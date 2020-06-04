Масочный режим введён повсеместно на территории России. Требования по ношению в разных регионах отличаются, но для общественных мест маска является обязательным атрибутом. О пользе или бесполезности написано много, но всё-таки специалисты настаивают на масках, как на надежной защите от инфекции. Если в марте наблюдался явный дефицит медицинских масок, то сегодня их можно купить в большинстве магазинов. Как правило, одноразовые, реже — многоразовые. Но вот цены в разных местах отличаются — от 18 рублей за штуку до 50−60 рублей и более. Представители правительства заверили граждан, что выпуск защитных средств увеличился в десятки раз, и цены соответственно упали до самых «приемлемых». Так ли это — решили проверить корреспонденты ИА REGNUM в регионах. [[[picture1]]]

Иван Шилов ИА REGNUM

14:24 01.06.2020 Каждые сутки российские предприятия производят около 9 млн защитных масок, более 250 тыс. защитных костюмов и 380 тыс. литров антисептиков. Об этом заявил 1 июня премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Подробности в материале: Мишустин заявил о суточном выпуске в России 9 млн масок

14:28 01.06.2020 В Челябинске защитные маски можно купить по 26 рублей. Данные представлены на портале одной из аптечных сетей Урала. Читайте подробнее: Оптом дороже: почём маски в Челябинской области

14:35 01.06.2020 Цены на маски в одной из аптечных сетей Урала. Цитата с сайта chel.zhivika.ru

14:36 01.06.2020 Руководители российских регионов должны лично разбираться со случаями, когда в больницах не хватает средств индивидуальной защиты (СИЗ). Об этом заявил 1 июня премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. «Губернаторам — лично знать ситуацию в медучреждениях региона и разбираться с каждым случаем нехватки средств индивидуальной защиты в медучреждениях», — сказал Мишустин. Читайте также: Главам регионов России поручено лично оценить запасы защитных средств

15:33 01.06.2020 Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что Россия больше не будет закупать маски у Китая.

15:44 01.06.2020 Совещание у президента по мерам поддержки легкой промышленности РФ пройдет 3 июня. Как передает корреспондент ИА REGNUM 1 июня, об этом сообщил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов в ходе онлайн-встречи с депутатами фракции «Единая Россия» в Госдуме. Об этом: Совещание у Путина по поддержке легкой промышленности пройдет 3 июня

15:50 01.06.2020 В калужских аптеках дефицита медицинских масок нет, но цена выше, чем предлагают онлайн-магазины. Об этом: В калужских аптеках дефицита медицинских масок нет, но цена «кусается»

15:54 01.06.2020 Несмотря на заявленное министром промышленности и торговли России Денисом Мантуровым значительное снижение цен на защитные маски, в Барнауле, в известной сети аптек и известной сети магазинов маску дешевле, чем по 30 руб. За штуку найти не удалось, передает корреспондент ИА REGNUM. По признанию продавцов, действительно, цены на защитные индивидуальные средства упали в начале мая, когда маску меньше чем за 45 руб. не продавали, ощущался дефицит этого товара. 1 июня 2020 г. Барнаул. Стоимость защитных масок. Фото ИА REGNUM. Читайте также: В Барнауле защитные маски продают по 30 руб. за штуку

16:13 01.06.2020 Цены на маски в Хабаровском крае варьируются от 31,95 до 38,38 рублей.

