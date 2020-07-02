22:56 08.06.2020 Военные нацгвардии будут выведены за пределы Вашингтона в течение ближайших суток, сообщила 8 июня журналистам мэр американской столицы Мюриэл Боузер. Читайте подробнее: Власти столицы США объявили о выводе военных из города

23:01 08.06.2020 Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провёл телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом, сообщает 8 июня администрация турецкого президента. В ходе беседы, затронувшей тему массовых беспорядков в США, Эрдоган заявил, что организаторы погромов и грабежей могут быть связаны с Рабочей партией Курдистана и силами самообороны сирийских курдов (РПК/YPG). Читайте также: Эрдоган обвинил сирийских курдов в причастности к беспорядкам в США

00:45 09.06.2020 Семью чернокожего Джорджа Флойда, убитого полицейскими в ходе задержания 25 мая, посетил бывший вице-президент США и возможный кандидат на предстоящих президентских выборах Джо Байден. Об этом 8 июня сообщил адвокат семьи погибшего Бенджамин Крэмп на своей странице в Twitter. Подробности в материале: Байден посетил семью чернокожего Джорджа Флойда

00:52 09.06.2020 В США бывшие и действующие игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с тёмным цветом кожи создали альянс для борьба с расизмом и нетерпимостью в хоккее. Об этом 8 июня сообщает пресс-служба НХЛ. Читайте подробнее: Игроки НХЛ учредили альянс против расизма в хоккее

01:31 09.06.2020 Президент Намибии Хаге Геингоб осудил расовую дискриминацию в США и ущемление прав чернокожего населения, сообщает Синьхуа. Читайте подробнее: Президент Намибии осудил расизм в США

03:57 09.06.2020 Военные базы армии США, названные в честь конфедератов, могут быть переименованы, передает телеканал CNN. Подробности в материале: В США могут переименовать военные базы, названные в честь конфедератов

05:49 09.06.2020 Министр юстиции — генеральный прокурор США Уильям Барр поддерживает введение в стране запрета на применение полицейскими удушающих захватов. О том, что их применение допустимо лишь в случаях, когда жизни полицейского угрожает опасность, Барр 8 июня заявил в эфире телеканала Fox News. Читайте также: Министр юстиции США поддержал запрет на применение удушающих захватов

05:50 09.06.2020 Уильям Барр. justice.gov

06:02 09.06.2020 Представители демократического меньшинства в Конгрессе США потребовали от президента США Дональда Трампа немедленно демонтировать ограждение, установленное на прошлой неделе вокруг площади Лафайет-сквер в связи с протестами в Вашингтоне. Об этом 8 июня сообщает пресс-служба спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси. Подробности в материале: Демократы потребовали от Трампа убрать забор вокруг Лафайет-сквера

06:08 09.06.2020 Жителю американского штата Миннесота Майклу Вулфу предъявили обвинения в поджоге полицейского участка в Миннеаполисе в ходе уличных беспорядков, сообщает пресс-служба прокуратуры штата. Об этом: Жителю США предъявили обвинения в поджоге полицейского участка

07:03 09.06.2020 Американский историк Эдди Глод, заявивший о существовании «расизма в России», не разбирается в вопросе, и потому ему не следует развивать эту тему, написал 8 июня глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков на своей странице в Twitter. Читайте подробнее: Пушков посоветовал историку из США «не лезть в проблему расизма» в России

08:18 09.06.2020 Десятидневный запрет на демонтаж памятника главнокомандующему армией Конфедеративных Штатов Америки (КША) генералу Роберту Ли (1807−1870) ввёл суд города Ричмонд (штат Вирджиния), передаёт 8 июня агентство Associated Press (АР). Читайте подробнее: Американский суд приостановил демонтаж памятника генералу Ли

08:24 09.06.2020 Решение о том, что задержанные в Лос-Анджелесе в ходе недавних протестов нарушители комендантского часа не понесут никакого наказания, приняли власти города. Об этом 9 июня сообщил мэра Лос-Анджелеса Эрика Гарсетти на своей странице в соцсети в Twitter. Об этом: В Лос-Анджелесе не намерены наказывать нарушителей комендантского часа

08:35 09.06.2020 Обвинения в участии в поджоге здания третьего полицейского участка в Миннеаполисе предъявила прокуратура одному из жителей штата Миннесота. Об этом 8 июня сообщается на сайте министерства юстиции США. Читайте подробнее: В Миннеаполисе предъявили обвинения подозреваемому в поджоге здания полиции

08:45 09.06.2020 Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что не поддержит протестующих, которые игнорируют правила социального дистанцирования и нарушают закон. Читайте подробнее: Джонсон заявил, что не потерпит нарушения законов в ходе протестов

08:49 09.06.2020 В американском штате Виргиния за наезд на протестующих на своём автомобиле задержан лидер праворадикальной группировки Ку-клукс-клан. Как заявили в местной полиции, инцидент произошёл вечером 7 июня на фоне многодневных протестов в районе Ричмонда и по всей стране в связи со смертью темнокожего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда. В результате пострадал один человек. После осмотра медиками от дальнейшего лечения он отказался. Об этом сообщает газета The Washington Times. Читайте также: Главаря ку-клукс-клана обвинили в наезде на толпу протестующих в США

09:10 09.06.2020 Президенту США Дональду Трампу во время массовых протестов, прокатившихся по стране из-за смерти темнокожего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда и быстро переросших в беспорядки, советовали в целях безопасности укрыться в подземном бункере. Об этом заявил генеральный прокурор США Уильям Барр, сообщает 9 июня CNN. Подробности в материале: Трампу предлагали укрыться в бункере по время протестов в США

09:20 09.06.2020 Сторонники второй по величине оппозиционной партии ЮАР, «Борцы за экономическую свободу», протестовали против расизма и жестокости полиции в США у посольства страны в Претории. Подробности в материале:В ЮАР прошла демонстрация против расизма в США

09:40 09.06.2020 Америка завралась сама себе, как со стороны тех, кто убил негра Джорджа Флода, так и со стороны тех, кто грабит и мародерствует, оправдывая себя борьбой с рабством, заявил политолог Сергей Михеев. Читайте также: В Америке лгут и убийцы негра, и его «мстители» — Михеев

09:41 09.06.2020 Расовые конфликты в США имеют прочную историческую основу, поскольку против негров было осуществлено преступление, сопоставимое с геноцидом, заявил российский кинорежиссер Карен Шахназаров. Читайте также: После убийства 10 млн негров нечего удивляться погромам в США — Шахназаров

09:42 09.06.2020 Лидер шведских демократов, третьей крупнейшей политической партии по количеству мест в парламенте Швеции, заявил, что он «озлоблен» после прошедших массовых беспорядков на фоне устроенных протестов движения Black Lives Matter в Гётеборге. Парламентарий требует, чтобы полиция прекратила выдавать разрешения для проведения будущих демонстраций, быстро превращающихся в погромы. Читайте также: В Швеции призвали положить конец протестам Black Lives Matter

10:23 09.06.2020 Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что упразднения полиции или сокращения её финансирования не произойдёт. Подобные инициативы он отверг в ходе совещания в Белом доме с участием правоохранительных органов. «Не будет никакого роспуска нашей полиции, никакого сокращения финансирования», — заявил американский лидер. Читайте подробнее: Трамп: никакого роспуска полиции в США не будет

10:55 09.06.2020 Проведение предвыборных митингов президента США Дональда Трампа может возобновиться в ближайшие две недели в различных штатах. Штаб Трампа планирует такие мероприятия, несмотря на пандемию коронавируса, сообщает газета Politico. «Великое американское возвращение реально, и митинги будут грандиозными», — приводит газета слова главы предвыборного штаба Трампа Брэда Парскейла. Подробности в материале: Предвыборный штаб Трампа готовит «грандиозные» митинги

11:08 09.06.2020 Уже на следующий день после беспорядков на фоне проходящих протестов под лозунгом «Жизни черных важны» (Black Lives Matter) в Гётеборге полиция теперь хочет дать новое разрешение на еще одну так называемую «мирную демонстрацию». Новая акция протеста должна состояться в Мальмё. Об этом 8 июня сообщила шведская газета Fria Tider. Читайте подробнее: В Швеции организуют еще одну акцию протеста Black Lives Matter

11:31 09.06.2020 Семья Джорджа Флойда организует его похороны 9 июня, церемония будет транслироваться в прямом эфире, передает CNN. Мероприятие будет частным. «Эта служба станет праздником жизни Флойда», — заявила Миа Райт, служительницы церкви «Фонтан хвалы», где пройдет церемония. Подробности в материале: Похороны Джорджа Флойда в США будут показаны в прямом эфире

11:38 09.06.2020 Место гибели Джорджа Флойда. (сс) Lorie Shaull

11:38 09.06.2020 Хоккеисты клуба «Вашингтон Кэпиталз» присоединились к акции #BlackLivesMatter, посвящённой памяти погибшего в США чернокожего Джорджа Флойда. Об этом 8 июня сообщается на странице клуба в Twitter. Читайте также: Хоккеисты «Вашингтона» присоединились к акции BlackLivesMatter

13:24 09.06.2020 Лидер группировки «Лига экономических бойцов», Эрнесто Йебоа, был арестован в Гане во время демонстрации против расизма. Демонстранты собрались, чтобы выразить протест против жестокости полиции в США. Смерть афроамериканца Джорджа Флойда вызвала возмущение жителей большинства стран Африки. Об этом: В Гане арестовали организатора антирасистского выступления

14:16 09.06.2020 Предложение одного из лидеров Демократической партии Италии — Лауры Болдрини провести в парламенте Италии акт коллективного вставания на колени в память о Джордже Флойде и в знак осуждения всех форм расизма и дискриминации привело к скандалу. Представитель правой партии «Братья Италии» Джованни Данцелли назвал неуместной эту предложенную либералами «отрежиссированную сцену», заявил, что депутаты как представители народа всегда должны стоять на ногах, а не быть на коленях. Также Донцелли напомнил либералам, что никто из них не предлагал вставать на колени в знак памяти о 18-летней итальянской девушке, которая в 2019 году была изнасилована и жестоко убита нигерийским мигрантом, или в знак памяти о 33 тысячах погибших из-за эпидемии коронавируса в стране. Читайте подробнее: Правые Италии отказались вставать на колени «в память» о Джордже Флойде

15:14 09.06.2020 Протестующие в Берлине. (сс) Leonhard Lenz

16:43 09.06.2020 Президент США Дональд Трамп заявил, что протестующий в Буффало, которого толкнула полиция, «мог быть провокатором «Антифа». "75-летнего Мартина Гуджино оттолкнули после того, как он подошел, чтобы просканировать полицейские средства связи с целью выключить эти устройства. Я смотрел [видеозапись], он упал сильнее, чем его толкнули. Он направлял сканер. Может, это было подстроено?», — написал Трамп.

