация против произвола полиции на почве расизма в США.
Читайте также: В Вене прошла демонстрация солидарности с протестующими в США
За прошедшие сутки в Нью-Йорке были арестованы около 300 участников беспорядков, спровоцированных гибелью в Миннеаполисе от рук полицейского чернокожего мужчины Джорджа Флойда. Об этом начальник полиции мегаполиса Дермот Шиа сообщил 4 июня на пресс-конференции в штаб-квартире полиции, транслировавшейся телеканалом NY1.
Об этом: В Нью-Йорке за прошедшие сутки арестовали около 300 человек
Президент США Дональд Трамп не планирует посещать церемонию прощания и похороны Джорджа Флойда, чернокожего, погибшего от рук белого полицейского в Миннеаполисе. Об этом со ссылкой на источники 4 июня сообщает агентство Bloomberg.
Читайте также: В планах Трампа посещения церемоний прощания с Флойдом нет — СМИ
За четыре дня акций протестов и массовых беспорядков в Сан-Хосе (штат Калифорния, США) на полицию поступило около 1,2 тыс. жалоб. Об этом 4 июня сообщает телекомпания CNN.
Читайте также: На полицию Сан-Хосе за четыре дня протестов подали более тысячи жалоб
Жителям Австралии стоит воздержаться от протестных акций в поддержку убитого в США негра Джорджа Флойда из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, заявил австралийский премьер-министр Скотт Моррисон, сообщает Reuters.
Читайте также: В Австралии призвали воздержаться от акций протеста из-за коронавируса
Известный американский рэп-исполнитель Канье Уэст, являющийся также мужем фотомодели Ким Кардашьян, передал $2 млн для помощи родственникам Джорджа Флойда, Амада Орбери и других чернокожих жертв насилия в США. Об этом со ссылкой на официального представителя рэпера 4 июня сообщает телекомпании ABC.
Об этом: Американский рэпер Канье Уэст пожертвовал $2 млн семьям Флойда и Орбери
Планы «демонтировать» здание департамента полиции в американском городе Миннеаполис рассматривают в его муниципальном совете, 4 июня сообщил на своей странице в Twitter член совета Иеремия Эллисон, отцом которого является генеральный прокурор штата Миннесота Кита Эллисона.
В этом департаменте работал полицейский Дерек Шовен, убивший чернокожего Джорджа Флойда.
Читайте подробнее: В Миннеаполисе собрались «демонтировать» здание департамента полиции
Администрация социальной сети Twitter удалила видеообращение президента США Дональда Трампа, посвященное убийству негра Джорджа Флойда полицейскими Миннеаполиса в ходе задержания. Об этом сообщила пресс-служба избирательного штаба американского лидера.
Читайте подробнее: Twitter удалил обращение Трампа, посвященное смерти Флойда
Участники протестных акций против жестокого обращения полиции в США должны пройти тест на наличие коронавируса. Такое мнение 5 июня высказал губернатор Миннесоты Тим Уолз на своей странице в соцсети Twitter.
Читайте также: Губернатор Миннесоты порекомендовал протестующим сдать тест на SARS-CoV-2
Примерно 15% граждан США являются «не очень хорошими людьми». Такое мнение 5 июня высказал экс-вице-президент США Джозеф Байден, который добивается выдвижения кандидатом от Демократической партии на пост президента страны, его слова приводит агентство Bloomberg.
Читайте также: Байден назвал 15% жителей США «не очень хорошими людьми»
Перенос первоначальных сроков мероприятия Guerrilla Collective для проведения в этот период акции поддержки протестов в США и движения Black Lives Matter объявили организаторы. Объявление о переносе сроков опубликовано на официальной странице мероприятия в Twitter.
Подробности в материале: В США перенесли сроки проведения мероприятия Guerrilla Collective
Бывший президент США Джимми Картер, комментируя бушующие по стране протесты, заявил, что «молчание может быть столь же смертоносным, как и насилие», и призвал американцев, занимающих позиции «власти, привилегий и моральной совести», бороться с расовой дискриминацией.
Об этом: Протесты в США: экс-президент Джимми Картер рассказал о своих страданиях
5 июня журналисты шведской новостной службы Sveriges Radio выпустили новостную статью под названием «Международные акторы со своей повесткой в американских протестах». Так, издание ссылается на «международных экспертов», согласно мнению которых, «Китай и Россия используют протесты в США в своих целях».
