Обнинск, Калужская область, 2 июня, 2020, 13:39 — ИА Регнум. В Обнинске преподаватель одного из высших учебных заведений города подозревается правоохранительными органами в получение взятки, сообщили 2 июня корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

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По версии следствия, 28 февраля 2020 года преподаватель высшего учебного заведения, уполномоченный принимать экзамены, получил от одного из студентов взятку в размере 20 тыс. рублей за положительную оценку.

Следствие по уголовному делу завершено. Если вина преподавателя будет доказана в суде, ему грозит лишение свободы на срок от трёх до восьми лет.