18:13 09.06.2020 Толпа протестующих в Вашингтоне. (сс) tedeytan

18:44 09.06.2020 Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что во всех районах города появятся участки улиц с названием Black Lives Matter.

19:49 09.06.2020 Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо призвал президента США Дональда Трампа извиниться за твит о том, что происшествие с 75-летним демонстрантом в Буффало было подстроено.

20:50 09.06.2020 Протест в Вашингтоне возле Белого дома. США. 30 мая 2020 (cc) Geoff Livingston

22:30 09.06.2020 Похороны жертвы полицейского насилия Джорджа Флойда начались в городе Хьюстоне (штат Техас, США), передаёт 9 июня CNN. Похороны проходят в Хьюстоне, поскольку это родной город афроамериканца, погибшего 25 июня от рук полиции. Церемония прощания состоялась в церкви The Fountain of Praise, откуда ведётся онлайн-трансляция службы. Читайте подробнее: В Техасе начались похороны Джорджа Флойда

23:52 09.06.2020 Днём Джорджа Флойда объявлен 9 июня в городе Хьюстоне (штат Техас, США), где прошли похороны этого афроамериканца, погибшего от рук полицейских, написал хьюстонский мэр Сильвестр Тёрнер в Twitter. Об этом: В Хьюстоне объявлен День Джорджа Флойда

01:13 10.06.2020 Руководство Военно-морских сил США рассматривает возможность запрета на нанесение флага Конфедеративных Штатов Америки на боевую технику, сообщает агентство Reuters. Читайте подробнее: ВМС США запретят наносить флаг конфедератов на боевую технику

04:06 10.06.2020 Полиция Доминиканской республики разогнала демонстрацию против расизма, сообщает Prensa Latina. Подробности в материале: Полиция Доминиканы разогнала антирасистскую демонстрацию

05:03 10.06.2020 Число граждан России, желающих выехать из США на Родину, могло возрасти из-за расовых беспорядков в Соединенных Штатов, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов на странице посольства в Facebook. Подробности в материале: Посол РФ не исключил желания граждан России уехать из США из-за протестов

06:04 10.06.2020 Горсовет Вашингтона 9 июня единогласным решением одобрил реформу полиции, вызванную массовыми протестами после смерти чернокожего Джорджа Флойда при задержании полицейскими в Миннеаполисе. Об этом сообщает газета The Washington Post. Подробности в материале: В Вашингтоне полиции запретили использовать удушающий прием при задержании

06:18 10.06.2020 Президент США Дональд Трамп представит ряд инициатив по реформированию полиции страны 11 июня, передает телеканал NBC со ссылкой на источники в Белом доме. Об этом: Стало известно о планах Трампа по реформе полиции в США

06:24 10.06.2020 Несколько случаев заражения новым коронавирусом выявлено среди военнослужащих национальной гвардии США, которые охраняли порядок в ходе протестов и беспорядков в Вашингтоне, заявила представитель нацгвардии подполковник Брук Дэвис в ходе брифинга. Читайте подробнее: В США несколько бойцов нацгвардии заразились коронавирусом в ходе протестов

06:31 10.06.2020 Статую работорговца Роберта Миллигана, жившего в XVIII веке, демонтировали с постамента у лондонского музея, сообщает агентство Reuters. Читайте также: В Лондоне демонтировали статую работорговцу из XVIII века

07:22 10.06.2020 Протестующие в Бристоле катят снесенную статую Эдварда Колстона. Цитата из видео «Protesters in UK tear down 17th century slave trader’s statue» поль

08:24 10.06.2020 Фильм «Унесенные ветром» из-за показываемых в нем расовых отношений исключил из каталога стриминговый сервис HBO Max. Об этом сообщили журналисты The Wall Street Journal. Об этом: Сервис HBO Max исключил фильм «Унесенные ветром» из каталога

09:00 10.06.2020 Документальный сериал «Полицейские» (Cops) больше не будет транслироваться американским телеканалом Paramount Network. Такое решение принято в связи с массовыми протестами в США против действий полиции, сообщает газета The New York Times. Первые серии «Полицейских» вышли в 1989 году, к настоящему времени снято 33 сезона. Очередной сезон должен был стартовать 15 июня. Подробности в материале: В США отказались от показа документального сериала о полицейских

10:16 10.06.2020 Временное ограждение у южной стороны комплекса Белого дома, установленное в связи с массовыми протестами, могут демонтировать 10 июня. Об этом сообщили ТАСС в Национальной парковой службе США. Читайте подробнее: В Вашингтоне готовятся демонтировать забор возле Белого дома

10:31 10.06.2020 Организаторы массовых беспорядков, которые вспыхнули в США после смерти темнокожего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда, ответят перед правосудием. Власти США намерены арестовать их. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил министр юстиции — генеральный прокурор США Уильям Барр. Читайте подробнее: Организаторам беспорядков в США пообещали аресты

11:11 10.06.2020 После того, как 25 мая в США во время задержания полицейскими погиб афроамериканец Джордж Флойд, улицы и скверы многих городов страны стали местом столкновений с сотрудниками правоохранительных органов и массовых беспорядков. Акции протестов в США уже перекинулись в Европу. Одной из первых стран, граждане которой столкнулись с мародерством и насилием на улицах своих городов, стала Швеции, где, по крайней мере, уже в двух городах были зафиксированы массовые беспорядки. Теперь в полиции Швеции заявляют, что силы правопорядка намерены более жестко реагировать на происходящее, так как протестующие не соблюдают меры по инфекционному контролю на фоне продолжающейся пандемии коронавируса. Об этом 9 июня сообщило шведское агентство SVT Nyheter. Подробности в материале: В полиции Швеции пообещали ограничить проведение протестов на фоне пандемии

11:12 10.06.2020 В центре Мальмё, третьем по величине городе Швеции, состоялась акция протеста Black Lives Matter («Жизни черных важны»). Участники митинга выражали поддержку американским протестующим, которые устроили акции протеста в связи со смертью афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего при задержании полицейскими. Протест в Мальмё прошел мирно. Сведений о столкновениях с полицией не поступало. Об этом 9 июня сообщило шведское агентство SVT Nyheter. Читайте подробнее: В Швеции прошла очередная акция протеста Black Lives Matter

11:23 10.06.2020 Памятник Христофору Колумбу снесли и выбросили в озеро участники протестных акций против жестокого обращения полиции в Ричмонде (штат Виргиния). Об этом 10 июня сообщает местный телеканал WRIC. Читайте также: В США протестующие снесли памятник Колумбу

14:28 10.06.2020 Полицейский из американского Лос-Анджелеса предстанет перед судом за нанесение побоев безоружному бездомному мужчине. Об этом сообщает газета Los Angeles Times. Прокурор округа Лос-Анджелес Джеки Лейси заявила, что произошёл возмутительный случай незаконного применения силы полицейским. Читайте также: В США хотят судить полицейского за избиение бездомного

15:21 10.06.2020 Протестующие в Сан-Франциско. (cc) quinn norton

16:16 10.06.2020 Литовская полиция проводит досудебное расследование и ещё восемь дел об административных правонарушениях после акции в поддержку прав чернокожих, которая состоялась в центре Вильнюса 5 июня Читайте подробнее: В Литве идет расследование за акцию в поддержку прав чернокожих

18:50 10.06.2020 Памятник первооткрывателю Америки Христофору Колумбу был осквернён протестующими против расизма и полицейского произвола в американском городе Бостоне в штате Масачусетс. Об этом 10 июня сообщило издание CBS Boston. Нападение на памятник, установленный в парке города Бостона, одного из старейших городов в США, произошло в ночь на 10 июня. Протестующие оторвали статуе голову и закинули её в кусты рядом с монументом.

19:09 10.06.2020 Американский полузащитник гельзенкирхенского «Шальке» Уэстон Маккензи подверг президента США Дональда Трампа критике в связи с массовыми протестами против расизма и поведения местной полиции в отношении темнокожего населения страны. «Дональда Трампа можно назвать расистом. Он не подходит на роль президента. Мне он кажется невежественным. Я его не поддерживаю. Если бы у меня была возможность встретиться с Трампом, я не хотел бы с ним встречаться. Я не хочу ни о чем с ним говорить», — приводит высказывание темнокожего американца портал Bild.

21:25 10.06.2020 Протестующие в США. (сс) Elvert Barnes

23:12 10.06.2020 Изменения в федеральное американское законодательство о деятельности полиции, над которыми работает президент США Дональд Трамп, скоро будут окончательно сформулированы и обнародованы, сообщила 10 июня журналистам пресс-секретарь главы государства Кейли Макинэни. Читайте подробнее: В Белом доме рассказали о работе Трампа над реформированием полиции

02:21 11.06.2020 В США не наблюдается роста зараженных новым коронавирусом из-за антирасистских протестов и уличных беспорядков в стране, заявил американский вице-президент Майк Пенс в эфире телеканала Fox Business. Подробности в материале: Пенс не заметил роста числа заболевших COVID-19 из-за протестов в США

02:27 11.06.2020 Запрет на демонстрацию флага конфедератов на своих соревнованиях и мероприятиях вводит Национальная ассоциация гонок серийных автомобилей (NASCAR) США. Об этом говорится в заявлении руководства ассоциации, опубликованном 10 июня на её странице в Twitter. Об этом: На гонках NASCAR в США запретят флаги конфедератов

02:38 11.06.2020 Статую Христофора Колумба в городе Бостоне в США, которая в ночь на 10 июня была обезглавлена протестующими против расизма и полицейского произвола, власти города решили временно убрать в хранилище. Об этом со ссылкой на заявление мэра Бостона Марти Уолша сообщает газета The New York Times. Об этом: В США мэр Бостона приказал «спрятать» статую Колумба от вандалов

02:45 11.06.2020 Спикер палаты представителей Конгресса США демократ Нэнси Пелоси призвала убрать из здания Капитолия в Вашингтоне 11 статуй деятелям Конфедеративных Штатов Америки (КША). Об этом говорится в письме политика. Читайте подробнее: Пелоси призвала убрать статуи конфедератов из Конгресса США

03:29 11.06.2020 Бывший полицейский Томас Лейн, который является одним из обвиняемых по делу об убийстве чернокожего Джорджа Флойда в американском Миннеаполисе, решением суда выпущен на свободу под залог в $1 млн, 10 июня передает телеканал CBS. Читайте также: В США под залог в $1 млн выпустили одного из фигурантов дела Джорджа Флойда