Читайте подробнее: В Швеции обвинили Россию и Китай во вмешательстве в протесты в США
Вечером 4 июня в Мальмё, расположенном на юге Швеции, завершилась демонстрация, посвященная теме полицейского насилия. Собравшиеся пришли на городской пляж с плакатами «Жизни черных важны» (Black lives matter), тем самым поддержав не прекращающиеся уже неделю акции протеста в США в связи со смертью афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом 5 июня сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio.
Читайте подробнее: В Швеции прошла акция протеста против полицейского насилия
Швеция применяет двойные стандарты при оценке действий властей разных стран во время подавления беспорядков. Это проявилось в ситуации с массовыми протестами в США, вызванными гибелью афроамериканца при его задержании полицией, заявило 5 июня посольство РФ в Швеции на странице диппредставительства в Facebook.
Читайте также: Посольство РФ упрекнуло Швецию за двойные стандарты в сфере прав человека
Дело трёх обвиняемых в резонансном убийстве афроамериканца Ахмода Орбери, которое было совершено в феврале 2020 года в США, доведено до суда.
Читайте также: Дело об убийстве афроамериканца в США довели до суда
На фоне массовых акций протеста, жесткости полиции и подрыва морального авторитета США союзники Вашингтона сомневаются в том, что страна сможет снова начать играть роль мирового лидера, тогда как противники могут праздновать.
Читайте также: Foreign Policy: Происходящее в США — праздник для противников Вашингтона
4 июня премьер-министр Южной Кореи Чон Сэ Гюн провел телефонный разговор с послом Южной Кореи в США, с которым обсудил ситуацию в США, включая акции протеста в связи с гибелью афроамериканца. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.
Подробности в материале: Премьер-министр Южной Кореи поручил обеспечить безопасность сограждан в США
В ходе общения с журналистами во время пресс-коференции, состоявшейся 4 июня, премьер-министра Швеции Стефану Лёвена попросили прокомментировать, как относится к прошедшим акциям протеста в Стокгольме, организованным участниками движения «Жизни черных важных важны» (Black Lives Matter). Политик заявил, что относится с пониманием к требованиям протестующих, однако не разделяет время и способ проведения подобных акций в период продолжающейся пандемии коронавируса. Об этом 4 июня сообщила шведская газета Fria Tider.
Об этом: Премьер-министр Швеции прокомментировал массовые протесты в Стокгольме
Верховный суд австралийского штата Новый Южный Уэльс запретил проводить 6 июня в Сиднее акции движения «Жизнь черных имеет значение» (Black Lives Matter) из-за коронавируса. Об этом передает телеканал 9 News.
Подробности в материале: В Австралии запретили акцию протеста против расизма
Мэр Лондона Садик Хан призвал протестующих в поддержку движения Black Lives Matter держаться на расстоянии 2 метров друг от друга и носить маску. «Мы понимаем, почему люди хотят протестовать и ясно дают понять, что «Черная жизнь имеет значение», — очень важно, чтобы люди, которые сильно переживают по этому поводу, могли протестовать, но мы находимся в разгаре глобальной пандемии», — сказал Хан.
Читайте подробнее: Мэр Лондона просит демонстрантов соблюдать социальную дистанцию
Сильнее всего истерию вокруг умершего афроамериканца Джорджа Флойда раздували те СМИ, которые до этого раскручивали «русский след» президента Америки Дональда Трампа и тему импичмента. Об этом заявил военный эксперт Изборского клуба Владислав Шурыгин.
Читайте подробнее: Лидеров Black Lives Matter обвинили в работе на Демократическую партию США
Четверо полицейских Миннеаполиса, подозреваемые в причастности к смерти Джорджа Флойда, уволены из полиции, им предъявлены обвинения. CNN передает подробности, на данный момент известные об этих четверых.
Читайте подробнее: Стали известны детали о службе офицеров, подозреваемых в убийстве Флойда
Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер ещё раз выдвинула требование к президенту Дональду Трампуо выводе из столицы силовиков федерального подчинения.
Об этом она сообщила 5 июня на своей странице в Twitter.
Читайте также: Мэр Вашингтона требует от Трампа вывести федеральные войска из столицы
Президент США Дональд Трампещё раз порекомендовал губернаторам применять Национальную гвардию против погромщиков и участников массовых беспорядков.
Об этом Трамп заявил 5 июня на пресс-конференции.
