Иван Шилов ИА REGNUM Война

Москва, 3 июня, 2020, 12:00 — ИА Регнум. Бурятия встретила войну в качестве Бурят-Монгольской АССР со столицей в городе Улан-Удэ. В республике проживало около 546 тыс. человек, более 120 тыс. из них ушли на фронт. За проявленный героизм 43 уроженца Бурятии были удостоены звания Героя Советского Союза, 11 стали полными кавалерами ордена Славы.

Улан-Удэ был подготовлен к обустройству госпиталей лучше других регионов. Имя города вписано в «Книгу городов Победы» как «столица эвакогоспиталей».

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