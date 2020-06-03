Сегодня, 2 июня, в Совфеде проходит «правительственный час» с участием главы Минтруда Антона Котякова. Министр ответит на вопросы парламентариев о реализации мер по социальной защите граждан и обеспечению занятости во время пандемии коронавируса. Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

Kremlin.ru Министр труда и социальной защиты Антон Котяков

10:13 02.06.2020 Сегодня, 2 июня, Совфед обсудит ситуацию на рынке труда, а также примет решения по поддержке граждан и бизнеса на фоне спада экономики из-за пандемии коронавируса, сообщает ИА REGNUM. Читайте также: Совфед обсудит проблемы на рынке труда и помощь в пандемию

11:07 02.06.2020 Министр труда и социальной защиты Антон Котяков. duma.gov.ru

11:40 02.06.2020 80% семей в Российской Федерации смогут получить дополнительные выплаты на детей, введённые в связи с эпидемией коронавируса. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 2 июня заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков на «правительственном часе» в Совете Федерации. «Сегодня уже 718 тыс. семей ежемесячно получают пособие в размере регионального прожиточного минимума на ребёнка. Всего этим правом могут воспользоваться 80% наших семей, проживающих в Российской Федерации. И в 2020 году на эти цели нами будет направлен 151 млрд рублей», — заявил Котяков. Читайте подробнее: 80% семей России смогут получить соцвыплаты в связи с эпидемией — Котяков

11:51 02.06.2020 Требования граждан упростить процедуру получения выплат на детей были полностью удволетворены. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 2 июня заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков на «правительственном часе» в Совете Федерации. «Со стороны граждан были нарекания на необходимость получения СНИЛС в процессе назначения данной выплаты. Хочу сказать, что критика была обоснованной, и Пенсионный фонд проанализировал базу данных ЗАГС», — заявил Котяков. Об этом: Котяков напомнил об упрощённой процедуре подачи заявлений на выплаты

11:56 02.06.2020 1 июня в России одномоментно были выплачены средства на 15 млн детей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 2 июня заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков на «правительственном часе» в Совете Федерации. «Средства были обработаны в кратчайшие сроки. Вчера, с учётом тех данных, о которых я говорил, был первый день, когда стартовала эта выплата. За вчерашний день мы выплатили семьям, воспитывающим 15 млн детей. Выплата по своему абсолютному размеру составила 150 млрд рублей», — заявил Котяков. Читайте также: 1 июня в России поставлен рекорд по социальным выплатам — Котяков

12:04 02.06.2020 Все безработные с детьми до 18 лет смогут получить специальные выплаты. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 2 июня заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков на «правительственном часе» в Совете Федерации. «В правительство уже внесён проект постановления, который предусматривает распространение этой выплаты на всех безработных граждан — не только тех, которые потеряли работу после 1 марта, а всех граждан, которые на сегодняшний день будут признаны безработными и встанут на учёт в центрах занятости», — заявил Котяков. Читайте подробнее: Дополнительные выплаты вскоре распространят на всех безработных — Котяков

12:08 02.06.2020 Пособие по безработице теперь составляет от 4,5 тыс. рублей до 12 тыс. 130 рублей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 2 июня заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков на «правительственном часе» в Совете Федерации. «С 1 мая задним числом втрое увеличивается размер минимального пособия по безработице. Напомню, что сейчас этот размер составляет 1,5 тыс. рублей, а после принятия проекта постановления этот размер будет составлять 4,5 тыс. рублей», — заявил Котяков. Читайте также: Котяков пояснил, сколько средств по пособиям получат безработные в мае

12:14 02.06.2020 Период выплаты пособий будет автоматически продлён на три месяца. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 2 июня заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков на «правительственном часе» в Совете Федерации. «Если у человека заканчивается на сегодняшний день период выплаты пособия, оно будет автоматически продлеваться на три месяца», — заявил Котяков. Читайте подробнее: Период выплаты пособий по безработице продлят автоматически — Котяков