05:30 11.06.2020 Расследование в отношении нескольких полицейских, подозреваемых в неправомерном применении силы в ходе протестов в Лос-Анджелесе в американском штате Калифорния, проводит департамент городской полиции, 10 июня передает телеканал CNN. Подробности в материале: В Калифорнии ряд полицейских наказали за применение силы в ходе протестов

06:32 11.06.2020 Памятник Христофору Колумбу в городе Сент-Пол в американском штате Миннесота был снесен участниками акции протеста, 10 июня сообщает издание Star Tribune. Об этом: В штате Миннесота демонстранты снесли памятник Колумбу — СМИ

07:23 11.06.2020 Протестующие в США. (сс) David Geitgey Sierralupe

07:49 11.06.2020 «Внутренние террористы» захватили американский город Сиэтл в штате Вашингтон, где продолжаются акции протеста против произвола полиции. Об этом на своей странице в Twitter написал президент США Дональд Трамп. Об этом: Трамп назвал протестующих в Сиэтле «внутренними террористами»

07:53 11.06.2020 У участника антирасистских протестов в австралийском штате Виктория выявили коронавирус нового типа, сообщает пресс-служба органов здравоохранения штата. Подробности в материале: Участник антирасистских протестов в Австралии оказался заражен SARS-CoV-2

08:33 11.06.2020 Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон обвинил демонстрантов в «двойных стандартах» и пригрозил предъявлением обвинений в нарушении эпидемиологического законодательства страны. Об этом 11 июня сообщает радиостанция 3AW. Читайте также: Премьер-министр Австралии обвинил участников протестов в двойных стандартах

09:37 11.06.2020 Героизация убитого негра Джорджа Флойда со всеми оговорками — это процесс самоуничтожения США, заявил политолог Сергей Михеев: «Канонизировать рецидивиста, объяснять миллионам бестолковых подростков, что жизнь надо делать с Флойда — это уничтожать собственное будущее». Читайте также: Михеев: канонизация убитого негра Флойда — это самоубийство для США

09:38 11.06.2020 Парламент Туниса отверг законопроект, призывающий Францию покаяться за колониальное прошлое, в том числе и в отношении Туниса. Читайте также: Парламент Туниса отверг законопроект, призывающий Францию покаяться

10:19 11.06.2020 Памятник президенту Конфедеративных Штатов Америки Джефферсону Дэвису, в городе Ричмонд (штат Виргиния) и одну из четырех статуй у монумента Конфедерации времен Гражданской войны в США (1861−1865 годов) в городе Портсмут (штат Виргиния) снесли участники протестных акций против жесткого обращения полиции. Об этом 10 июня сообщили местные СМИ. Читайте также: Протестующие в Виргинии снесли памятники деятелям Конфедерации

10:31 11.06.2020 Экс-министр юстиции США Лоретта Линч окажет помощь в проведении проверки, которая позволит выявить, насколько правильно действовали сотрудники полиции в ходе протестных акций, прокатившихся по США после смерти темнокожего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда. Об этом 11 июня сообщила генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс. Об этом: К проверке действий полиции в США подключится бывший генпрокурор Линч

11:33 11.06.2020 Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон подвергся критике за свои слова об «отсутствии рабства в стране». Об этом 11 июня сообщает Reuters. Читайте также: Премьер-министра Австралии раскритиковали за слова об «отсутствии рабства»

11:34 11.06.2020 Негритянские восстания в США знаменуют закат Запада, который был предсказан еще век назад, заявил российский кинорежиссер Карен Шахназаров. Читайте также: Шахназаров сравнил негритянские бунты в США с Перестройкой в СССР

12:23 11.06.2020 Присущее значительной части деятелей условно «либерального» свойства пренебрежение к мудрости предыдущих поколений чревато серьёзными цивилизационными разрушениями и полным сломом преемственности в человеческой цивилизации, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин, комментируя высказывания Нэнси Пэлоси. Об этом: Неуважение к предкам разрушает цивилизацию: о призыве Нэнси Пелоси

12:53 11.06.2020 Мэр Сиэтла Дженни Дюркан посоветовала президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу «вернуться в бункер». Об этом она написала в своем Twitter. Подробности в материале: Мэр Сиэтла ответила на критику Трампа советом «вернуться в бункер»

13:34 11.06.2020 Рабство не проходит даром для общества — как детская психическая травма. Это относится и к крепостничеству в Российской империи, и к рабству крестьян и политзаключённых в сталинском СССР. И Россию, и США ещё долго будет лихорадить от рецидивов рабства. Читайте также: От Флойда до Зощенко

14:13 11.06.2020 В результате действий полицейских 25 мая в Миннеаполисе (США, штат Миннесота) погиб афроамериканец Джордж Флойд. Вскоре на территории многих городов Соединенных Штатов Америки прошли акции протеста, стремительно перераставшие в массовые грабежи, поджоги и вандализм. Волнения перекинулись через Атлантику в Европу. Швеция стала одной из первых стран, которые столкнулись с массовыми беспорядками на улицах своих городов. Теперь шведские телеканалы не будут показывать популярный сериал «Копы». Об этом 11 июня сообщило шведское агентство SVT Nyheter. Читайте также: Шведское ТВ прекращает показ полицейского сериала из-за расовых беспорядков

14:52 11.06.2020 Коллекцию фильмов и сериалов, касающихся расовых проблем, в одном каталоге собрали на стриминговом сервисе Netflix. Об этом сообщает сетевое издание «Киноафиша». Подробности в материале: Netflix создал специальный каталог фильмов и сериалов о расизме

15:54 11.06.2020 Портрет Джорджа Флойда. (сс) Lorie Shaull

20:36 11.06.2020 Премьер-министр Канады Джастин Трюдо признал вину в «системном расизме» в своей стране. «Мне как премьеру тяжело осознавать, что правительство Канады виновно в регулярной системной дискриминации», — сказал Трюдо.

21:24 11.06.2020 Лидер Партии Brexit Найджел Фараж ушёл с поста ведущего радиостанции LBC после того, как сравнил движение Black Lives Matter с движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

21:35 11.06.2020 Движение против насилия в отношении чернокожего населения Black lives matter назвал новой формой «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) британский политик Найджел Фараж, передаёт 11 июня радиостанция LBC. Читайте также: В Британии движение Black lives matter назвали новой формой «Талибана"*

22:03 11.06.2020 Памятник президенту Конфедеративных Штатов Америки Джефферсону Дэвису в городе Ричмонд (штат Виргиния). (сс) Tomas

23:00 11.06.2020 Глава комитета начальников штабов Марк Милливыразил своё несогласие с намерениями президента США Дональда Трампаприменить силовое подавление протестов, охвативших почти все штаты страны, сообщила 11 июня газета The New York Times. Издание публикует видеозапись выступления Марка Милли перед слушателями Университета национальной обороны. Читайте также: СМИ: глава комитета начальников штабов Милли отстраняется от Трампа

23:50 11.06.2020 Предполагается, что памятник осквернили граждане, поддерживающие акции протеста против расизма в США. Об этом: В Праге вандалы залили краской памятник Уинстону Черчиллю

01:01 12.06.2020 Власти Соединенных Штатов должны вкладывать больше средств в обучение сотрудников полиции и тщательней подбирать кадры, заявил американский лидер Дональд Трамп в ходе мероприятия в штате Техас. Об этом: Трамп призвал тратить больше средств на обучение полиции

02:45 12.06.2020 Полицейское управления американского Лос-Анджелеса (штат Калифорния) расследует более 50 жалоб на поведение сотрудников во время массовых протестов в регионе, передает телеканал ABC. Об этом: В Лос-Анджелесе расследуют более 50 жалоб на поведение полицейских

03:56 12.06.2020 Самодельные взрывные устройства попытался пронести в больницу Университета Стони-Брук на Лонг-Айленде в Нью-Йорке 33-летний мужчина, 11 июня сообщается в Twitter полицейского управления округа Саффолк. Читайте также: В США в больнице задержали мужчину с взрывными устройствами

05:40 12.06.2020 Действия национальной гвардии США в ходе подавления беспорядков необходимо проверить, распорядился американский министр обороны Марк Эспер, 11 июня сообщается на сайте Пентагона. Читайте также: Глава Пентагона поручил оценить действия нацгвардии США в ходе беспорядков

05:41 12.06.2020 По позорному поступку, который совершили четверо полицейских в Миннеаполисе, когда при задержании погиб чернокожий Джордж Флойд, нельзя оценивать всю американскую полицию, заявил президент США Дональд Трамп. Фрагмент интервью с ним 11 июня показал телеканал Fox News. Об этом: Трамп назвал большинство полицейских США «хорошими людьми»

06:29 12.06.2020 Президент США Дональд Трамп обвинил представителей Демократической партии в намерениях сделать американцев беззащитными в связи с их инициативой сократить финансирование полиции. Об этом: Трамп обвинил демократов в желании сделать американцев беззащитными

07:13 12.06.2020 В австралийском Сиднее введен запрет на проведение массовых протестных акций по решению Верховного суда штата Новый Южный Уэльс, сообщил судья Майкл Уолтон в ходе заседания. Подробности в материале: В Сиднее запретили проводить протестные акции

07:16 12.06.2020 Ситуация с распадом Советского Союза может повториться в США, считает обозреватель французской газеты Le Figaro Николя Бавре в своей статье, посвященной ситуации в США. Читайте также: Журналист из Франции заявил, что США угрожает участь СССР

16:29 12.06.2020 Сотрудники полиции полностью готовы к новым уличным акциям протеста в Лондоне и будут задерживать наиболее агрессивных участников, занимающихся вандализмом. Подробности в материале: Сотрудники полиции в Лондоне готовы к новым акциям протеста ― Джонсон

18:03 12.06.2020 В Нидерландах радикально настроенные активисты залили красной краской и разрисовали надписями несколько памятников и фасад Центра современного искусства Витте-де-Вит в Роттердаме. Подробности в материале: В Нидерландах вандалы залили краской несколько памятников

19:06 12.06.2020 Ученые США выразили обеспокоенность тем, что массовые беспорядки в США могут привести к росту числа зараженных коронавирусной инфекцией. Об этом: Ученые США опасаются всплеска коронавируса на фоне массовых беспорядков

19:47 12.06.2020 Заместитель главы Скотленд-Ярда Бас Джавид заявил, что полиция Лондона не потерпит насильственных действий во время мирных протестов и даст уверенный отпор любым беспорядкам. Читайте подробнее: В Лондоне предупредили о недопустимости насилия при уличных протестах

