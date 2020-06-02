Балаково, Саратовская область, 2 июня, 2020, 14:03 — ИА Регнум. Балаковская АЭС признана победителем конкурса Росэнергоатома «Лучшие атомные станции по итогам 2019 года». Как сообщает управление информации и общественных связей Балаковской АЭС, директор предприятия Валерий Бессонов и главный инженер Олег Романенко награждены почетными грамотами АО «Концерн Росэнергоатом».

Управление информации и общественных связей Балаковской АЭС Балаковская АЭС одержала 17-ю победу на конкурсе «Лучшая АЭС России»

Участие в ежегодном корпоративном конкурсе приняли все атомные станции России. Эксперты оценивали производственные итоги деятельности АЭС за год по 21 направлению: от индекса безопасности и эффективности производства до показателя изобретательной деятельности и технического творчества персонала.

По направлениям безопасная эксплуатация, эффективность производства, физическая защита предприятия, работа с персоналом АЭС, эксплуатация и культура безопасности Балаковская АЭС получила высшие оценки. Первое место предприятие заняло по показателю обеспечение социальной безопасности, это значит, что обеспечивается высокий уровень социальной защищённости сотрудников атомной станции.

Балаковская АЭС сегодня уверенно лидирует по многим направлениям деятельности. Так, по итогам прошлого года станция в 9-й раз была признана лучшей по культуре безопасности, пять раз она удостаивается звания лидера атомной отрасли по развитию Производственной системы Росатома (ПСР). Уровень вовлеченности персонала сегодня составляет 96% — это самый высокий показатель в Росатоме и демонстрация большой заинтересованности всего коллектива в достижении высоких показателей производства.

За все 35 лет работы атомная станция обеспечивает безопасную и надежную эксплуатацию энергоблоков при отсутствии отрицательного воздействия на окружающую среду. О высоком уровне ее экологической безопасности свидетельствуют победы во всероссийском конкурсе «Лидер природоохранной деятельности в России» Это звание присваивается Балаковской АЭС уже в 12-й раз.

Коллектив предприятия с победой в главном корпоративном конкурсе года поздравил директор Балаковской АЭС Валерий Бессонов.

«Это — наш общий успех, результат ответственного труда, целеустремленности и профессионализма каждого сотрудника станции, — заявил он. — Уверен, что мы и дальше будем удерживать эту высокую планку, желаю всем нам дальнейших производственных свершений и возможностей для роста во всех сферах жизни и работы».