Священники и прихожане прощаются с чувашским митрополитом
Чебоксары, 2 июня, 2020, 13:41 — ИА Регнум. В Чебоксарах сегодня, 2 июня, гроб с телом митрополита Чебоксарского и Чувашского Варнавы установлен в Покровско-Татианинском соборе. Об этом сообщается на сайте Чувашской митрополии.
Заупокойную литию совершил епископ Мариинско-Посадский, викарий Чебоксарской епархии Игнатий.
2 июня в Чебоксарах состоялось расширенное заседание епархиального совета с участием архиереев Чувашской митрополии. В начале собрания духовенство пропело заупокойную литию и «Вечную память» митрополиту Варнаве. В ходе заседания совет обсудил организационные вопросы погребения.
Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня скончался 89-летний глава Чувашской митрополии, митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава (Кедров). Для организации похорон утверждён состав правительственной комиссии, которую возглавил врио главы Чувашии Олег Николаев.
Напомним, митрополит Варнава прослужил в Чувашии 44 года, восстановив за это время семь монастырей, увеличив число православных приходов с 35 до 210.