18:50 01.06.2020 Жители Санкт-Петербурга спустя три месяца после начала пандемии коронавирусной инфекции могут немного расслабиться. Почти во всех работающих торговых предприятиях города в продаже имеются медицинские одноразовые маски, при этом в основном по доступной цене, передает корреспондент ИА REGNUM. Правда, далеко не все маски реально способны сделать то, ради чего их носят, — снизить риск заражения. Подробности в материале: В Петербурге масок много, но не все они полезны

18:50 01.06.2020 На Ямале ежедневный мониторинг наличия и стоимости защитных масок в аптеках и торговых точках региона ведёт департамент экономики ЯНАО. С первых чисел мая запущен сайт с указанием мест продажи и стоимости индивидуальных средств защиты под названием «Защитные маски ЯНАО», сообщает корреспондент ИА REGNUM. Согласно данным портала, в Салехарде на сегодня защитные маски можно приобрести в 21 месте — в магазинах, аптеках и ателье. Самая дешёвая одноразовая маска в столице Ямала стоит 20 рублей, самая дорогая — 50 рублей. Цены на многоразовые маски варьируются от 100 до 350 рублей. Стоит отметить, что по сравнению с первыми числами мая маски на Ямале в июне местами подешевели в полтора, два раза. К примеру, в Салехарде 7 мая самая доступная по цене одноразовая маска продавалась по 40 рублей Подробности в материале: В столице Ямала защитные маски стали в два раза дешевле

18:56 01.06.2020 В Свердловской области помимо аптек и других торговых точек маски можно приобрести в сети алкомаркетов. За 20 рублей.

20:10 01.06.2020 Медицинская маска. Анна Рыжкова © ИА REGNUM

00:04 02.06.2020 В Ростовской области минимальная стоимость защитных масок составляет 20 рублей. При этом некоторые торговые объекты предоставляют средства индивидуальной защиты бесплатно. Об этом сообщила директор донского департамента потребительского рынка Ирина Теларова. Читайте также: В Ростовской области маску можно купить за 20 рублей или взять бесплатно

05:46 02.06.2020 Маска медицинская Церебрум (Cerebrum) для лица трехслойная на резинках в количестве 50 штук, производство Китай, продаётся в сетевых аптеках Владивостока в среднем по 1200 рублей за упаковку. Об этом: Во Владивостоке купить защитную маску в аптеке оптом дешевле

07:11 02.06.2020 В Бурятии запустили производство одноразовых медицинских масок. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, сразу два проекта позволят обеспечить региональный рынок средствами защиты, а также это поможет снизить на них цены. Читайте подробнее: «Маски будут дешевле»: в Бурятии начали производство одноразовых масок

08:58 02.06.2020 Медицинские организации в российских регионах не испытывают нехватки средств индивидуальной защиты (СИЗ), необходимых в период распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает 2 июня пресс-служба Минздрава России, ссылаясь на данные постоянного мониторинга. «На сегодняшний день, по данным мониторинга, дефицита СИЗ в регионах нет», — приведены в сообщении слова замминистра здравоохранения Виктора Фисенко. Об этом: Минздрав: дефицита средств индивидуальной защиты в регионах нет

09:39 02.06.2020 В аптеках Перми цены на средства индивидуальной защиты разнятся. В трех аптеках города корреспонденту ИА REGNUM сообщили цены от 26 до 40 рублей за одну одноразовую маску. Кроме одноразовых некоторые аптеки имеют в продаже многоразовые маски. Так, в одном случае маска из хлопчатобумажной ткани стоит 60 рублей. В другой аптеке комплект многоразовых масок (три штуки) предлагают за 225 рублей. Подробности в материале: Цены на маски в аптеках Перми варьируются от 26 до 40 рублей

09:45 02.06.2020 В аптеках Оренбурга нет дефицита защитных масок. Но цены на это средство индивидуальной защиты в разных аптеках разнятся, сообщает корреспондент ИА REGNUM. По данным пяти аптек, стоимость одноразовой маски варьируется от 22 до 35 рублей. В отдельных аптеках предлагают и многоразовые маски: по 25 рублей — за марлевую и 45 рублей — за хлопчатобумажную. Стоит отметить, до пандемии в аптеках города маску можно было купить за 4−6 рублей. Подробности в материале: Сколько стоят защитные маски в аптеках Оренбурга

10:29 02.06.2020 В аптеках Республики Алтай одну защитную маску можно приобрести за 35 рублей. Татьяна Иващенко ИА REGNUM

