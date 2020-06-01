Санкт-Петербург, 1 июня, 2020, 16:45 — ИА Регнум. Реставрацию фасадов Гатчинского дворца в Ленинградской области возобновили. Об этом сообщили 1 июня в петербургском комитете по охране памятников (КГИОП).

Lenobl.ru Гатчинский дворец

В 2020 году ООО «Реставратор» собирается привести в порядок северный, южный и юго-западный фасады западного полуциркуля дворца, северо-восточный, юго-восточный и северо-западный фасады центральной части дворца. На это уйдет 135 млн рублей.

К сегодняшнему дню установили леса, облицовку фасада подвергают сухой воздушно-абразивной очистке.

Кроме того, в 2020 году предполагается отреставрировать фасад Кухонного каре за 158,8 млн рублей. Работы ведутся еще с 2015 года — за счет Петербурга, хотя территориально Гатчинский дворец располагается на территории Ленобласти. Музей-заповедник «Гатчина» находится в ведении комитета по культуре Санкт-Петербурга.

Гатчинский дворец сильно пострадал во время боевых действий в Великую Отечественную войну, но реставраторов не видел до 1976 года. Затем понадобилось ещё 30 лет, чтобы Гатчина попала в реставрационную программу КГИОП и на нее стали выделять значительные средства из городского бюджета.

«При проведении реставрационных работ стали поступать вопросы — почему фасад изменил цвет? Естественно, камень расчищается, и мы видим именно первоначальный, первозданный цвет доломита», — пояснил заместитель руководителя Дирекции заказчика по ремонтно-реставрационным работам на памятниках истории и культуры Александр Тарасенко.

В процессе реставрации поверхность доломита становится светло-серой: удаляется тонкий поверхностный слой переродившегося и изменившего свой цвет камня. Со временем поверхность отреставрированной доломитовой облицовки вновь приобретет привычный желтоватый оттенок.

«Камень необходимо защищать от разрушения в результате природных и физических воздействий, агрессивной среды, — говорит Александр Тарасенко. — В том числе, напомним, дворец горел. На некоторых фрагментах каменного фасада видны следы пожара, которые все равно до конца невозможно убрать, они останутся».

Добавим, с 2015 по 2019 годы на реставрацию дворца направили 553 млн рублей. За это время привели в порядок интерьеры Дворцовой церкви, Арсенального зала, Чесменской галереи, а также фасады центральной части дворца и Арсенального каре. Реставрацию фасадов дворца планируется полностью завершить в 2021 году.