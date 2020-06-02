Барнаул, 2 июня, 2020, 09:05 — ИА Регнум. Алтайский Минздрав сообщил подробности ситуации, связанной с выявлением вспышки коронавируса в краевом онкологическом диспансере. Оказалось, что за неделю число выявленных носителей SARS-CoV-2 с нескольких человек выросло до 70, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Минздрав Алтайского края Вспышка коронавируса в Алтайском краевом онкологическом диспансере

В частности, положительные тесты подтвердились у персонала, который работает в корпусе стационара на ул. Никитина.

«Из врачей и медсестер с отрицательными результатами тестов сформирована медицинская бригада, которая долечивает оставшихся в клинике неинфицированных COVID-19 пациентов. На работе они находятся круглосуточно, для этого администрация диспансера обеспечила их трехразовым питанием и всеми необходимыми бытовыми условиями. Карантин на базе Никитина продлится две недели, до 10 июня», — пояснили в краевом минздраве.

Что касается отделения рентгенхирургических методов лечения на Змеиногорском тракте, то там необходимые эпидемиологические мероприятия и двухнедельный карантин уже завершены, но оно пока остается закрытым до особого распоряжения Роспотребнадзора. Ситуация продолжает оставаться сложной в связи с выявлением 29 мая двух новых носителей коронавируса среди сотрудников. Пришлось закрывать на двухнедельный карантин отделения урологии и радиотерапии № 2 на Змеиногорском тракте.

«В остальном клиника продолжает работать в штатном режиме. С 1 июня возобновлена госпитализация пациентов с обязательным отрицательным тестом на COVID-19, действительным в течение четырёх дней (наличие такого анализа обеспечивает направляющая организация, то есть поликлиника по месту прописки пациента). Со 2 июня начнется проведение плановых операций», — отмечают в региональном минздраве.

Там же заверили, что перенос онкологических операций «ни коим образом не скажется негативно на течении онкологического заболевания. В среднем удвоение злокачественной опухоли происходит в течение 250−300 дней, поэтому отсрочка хирургического лечения на две-три недели в онкологической практике вполне допустима».

Напомним, о вспышке коронавируса в двух корпусах Алтайского краевого онкологического диспансера (на Змеиногорском тракте и ул. Никитина) оперативный штаб региона сообщил ещё 26 мая. Тогда там было выявлено шесть носителей SARS-CoV-2