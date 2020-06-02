Калуга, 2 июня, 2020, 11:43 — ИА Регнум. 83 новых положительных теста на коронавирус выявлено в Калужской области 2 июня, сообщает корреспондент ИА REGNUM cо ссылкой на информацию федерального штаба.

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По данным областного оперштаба, всего в регионе выявлено 4 тыс. 179 положительных тестов: 2533 человек находятся на лечении, 1614 человек выздоровели, 32 человека умерли. Больше всего подтверждённых тестов — в Калуге (677), в Обнинске (514), в Боровском районе (231), в Малоярославецком районе (175), в Жуковском районе (158) и в Кировском районе (115).

В регионе развернули 2018 коек для пациентов с COVID-19. Более 50% коек свободны. Темп снижения заболеваемости составляет в среднем 2% ежедневно. Показатель распространенности инфекции — 0,89. Охват тестированием — 93,33 на сто тысяч населения.