21:23 12.06.2020 Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что ему удастся объединить страну, охваченную протестами. Об этом американский лидер рассказал в эфире телеканала Fox News. Читайте также: Трамп выразил надежду объединить охваченные протестами США

00:26 13.06.2020 Бюджет полиции американского Бостона (штат Массачусетс) сокращен на $3 млн, заявил мэр города Марти Уолш на своей странице в Twitter. Читайте подробнее: В Бостоне сократили расходы на содержание полиции

02:09 13.06.2020 Статуя, символизировавшая собирательный образ военнослужащего Конфедеративных Штатов Америки, была демонтирована в американском Норфолке (штат Вирджиния), сообщает газета The Virginian-Pilot. Подробности в материале: В американском Норфолке снесли памятник конфедератам

02:40 13.06.2020 Власти американского штата Кентукки намерены демонтировать статую президента Конфедеративных Штатов Америки (КША) Джефферсону Дэвису и здания Капитолия, сообщает агентство Reuters. Подробности в материале: В Кентукки намерены снести памятник президенту КША Джефферсону Дэвису

07:12 13.06.2020 Окружной судья Сиэтла Ричард Джонс наложил временный запрет на использование сотрудниками полиции слезоточивого газа против участников беспорядков. Об этом сообщает Fox News, ссылаясь на решение суда. Подробности в материале: В Сиэтле суд запретил полицейским использовать слезоточивый газ

07:26 13.06.2020 Полиция американского штата Оклахома опубликовала видео задержания негра Деррика Скотта, погибшего при задержании в 2019 году, сообщает CNN. Читайте также: Протесты в США разжигают видео полицейского насилия годичной давности

17:32 13.06.2020 В Париже в уличных акциях протеста против расизма и полицейского произвола принимают участие порядка 10 тыс. человек. Об этом: В Париже в акции против расизма принимают участие около 10 тыс. человек

18:55 13.06.2020 Родственники убитого в США афроамериканца Джорджа Флойда намерены подать иск к обвиненному в его убийстве экс-сотруднику полиции Миннеаполиса (штат Миннесота) Дереку Шовину. Об этом в эфире телеканала CNN заявил адвокат семьи погибшего Бенджамин Крамп. Читайте подробнее: В США семья Флойда подаст иск к обвиненному в его убийстве экс-полицейскому

21:19 13.06.2020 26 человек, принимавших участие в акции против расизма, задержали в столице Франции. Об этом 13 июня сообщает префектура полиции в соцсети Twitter. «Правоохранители произвели 26 задержаний», — говорится в сообщении. Читайте также: Протесты в Париже: задержаны 26 человек

21:22 13.06.2020 Посол Российской Федерации Анатолий Антонов заявил, что из-за уличных протестов в Вашингтоне ему пришлось покинуть свою резиденцию и переехать в посольство. Подробности в материале: Посол России в США временно переехал из резиденции из-за уличных протестов

22:08 13.06.2020 Посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов категорически опроверг обвинения в адрес России о разжигании уличных беспорядков в Соединенных Штатах и пожелал американскому народу скорейшего возвращения к нормальной жизни. Читайте подробнее: Посол России отверг обвинения в разжигании уличных протестов в США

23:36 13.06.2020 Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил возмущение в связи с нападениями демонстрантов на полицейских во время уличных акций против расизма в Лондоне. Об этом: Джонсон возмутился столкновениями демонстрантов с полицией в Лондоне

05:28 14.06.2020 Компанию Acme Brick, входящую в состав холдинга Berkshire Hathaway миллиардера Уоррена Баффета, заподозрили в поставке кирпичей протестующим в США, сообщает агентство Bloomberg. Читайте подробнее: Миллиардера Баффета заподозрили в поставке кирпичей протестующим в США

05:43 14.06.2020 Сотрудники полиции американского города Атланта (штат Джорджия) применили слезоточивый газ против протестующих, передает телеканал CNN. Об этом: В Атланте полиция применила против протестующих слезоточивый газ

06:54 14.06.2020 Участники беспорядков в американском городе Нью-Орлеан снесли бюст политика, бизнесмена и рабовладельца Джона Макдоно. Об этом передает телеканал Fox News. Читайте подробнее: В США участники беспорядков снесли бюст рабовладельца

07:01 14.06.2020 Пожар начался в здании закусочной Wendy’s в ходе массовых протестов в американском городе Атланта (штат Джорджия), передает телеканал ABC. Читайте подробнее: В Атланте в ходе беспорядков загорелось здание

07:58 14.06.2020 Управление полиции американской Атланты (штат Джорджия) уволило полицейского, который открыл огонь по негру Рейшарду Бруксу во время задержания, передает телеканал CNN. Об этом: В Атланте уволили полицейского, ранившего негра при задержании

09:11 14.06.2020 Экс-форвард сборной Великобритании Гари Линекер прокомментировал столкновения фанатов с полицией в Лондоне. Об этом бывший нападающий написал на своей странице в Twitter Читайте также: Линекер: фанаты, столкнувшиеся с полицией в Лондоне, разрушают футбол

14:28 14.06.2020 В Париже по решению суда помещены под стражу 21 человек из 26 задержанных накануне участников акции протеста против расизма в Париже. Подробности в материале: После акции протеста против расизма в Париже арестованы более 20 человек

17:52 14.06.2020 В американском штате Джорджия неизвестные открыли стрельбу по людям. Об этом сообщил 14 июня телеканал Fox News. По данным журналистов, инцидент произошел в субботу, 13 июня, в городе Атланта, где в этот момент проходили протесты в связи со смертью афроамериканца. Подробности в материале: Неизвестные открыли стрельбу по людям в Атланте

00:54 15.06.2020 Жертвами стрельбы в американском городе Атланте, штат Джорджия, стали двое погибших и пятеро раненых. Об этом передает Fox News. Подробности в материале: СМИ: стрельба в Атланте привела к погибшим и раненым

03:05 15.06.2020 Между двумя резонансными случаями смерти негров в результате задержания полицией в городах Миннеаполис и Атланта есть существенные различия, заявил министр жилищного строительства и городского развития США Бен Карсон в интервью телеканалу Fox News. Об этом: В США заявили о разных причинах в гибели негров в Атланте и Миннеаполисе

04:22 15.06.2020 Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал защитить памятник бывшему главе правительства сэру Уинстону Черчиллю, сообщает The Telegraph. Об этом: Джонсон пообещал защитить памятник Черчиллю от вандалов

04:29 15.06.2020 Президент США Дональд Трамп подверг резкой критике СМИ, которые умалчивают о фактическом захвате Сиэтла протестующими, создавшими зоны «свободные от полиции». Об этом президент написал в своём Twitter. Читайте также: Трамп раскритиковал СМИ за слабое освещение «левого переворота» в Сиэтле

04:57 15.06.2020 Судебно-медицинская экспертиза округа Фултон подтвердила, что причиной смерти Рейшарда Брукса при задержании в Атланте были огнестрельные ранения, сообщает газета The Atlanta Journal-Constitution. Подробности в материале: Экспертиза подтвердила смерть негра в Атланте от огнестрельных ранений

07:28 15.06.2020 Премьер-министр Канады Джастин Трюдо встал на колено в знак солидарности с протестующими в США. Цитата видео RT

08:18 15.06.2020 Участники акции протеста в Атланте заблокировали автостраду и подожгли круглосуточный магазин, сообщает 14 июня WSB Atlanta. Об этом: Протестующие в Атланте на несколько часов перекрыли автостраду

08:29 15.06.2020 Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на американские СМИ за то, что они замалчивают ситуацию с беспорядками в Сиэтле. Соответствующее сообщения 14 июня американский лидер разместил на своей странице в соцсети Twitter. Читайте также: Трамп обвинил СМИ в замалчивании информации о ситуации в Сиэтле

10:16 15.06.2020 Нагрудные камеры офицеров полиции зафиксировали попытку задержания афроамериканца Рейшарда Брукса в Атланте, в результате которой мужчина погиб. Запись обнародована властями и доступна для просмотра в YouTube. 27-летний Брукс был обнаружен спящим в своей машине возле ресторана быстрого питания. Полицейские проверили его на алкоголь, тест оказался положительным. Конфликта между полицейскими и негром не происходило, пока на Брукса не попытались надеть наручники. Тогда мужчина стал вырываться, завладел электрошокером и, вероятно, попытался его применить. Об этом: Гибель негра при задержании в Атланте запечатлели камеры полицейких

10:42 15.06.2020 Брат Джорджа Флойда Филонус призвал сотрудников полиции США с уважением относиться к «другим». Читайте также: Брат Джорджа Флойда призвал полицейских уважать других людей

11:09 15.06.2020 Самая нелепая и безответственная политическая идея, которую наблюдал за всю свою жизнь американский сенатор Рик Скотт, — это предложение о роспуске полиции. Свое мнение об этом сенатор США высказывает в статье в издании Washington Examiner. Несмотря на очевидную нелепость идеи, она действительно обсуждается, как будто в ней есть плюсы и минусы. Нет никаких «плюсов» в том, чтобы распустить полицию. Нет никаких внятных аргументов в пользу этого безумия, уверен сенатор. Подробности в материале: В США сенатор назвал «самую нелепую и безумную идею»

11:41 15.06.2020 Фильм «Унесенные ветром», исключенный ранее на волне антирасистских протестов из каталога новой стриминговой платформы HBO Max, вновь сделают доступным для просмотра. Об этом сообщили журналисты газеты The Sun. Подробности в материале: В США вернут возможность просмотра картины «Унесенные ветром»

11:59 15.06.2020 Жительница Северной Каролины вместе со своим молодым человеком пошла на акцию протеста Black Lives Matter с плакатом, а вернулась с обручальным кольцом, передает CNN. Об этом: «Так мило!» Беременной жительнице США сделали предложение на акции протеста

12:05 15.06.2020 Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский предложил создать две Америки для решения расовых проблем, передает корреспондент ИА REGNUM 15 июня. Читайте подробнее: Жириновский предложил создать две Америки

12:19 15.06.2020 Кризис в США — культурно-исторический и цивилизационный, ипреодолеть его укреплением вертикали власти невозможно, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин, комментируя высказывания президента России. Об этом: Политические системы США и России разные, но Путин этого как бы не заметил

12:25 15.06.2020 Доступ к одному из эпизодов сериала «Башни Фолти» (Fawlty Towers), выходившего в 1975—1979 годы, из-за расистских реплик главного героя закрыл, а на следующий день вернул стриминговый сервис UKTV, принадлежащий корпорации BBС. Об этом сообщается на сайте BBC. Читайте также: Британский сервис вернул доступ к эпизоду сериала с расистской фразой

12:45 15.06.2020 Протестующие в Вашингтоне переименовали часть улицы перед Белым домом. (сс) Diego Sideburns

