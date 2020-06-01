Салехард, 1 июня, 2020, 18:50 — ИА Регнум. На Ямале ежедневный мониторинг наличия и стоимости защитных масок в аптеках и торговых точках региона ведёт департамент экономики ЯНАО. С первых чисел мая запущен сайт с указанием мест продажи и стоимости индивидуальных средств защиты под названием «Защитные маски ЯНАО», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Maski.yanao.ru Screenshot

Согласно данным портала, в Салехарде на сегодня защитные маски можно приобрести в 21 месте — в магазинах, аптеках и ателье. Самая дешёвая одноразовая маска в столице Ямала стоит 20 рублей, самая дорогая — 50 рублей. Цены на многоразовые маски варьируются от 100 до 350 рублей за штуку.

В крупнейшем «ковидном» очаге Ямала — Новом Уренгое — маски можно приобрести в 30 местах. Здесь самая дешёвая одноразовая маска стоит 25 рублей, дорогая — 179,9 рублей. Многоразовые маски продаются от 80 до 200 рублей.

Стоит отметить, что по сравнению с первыми числами мая маски на Ямале в июне местами подешевели в полтора, два раза. К примеру, в Салехарде 7 мая самая доступная по цене одноразовая маска продавалась по 40 рублей, в Новом Уренгое — 29.

В наиопаснейшем по эпидемиологической обстановке Ямальском районе маски продаются лишь в двух населённых пунктах. В селе Мыс Каменный магазин «Татьяна» предлагает сегодня одноразовые маски по 25 рублей за штуку, а в Яр-Сале бюджетная аптека «Ямальская фармация» — по 33 рубля. В Красноселькупском районе аналогичная картина: маски продаются лишь в двух сёлах — Красноселькупе и Тольке, причём торгует ими лишь аптечная сеть «Здоровье» по цене 31 рубль за штуку.