Читайте также: Трамп призвал «слишком гордых» губернаторов смелее применять Нацгвардию
Минувшей ночью в США протестующие выражали свой гнев по поводу убийства Джорджа Флойда десятые сутки подряд. Протесты были большей частью мирными, передает CNN.
Читайте также: Протесты в США минувшей ночью были мирными — CNN
Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей начал рыдать у гроба Джорджа Флойда во время церемонии прощания с покойным.
Видео сотрясаемого рыданиями главы муниципалитета опубликовано в Сети 5 июня.
Читайте также: Мэр Миннеаполиса разрыдался у гроба Джорджа Флойда
В Вашингтоне переименована часть ведущей к Белому дому 16-й улицы, новое название символизирует поддержку протестов темнокожих, сообщает 5 июня мэр Вашингтона Мюриэл Боузер на своей странице в Twitter.
Теперь один участок 16-й улицы перед зданием администрации президента США официально именуется как «площадь Black Lives Matter».
Читайте также: Площадь Black Lives Matter. У Белого дома переименована часть улицы
Сотни демонстрантов перекрыли главную дорогу возле тель-авивской площади Рабина в ночь на пятницу, протестуя против новых законопроектов, выдвинутых правой коалицией Израиля. Протестующие кричали, что они «Не могут дышать» и «Задыхаются от наступающей диктатуры», ссылаясь на расовые беспорядки, бушующие по всей территории США, где демонстранты выходят с лозунгом «I can`t breath» («Не могу дышать» — последние слова убитого Джорджа Флойда).
Подробности в материале: Тысяча израильтян перекрыла улицу, протестуя против Нетяньяху
Использование удушающих приёмов при задержании людей будет запрещено в городе Миннеаполисе (штат Миннесота, США), сообщает 5 июня Associated Press.
Соответствующее решение принято на переговорах между Миннеаполисом и руководством Миннесоты. Также вводится запрет на использование полицией удушающих устройств.
Читайте подробнее: Полицейским Миннеаполиса запретят задержания с удушающими действиями
Министр обороны США Марк Эсперраспорядился отправить на базы постоянной дислокации всех военных, ранее переброшенных в окрестности Вашингтона для поддержания порядка в условиях возможных массовых беспорядков и протестов, сообщает 5 июня агентство Reuters со ссылкой на неназванного представителя администрации США.
По его словам, около 900 военнослужащих должны отправиться в пункты постоянной дислокации в штаты Северная Каролина и Нью-Йорк. Они оставались в окрестностях Вашингтона, не входя в столицу США.
Читайте также: Reuters: Эспер отдал приказ о выводе всех военных из Вашингтона
По данным компании Facebook, никаких следов вмешательства со стороны иностранных государств по отношению к массовым акциям протеста и беспорядкам в США обнаружено не было.
Читайте также: Руководство Facebook не нашло следов вмешательства России в протесты в США
В Соединённых Штатах растёт число граждан России, желающих вернуться на родину на фоне беспорядков, сообщила 5 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью «Парламентской газете».
Об этом: Захарова сообщила о росте числа желающих вернуться в Россию из США
Готовность ввести в столицу США «группу мужчин и женщин» высказал американский президент Дональд Трамп, отвечая на требования мэра столицы Мюриэл Боузер убрать из города бойцов национальной гвардии. Об этом глава государства 5 июня написал на своей странице в Twitter.
Читайте также: Трамп пригрозил ввести в Вашингтон «группу мужчин и женщин»
Городской совет Миннеаполиса (штат Миннесота, США) 5 июня единогласно принял решение, запрещающее применение сотрудниками полиции удушающих приёмов и средств при задержании. Об этом сообщает телекомпания CNN.
Читайте подробнее: Горсовет Миннеаполиса запретил полицейским применять удушающие приёмы
Национальная гвардия США увеличивает численность в американских городах из-за массовых беспорядков, передает телеканал CNN.
Об этом: Нацгвардия США усилила свою группировку в американских городах
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и члены правительства страны приняли участие в антирасистской демонстрации в Оттаве, передает телеканал CTV.
Читайте подробнее: Трюдо встал на колени на антирасистской демонстрации в столице Канады
Губернатор штата Калифорния (США) Гэвин Ньюсом приказал комиссии по разработке стандартов и обучению полицейских убрать из программ тренировок обучение удушающему захвату, который, воздействуя на сонную артерию, может привести к смерти задерживаемого.
Подробности в материале: Губернатор Калифорнии запретил обучать полицейских удушающим приёмам
Более $100 млн в течение десяти лет выделит организациям, ведущим борьбу за расовую и социальную справедливость, двукратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майкл Джордан и его именной бренд. Об этом сообщает пресс-служба компании Nike.