12:48 15.06.2020 Протесты в США прошли наиболее активную фазу и теперь поддерживаются примерно в неизменном масштабе. Об этом 15 июня заявил генеральный директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин на телеканале «Россия 24». «Что касается сегодняшней ситуации, то мне кажется, что в каком-то смысле эти события выходят на плато. В политике в тех событиях, что происходят в американских городах, мы тоже можем это наблюдать», — заявил Лепехин. Об этом: «Протесты в США выходят на плато» — политолог

13:01 15.06.2020 Маловероятно, что президент США Дональд Трамп потеряет контроль над ситуацией из-за проходящих в стране протестов, однако избирательная кампания будет проходить в напряжённых условиях. Об этом 15 июня заявил генеральный директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин на телеканале «Россия 24». Читайте подробнее: «Демократы затихнуть волнениям не дадут» — о протестах в США

13:10 15.06.2020 Жёсткая реакция сил правопорядка на протесты в США показывает, что полиция не намерена сдавать свои позиции. Об этом 15 июня заявил генеральный директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин на телеканале «Россия 24». «Это ключевой фактор. Дело в том, что полиция действует достаточно жёстко, ясно, что когда те или иные подразделения полицейских вставали на колени — это была всё-таки определённая тактика», — заявил Лепехин. Читайте также: «Прецеденты будут и дальше» — о новом убийстве афроамериканца в США

13:28 15.06.2020 Протесты в США не смогли перерасти в движение с ясными политическими целями. Об этом 15 июня заявил генеральный директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин на телеканале «Россия 24». «Участники этих событий не выдвинули никаких серьёзных лозунгов. Мы видим, что такие «программы», документы, как требование «Чёрной бабушки», они касаются каких-то чисто шкурных интересов», — заявил Лепехин. Об этом: Протесты в США не смогли перерасти в новую политическую силу — политолог

13:37 15.06.2020 Несмотря на то, что протестующие из-за убийства афроамериканца Джорджа Флойда смогли взять под собственный контроль некоторые территории, ожидать дальнейшего развития ситуации не приходится. Об этом 15 июня заявил генеральный директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин на телеканале «Россия 24». «Нет организованного движения. В том же Сиэттле восставшие контролируют центр. Но при этом они не способны сформировать органы власти и даже не пытаются этого сделать. Я не говорю уже про то, чтобы нечто подобное перекинулось на другие города», — заявил Лепехин. Подробности в материале: «Революции не будет» — политолог о перспективе американского протеста

13:41 15.06.2020 Протесты в США прошли наиболее активную фазу и теперь поддерживаются примерно в неизменном масштабе. Об этом 15 июня заявил доцент Финансового университета при правительстве России Георг Мирзаян на телеканале «Россия 24». «Есть власти штатов, у которых огромные полномочия, есть президент, у которого свои полномочия. Президенту не так легко вмешиваться в дела губернатора, как российскому президенту в дела российского губернатора. У них там не вертикаль власти, а горизонталь власти. И в этом проблема», — заявил Мирзаян. Об этом: США пострадали из-за отсутствия крепкой вертикали власти — политолог

14:17 15.06.2020 Акция протеста в Лондоне в поддержку убитого афроамериканца Джорджа Флойда. 3 июня 2020. Russian.news.cn

14:38 15.06.2020 Бронзовый памятник третьему президенту США Томасу Джефферсону снесли со своего постамента неизвестные в пригороде Портленда (штат Орегон). Об этом 15 июня сообщает местный телеканал KOIN-TV. Подробности в материале: В Портленде неизвестные снесли бронзовый памятник Томасу Джефферсону

14:45 15.06.2020 Фонд поддержки афроамериканских авторов создали на видеохостинге YouTube, принадлежащем американской корпорации Google. Об этом сообщили в блоге компании. Подробности в материале: YouTube создал фонд поддержки афроамериканцев

15:28 15.06.2020 США находится в патовой ситуации в способности повлиять на развитие массовых беспорядков. Об этом 15 июня заявил политолог Евгений Кожокин. Читайте также: Политолог: «Америка попала в западню»

17:02 15.06.2020 Фильм «Унесённые ветром» вернётся на сервис HBO Max с новым вступлением. Об этом 14 июня сообщило издание Entertainment Weekly. В новом вступлении темнокожая телеведущая расскажет об историческом контексте картины. Читайте также: Новая версия: «Унесённых ветром» вернут на HBO Max

17:24 15.06.2020 Снос памятника Христофору Колумбу в Барселоне (Испания) недопустим, заявила глава города Ада Колау, передаёт 15 июня RAC-1. Градоначальник назвала монумент «частью памяти Барселоны». Она предложила сохранить памятник, хотя при этом нужно сделать так, чтобы туристы смогли прочитать поясняющую открытие Колумба информацию. Об этом: Власти Барселоны заступились за Колумба

18:33 15.06.2020 В США сложилась такая ситуация, при которой они едва ли могут считаться эталоном демократического строя. В этих условиях для спасения народовластия в стране её руководству необходимо обратиться к тем же технологиям продвижения демократии, которые Вашингтон обычно применяет за рубежом. Читайте также: Демократию в США спасут лишь технологии цветных революций — Foreign Policy

18:35 15.06.2020 Дональд Трамп на встрече с представителями афроамериканского сообщества. The White House

19:38 15.06.2020 Беспорядки в США могут продолжить своё развитие. Об этом 15 июня заявил разведчик, полковник Службы внешней разведки РФ в отставке, доцент кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО Андрей Безруков в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1». «Зайдёт это, может быть, далеко. Но ни Дональд Трамп, ни демократы разгонять это пока не собираются», — отметил разведчик. По его мнению, беспорядки выгодны в рамках предвыборной программы как демократам, так и республиканцам. Читайте также: Российский разведчик: Трамп рад беспорядкам

19:42 15.06.2020 Беспорядки в Вашингтоне. (сс) Brett Weinstein

02:01 16.06.2020 Глава полиции американского Нью-Йорка Дермот Шиа решил расформировать подразделения полицейских в штатском, занимавшихся борьбой с преступностью, сообщает газета Daily News. Об этом: В Нью-Йорке расформируют группы полицейских в штатском

02:30 16.06.2020 Установленный во французском городе Отмон бюст основателя Пятой республики во Франции генерала Шарля де Голля облит вандалами оранжевой краской, 15 июня сообщил президент региона О-де-Франс Ксавье Бертран на своей странице в Twitter. Читайте подробнее: Во Франции осквернили памятник генералу де Голлю

03:08 16.06.2020 В Атланте власти предписывают полиции новые правила применения силы, направленные на снижение уровня эскалации напряженности. О подписании исполнительного указа, обязывающего полицию применять новую тактику, 15 июня объявила мэр Атланты Кейша Лэнс Боттомс в ходе транслировавшейся телеканалом Fox News пресс-конференции. Читайте подробнее: В США власти Атланты начали реформу полиции

06:09 16.06.2020 Комитет ООН по борьбе с расовой дискриминацией призвал власти США провести немедленную реформу полиции, передает телеканал NHK. Подробности в материале: Комитет ООН призвал США провести полицейскую реформу

06:50 16.06.2020 Акция протеста против насилия полиции в Сан-Паулу переросла в беспорядки, в ходе которых было подожжено не менее четырех автобусов, 15 июня передает телеканал Globo. Подробности в материале: В Сан-Паулу в ходе протестов против насилия полиции подожгли автобусы — СМИ

07:07 16.06.2020 Вашингтон после протестов 5 июня 2020. (сс) Ted Eytan

07:20 16.06.2020 США следует разделить на две части, считает лидер фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский. Об этом он написал в своем Telegram-канале. По мнению депутата, стране не удастся преодолеть расовое противостояние и, в связи с этим, чернокожим необходимо предоставить для отдельного проживания два или три штата, на территории которых будут работать свои полицейские, медики и преподаватели. Подробности в материале: Жириновский предложил разделить США по расовому признаку

09:03 16.06.2020 Круглый стол в Белом доме с представителями афроамериканского сообщества

09:31 16.06.2020 Четыре смертных приговора, вынесенных на федеральном уровне, будут исполнены летом 2020 года в США после 17-летнего перерыва. Сообщение об этом опубликовано американским минюстом. Исключительной мере наказания подвергнут четверых преступников, осуждённых за убийства и изнасилования детей. Подробности в материале: Федеральные власти США вернулись к практике смертной казни через 17 лет

10:03 16.06.2020 В ходе протестов против расизма и жестокого обращения полиции, которые начались в городах США после гибели в Миннеаполисе местного жителя Джорджа Флойда, в американском городе Альбукерке (штат Нью-Мексико) произошла стрельба. Об этом 16 июня сообщается в заявлении местной полиции на официальной странице в соцсети Twitter. Читайте подробнее: В американском штате Нью-Мексико в ходе протестов произошла стрельба

10:31 16.06.2020 По мере того как по всем США продолжаются демонстрации протеста после смерти Джорджа Флойда, жители этой страны рассматривают протесты не только как реакцию на смерть одного человека, но и как выражение разочарования по поводу давних проблем. Об этом сообщает Pew Research Center на основании собственного опроса. Об этом: Жители США назвали причины расовых беспорядков в стране — опрос

10:50 16.06.2020 Посольство США в Сеуле, Южная Корея, сняло большой баннер в поддержку движения Black Lives Matter после запроса руководства Госдепартамента, а также убрало радужный флаг, который символизирует ЛГБТ. Об этом сообщает 16 июня CNN. Читайте подробнее: Флаги ЛГБТ и BLM сняты с посольства США в Сеуле

11:04 16.06.2020 Протестующие в Юджине. (сс) David Geitgey Sierralupe

11:49 16.06.2020 Обещание Джо Байдена выбрать женщину в качестве своей напарницы на выборах и его рассмотрение нескольких афроамериканских женщин-политиков на эту роль подстегнули в очередной раз разговоры об «историчности» Байдена. Однако в данном случае говорить об историчности неправомерно, напоминает политаналитик Джозеф Симмонсон в издании Washington Examiner. В США уже был вице-президент от расового меньшинства, им стал республиканец Чарльз Кертис, который имел индейское происхождение. Читайте также: Байдену напомнили, что у США уже был вице-президент из расовых меньшинств

13:23 16.06.2020 Напряжённая ситуация в США может сохраняться на протяжении всей избирательной кампании. Об этом 16 июня заявил эксперт клуба «Валдай» и РСМД Георгий Асатрян на телеканале «Россия 24». «Накал и напор страстей чуть-чуть спал, но это ненадолго. Мне кажется, взять под контроль ситуацию властям, то есть администрации Трампа, пока не удаётся. Потому что масштабы происходящего очень серьёзные, и я думаю, что это будет продолжаться ближайшие несколько, может быть, даже месяцев», — заявил Асатрян. Читайте также: США прогнозируют долгие месяцы политической нестабильности

