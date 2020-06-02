Ярославль, 2 июня, 2020, 14:59 — ИА Регнум. В Ярославской области сотрудники полиции составили 201 протокол по статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Об этом сообщает региональный штаб по ситуации с коронавирусом.

Yarregion.ru Рейд

Масочный режим на территории области был введен 16 мая. К рейдам по выявлению нарушений присоединяются и сотрудники правительства области. Очередной такой рейд был проведен на автовокзале Ярославля.

После составления протокола материал направляется в суд. Как ранее сообщало ИА REGNUM, первый процесс закончился предупреждением нарушителя. О фактах денежных штрафов пока ничего не известно.