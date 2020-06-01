Санкт-Петербург, 1 июня, 2020, 18:04 — ИА Регнум. Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга сменил начальника. Новым руководителем стал хорошо известный в Северной столице специалист по туризму Сергей Корнеев.

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В недавнем прошлом он многие годы был вице-президентом Российского союза туриндустрии (РСТ), а, а в 2014 году стал заместителем главы Федерального агентства по туризму (Ростуризм).

Как сообщили 1 июня в Смольном, Евгений Панкевич освобожден от должности главы комитета по развитию туризма. Этот пост он занял в июне 2018 года, когда его отец Виктор Панкевич возглавлял Санкт-Петербургскую избирательную комиссию.

Теперь же комитет перейдет под начало Сергея Корнеева.

К своим новым обязанностям Корнеев приступит во вторник, 2 июня. Губернатор Александр Беглов уже подписал соответствующее распоряжение.