13:39 16.06.2020 Культурные барьеры являются одной из основополагающих проблем американского общества. Об этом 16 июня заявил эксперт клуба «Валдай», и РСМД Георгий Асатрян на телеканале «Россия 24». «Америку мы сами неплохо все знаем, и многие бывали там, работали, в том числе и я. Расизм там есть — это понятно. Там есть эти проблемы, социальные, культурные, очень глубокие проблемы, проблемы между штатами — они достаточно разные, люди там очень разные», — заявил Асатрян. Читайте подробнее: Расизм в США неотделим от социальной несправедливости — эксперт

13:48 16.06.2020 Бизнес, связанный с элитой Демократической партии, поддержал протесты, начавшиеся в связи с убийством Джорджа Флойда. Об этом 16 июня заявил эксперт клуба «Валдай» и РСМД Георгий Асатрян на телеканале «Россия 24». «Многие представители крупного и среднего бизнеса, американские олигархи поддержали эти протесты. Многие из этих представителей бизнеса очень близки к демократам, безусловно близки к демократам. Демократическая партия, лидеры этой партии поддержали эти протесты — они просто участвуют в митингах, кандидат в президенты от демократов, бывший вице-президент Джо Байден активно в них участвует, ходит с протестующими», — заявил Асатрян. Подробности в материале: «Крупный бизнес США поддержал протест против Трампа» — политолог

14:13 16.06.2020 Президент США Дональд Трамп не спасётся, даже если его снова изберут президентом, считает экономист Василий Колташов. Читайте подробнее: Америке предсказали дальнейший рост инфляции и социальной напряжённости

14:49 16.06.2020 Протесты в Лондоне в поддержку погибшего Джорджа Флойда. (сс) Steve Eason

15:16 16.06.2020 Демократическая партия США совершает большую ошибку, пытаясь обеспечить себе поддержку на грядущих выборах посредством поддержки протестных групп, активизировавшихся после убийства Джорджа Флойда. Об этом 16 июня заявил директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин на телеканале «Россия 24». «С точки зрения социологии, активная часть населения представляет собой меньшинство, поэтому Байден зря себя тешит иллюзией. Его активная часть, которая сегодня громит города и витрины — это меньшинства. И в электоральном процессе они составляют незначительную часть», — заявил Коровин. Читайте также: Ставка на протесты Байдену стать президентом США не поможет — эксперт

15:16 16.06.2020 Слова бывшего советника президента США Дональда Трампа Стивена Бэннона, который обвинил Китай в смерти афроамериканца Джорджа Флойда, рассчитаны на маргинально-радикальные группы, считает политолог Андраник Мигранян. Читайте также: США уступят роль мирового лидера Китаю, и это очевидно — политолог

15:24 16.06.2020 Демократическая партия США, поддерживая протестующих, в действительности лишь тем самым отпугивает своих потенциальных избирателей. Об этом 16 июня заявил директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин на телеканале «Россия 24». «Президент умывает руки перед той активностью, которую развернули его оппоненты, то есть демократы, пытающиеся спалить страну ради того, чтобы скинуть Трампа», — заявил Коровин. Читайте подробнее: Протесты усилят поддержку Трампа со стороны «молчаливого большинства»?

16:06 16.06.2020 Граффити. Джордж Флойд. Гарлем. Нью-Йорк [Lois Stavsky flickr.com]

18:16 16.06.2020 Демонтировать памятник Луису Боте, первому премьер-министру Южно-Африканского Союза, потребовали участники акции протеста в законодательной столице ЮАР Кейптауне, пишет 16 июня Sunday Times. Об этом: Чернокожие жители Кейптауна едва не снесли памятник у здания парламента

19:19 16.06.2020 Цитата из видео Протест в Атланте. США. 2020 г. © Lylith Elaine

19:33 16.06.2020 Президент США Дональд Трамп заявил, что полицейским страны запретят использовать удушающие приемы. Исключение составят случаи, в которых будет существовать угроза жизни полицейского.

20:22 16.06.2020 Президент США Дональд Трамп подписал указ о качестве работы полиции.

21:13 16.06.2020 Президент США отметил, что мародёрство и другие правонарушения, произошедшие на фоне протестов против расизма, прощаться не будут. Об этом: Трамп пообещал сурово наказать мародёров и поджигателей в случае поимки

22:02 16.06.2020 Гарри Линекер. 1987 г.

07:01 17.06.2020 Круглый стол в Белом доме с представителями правоохранительных органов США.

08:18 17.06.2020 В американском городе Альбукерке (штат Нью-Мексико) будет снесён послуживший поводом для протестов памятник испанскому конкистадору Хуану де Оньяте, заявил мэр Тим Келлер. Об этом 16 июня со ссылкой на пресс-конференцию мэра сообщает телекомпания CNN. Читайте также: В Альбукерке из-за протестов снесут памятник конкистадору

08:34 17.06.2020 Обращение к компании Disney с требованием переделать старый аттракцион в развлекательном парке Диснейленда направили активисты антирасистского протестного движения в США. Об этом сообщили журналисты издания The Hollywood Reporter. Подробности в материале: Компанию Disney просят заменить аттракцион с «расистским» подтекстом

08:49 17.06.2020 Будни декоммунизации: американец с оружием в руках пытался защитить от протестующих памятник конкистадору и даже начал стрелять, но его арестовала полиция, а памятник после этого демонтировали сами сотрудники городского музея. Цитата из видео dimsmirnov175.

09:36 17.06.2020 Во время протестов в США произошло более 430 инцидентов с журналистами, включая: — более 59 арестов, — 92 нападения (57 из них со стороны полиции), — 54 случая применения слезоточивого газа, — 32 случая применения перцового спрея, — 90 случаев применения резиновых пуль. /U.S. Press Freedom Tracker/ — цитата канала «Военный обозреватель».

10:10 17.06.2020 Трещину в черепе обнаружили у 76-летнего мужчины, которого во время протестов против расизма и жесткого обращения полиции в Баффало сотрудники полиции толкнули на землю. Об этом 17 июня сообщает телеканал CNN со ссылкой на адвоката пострадавшего. Читайте подробнее: У мужчины, которого в Баффало толкнули полицейские, нашли трещину в черепе

10:41 17.06.2020 Бывший сотрудник полиции Миннеаполиса Дерек Шовин, обвиняемый в убийстве чернокожего американца Джорджа Флойда, может получить более 1 миллиона долларов пенсионных пособий в течение своих пенсионных лет, даже если будет осужден за это убийство. Об этом сообщает CNN. После происшествия с Флойдом Шовина быстро уволили из департамента полиции, где он работал с 2001 года, но он по-прежнему может рассчитывать на пенсию как бывший сотрудник органов. Хотя ряд законов штата допускает лишение пенсий тех сотрудников, которые были осуждены за тяжкие преступления, связанные с их работой, в Миннесоте это не так. Об этом: Обвиняемый в убийстве Флойда офицер может получить пенсию на $1 млн

11:58 17.06.2020 Беспорядки в США. Иван Шилов © ИА REGNUM

12:00 17.06.2020 Ещё один памятник в Ричмонде (штат Виргиния), который был установлен в 1892 году в память об артиллерийском подразделении Конфедерации времен Гражданской войны в США, снесли участники протестных акций против жестокого обращения полиции. Об этом 17 июня сообщает газета Washington Post. Подробности в материале: Участники протестов в США снесли ещё один памятник конфедератам в Ричмонде

12:22 17.06.2020 Поваленная статуя Христофора Колумба в Сент-Поле (Миннесота). (сс) Tony Webster

13:14 17.06.2020 Протестующие в Балтиморе. (сс) Elvert Barnes

14:10 17.06.2020 Портрет Джорджа Флойда на стене в Берлине. (сс) Singlespeedfahrer

14:54 17.06.2020 Президент США Дональд Трамп рассчитывает извлечь выгоду из массовых беспорядков. Об этом 17 июня заявил политолог Дмитрий Абзалов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1». По его мнению, Трамп надеется, что люди, устав от беспорядков, проголосуют за него, как за консерватора и противника подобных вещей. «Проблема в том, что основной противник Трампа — это не Джо Байден. Основной кандидат против Трампа — это «анти Трамп». То есть протестное голосование», — сказал Абзалов. Подробности в материале: Политолог: основной противник Трампа не Байден, а «Анти-Трамп»

15:06 17.06.2020 Более 20 высших должностных лиц Организации Объединенных Наций (ООН) из различных африканских стран высказали свое возмущение системным расизмом и жестокостью полиции в США и во всем мире Подробности в материале: Представители Африки в ООН выступили за усиление мер по борьбе с расизмом

15:27 17.06.2020 Евросоюз рискует превратиться в «еврохалифат», считает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 17 июня на Первом канале, комментируя беспорядки в США и в некоторых странах Евросоюза. Читайте также: В Америке и в ЕС происходит слом прежних западных ценностей — эксперты

15:29 17.06.2020 Протестующие в Калифорнии. (сс) Daniel Arauz

16:16 17.06.2020 Защитный короб будет убран с памятника бывшему премьер-министру Великобритании Уинстону Черчиллю к приезду французского президента Эммануэля Макрона 18 июня. Об этом: К приезду Макрона в Лондон памятнику Черчиллю вернут прежний вид

19:55 17.06.2020 Руководство полиции Великобритании отдало приказ рядовым полицейским становиться на колени перед протестующими активистами стихийного движения Black Lives Matter. Об этом пишут британские СМИ. Читайте также: Британской полиции приказано становиться на колени перед протестующими

19:56 17.06.2020 Протесты против расизма и насилия со стороны полиции в Берлине. (сс) Leonhard Lenz

21:13 17.06.2020 Компания Mars рассматривает возможность отказа от использования бренда Uncle Ben’s, который может быть признан примером неприемлемой коннотации. Читайте также: Кетчуп Uncle Ben’s могут признать «расово неприемлемым»

22:55 17.06.2020 «Вы видели, как моего брата пытали и убивали на камеру — это то, как полиция обращается с черными в Америке», — заявил Филониз Флойд по видеосвязи Совету по правам человека ООН в Женеве. Об этом: Брат Флойда призвал ООН расследовать расовые преступления США

