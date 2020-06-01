Сургут, Югра, 1 июня, 2020, 15:41 — ИА Регнум. В Сургутском перинатальном центре (ХМАО) в День защиты детей прошла акция «Здравствуй, малыш!», которую инициировал Общероссийский народный фрон совместно с общественной организацией «Совет Матерей». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального отделения ОНФ по Югре.

Пресс-служба ОНФ по ХМАО «Расти крепким и сильным, мой россиянин, прославляй свою страну»

60 новорождённых жителей Сургута получили в знаменательный день в подарок бирочки с изображением российского флага: девочкам достались розовые, мальчикам — голубые. Матери сразу же с удовольствием надели бирочки своим младенцам.

«Расти крепким и сильным, мой россиянин, прославляй свою страну», — приговаривала молодая мама Марина, заворачивая своего первенца в лёгкое одеяло.

Сейчас в перинатальном центре Сургута установлен серьёзный заслон коронавирусной инфекции. Поэтому чествование матерей и малышей прошло не помпезно. И противоэпидемические правила там, где рождается будущее Югры и России, исполняются беспрекословно.

«Непростое время, связанное с опасностью заражения коронавирусом, которое нам всем пришлось пережить, объединило людей нашей страны. Мы в который раз почувствовали, что с серьезными проблемами, чтобы победить, надо бороться сообща. Испытания отчётливо показали те стороны жизни, которыми мы можем заслуженно гордиться, в первую очередь, российской и югорской медициной, которая гарантирует качество жизни человека уже с момента рождения», — отметила сопредседатель ОНФ в Югре, главный врач перинатального центра в Сургуте Лариса Белоцерковцева.

Отметим, что кроме Сургута, участие в акции «Здравствуй, малыш!» 1 июня 2020 года приняли роддома Рязани, Волгограда, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Барнаула, Москвы и Московской области, Казани, Уфы, Новгорода, Самары, Иркутска, Новосибирска, республики Коми и Бурятии.