Читайте также: Майкл Джордан пожертвует $100 млн на расовую и социальную справедливость
Мэр американского города Сиэтла (штат Вашингтон) Дженни Дуркан запретила полиции использовать слезоточивый газ, пока в городе продолжаются общенациональные акции протеста против убийства Джорджа Флойда. Об этом 5 июня сообщает Associated Press (АР).
Об этом: Мэр Сиэтла на 30 дней запретила применение полицией слезоточивого газа
Борьба протестующих в США за расовое равенство является частью борьбы против климатических изменений, заявила шведская экоактивистка Грета Тунберг в ходе беседы с журналистами, сообщает Reuters.
Около 190 учетных записей в социальной сети Facebook, связанных с организациями, пропагандирующими превосходства белой расы, были заблокированы по решению администрации сервиса. Об этом 5 июня сообщает Associated Press со ссылкой на представителей компании.
Читайте также: Facebook удалил около 200 аккаунтов с пропагандой превосходства белой расы
Полицейские, входящие в группу быстрого реагирования полиции американского города Баффало, покинули подразделение, выражая протест против отстранения от работы двух сослуживцев, 5 июня передает телеканал WIVB.
Читайте подробнее: В Баффало все полицейские покинули спецназ после инцидента с демонстрантом
В Нью-Йорке за жестокое обращение с участниками протестов от работы временно отстранены два сотрудника полиции. Об этом говорится в распространенном 5 июня заявлении начальника полиции Нью-Йорка Дермота Ши.
Подробности в материале: Двух полицейских в Нью-Йорке отстранили от службы «за жестокое обращение»
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо встал на колено в знак солидарности с протестующими против расизма в США.
Об этом: Премьер-министр Канады встал на колено, выразив поддержку протестам в США
Торгующая оружием под брендом Kalashnikov USA американская компания RWC Group на фоне протестов в США объявила скидки на некоторые продаваемые её модели огнестрельного оружия. Об этом 6 июня сообщается на сайте компании.
Читайте подробнее: В США на фоне протестов начались скидки на автоматы Калашникова
Глава Twitter Джек Дорси объяснил блокировку в соцсети видеообращения президента США Дональда Трампа, посвященного гибели афроамериканцаДжорджа Флойда во время задержания полицейскими в Миннеаполисе, нарушением закона об авторском праве.
Читайте подробнее:Глава Twitter назвал причину блокировки видеообращения Трампа о протестах
Госсекретарь США Майк Помпео обвинил власти Китая в бессердечных попытках использовать смерть афроамериканца Джорджа Флойда для извлечения собственных политических выгод.
Читайте подробнее: Помпео обвинил Китай в попытках навязать коммунизм на фоне протестов в США
Жители американского города Миннеаполис начали сбор подписей под петиций о переименовании улицы города в честь афроамериканца Джорджа Флойда, который был убит сотрудником полиции во время задержания.
Читайте также: В Миннесоте создали петицию за переименование улицы в честь Флойда
В японской столице Токио прошла протестная акция против расовой дискриминации в США, сообщает агентство Kyodo.
Читайте подробнее: В Токио прошла демонстрация против расовой дискриминации в США
Более 10 тысяч американцев приняли участие в мирной демонстрации против расизма, которая прошла в Вашингтоне. Об этом сообщает РИА Новости.
Об этом: В столице США прошла крупная мирная демонстрация против расизма
Президент США Дональд Трамп по-прежнему доверяет действующему главе министерства обороны страны Марку Эсперу, заявила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни телеканалу CNN.
Читайте подробнее: В Белом доме подтвердили доверие Трампа к главе Пентагона
На Ямайке прошли демонстрации в поддержку протестующих в США против полицейского произвола и расовой дискриминации, сообщает агентство Reuters.
Читайте также: На Ямайке прошли акции в поддержку антирасистских протестов в США
Протестующих против расовой дискриминации в американской столице Вашингтоне оказалось меньше, чем ожидалось изначально, заявил президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter.
Об этом: Трамп заявил, что ожидал увидеть больше протестующих в Вашингтоне
Вывод военнослужащих Национальной гвардии США из Вашингтона может начаться уже 8 июня, заявил командующий нацгвардией в столичном округе Колумбия Уильям Вокер в эфире телеканала CNN.
