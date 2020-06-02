Лондон, 2 июня, 2020, 14:40 — ИА Регнум. На фоне недовольных голосов тех, кто осудил фотографию Дональда Трампа с Библией в руке, сделанную во время беспорядков в Вашингтоне, раздаются также и голоса поддержки. Истина на стороне Трампа, считает Рахим Кассам, британский политический активист, бывший главный редактор газеты Breitbart News London и бывший главный советник бывшего лидера Партии независимости Великобритании. Своим мнением он делится в Твиттере.

Цитата со страницы Эдварда Бека в Twitter Дональд Трамп у церкви в Вашингтоне с Библией в руке. Подпись к фото: «Была ли Библия когда-либо использована более неискренним и эксплуататорским образом?»

По словам Кассама, противники Трампа проявляют непоследовательность, ведь президент сперва защищал церковь, а потом стоял у ее стен в тот же вечер — то есть вел себя достойно. И после этого либеральный епископ выражает свое недовольство действиями президента.

«Эти фальшивые религиозные лидеры теряют прихожан, в то время как более традиционные христианские лидеры переживают рост последователей», — уверен Кассам.