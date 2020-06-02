Кострома, 2 июня, 2020, 11:45 — ИА Регнум. Намеченное на 1 июля всенародное голосование по поправкам в Конституцию РФ потребует большой организационной работы. В противном случае итогом плебисцита может стать новая волна эпидемии коронавируса, а его результаты вызовут сомнения у наблюдателей и общественности. Такое мнение в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM высказал костромской политолог Николай Сорокин.

Иван Лазебный,ИА «Красная Весна»

«Такого в стране не было никогда. Возникают вопросы о том, как будет осуществляться общественное наблюдение, контроль на этом голосовании. Допустим, сделают площадки под открытым небом, а дальше пойдет дождь. И что будут делать? Будут под навесами проводить голосование, или побегут в помещение? Так оно не оборудовано. Или будут оборудовать и тенты, и помещения одновременно? Но это какая-то маразматическая история, в том числе с точки зрения денег. На то, чтобы устраивать все эти шатры, палатки уйдут очень большие финансовые ресурсы. В той сложной экономической ситуации, в которой мы сейчас оказались, этим деньгам можно было бы найти гораздо лучше применение», — рассуждает эксперт.

Напомним, что ранее рекомендации по созданию открытых площадок для голосования во время эпидемии коронавируса утвердил Роспотребнадзор и Центральная избирательная комиссия РФ.

По мнению Сорокина, голосование на открытом воздухе не снимет всех эпидемиологических рисков, а для наблюдения за соблюдением всех санитарных норм, потребуется большое количества персонала.

«На мой взгляд, площадка на улице это чуть лучше, чем закрытое помещение. Но принципиально ситуацию это не изменит. В СМИ начали появляться заявления по поводу того, что мы выходим на плато, всё идёт на спад — людей успокаивают… Не хочется делать плохих прогнозов, но голосование по поправкам к Конституции может привести к новому витку эпидемии. Как будут следить за соблюдением социальной дистанцией между людьми? Сейчас в Костромской области по распоряжению губернатора введён масочный режим в общественных помещениях. На улице люди не обязаны ходить в масках. Если будут уличные палатки, то на них, получается, требование распространяться не будет? Если людям, пришедшим без масок, будут отказывать, тогда возникнут сомнения по легитимности процедуры. А если им будут разрешать туда приходить, то люди без масок и перчаток будут стоять рядом со всеми остальными — а это большой риск», — отмечает Николай Сорокин.

Напомним, голосование по поправкам к Конституции было назначено на 22 апреля, но из-за пандемии коронавируса было перенесено. Новую дату голосования — 1 июля — на совещании с рабочей группой утвердил Владимир Путин. До этого поправки в основной закон страны одобрили депутаты Государственной думы и заксобрания всех субъектов России.