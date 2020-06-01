Ярославская область стала лидером по давлению чиновников на ЖКХ
Ярославль, 1 июня, 2020, 16:22 — ИА Регнум. Ярославская область в 2019 году заняла лидирующие позиции в стране по административному давлению на сферу ЖКХ. Об этом говорится в приложении к докладу уполномоченного по правам предпринимателей при президенте Бориса Титова «Индекс административного давления-2020».
В целом регион уменьшил административное давление на бизнес в 2019 году. А вот в сфере жилищно-коммунального хозяйства по числу наложенных штрафов и проверок Ярославская область заняла лидирующие позиции.
Так на одну организацию в сфере ЖКХ за год в среднем пришлось 44,6 проверки органов жилищной инспекции, что почти в три раза выше, чем в целом по России. По этому показателю Ярославская область заняла четвертое место после Курганской, Магаданской и Липецкой областей. Всего в Ярославской области проведено 6 741 проверка в отношении 151 организации.
Другой показатель — сумма наложенных штрафов на управляющие компании. Здесь регион также стал четвертым, причем выше лишь Москва, Самарская область и Санкт-Петербург, которые многократно превосходят Ярославскую область по численности населения. В Ярославской области сумма штрафов составила 104 млн рублей (в Москве — 357 млн рублей).
Уполномоченный по правам предпринимателей при президенте считает, что усиленное давление приводит не к порядку в сфере ЖКХ, а ухудшению качества услуг:
Статистика по Ярославской области подтверждается событиями, которые происходили в сфере ЖКХ региона в 2019 году. Громким был скандал с попыткой передела рынка управления жилыми домами в Переславле-Залесском. Практика наложения крупных штрафов привела к массовому отказу управляющих компаний от небольших ветхих домов, которые остались один на один с тяжелыми коммунальными проблемами. Глава департамента госжилнадзора Ярославской области Елена Скоробогатова была арестована и обвинена в коррупции.
Как рассказали корреспонденту ИА REGNUM в управляющих компаниях региона, после смены руководства департамента госжилнадзора ситуация изменилась в лучшую сторону. Количество необоснованных штрафов уменьшилось, диалог между контролерами и контролируемыми стал более конструктивным.