23:01 17.06.2020 Протестующие в США. (сс) Rhododendrites

02:31 18.06.2020 В Белом доме снова возобновилось обсуждение вопроса о переименовании военных баз в США, названных в честь военных деятелей Конфедеративный Штатов Америки (КША), передает телеканал NBC со ссылкой на осведомленные источники в Белом доме. Читайте также: В Белом доме снова задумались о переименовании военных баз

04:59 18.06.2020 В американском городе Портленде (штат Орегон) 17 июня толпу протестующих протаранил легковой автомобиль, пострадали три человека. Об этом сообщает пресс-служба полиции Портленда. Подробности в материале: В Портленде демонстрацию протестующих протаранил автомобиль

07:30 18.06.2020 Законопроект, предлагающий в ответ на массовые протесты проведение в США полицейской реформы, 17 июня получил одобрение юридического комитета Палаты представителей Конгресса. Об этом сообщает пресс-служба комитета. Подробности в материале: Комитет нижней палаты Конгресса США одобрил законопроект о реформе полиции

07:30 18.06.2020 Правосудие должно восторжествовать в деле о смерти чернокожего жителя Рейшарда Брукса в ходе задержания полицейскими в американском городе Атланта, заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News. Читайте подробнее: Трамп выразил надежду на справедливое расследование смерти негра в Атланте

08:33 18.06.2020 Похороны Джорджа Флойда. (сс) 2C2K Photography

13:35 18.06.2020 Англосаксы действительно чувствуют вину за многолетнее преследование негров и индейцев, считает политолог Араик Степанян. Об этом: В Америке зарождается новая секта имени Джорджа Флойда — политолог

14:13 18.06.2020 Выступление Филониза Флойда по видеосвязи в Совете по правам человека в ООН. (сс) UN Geneva

14:13 18.06.2020 Из-за политической ситуации в США протесты, связанные со смертью афроамериканца Джорджа Флойда, не закончатся до ноября, считает политолог Дмитрий Абзалов Читайте также: Протесты в Америке будут продолжаться до ноября — прогноз политолога

14:30 18.06.2020 Расовые протесты в США, на первый взгляд, идут на спад. Во всяком случае их символ,CHAZ(Автономная зона Капиталийского холма, Capitol Hill Autonomous Zone), этот парафраз киевского Майдана 2014 года, съежился вдвое и теперь занимает только три квартала в Сиэтле. Создание подобного рода Майданов в Чикаго, Портленде и Нэшвилле до конца доведено не было. Читайте подробнее: Расовый Майдан в США

15:13 18.06.2020 Протесты против расизма и насилия со стороны полиции в Париже. (сс) Jeanne Menjoulet

18:22 18.06.2020 Происходящее в США в плане массовых беспорядков и бездействия полиции является проявлением «маразма», который захлестнул эту страну. Такое резкое высказывание 18 июня сделал бывший генеральный консул РФ в Сан-Франциско Виктор Лизун в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1» «Степень маразма в США зашкаливает в последнее время», — сказал Лизун. Читайте также: Бывший генконсул РФ в Сан-Франциско: «Степень маразма в США зашкаливает»

19:13 18.06.2020 Протесты в Оттаве. Канада. (сс) Douglas O’Brien

19:36 18.06.2020 Большинство белых американцев поддерживают массовые акции протеста афроамериканцев, которые происходят в США после гибели чернокожего мужчины при задержании сотрудниками полиции. Об этом при помощи телемоста заявила бывший руководитель московского бюро CNN Джилл Догерти в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1». «Когда мы говорим о порядке и законе, люди, большинство, чувствуют, что если есть закон и порядок, то почему некоторые полицейские прямо на улице убивают людей. И это в основном молодые чёрные. И не только теперь то, что изменилось в течение последних 30−40 лет — это то, что белые американцы поддерживают то, что эти афроамериканцы делают сейчас, что они хотят по-настоящему равноправия», — сказала Догерти. Читайте подробнее: Американская журналистка рассказала о широкой поддержке протестов в США

19:41 18.06.2020 Массовые беспорядки в США не являются попыткой Демократической партии смести Дональда Трампа с поста президента страны. Об этом 18 июня при помощи телемоста заявила бывший руководитель московского бюро CNN Джилл Догерти в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1». По её словам, процесс является намного более глубинным и не является текущей борьбой демократов и республиканцев в предвыборной гонке. Читайте подробнее: «Гораздо больше, чем Трамп»: американская журналистка о беспорядках

19:44 18.06.2020 России следует задуматься над тем, к чему может привести вероятность гражданской войны в США, которые являются обладателями ядерного оружия. Об этом 18 июня сообщил заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Андрей Климов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1» «США — это ракетно-ядерная сверхдержава, и, когда мы видим даже признаки возможной гражданской войны на территории ракетно-ядерной сверхдержавы, у меня возникают вопросы не про равноправие, а про то, что делать, если там у ядерной кнопки будет непонятно кто», — сказал Климов. Подробности в материале: Член Совфеда опасается гражданской войны в США

19:46 18.06.2020 России необходимо извлечь выгоду из ослабления США, иначе это сделают другие страны. Об этом 18 июня сообщил заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Андрей Климов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1» По его мнению, США уже не смогут занимать то место на международной арене, которое они занимают сейчас. И таким странам, как Россия, Китай, Индия, а также странам Евросоюза следует об этом задуматься. Читайте также: Член Совфеда призвал воспользоваться ослаблением США

20:00 18.06.2020 Экс-полицейский и его напарник стали фигурантами дела об убийстве при задержании ими чернокожего мужчины Брукса, им дано время до вечера 18 июня, чтобы добровольно сдаться правосудию. Читайте подробнее: В Атланте выдан ордер на арест экс-полицейского и его напарника

20:47 18.06.2020 Сожженый после протестов в Миннеаполисе автомобиль. (сс) Tony Webster

21:00 18.06.2020 Президент США Дональд Трамп в интервью изданию The Wall Street Journal признал наличие расизма в стране. «К сожалению, он [расизм], возможно, встречается. Я бы сказал, что его гораздо меньше, чем имело обыкновение быть», — сказал Трамп.

22:06 18.06.2020 Переименованную улицу в Вашингтоне отмыли. 6 июня 2020 г. (cc) Ted Eytan

02:27 19.06.2020 Вандалы осквернили памятник экс-премьер-министру Канады Пьеру Эллиоту Трюдо — отцу действующего главы канадского правительства Джастина Трюдо — в городе Торонто, передает телеканал CBC. Подробности в материале: В Канаде осквернили памятник отцу премьер-министра Трюдо

05:15 19.06.2020 Американские компании Facebook и Twitter не обнаружили следов иностранного вмешательства в охватившие США после смерти Джорджа Флойда протесты. Свидетельства представителей компаний, озвученные во время онлайн-слушаний в спецкомитете по разведке палаты представителей Конгресса США, 18 июня приводит газета The Wall Street Journal. Читайте подробнее: Facebook и Twitter не выявили вмешательства в протесты в США из-за рубежа

08:15 19.06.2020 Полиция американского Портленда решила кардинальным образом пресечь любые попытки создания автономной зоны в центре города. Баррикады были ликвидированы. Игра в республику закончилась. Цитата из канала «Военный обозреватель».

08:15 19.06.2020 Власти трех городов США, не считая Миннеаполиса, планируют расформировать полицию и заменить силовиков «командами реагирования». Подобные кардинальные меры реагирования на массовые протесты рассматривают Сан-Франциско, Лос-Анджелес и Альбукерке — new_militarycolumnist.

08:50 19.06.2020 Сотрудники полицейского управления города Нью-Йорка стали массово получать текстовые сообщения с призывом выйти на забастовку 4 июля против сокращения бюджетов полиции, действий властей и общей негативной риторики в адрес силовиков. В День независимости США, когда в Нью-Йорке тысячи офицеров полиции дополнительно выходят на улицы для обеспечения безопасности, авторы сообщений предлагают показать городу «независимость без полиции». В некоторых городах США, где власти взяли курс на унижение полиции, офицеры увольняются и целыми участками покидают свои посты — «Военный обозреватель».

12:27 19.06.2020 Посвященный конфедератам девятиметровый обелиск, который был установлен в пригороде города Атланта (штат Джорджия), был демонтирован рабочими с применением строительного крана по решению местного суда. Об этом 19 июня сообщает телеканал CNN. Об этом: В пригороде Атланты демонтировали памятник конфедератам

13:19 19.06.2020 Протестующие в Портленде снесли памятник Джорджу Вашингтону. Перед этим активисты намотали на голову статуи американский флаг и подожгли его — RT.

14:55 19.06.2020 Памятник первому президенту США — Джорджу Вашингтону — снесли участники протестных акций против жесткого обращения полиции в Портленде (штат Орегон). Об этом 19 июня сообщает местный телеканал KOIN. Читайте подробнее: Участники протестов в Портленде снесли памятник Джорджу Вашингтону

16:12 19.06.2020 В ночь с четверга на пятницу активисты посредством порчи таблички «переименовали"одну из римских улиц в улицу «Джорджа Флойда и Белаля Бен Миссо».Бен Миссо — мигрант, пытавшийся добраться до Италии по морю и погибший вблизи берегов Сицилии. «Переименованная» улица носит название Амба Арадам — по названию горного массива в Эфиопии, где в 1936 году состоялось одно из сражений между итальянской и эфиопской армиями, после которого было убито и значительное число мирных жителей.В ночь с четверга на пятницу пострадал и бюст командующего итальянскими войсками в Эритрее генерала Антонио Бальдиссеры. Он был облик красной краской. Подробности в материале: В Риме начали портить памятники и «переименовывать» улицы

19:02 19.06.2020 В национальной ассоциации ветеранов Италии раскритиковали действия активистов, которые наносят ущерб«расистским» памятникам и «переименовывают» улицы. История должна быть «выше политики», а акты вандализма в отношении памятников свидетельствуют лишь об отсутствии культуры у «активистов» и не имеют никакого отношения к демократии, отметили руководители ассоциации. Подробности в материале: В ассоциации ветеранов Италии раскритиковали порчу «расистских» памятников

20:44 19.06.2020 Цитата из видео Группа свергла статую Джорджа Вашингтона в северо-восточном Портленде. США. 2020. koin.com

01:20 20.06.2020 Директор Службы внешней разведки России, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин выразил сожаление в связи с произошедшим в Лондоне осквернением памятника бывшему премьер-министру Великобритании Уинстону Черчиллю. Об этом он заявил 19 июня в интервью BBC. Подробности в материале: Нарышкин сожалеет об осквернении памятника Черчиллю в Лондоне

05:12 20.06.2020 В США компания Dreyer’s для «достижения расового равноправия» отказывается от названия своего фирменного мороженного эскимо — Eskimo Pie. Об этом со ссылкой на главного маркетолога компании Элизабелл Маркес 19 июня сообщает The Wall Street Journal. Об этом: В США жертвой политкорректности стало название «эскимо»

