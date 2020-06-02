Калуга, 2 июня, 2020, 16:03 — ИА Регнум. На территории Калужской области ожидаются обильные осадки, вследствие которых до 5 июня возможно формирование быстроразвивающихся паводков на малых и средних реках, а также развитие низких и средних по высоте паводков на крупных реках. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Главном управлении МЧС по региону.

40.mchs.gov.ru Паводок

На малых и средних реках области при формировании быстроразвивающихся паводков возможен выход воды на пойму и локальные достижения отметок опасного явления «Высокий паводок». Рост уровня воды на реках местами может достигать до четырёх метров.

Напомним, в области за последние три дня выпало около 79 миллиметров осадков при среднемесячной норме для мая 59 миллиметров. По прогнозам МЧС, из-за проливных дождей высока вероятность подтопления пониженных участков местности, повышения уровня грунтовых вод.