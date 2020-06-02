Ярославль, 2 июня, 2020, 13:59 — ИА Регнум. Рабочие Ярославского моторного завода, входящего в группу компаний «ГАЗ», записали видеоролик, в котором просят государство о помощи. В ролике упоминается значение отечественного автомобильного производства в период войны и настоящее время.

Стоп-кадр из видеоролика работников ГАЗа

Знает наша страна: ГАЗ — её достояние. Вместе с ней закалён ГАЗ в огне испытаний. На фронтах и в тылу — боец и трудяга. Высоко держит ГАЗ честь российского флага.

Государство, пока ты историю помнишь, Ты обязано ГАЗу оказать свою помощь. Государство и ГАЗ — навсегда мы едины. Будет жить автопром — будем непобедимы!

Автор видео Илья Bond, выложивший ролик на своём канале в YouTube, сопроводил его следующими словами:

«Я работаю в «Группе ГАЗ», на Ярославском моторном заводе. Мы оказались в двойном кольце: нас атакуют санкции из-за океана и пандемия. Производство ГАЗа упало на 70%! Вместе с нами страдают наши партнеры, поставщики. Нам нужна поддержка государства! Работает ГАЗ — живет автопром, получают зарплату полмиллиона человек. Это мой посыл, который я и мои друзья решили вложить в эту песню. Мы не можем больше молчать!»

Напомним, что это не первое обращение ярославских рабочих к государству. В июле 2019 года они также сняли видеоролик «Save GAZ», который посмотрело в YouTube около 150 тысяч человек.