В США продолжаются массовые протестные акции и уличные беспорядки, начавшиеся после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в результате жестокого задержания полицейскими в Миннеаполисе. Постепенно волнения охватили множество городов США, в том числе столицу страны. Зачастую они сопровождаются погромами, грабежами магазинов, поджогами зданий. В ряд городов была введена Национальная гвардия, объявлен комендантский час. Однако пока это не помогло остановить беспорядки. На этом фоне в США продолжается и обостряется предвыборная кампания.

Все новости о ситуации вокруг волнений в США — в трансляции ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM
Беспорядки в США
16:23 02.06.2020

В Госдуме советуют властям США прислушиваться к требованиям граждан, иначе беспорядки могут перерасти в гражданское противостояние, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня.

Об этом: Депутат Госдумы советует Трампу не прятаться в бункере

16:24 02.06.2020

Расовые беспорядки в США должны получить оценку со стороны международного сообщества. Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

Читайте также: Депутат ГД: беспорядки в США должны получить оценку мирового сообщества

16:28 02.06.2020

«Дональд Трамп вместо того, чтобы успокоить нацию, начал подливать масла в огонь, желая, по всей видимости, устроить гражданскую войну в стране. Иными словами, не преувеличением было бы сказать, что США, как все их знают, находятся на грани». Подробнее — в материале на сайте ИА REGNUM.

Читайте также: Трамп своей политикой довел США до грани — New York Times

16:30 02.06.2020

В результате стрельбы сотрудников правоохранительных органов при попытке нападения на них протестующих против жестокого обращения полиции, начавшихся из-за смерти в Миннеаполисе Джорджа Флойда, скончался один из участников протестных акций в Лас-Вегасе (штат Невада).

Читайте также: Участник протестов в Лас-Вегасе скончался после стрельбы

16:39 02.06.2020

Журналист и продюсер новостного агентства Sputnik Николь Руссел получила травмы при стрельбы по ней резиновыми пулями со стороны полиции, после предъявления пресс-карты.

Читайте также: В США от рук полиции пострадала российская журналистка и продюсер

16:50 02.06.2020

О том, как пришлось защищать ресторан русской кухни «Пушкин» от погромов в городе Сан-Диего (штат Калифорния, США), рассказал его владелец Айк Газарян, передаёт 2 июня «Звезда».

Читайте также: Ресторан «Пушкин» в американском Сан-Диего не сдался погромщикам

17:02 02.06.2020

Николь Русселл, журналист новостного агентства Sputnik в Вашингтоне, была обстреляна полицией США во время освещения акций протеста. Она получила ранения от резиновых пуль, несмотря на то, что предъявила журналистские документы.

https://twitter.com/SputnikInt/status/1267811305953492992

17:57 02.06.2020

Полиция в некоторых американских городах сочувствует участникам протестов, передаёт CNN.

Телеканал утверждает, что в ряде городов были замечены офицеры полиции, выражавшие свою поддержку участникам акций. Опубликованы соответствующие видеозаписи.

Подробности в материале: CNN рассказал о случаях сочувствия полиции протестующим в США

17:58 02.06.2020

Полиция американского города Цинциннати в штате Огайо задержала порядка 50 человек, нарушивших режим комендантского часа в ходе акций протеста, сообщает 2 июня USA Today.

Полицейские начали задерживать людей после 20:00 по местному времени. Отмечено, что днём ранее полиция задержала почти 300 человек.

Читайте также: В США в городе Цинциннати задержаны полицией 50 участников акций протеста

18:12 02.06.2020

Участники беспорядков в США в большей степени озабочены мародерством, недели выражением гражданской позиции. Об этом 2 июня при помощи телемоста заявил владелец русского ресторана в Калифорнии Аик Газарян в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

По его словам, на данный момент события происходят по следующему сценарию: сперва собирается большая толпа, митингующая против полицейского насилия. Однако затем она разделяется на небольшие группы, которые и участвуют в мародёрстве. Причем участникам беспорядков нет дела до гибели афроамериканца при задержании полицией, которое и послужило причиной начала протестов.

Подробности в материале: Владелец русского ресторана в США защищал заведение с оружием в руках

18:29 02.06.2020

На улицы американских городов 2 июня выведены более 70 тысяч бойцов Национальной гвардии США.

Читайте подробнее: Более 70 тысяч бойцов Нацгвардии выведены на улицы городов США

18:41 02.06.2020

Целый ряд футболистов итальянского чемпионата разместили на своих страницах в соцсетях записи и хэштеги с поддержкой протеста против убийства Джорджа Флойда, передает Sky.Речь, в частности, идет о таких известных игроках, как Паоло Дибала и Леонардо Бонуччи из «Ювентуса», Ромело Лукаку и Кристиан Эриксен из «Интера», Джанлуиджи Доннарумма и Паоло Мальдини (тренер) из «Милана».

Подробности в материале: Футболисты итальянского чемпионата поддержали американский протест

19:11 02.06.2020

Нападающий «Торонто Мейпл Лифс» Остон Мэттьюс высказал свое мнение насчет протестов в США против действий полиции.

Читайте также: Мэттьюс о протестах в США: «Нам нужны перемены»

19:30 02.06.2020

Президент США сообщил об отличной работе по подавлению беспорядков, проделанной всеми в округе Колумбия и в Миннеаполисе.

Подробности в материале: Трамп похвалил силовиков и поблагодарил себя за подавление протестов

19:45 02.06.2020

В США власти города Нью-Йорка приняли решение продлить режим комендантского часа до 7 июня, сообщил 2 июня журналистам мэр Билл де Блазио в ходе пресс-конференции, транслировавшейся на его странице в Twitter.

Такое решение было принято из-за продолжающихся беспорядков после убийства полицейскими чернокожего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда.

Читайте также: В Нью-Йорке продлён до конца недели режим комендантского часа

19:50 02.06.2020

Билл де Блазио на пресс-конференции, транслировавшейся на его странице в Twitter. twitter. comnycmayor

19:57 02.06.2020

Побыстрее пустить в ход нацгвардейцев призвал власти Нью-Йорка американский президент Дональд Трамп 2 июня в Twitter.

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Об этом: Трамп о погромах в Нью-Йорке: сброд и неудачники рвут город на части