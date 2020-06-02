Кострома, 2 июня, 2020, 10:59 — ИА Регнум. В Костромской области за минувшие сутки выявили 32 случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб. Нарастающим итогом в регионе зарегистрировано 804 носителя вируса SARS-CoV-2.

Информационный канал «Стопкоронавирус-Кострома» Статистика заболеваемости в Костромской области

Более половины от инфицированных (413 человек) выздоровели, 93 пациента находятся в больницах, остальные 287 — на домашнем лечении. Всего с начала периода коронавирусной инфекции в регионе скончалось 11 пациентов с COVID-19. В области протестировано 27 тысяч человек.