Подробности в материале: Из Вашингтона могут вывести часть Нацгвардии США
В США состоялся первый за последние 50 лет «марш на Вашингтон».
Об этом: В США состоялся первый за полвека «марш на Вашингтон»
Акция в поддержку протестов против расизма и произвола полиции прошла возле посольства США в Мадриде.
Читайте подробнее: Массовая акция протеста против расизма началась в Мадриде у посольства США
Свыше 170 ученых, деятельность которых финансировал фонд основателя соцсети Facebook Марка Цукерберга и его жены Присциллы Чан, опубликовали открытое письмо, где раскритиковали главу соцсети за сдержанное отношение к высказываниям президента США Дональда Трампа об участниках протестов против жестокого обращения полиции и высказались в пользу ужесточения внутренней политики Facebook.
Об этом: Свыше 170 ученых призвали Цукерберга ужесточить правила Facebook
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что уличные беспорядки, которые в последние дни происходят в США, являются результатом идей, которые Соединенные Штаты продвигали по всему миру, о возможности дестабилизации обстановки и игры на внутренних противоречиях государств.
Об этом: Захарова назвала причину массовых беспорядков в США
Подразделения Национальной гвардии США в ближайшее время начнут покидать Вашингтон, где проходили протесты в связи с гибелью в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом написал 7 июня президент США Дональд Трамп на странице в соцсети Twitter.
«Я … отдал приказ нашей Нацгвардии начать процесс вывода из Вашингтона (подразделений) теперь, когда все находится под полным контролем, — написал глава государства. — Они (бойцы) отправятся домой».
Читайте также: Трамп поручил начать вывод из Вашингтона бойцов Нацгвардии США
В шведском городе Мальмё акция в поддержку движения против расизма Black Lives Matter прошла без задержаний и пострадавших.
Об этом: В шведском Мальмё акция против расизма прошла без задержаний и пострадавших
В Нью-Йорке планируют повести реформирование полицейской системы на фоне уличных протестов, которые охватили город на этой недели, ― в частности, предполагается часть финансирования с полиции перенаправить на профилактическую работу с молодежью.
Об этом: В Нью-Йорке планируют провести реформы в полиции на фоне протестов
Большинство американцев (59%) обеспокоены гибелью афроамериканцаДжорджа Флойда, при этом в меньшей степени (27%) жители страны испытывают тревогу по поводу протестных акций, которые впоследствии привели к насилию.
Подробности в материале: Около 80% избирателей в США считают ситуацию в стране неуправляемой — опрос
В канадской провинции Квебек началась многотысячная акция протеста против расизма и полицейского произвола.
Читайте подробнее: В канадской провинции Квебек началась акция протеста против расизма
В районе Матонге после мирной акции протеста у стен дворца правосудия в центре столицы Бельгии произошли столкновения демонстрантов с полицией.
Читайте подробнее: В Брюсселе произошли столкновения демонстрантов с полицией
В американском городе Чикаго (штат Иллинойс) отменили комендантский час, введенный в связи с беспорядками после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом 7 июня сообщила мэр Чикаго Лори Лайтфут на странице в соцсети Twitter.
«Комендантский час (в городе) отменен, — написала градоначальник. — Это решение вступает в силу немедленно».
Об этом: В Чикаго отменили комендантский час
Массовые уличные протесты в США явно демонстрируют двойные стандарты, которые продвигает американская администрация в мире.
Об этом: В МИД России указали на двойные стандарты США на фоне уличных протестов
Тело афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего при задержании в Миннеаполисе, доставили для проведения похоронных мероприятий в Хьюстон.
Об этом: Тело убитого афроамериканца Джорджа Флойда доставили для похорон в Хьюстон
В Венгрии более тысячи человек собрались на акцию в поддержку чернокожего населения США и против расовой дискриминации, сообщает Синьхуа.
Читайте подробнее: В Венгрии прошел митинг в поддержку негров в США
Президент США Дональд Трамп сообщал своим советникам, что хочет ввести в Вашингтон 10 тысяч военнослужащих для наведения порядка, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в Белом доме.
Об этом: Трамп намеревался ввести в Вашингтон 10 тысяч военнослужащих
Лондонские правоохранители задержали 12 протестующих во время акции против расизма. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте полиции.
Читайте также: В ходе акций протеста в Лондоне полиция задержала 12 участников беспорядков
Участники беспорядков в Лондоне напали на сотрудника видеоагентства Ruptly, посчитав его журналистам The Sun. Об этом сообщает сетевое издание RT.
