Ульяновск, 2 июня, 2020, 08:13 — ИА Регнум. В Ульяновской области запущены в печать бюллетени для голосования по поправкам к Конституции России. Об этом сообщает региональный центризбирком.

Ulyanovsk.izbirkom.ru Бюллетени

В областной типографии «Печатный двор» началось изготовление тиража избирательных бюллетеней для общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию. Отмечается, что всего будет напечатано 993 522 бюллетеня.

В печатном цехе типографии ведут дежурство члены избирательной комиссии Ульяновской области, которые посменно наблюдают за процессом изготовления бюллетеней, включая проверку бумаги на соответствие требованиям, также проверяются формы и текст бюллетеня, процесс печатания, контролируется уничтожение выбракованных бюллетеней.

По данным ЦИК Ульяновской области, на 1 января 2020 года в регионе насчитывалось 993 522 избирателя.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области продолжается подготовка общественных наблюдателей за голосованием по одобрению поправок в Конституцию России. В предварительный список кандидатов вошли 4,7 тыс. человек.

Напомним, голосование по поправкам к Конституции назначено на 1 июля, этот день будет выходным. При этом проголосовать жители могут в течение недели, чтобы избежать массового скопления людей на избирательных участках.