12:10 20.06.2020 Ухудшение криминогенной ситуации в городе связывают с расформированием подразделений полиции в штатском, занимавшихся борьбой с уголовными преступлениями. Читайте подробнее: Жители Нью-Йорка стали почти в два раза чаще применять оружие

01:47 21.06.2020 Стрельба произошла в американском Сиэтле в зоне, которую заняли протестующие, сообщает пресс-служба местной полиции. Об этом: В протестной зоне Сиэтла произошла перестрелка, есть погибшие Полицейский автомобиль. Сиэтл (cc) Mrkoww or Matthew Zalewski

02:39 21.06.2020 Лидер антирасистской акции «Жизни черных важны» в Лондоне Имарн Айтон потребовал встречи с британским премьер-министром Борисом Джонсоном, сообщает агентство Reuters. Подробности в материале: Лидер антирасистских протестов в Лондоне потребовал встречи с Джонсоном

07:39 21.06.2020 Уничтожение памятников видным историческим деятелям в США как разрушительные для этой страны события оценил председатель временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Об этом он написал на своей странице в Twitter. Об этом: Пушков заявил, что время «града на холме» в США закончено

11:35 21.06.2020 В результате стрельбы ранения различной степени тяжести получили десять человек, все пострадавшие были госпитализированы. Подробности в материале: В Миннеаполисе злоумышленники открыли стрельбу, есть раненые

12:27 21.06.2020 Один человек погиб, ещё 11 госпитализированы с огнестрельными ранениями различной степени тяжести в Миннеаполисе. Жизнь госпитализированных вне опасности. Об этом: При стрельбе в Миннеаполисе погиб один человек

19:53 21.06.2020 Нынешней «борьбой» борцы со статуями готовят для себя новый рабский загон в будущем. На поверхности всё будет как обычно: побузят — да и разойдутся, только еще больше следов прошлого, которое могло бы стать уроком и ростком надежд для будущего, будут вытоптаны, уничтожены и изгажены. Иначе не может быть, когда скидываются статуи людей, которые своими мыслями обосновали необходимость равенства граждан, и без чьих усилий не было бы никакой победы над рабством. Об этом: Кого хоронят на американском маскараде непослушания?

04:48 22.06.2020 Американский президент Дональд Трамп призвал членов Республиканской партии выступить в Конгрессе США против законопроекта демократов о полиции. Об этом президент написал в Twitter. Читайте подробнее: Трамп призвал свою партию не пропустить законопроект демократов о полиции

06:17 22.06.2020 Музей естественной истории, находящийся в Нью-Йорке, собирается снести конный монумент президенту США Теодору Рузвельту, расположенный у входа в музей. Об этом передает The New York Times. Об этом: В Нью-Йорке хотят снести монумент Теодору Рузвельту на фоне протестов

07:30 22.06.2020 Протесты в США. 19 июня. © Peg Hunter

08:31 22.06.2020 20 июня поздно вечером официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави раскритиковал Европейский Союз за его «оглушительное молчание в отношении варварского подавления» народа в США. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 21 июня. Читайте также: Иран резко осудил молчание ЕС касательно подавления протестов в США

09:17 22.06.2020 Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал глупостью планы демонтировать памятник 26-му президенту страны Теодору Рузвельту в Ньй-Йорке. Подробности в материале: Трамп призвал не сносить памятник Рузвельту в Нью-Йорке

11:02 22.06.2020 Протестующие в масках. © David Geitgey Sierralupe

12:30 22.06.2020 «Глупо, не делайте этого!»— запись в Twitter президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о планах демонтировать памятник 26-му президенту страны Теодору Рузвельту в Ньй-Йорке.

14:07 22.06.2020 В политике, как и в спорте, почти гарантированная победа часто оборачивается сокрушительным провалом. Так, на первый взгляд, движение против насилия в отношении чернокожих Black Live Matter добилось значительных успехов, поднимая вопросы расизма в США. Тем не менее есть все основания опасаться, что произошедшее стало лишь первым залпом второй гражданской войны в США, поскольку действия нынешних властей никоим образом не способствуют разрешению проблемы напряженности между протестующими и полицией. В сложившейся ситуации не будет ни алармизмом, ни пораженчеством начать обсуждение и подготовку к дальнейшей эскалации, пишет Джейсон Пак в статье, опубликованной 21 июня в The National Interest. Читайте также: Ситуация в США может вылиться в новую гражданскую войну — National Interest

14:23 22.06.2020 Расовые волнения, которые сотрясают в настоящее время США, это проявление хода избирательной кампании, цель которой — не допустить переизбрания президента Америки Дональда Трампа на второй президентский срок. Об этом заявил член Общественной палаты РФ Александр Малькевич. Подробности в материале: «Абсурда выше крыши»: эксперты уверены, что общество в США сошло с ума

14:54 22.06.2020 Клип к синглу «State of the Union (STFU)» выпустили музыканты хип-хоп-группы Public Enemy. Клип опубликован на канале группы в YouTube. Подробности в материале: Музыканты группы Public Enemy выпустили новый клип «State of The Union»

15:48 22.06.2020 Из компьютерной игры Fortnite исчезли все полицейские машины. Причиной тому стали расовые беспорядки в США, сообщает издание Eurogamer 22 июня. Читайте также: На фоне беспорядков в США из игры Fortnite убрали полицейские машины

22:34 22.06.2020 Цитата из видео Группа свергла статую Джорджа Вашингтона в северо-восточном Портленде. США. 2020. koin.com

06:37 23.06.2020 Сотрудники корпорации Google призвали руководство прекратить продажу технологий правоохранительным органам США и этим подтвердить приверженность компании борьбе с расовым неравенством. О письме сотрудников главе Google Сундару Пичаи 23 июня сообщает агентство Bloomberg. Подробности в материале: Сотрудники призвали руководство Google прекратить сотрудничать с полицией

08:03 23.06.2020 Десять лет тюрьмы за вандализм могут получить погромщики, которые повредили статую экс-президента США Эндрю Джексона, 22 июня написал на своей странице в Twitter американский лидер Дональд Трамп. Об этом: Трамп пригрозил наказанием погромщикам, повредившим статую Эндрю Джексона

08:03 23.06.2020 То, что происходит на Западе сейчас, и, в частности, в США с их негритянскими бунтами, — это полный провал западной философии и политологии как таковой, заявил политолог Сергей Михеев в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1». «Между прочим, Америка и всё, что в ней происходит, это и есть вполне себе логическое развитие тех самых «новых ценностей». Мы видим, как меньшинства начинают дискриминировать большинство. То есть всё, что они придумали, — вместо дискриминации меньшинств давайте придумаем дискриминацию большинства», — заявил Михеев. Подробнее: «Посадили коня на Рузвельта» — Михеев о карнавальном шабаше в США

08:53 23.06.2020 Свой список фильмов, в которых содержатся обидные или оскорбительные для какой-либо группы зрителей эпизоды, опубликовали на британском телеканале Sky Cinema. Об этом сообщили журналисты Daily Mail. Читайте подробнее: Телеканал Sky Cinema опубликовал список оскорбительных фильмов

10:11 23.06.2020 О перенесении своих акций протеста или проведении их в формате онлайн заявили активисты американского штата Южная Каролина после того, как минимум 13 участников прошлых протестных выступлений заразились коронавирусом. Об этом 23 июня сообщает газета Washington Post. Подробности в материале: Угроза коронавируса: активисты в Южной Каролине хотят отложить протесты

11:39 23.06.2020 Губерантор Пенсильвании Том Вульф с протестующими. (сс) Governor Tom Wolf

11:49 23.06.2020 Протестная акция на площади Лафайетт в Вашингтоне переросла в стычки с полицией после того, как её участники попытались снести памятник седьмому президенту США Эндрю Джексону. Об этом сообщает NBC News. Полицейские стали препятствовать протестующим, из-за столкновений им пришлось применить перцовый газ. Читайте также: В Вашингтоне памятник экс-президенту стал причиной беспорядков

12:19 23.06.2020 Вслед за переименованием мороженого эскимо следует изменить названия других «обидных» вещей — чешек, вьетнамок и толстовок. Об этом заявил телеведущий Иван Ургант в эфире Первого канала, комментируя намерение американской компании изменить название эскимо. Ведущий также предложил свой вариант названия мороженого в шоколаде. «Снаружи чёрный, внутри белый, его любят дети — Майкл Джексон», — пошутил он. Читайте также: Ургант высмеял идею переименовать эскимо

14:53 23.06.2020 Протестующие на месте памятника Роберту Эдварду Ли. (сс) Mobilus In Mobili

15:22 23.06.2020 Протестующие в Мичигане. (сс) Aelin Elliott

17:42 23.06.2020 Протестующие в США. (сс) David Geitgey Sierralupe

18:32 23.06.2020 Протестующие в Вашингтоне. (сс) Ted Eytan

19:41 23.06.2020 Губернатор Пенсильвании Том Вульф с протестующими. (сс) Governor Tom Wolf

00:43 24.06.2020 Twitter 23 июня пометил сообщение президента США Дональда Трампа о том, что намеревающиеся создать в Вашингтоне «автономную зону» встретятся с «серьёзной силой», как нарушающее правила социальной сети. Подробности в материале: Twitter пометил сообщение Трампа как оскорбительное

03:30 24.06.2020 Статуя бывшего вице-президента США и идеолога рабовладельческой политики Джона Кэлхуна в городе Чарлстон американского штата Южная Каролина будет убрана решением городского совета, передает телеканал ABC News 4. Читайте подробнее: В США решили убрать статую бывшего вице-президента Джона Кэлхуна — СМИ

03:49 25.06.2020 Президент США Дональд Трамп намерен подписать в течение недели указ о защите исторических памятников в Соединенных Штатах. Об этом американский лидер заявил в ходе пресс-конференции в Вашингтоне. Подробности в материале: Трамп подпишет закон о защите памятников

04:38 25.06.2020 Власти штата Висконсин после прошедших накануне беспорядков в Мэдисоне готовы привлечь Национальную гвардию, заявил губернатор Тони Эвер. Об этом он написал 24 июня на своей странице в Twitter. Об этом: В США губернатор Висконсина пригрозил погромщикам Нацгвардией

05:28 25.06.2020 Серьёзную опасность для внутренней безопасности США представляет так называемый доморощенный экстремизм, считает директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рей. Об этом глава ведомства заявил 24 июня в эфире телеканала Fox News. Читайте подробнее: Глава ФБР: внутренний экстремизм угрожает безопасности США