Об этом: СМИ: в Лондоне участники беспорядков напали на продюсера Ruptly
Полицейский Дерек Шовен, которого подозревают в намеренном убийстве чернокожего Джорджа Флойда, предстанет перед судом в понедельник. Об этом передает РИА Новости.
Об этом: Подозреваемый в убийстве Джорджа Флойда 8 июня предстанет перед судом
В США неизвестный на автомобиле въехал в толпу протестующих против произвола полиции. Инцидент произошёл накануне вечером, 7 июня, в городе Сиэтл штат Вашингтон. Об этом сообщает порталMyNorthwest.com.
Читайте также: В Сиэтле автомобиль въехал в толпу протестующих
Сенатор-республиканец Митт Ромни принял участие в протестной акции в Вашингтоне. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
«Жизни темнокожих имеют значение», — написал Ромни в соцсети под фотографией, запечатлевшей его участие в демонстрации в связи с гибелью в штате Миннесота афроамериканца Джорджа Флойда.
Подробности в материале: Сенатор-республиканец Митт Ромни принял участие в протестах в США
Самой популярной картиной в каталоге стримингового ресурса Netflix на фоне антирасистских протестов в США, проходящих после смерти афроамериканца Джорджа Флойда после жесткого задержания полицией, стала драма «Прислуга» («The Help») с Эммой Стоун и Виолой Дэвис. Об этом сообщили журналисты издания Independent.
Читайте также: Фильм «Прислуга» стал лидером Netflix на фоне протестов в США
В Соединенных Штатах бойцы Нацгвардии, которые были переброшены в Вашингтон для охраны порядков в ходе протестов, вернутся домой к 9 июня, сообщил министр сухопутных сил Райан Маккарти.
Подробности в материале: Охранявшие Вашингтон бойцы Нацгвардии вернутся домой к 9 июня
Депутат Верховной рады Украины Илья Кива назвал гибель Джорджа Флойда началом американского «майдана» и предложил внести американца в списки «Небесной сотни».
Читайте подробнее: Депутат Рады предложил переименовать проспект Бандеры в Киеве
В канадском Монреале сотрудники полиции применили против демонстрантов слезоточивый газ, об этом сообщает издание Montreal Gazette.
Об этом: В Монреале полицейские применили против демонстрантов слезоточивый газ
Руководство американской газеты The New York Times объявило об увольнении одного из ключевых редакторов Джеймса Беннета за публикацию авторской заметки сенатора Тома Коттона, предложившего задействовать войска для подавления протестов. Сообщение об этом опубликовано в Twitter издании.
Читайте подробнее: Редактор NYT уволен за статью о привлечении войск к подавлению протеста
Первый канал не менял финальные титры фильма «Брат-2», который был показан в эфире 7 июня и в конце которого под песню «Гудбай, Америка!» были продемонстрированы кадры погромов в США. Об этом сообщили в пресс-службе телеканала.
«Первый канал, как и другие большие каналы, не показывает финальные титры фильмов. В случае с «Братом-2» и его 20-летием нам показалось важным отметить двух главных создателей этой картины — Сергея Бодрова и Алексея Балабанова. Титрами с их именами показ фильма закончился», — говорится в сообщении.
Читайте также: Первый канал открестился от изменений в титрах фильма «Брат-2»
Вечером 7 июня Первый канал показал фильмы «Брат» и «Брат 2». Вместо финальных титров, звучащих под песню «Последнее письмо» («Гудбай, Америка») группы «Наутилус Помпилиус», были показаны беспорядки в США, после чего сразу началась программа «Время».
Департамент образования Нью-Йорка призвал родителей и опекунов учеников, обучающихся в государственных школах города, провести со своими детьми «важный разговор» о проблемах расизма. Рекомендации, как лучше обсудить эту тему, содержатся в разосланном ведомством письме.
Подробности в материале: Родителям учеников в США посоветовали обсудить с детьми проблему расизма
Инцидент со стрельбой правоохранителей по группе протестующих, переносивших раненого, расследуют власти штата Техас. Об этом сообщает телеканал CNN.
Об этом: В Техасе расследуют стрельбу полиции по протестующим, нёсшим раненого
В Атланте к митингам присоединились вооружённые члены организации «Чёрные пантеры». Они выстроились в линию и возглавили протесты Black Lives Matter.
«Чёрные пантеры» — американская леворадикальная организация, которая ставит своей целью продвижение гражданских прав темнокожего населения — RT.
