Чебоксары, 2 июня, 2020, 13:41 — ИА Регнум. В Чебоксарах сегодня, 2 июня, гроб с телом митрополита Чебоксарского и Чувашского Варнавы установлен в Покровско-Татианинском соборе. Об этом сообщается на сайте Чувашской митрополии.

Cheb-eparhia.ru Гроб с телом митрополита Варнавы установлен в Покровско-Татианинском соборе

Заупокойную литию совершил епископ Мариинско-Посадский, викарий Чебоксарской епархии Игнатий.

«3 июня по окончании божественной литургии в Покровско-Татианинском соборе по благословению Святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла временно управляющий Чебоксарской епархии митрополит Йошкар-Олинский и Марийский Иоанн возглавит чин отпевания и погребения новопреставленного митрополита Варнавы», — говорится в сообщении.

2 июня в Чебоксарах состоялось расширенное заседание епархиального совета с участием архиереев Чувашской митрополии. В начале собрания духовенство пропело заупокойную литию и «Вечную память» митрополиту Варнаве. В ходе заседания совет обсудил организационные вопросы погребения.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня скончался 89-летний глава Чувашской митрополии, митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава (Кедров). Для организации похорон утверждён состав правительственной комиссии, которую возглавил врио главы Чувашии Олег Николаев.

Напомним, митрополит Варнава прослужил в Чувашии 44 года, восстановив за это время семь монастырей, увеличив число православных приходов с 35 до 210.