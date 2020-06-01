Ярославль, 1 июня, 2020, 16:22 — ИА Регнум. Ярославская область в 2019 году заняла лидирующие позиции в стране по административному давлению на сферу ЖКХ. Об этом говорится в приложении к докладу уполномоченного по правам предпринимателей при президенте Бориса Титова «Индекс административного давления-2020».

Ombudsmanbiz.ru Индекс административного давления

В целом регион уменьшил административное давление на бизнес в 2019 году. А вот в сфере жилищно-коммунального хозяйства по числу наложенных штрафов и проверок Ярославская область заняла лидирующие позиции.

Так на одну организацию в сфере ЖКХ за год в среднем пришлось 44,6 проверки органов жилищной инспекции, что почти в три раза выше, чем в целом по России. По этому показателю Ярославская область заняла четвертое место после Курганской, Магаданской и Липецкой областей. Всего в Ярославской области проведено 6 741 проверка в отношении 151 организации.

Другой показатель — сумма наложенных штрафов на управляющие компании. Здесь регион также стал четвертым, причем выше лишь Москва, Самарская область и Санкт-Петербург, которые многократно превосходят Ярославскую область по численности населения. В Ярославской области сумма штрафов составила 104 млн рублей (в Москве — 357 млн рублей).

Уполномоченный по правам предпринимателей при президенте считает, что усиленное давление приводит не к порядку в сфере ЖКХ, а ухудшению качества услуг:

«Вместо того, чтобы стимулировать управляющие организации исправлять нарушения, законодательство и правоприменительная практика носят фактически фискальный характер. При этом, от штрафов, наложенных на организацию, страдают жители, так как эти средства были изначально предназначены на иные работы. Богатая региональная практика показывает, что несколько крупных штрафов приводят к банкротству и ликвидации управляющей компании, либо к необходимости покрывать задолженность муниципальной субсидией. В некоторых субъектах федерации число обанкроченных управляющих организаций исчисляется десятками», — говорится в докладе Бориса Титова.

Статистика по Ярославской области подтверждается событиями, которые происходили в сфере ЖКХ региона в 2019 году. Громким был скандал с попыткой передела рынка управления жилыми домами в Переславле-Залесском. Практика наложения крупных штрафов привела к массовому отказу управляющих компаний от небольших ветхих домов, которые остались один на один с тяжелыми коммунальными проблемами. Глава департамента госжилнадзора Ярославской области Елена Скоробогатова была арестована и обвинена в коррупции.

Как рассказали корреспонденту ИА REGNUM в управляющих компаниях региона, после смены руководства департамента госжилнадзора ситуация изменилась в лучшую сторону. Количество необоснованных штрафов уменьшилось, диалог между контролерами и контролируемыми стал более конструктивным.