Белый дом опубликовал кадры закрытой для прессы встречи президента США Дональда Трампа с офицерами Секретной службы, которые обеспечивали безопасность резиденции главы государства в связи с массовыми беспорядками.
Встреча состоялась ночью 4 июня. Трамп поблагодарил офицеров за службу и профессионализм. Цитата из канала «Военный обозреватель».
В США продолжает расти число случаев повреждения имущества граждан Южной Кореи. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.
Читайте подробнее: В США в ходе беспорядков повреждено имущество граждан Южной Кореи — KBS
Вечером 7 июня в центре Гётеборга, расположенного на западном побережье Швеции, жители города организовали акцию протеста «Жизни черных важны» (Black Lives Matter), чтобы выразить свою поддержку американским демонстрантам, которые вышли на улицы своих городов после смерти афроамериканца Джорджа Флойда во время его задержания полицейскими. Поначалу акция в Гётеборге проходила мирно, но после того, как количество участников превысило несколько тысяч, полиция решила разогнать протестующих. В результате столкновений со стражами правопорядка были задержаны 5 человек. Об этом 8 июня сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio.
Читайте также: В шведском Гётеборге произошли массовые беспорядки и погромы
Вечером 7 июня в центре Гётеборга, расположенного на западном побережье Швеции, жители города организовали акцию протеста «Жизни черных важны» (Black Lives Matter), чтобы выразить свою поддержку американским демонстрантам, которые вышли на улицы своих городов после смерти афроамериканца Джорджа Флойда во время его задержания полицейскими. Поначалу акция в Гётеборге проходила мирно, но после того, как количество участников превысило несколько тысяч, полиция решила разогнать протестующих. В ночь с 7 на 8 июня журналисты Sveriges Radio сообщили о 5 задержаниях. Однако 8 июня в 10:59 по местному времени журналисты шведской газеты Fria Tider сообщили уже о задержании 40 человек.
Подробности в материале: В Швеции растет число задержанных в результате массовых беспорядков
Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский ожидает негативного сценария в США.
Читайте подробнее: Жириновский прогнозирует США кладбищенскую тишину
Полиция США вынуждена унижаться перед протестующими, потому что её не поддерживают местные власти. Об этом 8 июня при помощи телемоста заявил бывший сенатор штата Нью-Йорк, адвокат Дэвид Сторобин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
«Полиция работает, но её уже никто не поддерживает», — сказал Сторобин.
Также бывший сенатор штата Нью-Йорк раскритиковал требования протестующих ликвидировать полицию.
Об этом: Экс-сенатор Нью-Йорка: полицию уже никто не поддерживает
Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский для наведения порядка в США предложил создать полицейскую вертикаль.
Читайте также: Жириновский предложил США полицейскую вертикаль
Южнокорейская группа BTS выделила в поддержку движения Black Lives Matter пожертвования в размере $1 млн. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей звукозаписывающей и развлекательной компании Big Hit Entertainment.
Побробности в материале: Южнокорейская группа BTS пожертвовала $1 млн на борьбу с расизмом
Исполняющий обязанности замминистра внутренней безопасности США Кен Куччинелли заявил 7 июня: он не верит, что жизнь Джорджа Флойда была бы спасена, если бы он был белым.
Об этом: Министерство внутренней безопасности США не видит расизма в убийстве Флода
Беспорядки в США продемонстрировали то, насколько условно единство американского общества. Об этом 1 мая заявил руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов на телеканале «Россия 24».
«На протяжении последних десятилетий неолиберальной идеологии на практике происходило расщепление американского общества. Если в период Мартина Лютера Кинга борьба чернокожих была борьбой за признание равноправия, против сегрегаций, то сейчас, с конца 70-х годов по настоящее время, делалось всё для того, чтобы закрепить эти обособленные группы», — заявил Колташов.
Подробности в материале: «Протесты стали индикатором распада нации» — о беспорядках в США
В неявном виде за расовыми беспорядками в США скрывается раскол по линии универсальности гражданских прав. Об этом 1 мая заявил руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов на телеканале «Россия 24».
«Интересна медийная политика, которую проводят республиканцы и ведущие блогеры, близкие к ним и Трампу. Они говорят о единстве гражданских прав, о том, что Америка создавалась именно такой, что здесь одна нация, что никто никого не должен никого дискриминировать — и в том числе что не должна белая девушка вставать на колени перед стоящим перед ней чернокожим парнем, потому что она не ответственна за рабовладение», — заявил Колташов.
