Более полусотни тысяч заявок поступило на конкурс «Доброволец России»
Москва, 2 июня, 2020, 16:08 — ИА Регнум. Завершился прием заявок на участие в ежегодном всероссийском конкурсе «Доброволец России» — одном из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». Для участия в нем поступило более 50 тысяч заявок.
Заявочная кампания длилась 3 месяца. «Доброволец России» проходит уже десятый год. В этом году грантовый фонд конкурса по инициативе Президента России Владимира Путина был увеличен в два раза — до 90 миллионов рублей, а победители теперь смогут также получить персонального наставника.
Всего в конкурсе 14 номинаций. В этот раз, по словам генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексея Комиссарова, большинство заявок пришло от девушек — 69%.
В этом году Оргкомитет конкурса возглавляет начальник управления Президента РФ Сергей Новиков. В оргкомитет также вошли: генеральный директор АСИ Анастасия Чупшева; руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов; зампред ВЭБ. РФ Ирина Макиева; руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев; председатель РДШ Сергей Рязанский; а также заместители министров профильных ведомств, руководители крупнейших общественных организаций страны.
С 1 июня по 1 июля пройдет четвертьфинал конкурса, который включает в себя проведение региональных этапов во всех 85 регионах страны и оценку работ федеральными экспертами. Полуфиналы пройдут летом текущего года, а финал состоится в рамках Международного форума добровольцев 5 декабря 2020 года.