Ярославль, 2 июня, 2020, 11:33 — ИА Регнум. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов примет участие в онлайн-конференция для предпринимателей, которая пройдет в Ярославле 3 июня. Об этом сообщает департамент инвестиций и промышленности региона.

Yarregion.ru Дмитрий Миронов

Конференция «Бизнес-класс» будет посвящена поддержке малого и среднего бизнеса Ярославской области. Помимо Дмитрия Миронова перед предпринимателями выступят заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов и глава Google в России Юлия Соловьева.

Основные вопросы — меры поддержки малого и среднего бизнеса в период пандемии, антикризисные решения и новые сервисы для предпринимателей, повышение конкурентоспособности компаний в период кризиса с помощью бесплатной обучающей программы «Бизнес класс».

В ходе конференции пройдет вебинар «Разработка долгосрочной стратегии бизнеса в условиях кризиса». Автор и ведущий — Константин Холстинин, эксперт в области проведения клиентских исследований, разработки новых бизнес-продуктов и сервисов. Принять участие в онлайн-конференции может любой желающий.