Подробности в материале: Политика меньшинств подрывает единство гражданских прав — о протестах в США
Участие в протестах в Вашингтоне сенатора от Республиканской партии США Митта Ромни вызвало сарказм президента страны Дональда Трампа.
В Twitter президент США написал, комментируя видео, где сенатор от штата Юта Ромни идёт вместе с протестующими, что его однопартиец проявляет «потрясающую искренность».
Подробности в материале: Трамп прокомментировал участие в протестах сенатора-однопартийца Ромни
Финансовые элиты США, стоящие за Демократической партией, продолжат использовать все возможности для давления на президента Дональда Трампа, чтобы представить его в качестве ответственного за напряжённую ситуацию в стране. Об этом 8 июня заявил экономист Михаил Хазин на телеканале «Россия 24».
«Нужно устроить такой хаос, чтобы можно было на него списать всё. Пытались списать на коронавирус — не вышло. Логика у них будет следующая, я думаю: стратегия, которую они выбрали, будет устроена так, что банкиры будут максимально раскачивать ситуацию до тех пор, пока Трамп не поймёт, что они готовы в том числе ликвидировать Соединённые Штаты Америки», — заявил Хазин.
Читайте также: «Американской элите нужен хаос, чтобы списать все свои проблемы» — Хазин
Участники акций протеста в британском Бристоле снесли статую Эдварда Колстона — политического деятеля и мецената XVIII века, разбогатевшего на торговле африканскими рабами.
Подробности в материале: Протестующие в Бристоле снесли статую работорговца Эдварда Колстона
«Премьер-министр полностью понимает силу чувств по этому вопросу… Но у нас есть демократические процессы, которыми должны решаться эти вопросы», — сообщил журналистам представитель премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.
Читайте подробнее: Борис Джонсон осудил снос памятника работорговцу в Бристоле
Одна из лидеров демократической партии США Нэнси Пелоси представила законопроект о «всеобъемлющей» реформе полиции страны на фоне массовых беспорядков и акций протеста после резонансного убийства афроамериканца Джорджа Флойда полицейскими при задержании.
Об этом Пелоси заявила 8 июня на пресс-конференции.
Читайте также: Демократы в США предлагают начать полное реформирование полиции
«Я бы никогда не смог притворяться, что статуя работорговца в центре Бристоля… кого-то, кто вполне мог бы владеть одним из моих предков, не была личным оскорблением для меня», — сообщил мэр британского Бристоля Марвин Рис, предки которого жили на Ямайке.
Читайте также: Мэр Бристоля поддержал снос статуи работорговца
Американский политаналитик и бывший сотрудник Секретной службы США Дэн Бонгино раскритиковал призывы к дефинансированию полицейских департаментов. В интервью Fox News Бонгино экс-сотрудник департамента полиции Нью-Йорка назвал эту инициативу «самым катастрофическим и смертоносным решением государственной политики, которое мы видели в современной истории Соединенных Штатов». И это не гипербола, подчеркнул он.
Читайте также: В США назвали роспуск полиции беспрецедентной катастрофой
Адвокат одного из полицейских, обвиненных в смерти Джорджа Флойда, сказал, что его клиент «не стоял в стороне и не смотрел», пока афроамериканец умирал с коленом Дерека Шовена на шее. Об этом сообщает NBC.
Эрл Грей, адвокат полицейского офицера Томаса Лейна, сказал, что его клиент «делал то, что он считал правильным».
Об этом: Адвокат полицейского в деле Флойда: он делал то, что считал правильным
Удушающий приём при задержании попадёт под запрет на территории американского штата Нью-Йорк, сообщил 8 июня журналистам губернатор Эндрю Куомо.
Глава штата рассказал о том, что работа полиции в Нью-Йорке будет реформирована. Помимо запрета удушающего приёма при задержании будут выведены в публичную плоскость дисциплинарные взыскания служителей правопорядка.
Читайте также: Удушающий приём при задержании может попасть под запрет в Нью-Йорке
Соединённым Штатам нужен закон и порядок, так что сокращения финансирования полиции не будет, написал 8 июня американский президент Дональд Трамп.
Комментируя предложенный демократами в Конгрессе законопроект об ограничении возможностей полиции, американский лидер написал, что инициатива «радикальных левых демократов» направлена на сокращение финансирования и даже на отказ от полиции.
Читайте также: Трамп отверг идею оставить полицию без финансирования