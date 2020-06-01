Кострома, 1 июня, 2020, 16:10 — ИА Регнум. В Костромской области директор департамента строительства, ТЭК и ЖКХ Андрей Дмитриев написал заявление «по собственному желанию». Об этом сообщает пресс-служба администрации региона. Официальная причина ухода с должности — проблемы со здоровьем.

Adm44.ru Андрей Дмитриев

«Я со словами благодарности обращаюсь к Андрею Игоревичу за то, что он сделал. Со словами высочайшего сожаления, что он уходит из администрации. Хочу от всех нас поблагодарить за ту огромную работу, которую он проводил в ущерб себе, своему здоровью. Спасибо огромное, Андрей, за все, что сделал для области», — сказал на еженедельном совещании в администрации области губернатор Сергей Ситников.

Пост заместителя губернатора Андрей Дмитриев занял в 2017 году. До этого он работал на руководящих постах в энергетической сфере региона. Андрею Дмитриеву присвоены почетные звания «Заслуженный работник Единой энергетической системы России» и «Заслуженный энергетик СНГ», медаль «Труд. Доблесть. Честь» за вклад в решение вопроса с обманутыми дольщиками и развитие сферы ЖКХ и строительства в регионе.