Кострома, 1 июня, 2020, 16:48 — ИА Регнум. В центре Костромы после многомиллионного ремонта отвалилась штукатурка и отслоилась краска на здании гауптвахты — объекте культурного наследия. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Здание гауптвахты

В 2019 году ремонт объекта за 5 млн рублей проводил ярославский подрядчик — ООО «Ярославский реставратор». Были обновлены кровля и фасады здания. ИА REGNUM обратилось за комментариями в региональную инспекцию по охране объектов культурного наследия.

«Работы у них не приняты. Комиссия с нашими специалистами и представителями заказчика — музея-заповедника выявила недочёты. База у колонн отвалилась от большого количества осадков — возможно, подрядчику нужно было взять материал подороже, подумать насчёт водоотведения. Они бы уже исправили недочёты в рамках гарантийных обязательств — но вмешалась ситуация с коронавирусом. Сейчас сообщение между регионами затруднено», — сказала начальник культинспекции Светлана Голикова.

В планах на 2020 год — обновление уникальной деревянной ограды и фонарей рядом со зданием гауптвахты. Однако будут ли реализованы планы в текущей ситуации — большой вопрос.

Здание гауптвахты

Здание гауптвахты возведено в 1823 — 1826 годах по проекту архитектора Фурсова, входит в архитектурный ансамбль Сусанинской площади. Сейчас в гауптвахте находится военно-исторический отдел Костромского музея-заповедника.