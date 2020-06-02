Чебоксары, 2 июня, 2020, 06:46 — ИА Регнум. В столице Чувашии усилят меры безопасности на Троицу. На дорогах к кладбищам, которые сейчас закрыты, будет введено временное ограничение, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Чебоксар.

Cap.ru Ограничения движения транспорта

Ограничение будет действовать 6 и 7 июня на Алатырском шоссе (от пересечения с проспекта Геннадия Айги до пересечения с трассой М-7 «Волга») и на улице Кирова (от пересечения с улицей Коллективной до пересечения с трассой М-7). Ограничения также распространяются и на автостоянки возле кладбищ.

Власти предупреждают, что на выездах из Чебоксар будут работать посты ДПС.

«Будут жестко пресекаться посещения, злостные нарушители будут привлечены к ответственности», — заявил глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков.

Напомним, 6 и 7 июня отмечаются Троицкая родительская суббота и праздник Святой Троицы.

Отметим, 29 мая на заседании оперативного штаба руководитель Управления Роспотребнадзора по Чувашии Надежда Луговская призвала заблаговременно информировать население о запрете посещения кладбищ. Также 6 и 7 июня планируется ограничить доступ и в храмы республики, как это было сделано на Пасху. Всего в Чувашии насчитывается 944 кладбища.

Как сообщало ИА REGNUM, с 14 апреля в Чувашии запрещено проведение массовых религиозных церемоний и свободное посещение кладбищ. На погребении и похоронах могут присутствовать только близкие родственники.