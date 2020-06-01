Тверь, 1 июня, 2020, 17:32 — ИА Регнум. Единовременные выплаты семьям с детьми в возрасте 16−17 лет вводятся в Тверской области. О решении рассказал 1 июня в ходе общения с семьями Тверской области в режиме видеоконференции губернатор Игорь Руденя, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства. На обратной связи с главой региона были семьи Новиковых, Кудрявцевых и Виноградовых из Твери, а также семья Осиповых из Андреапольского муниципального округа. Игорь Руденя поздравил родителей и детей с праздниками.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя

«Сегодня поддержка семей с детьми является нашим приоритетом. Рассчитываем, что все меры поддержки, принятые президентом России, Правительством страны, руководством Тверской области, скажутся позитивно на демографии нашего региона. На областном уровне мы приняли еще одно решение — произведем единовременную выплату для семей с детьми 16 и 17 лет», — сказал Игорь Руденя.

Губернатор дал поручение оперативно проработать порядок выплат, чтобы уже в ближайшее время жители могли их получить.

В настоящее время по инициативе президента РФ Владимира Путина в России реализуется целый комплекс мер поддержки семей с детьми. В целом семьи Тверской области получат различные виды поддержки на более чем 225 тысяч детей.

Глава региона также поддержал идею открытия в регионе центра семейного досуга, где творческие дети и родители смогут проводить совместные мероприятия, обмениваться опытом.

«Поддерживаю создание такого центра. Возможно, откроем его на базе семейного центра Твери, также запланируем создание филиалов в муниципалитетах. В текущей ситуации он может работать в режиме интернет-общения, а когда позволит обстановка — в очной форме. Еще раз хочу поблагодарить вас, а также в вашем лице — тверских родителей: мам, пап, бабушек, дедушек, всех кто принимает участие в воспитании детей и хранит нашу культуру и историю. Пусть ваши дети будут продолжателями семейных традиций», — сказал Игорь Руденя.