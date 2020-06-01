Барнаул, 1 июня, 2020, 15:54 — ИА Регнум. Несмотря на заявленное министром промышленности и торговли России Денисом Мантуровым значительное снижение цен на защитные маски, в Барнауле, в известной сети аптек и известной сети магазинов маску дешевле, чем по 30 руб. За штуку найти не удалось, передает корреспондент ИА REGNUM.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM 1 июня 2020 г. Барнаул. Стоимость защитных масок в торговой сети «Ярче»

По признанию продавцов, действительно, цены на защитные индивидуальные средства упали в начале мая, когда маску меньше чем за 45 руб. не продавали, ощущался дефицит этого товара.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что цены на защитные маски в России упали примерно втрое по сравнению с показателями апреля, сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров. По его словам, в стране каждый день производится более 9 млн масок и цены на них в среднем снизились с 55 до 18 руб.