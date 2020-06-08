Иван Шилов ИА REGNUM Война

Москва, 9 июня, 2020, 00:05 — ИА Регнум. Брестская крепость первой встала на пути врага 22 июня 1941 года. Враг рассчитывал захватить крепость за несколько часов стремительным ударом, но крепость не сдавалась. Около месяца продолжалась героическая оборона Брестской крепости. За годы оккупации в Брестской области убито в боях, казнено и замучено около 200 тысяч человек. Звание крепости-героя присвоено Брестской крепости 8 мая 1965 года.

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