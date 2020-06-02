Санкт-Петербург, 2 июня, 2020, 10:02 — ИА Регнум. Федеральную трассу Р-21 «Кола» в Ленинградской области полностью перекроют на три часа из-за разводки Ладожского моста через Неву. Об этом 2 июня сообщил ИА REGNUM начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Ладожский мост в Ленобласти

Перекрытие федеральной трассы Р-21 «Кола» произойдет в ночь на 4 июня, в часы минимальной интенсивности дорожного движения, с 01:00 до 04:00 часов.

«Будет производиться технологическая разводка моста через реку Нева на 40 км +162 м федеральной автомобильной дороги Р-21 «Кола», расположенного рядом с деревней Марьино Кировского района Ленинградской области. Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто», — отметил Илья Пузыревский.

Также в Упрдор Северо-Запад отметили, что разводка Ладожского моста производится при температуре наружного воздуха не более +25 ºС и скорости ветра не более 15 м/с.

Водителей просят учитывать фактор разводки моста при составлении своих дорожных планов.