12:17 02.06.2020 Рынок труда в России в настоящее время характеризуется высокой конкуренцией за рабочие места. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 2 июня заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков на «правительственном часе» в Совете Федерации. «Коэффициент напряжённости на рынке труда достаточно высокий — он составляет 1,8. То есть на 10 вакансий приходится 18 человек-соискателей», — заявил Котяков. Читайте подробнее: Котяков заявил о высокой «напряжённости» на российском рынке труда

12:20 02.06.2020 В ряде регионах России по итогам мая на работу приняли граждан больше, чем уволили. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 2 июня заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков на «правительственном часе» в Совете Федерации. «В ряде регионов по итогам мая количество принятых на работу граждан выше, чем количество уволенных. Это, например, такие регионы, как Камчатский край, Тамбовская область, Республика Саха (Якутия), Чукотский автономный округ, Амурская область», — заявил Котяков. Читайте подробнее: Котяков назвал регионы, где на работу принимают быстрее, чем увольняют

12:28 02.06.2020 Более 10% граждан России работают удалённо в настоящее время. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 2 июня заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков на «правительственном часе» в Совете Федерации. «Более 10% наших граждан работают удалённо. Это примерно 5 млн 750 тыс. человек. Хочу сказать, что за последнюю неделю количество граждан, работающих удалённо, увеличивалось — ещё на 100 тыс. человек», — заявил Котяков. «Полтора миллиона направлены на простой — это 2,6% от всего трудоспособного населения. 1 млн 300 тыс. граждан заняты неполный рабочий день или неполную рабочую неделю. Это примерно 2,4% всех сотрудников. И около 280 тыс. наших граждан отправлены в неоплачиваемый отпуск — 0,5% от общей численности всех занятых в экономике», — указал он. Читайте также: 10% на удалёнке — Котяков рассказал о рынке труда в период пандемии

12:28 02.06.2020 Глава Минтруда Антон Котяков назвал регионы с самой сложной обстановкой на рынке труда, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июля. Читайте также: Глава Минтруда назвал самые проблемные по занятости регионы России

12:33 02.06.2020 С 1 апреля до 1 июня в России было на 400 тыс. человек уволено больше, чем принято на работу. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 2 июня заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков на «правительственном часе» в Совете Федерации. С 1 апреля по сегодняшний день в России было уволено 2 млн 300 тыс. человек, а принято на работу 1 млн 900 тыс. человек. То есть разница официально составила 400 тыс. высвобождений», — заявил Котяков. «За вычетом сезонного фактора увольнения в большей степени затронули следующие отрасли: это розничная торговля непродовольственными товарами, предприятия общественного питания, авиаперевозки и обеспечение аэропортовой деятельности, гостиничные хозяйства, культура и развлечения», — указал он. Читайте также: Котяков рассказал, кто из трудящихся больше всего пострадал от эпидемии

12:45 02.06.2020 В северных регионах России и приравненных к ним областям перенесут реализацию права на компенсацию проезда к месту отдыха и обратно с 2020 года на 2021 год. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 2 июня заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков на «правительственном часе» в Совете Федерации. «Один этот вопрос поступал от нескольких субъектов РФ, а именно северных регионов. Мы на сегодняшний день сформировали проект постановления о временном регулировании рынка труда до конца 2022 года. Он формировался на основании предложений субъектов, профсоюзов и работодателей. Этот проект постановления внесён на площадку трёхсторонней комиссии, будет рассматриваться в ближайшее время», — заявил Котяков. Подробности в материале: Котяков: на крайнем Севере продлят срок компенсации проезда к местам отдыха

12:54 02.06.2020 В России вскоре пересмотрят состав потребительской корзины, которая определяет размер прожиточного минимума. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 2 июня заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков на «правительственном часе» в Совете Федерации. «У нас есть чёткое поручение от Владимира Владимировича: начиная с 2021 года, и это предусмотрено действующим законодательством, обеспечить пересмотр потребительской корзины», — заявил Котяков. Читайте также: Минтруд представит предложения по обновлению потребительской корзины

