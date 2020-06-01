Тамбов, 1 июня, 2020, 18:08 — ИА Регнум. В райцентре Уварово Тамбовской области реализуется проект по благоустройству площади Ленина, рассчитанный на два года, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. На преображение этого общественного пространства выделено 25 млн рублей.

Tambov.gov.ru В Уварово

Благоустройство площади Ленина в Уварово началось в 2019 году. Это масштабный проект, рассчитанный на два года. Для его успешной реализации решили объединить две программы — «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» и «Народная инициатива». Общая площадь для благоустройства превышает 13 тыс. кв. метров. Сегодня, 1 июня, преображаемую площадь посетил глава администрации Тамбовской области Александр Никитин, который отметил успешный опыт синхронизации нескольких программ при ее обустройстве.

Как рассказал глава города Уварово Владислав Денисов, с учетом мнения жителей большую территорию разделили на две зоны: непосредственно площадь с памятником Ленина и сквер, который занимает территории, прилегающие к уваровскому Христорождественскому собору со стороны улиц Советская и Первомайская.

В 2019 году был выполнен первый этап работ. Создана парковая зона с аллеями у храма и памятника жертвам гражданской войны со стороны улицы Советская. Здесь появились пешеходные дорожки, клумбы, лавочки, фонари и урны. В зеленых зонах высажено около 180 деревьев и кустарников. Кроме того, отреставрирован постамент памятника Ленину и частично выложена плитка на площади у памятника.

В 2020 году на продолжение реконструкции направлено 13,6 млн рублей. По программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» предусмотрено 8,3 млн рублей и еще 5,3 млн рублей выделено по программе «Народная инициатива». В этом году продолжат укладку плитки на площади у памятника Ленину, а также благоустройство территории у Христорождественского собора вдоль улицы Первомайская. Здесь на месте бывшей танцплощадки появится сквер с детской спортивно-игровой площадкой. Плиткой будут выложены пешеходные дорожки, установлены скамейки, сделано освещение.

Кроме того, на площади Ленина ведутся работы по программе «Безопасный город». Территория оснащается камерами видеонаблюдения. К площади для безопасного перехода с улицы Советская сделан пешеходный переход и установлен светофор. На эти цели из городского бюджета выделено около 1,2 млн рублей.

Губернатор Александр Никитин положительно оценил работы по обустройству масштабной территории.

«Правильно, что здесь городские власти синхронизировали несколько разных программ для благоустройства территории. Часть работ выполнена по программе «Формирование комфортной городской среды», часть — по программе «Народная инициатива», часть — по программе «Безопасный город». Эта синергия, которая образуется с учетом концентрации ресурсов, проектов, программ, должна найти положительный отклик у населения», — подчеркнул глава региона.

Завершить работы планируется осенью 2020 года.