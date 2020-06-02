Майкоп, 2 июня, 2020, 09:34 — ИА Регнум. К реализации плана по обеспечению устойчивого развития экономики в 2020 году приступили в Республике Адыгея. Вопросы реализации принятых на федеральном и региональном уровне мер по поддержке экономики и социальной сферы обсуждалась на заседании комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики республики, которое провёл глава Адыгеи Мурат Кумпилов 1 июня, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы РА.

Пресс-служба главы Республики Адыгея Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов

Как отметил Мурат Кумпилов, в Адыгее уже начали выполнять задачу по поэтапному запуску экономики, которую ранее поставил президент Владимир Путин. Глава РА потребовал эффективной реализации принятого Антикризисного плана по обеспечению устойчивого развития экономики на 2020 год. В данный план включено 45 мероприятий по четырем основным видам деятельности: занятость населения; поддержка системообразующих предприятий и отраслей экономики, оказавшихся в зоне риска; поддержка малого и среднего предпринимательства, а также строительной отрасли, транспорта и ЖКХ. Также предусмотрены конкретные решения по стимулированию предпринимательской активности, системообразующих предприятий и отраслей экономики, оказавшихся в зоне риска, повышению занятости населения, оказанию адресной помощи людям.

«От того, как мы сможем сегодня мобилизовать все силы, эффективно использовать федеральные инструменты поддержки, гибкий подход в поэтапном запуске экономики, во многом зависят темпы дальнейшего развития республики», — отметил Мурат Кумпилов.

В настоящее время, как сообщил министр экономического развития и торговли РА Геннадий Митрофанов, к реализации предусмотренных мер привлечены кредитные учреждений, а также государственной микрокредитной компании. Так, на 28 мая банки уже предоставили финансовую поддержку на 1 млрд 24 млн рублей, её получили 188 субъектов малого и среднего бизнеса региона. Преимущественно банки предоставляют такую меру, как отсрочка платежей. Также выделяется поддержка на выплату зарплаты — выделено 72 млн рублей, эти меры позволили сохранить около трёх тысяч рабочих мест. Также бизнес получает поддержку от банков на льготных условиях в рамках Программы 8,5. Федеральные меры поддержки дополнены программой кредитования субъектов МСП под 2% годовых на возобновление их деятельности. Средства кредита подлежат полному или частичному списанию (80%) при сохранении численности работников. На такую поддержку могут рассчитывать 5 тыс. 440 субъектов предпринимательства. Также предприниматели могут рассчитывать на льготные микрозаймы под 1% до 1 млн рублей от Фонда поддержки предпринимательства РА, а также на отсрочку уплаты по уже взятым. На данный момент одобрено предоставление пяти микрозаймов на 4,5 млн рублей, шесть пакетов формируются, отсрочку получили 19 субъектам МСП.

«Мы видим эффективность работы Центра «Мой бизнес». Услуги востребованы. Их нужно распространить на все муниципальные образования. Вся линейка поддержки должна быть доступна каждому предпринимателю», — отметил Мурат Кумпилов.

Глава Адыгеи также обратил внимание на важность использования общественных ресурсов, в числе которых он назвал региональное отделение Российского Союза промышленников и предпринимателей. Председателю отделения Сергею Погодину рекомендовано инициировать новые формы поддержки и создать для этого эффективную площадку для бизнес-диалога.

Глава региона также дал поручение не допустить спада промышленного производства, активизировать развитие строительной отрасли.

«Нужно сформировать полный алгоритм стимулирования отрасли, постепенно их реализовать в строительном комплексе, особенно в Тахтамукайском районе, где идет активное жилищное строительство», — сказал Мурат Кумпилов.

Обсуждалась и ситуация в сельском хозяйстве, которое является точкой роста экономики региона. В 2020 году на господдержку агросектора планируют направить 555,3 млн рублей: 110 млн рублей уже направлены на поддержку 207 сельхозпроизводителей. Начат прием заявок на конкурс по начинающим фермерам, семейно-животноводческим фермам, агростартапу. Мурат Кумпилов поручил проанализировать критерии участия в конкурсах на получение гранта, поддержать инициативных людей.

«С запуском экономики, уверен, меры поддержки будут более активно использоваться. Необходимо более гибко принимать решения, находиться в постоянном контакте с людьми, оказывать им помощь», — отметил Мурат Кумпилов.

В регионе приняты решения по предоставлению налоговых льгот, а также отсрочке арендной платы за государственное и муниципальное имущество, а в наиболее пострадавших отраслях — освобождение от платы. Частным арендодателям, которые предоставили отсрочку, также обещают продление сроков уплаты авансовых платежей по налогу на имущество организаций и земельному налогу. Для МСП установлены налоговые льготы на 2020 год по транспортному налогу и налогу на имущество, в республике предусмотрено снижение налоговых ставок на период с 1 января 2020 года до 31 декабря 2020 года для налогоплательщиков — организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в наиболее пострадавших отраслях.

По поручению Мурата Кумпилова составлен перечень региональных предложений по поддержке малого и среднего бизнеса для принятия мер на федеральном уровне. Они обозначены в официальных письмах на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина. В частности, регионом предложено дополнить перечень основных видов экономической деятельности рядом направлений — это производство мебели, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта, торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках, деятельность по комплексному обслуживанию помещений, по чистке и уборке, медицинская и стоматологическая практика. Предложено предусмотреть отсрочку по кредиту для индивидуальных предпринимателей, столкнувшихся с резким падением доходов из-за пандемии, а также кредитные каникулы для индивидуальных предпринимателей, попавших в перечень пострадавших отраслей, без применения условия в части подтверждения пандемии совокупных доходов ниже 30% за предшествующий месяц.