Тамбов, 1 июня, 2020, 18:37 — ИА Регнум. В городе Уварово Тамбовской области завершается строительство нового детского сада «Вишенка», рассчитанного на 50 мест, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru Губернатор Александр Никитин, который оценил ход строительства детского сада

Строительству детских садов на Тамбовщине уделяется большое внимание. Для ликвидации очереди в детские сады в 2020 году по региональному проекту «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография» будет завершено строительство семи детских садов на 910 мест, начато возведение еще трех детских садов на 490 мест. На данный момент детские сады строятся в городах Тамбов и Уварово, Тамбовском районе.

Сегодня, в День защиты детей, на новом объекте в Уварово побывал губернатор Александр Никитин, который оценил ход работ. Строительство детского сада «Вишенка» начали в конце 2019 года. Сейчас ведется отделка внутренних помещений, монтаж фасада, устройство и гидроизоляция полов, а также сантехработы. Завершается гидроизоляция чердачного помещения. Наружные сети водоотведения подведены к зданию. Идут работы по монтажу внутренних и наружных сетей водоснабжения.

Tambov.gov.ru Новый детсад в Уварово

Проект детского сада разработан в соответствии с требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений, с учетом современных технологий, включен в реестр типовой проектной документации Минстроя РФ.

Новый детсад рассчитан на 50 мест. На его строительство выделен 61 млн рублей, из которых 41 млн рублей — средства федерального бюджета.

Александр Никитин отметил, что удовлетворен ходом строительства детского сада. Объект будет введен в эксплуатацию уже в конце августа, а это значит, что в городе исчезнет очередь в детские сады и появятся новые рабочие места.

«Вишенка» станет вторым корпусом детского сада «Золотая рыбка». Здесь будут организованы две группы для детей от 1,5 до 2 лет, одна группа для детей от 2 до 3 лет. По достижении воспитанниками трёхлетнего возраста они будут переходить в главный корпус детского сада для продолжения получения дошкольного образования.

Концепция детского сада предусматривает создание образовательной среды для развития творческих способностей детей через различные виды деятельности. В этих целях для них оборудуют арт-зону, сенсорную комнату, изостудию, музыкально-спортивный зал.

Масштабная работа по обеспечению доступности дошкольного образования активно ведется в регионе в течение последних нескольких лет.

«Президент России Владимир Путин ставит перед нами глобальные задачи по обеспечению доступности дошкольного образования. И наша область взяла повышенные обязательства снять актуальную очередь детей в возрасте до 3 лет к 2021 году», — подчеркнул Александр Никитин.

В период с 2015 по 2019 годы в области создано более 7 тыс. дополнительных дошкольных мест. Построено семь современных детских садов почти на 2 тыс. мест. За счет проведения капитального ремонта 25 детских садов и развития вариативных форм дошкольного образования создано более 5 тыс. мест. Общий объем средств, направленных на создание дополнительных мест, составил почти 2 млрд рублей. Все это позволило сохранить стопроцентную доступность дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет.