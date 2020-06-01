Калуга, 1 июня, 2020, 15:50 — ИА Регнум. В калужских аптеках дефицита медицинских масок нет, но цена выше, чем предлагают онлайн магазины, сообщает 1 июня корреспондент ИА REGNUM.

Скриншот сайта kaluzhskaya-obl.tiu.ru Медицинские маски в онлайн магазине

В муниципальных аптеках города в основном предлагают покупателям одноразовые медицинские маски по 27 и 33 рубля — из марли и ткани соответственно. В крупнейшей коммерческой аптечной сети областного центра «Айболит» одноразовые медицинские маски продают по 36 рублей за штуку. Имеются и подороже. В онлайн магазине средств индивидуальной защиты защитную маску для одноразового применения предлагают заказать от 18 рублей за штуку. Многоразовую белую защитную маску, которую можно стирать и гладить, продают от 38 рублей за штуку, многоразовая маска черного цвета из 100% хлопка 45 рублей. Интересно, что на интернет-портале kaluzhskaya-obl.tiu.ru предлагают одноразовые медицинские маски с доставкой из Екатеринбурга по 8,25 за маску и из Москвы по 16 рублей за одну маску.

Напомним, порядка 414 тыс. штук медицинских масок поступили на склад «Калугафармация». Четвертая часть из них будет направлена в медицинские учреждения региона, остальные 300 тыс. штук поступят для продажи населению в аптечную сеть.