13:09 02.06.2020 При оценке объёма финансирования государственных мер поддержки на фоне пандемии следует учитывать не только дополнительные расходы, но и мероприятия по компенсации выпадающих доходов бюджета. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 2 июня заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков на «правительственном часе» в Совете Федерации, комментируя критику о недостаточном объёме государственных расходов на антикризисные меры. «Здесь нужно исходить, во-первых, из объёма выпадающих доходов, которые были сформированы в бюджете. Если мы целостно посмотрим на те меры, которые оказывает государство в рамках антикризисного пакета, нам необходимо оценить и выпадающие доходы, связанные с падением доходной базы. Это и доходы по налогам физических лиц, доходы на прибыль и так далее», — заявил Котяков. Читайте также: Котяков объяснил разницу в мерах соцподдержки между РФ и другими странами

14:08 02.06.2020 Министр труда и социальной защиты Антон Котяков в Совете Федерации. council.gov.ru

19:05 02.06.2020 По данным Минтруда и соцзащиты, в настоящее время на 10 свободных вакансий в России претендует 18 граждан. Об этом: Граждан, ищущих работу, в России оказалось вдвое больше, чем рабочих мест

07:44 Изменить численность сотрудников в ближайшие полгода планируют 36% российских компаний, показало исследование портала HeadHunter. По результатам опроса больше сотни представителей компаний выяснилось, что в 14% из них «точно уменьшится» штат, еще 22% сказали, что численность персонала «скорее уменьшится». Оставшиеся 18% компаний планируют сохранить численность штата, 35% — увеличить, остальные еще не определились. При этом оптимизация штата уже прошла в 45% компаний, и она коснулась примерно пятой части сотрудников. Ранее глава Минтруда РФ Антон Котяков назвал регионы с самой сложной обстановкой на рынке труда.

09:39 Правительство Свердловской области по поручению губернатора Евгения Куйвашева прорабатывает дополнительные возможности, связанные с восстановлением занятости жителей региона, уровень которой снизился из-за введенных вынужденных ограничений из-за угрозы COVID-19. Этот вопрос был поднят 2 июня на заседании регионального оперативного штаба. «Подписан указ о продлении режима повышенной готовности до 8 июня. За эти дни необходимо реализовать комплекс мер по подготовке предприятий и учреждений, деятельность которых пока ограничена, к возобновлению работы в особых условиях. Я провел ряд встреч с руководителями торговых объектов и комплексов, нацелил их на то, что подготовительная работа должна быть завершена в оптимальные сроки. А работы действительно очень много: это санитарная подготовка помещений, выстраивание потоков покупателей, контроль за состоянием здоровья персонала, создание необходимых резервов санитайзеров и многое другое», — сказал глава региона. Обращаясь к участникам заседания, он отметил, что от того, как будут соблюдаться режимы безопасности в Свердловской области в ближайшие дни, будет зависеть принятие решений о постепенном снятии ограничений. В их числе и запреты на работу предприятий, отмена которых имеет важнейшее значение для снижения уровня безработицы и роста доходов жителей региона.

09:41 Уровень безработицы в Санкт-Петербурге и Москве был самым низким в России в первом квартале 2020 года. Это следует из данных Росстата. В Санкт-Петербурге за период с января по март включительно уровень безработицы составил 1,5%, в Москве — 1,6%. Низкими показателями отметились Ямало-Ненецкий автономный округ — 1,8%, Югра — 2,5%, и Подмосковье — 2,6%.Выше всего безработица в регионах Северного Кавказа. В Ингушетии её уровень составил 26,6%, в Северной Осетии — 14,1%, в Дагестане — 13,9%, в Чечне — 13,3%, в Карачаево-Черкесии — 13,1%. Средний показатель по России составил 4,6%. В 2019 году в первом квартале уровень безработицы составлял 4,8%.