11:47 02.06.2020 В московском метрополитене утром 2 июня число пассажиров в перчатках составило 100%. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта. По данным на 10:00, в масках совершают поездки 99% пассажиров, в перчатках — 100%. Читайте также: В Москве 100% пассажиров метро надели перчатки

12:30 02.06.2020 В Бурятии местные текстильные предприятия с началом эпидемии начали производство многоразовых масок. Местные чиновники также рекомендовали жителям самим шить средства защиты из марли. Сегодня в местных магазинах маски можно купить за 20−21 рублей за штуку, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

13:47 02.06.2020 Малоимущим гражданам Саратовской области начнут выдавать бесплатные маски, сообщил вице-губернатор региона Александр Стрелюхин. Читайте также: В Саратовской области малообеспеченным гражданам раздадут маски

14:51 02.06.2020 Продажа масок и перчаток в автоматах в метро. Дарья Драй © ИА REGNUM

15:54 02.06.2020 Культуру ношения медицинских масок при болезни следовало бы сохранить в России. Об этом заявил заместитель директора по инновационной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Александр Семенов, передает корреспондент ИА REGNUM. На его взгляд, гражданам РФ предстоит носить медицинские маски еще «очень долго». Читайте также: Вирусолог предлагает сохранить в России культуру ношения масок

17:39 02.06.2020 В подмосковной Балашихе средняя стоимость медицинской маски составляет 30−35 рублей за штуку. Индивидуальные средства защиты предлагают аптеки, торговые киоски, магазины, салоны сотовой связи, кассиры на автовокзалах, их можно приобрести в вендинговых автоматах. При появлении в продаже масок стоимостью 20 рублей, магазины подают это как «хит продаж» и используют как рекламную уловку. Читайте также: Магазины Подмосковья пытаются завлечь покупателей масками по 20 рублей

19:18 02.06.2020 В аптеках Челябинской области уже нет дефицита масок. Об этом губернатор Алексей Текслер заявил телеканалу Россия 24. По его словам, эти средства защиты можно приобрести свободно в любой аптеке. В среднем они стоят 25−30 рублей. Кроме того, маски выпускает Областной аптечный склад. В государственных аптеках региона они продаются по 15 рублей. И после того, как госаптеки оказались заполнены масками по такой цене, начали снижать свои тарифы и коммерческие аптеки. Об этом: В аптеках Челябинской области нет дефицита масок

22:03 02.06.2020 Житель Курска обвиняется в мошенничестве, связанном с продажей средств индивидуальной защиты в период пандемии коронавируса. Читайте также: Курянин через интернет торговал несуществующими медицинскими масками

22:03 02.06.2020 Аптека. Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

07:27 03.06.2020 Организовать бесплатную раздачу масок и перчаток населению Петербурга не позволяют правила поведения для организаций и граждан в период режима повышенной готовности, который действует в городе. Об этом: Беглов разъяснил, почему маски и перчатки не раздают бесплатно

11:40 03.06.2020 Велопрогулка в маске. Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

12:59 03.06.2020 Коллекцию многоразовых защитных масок с принтами картин знаменитых художников или известных скульптур выпустили в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. Коллекция представлена в интернет-магазине музея. Среди удостоившихся помещения на многоразовые маски произведений есть картины Клода Моне «Белые кувшинки», Эдгара Дега «Танцовщицы на репетиции» и Поля Гогена «А, ты ревнуешь?». Из скульптур на масках представлено изображение головы статуи Микеланджело «Давид». На маски нанесена надпись «Сохраняй дистанцию», которая может быть выполнена на четырех языках: русском, английском, китайском и японском.

13:46 03.06.2020 Министерство экономического развития Забайкальского края обнародовало данные о запасах и стоимости защитных масок в регионе. Как сообщает пресс-служба забайкальского губернатора, на сегодняшний день в сфере торговли запасено максимальное количество лицевых масок — 500 тысяч. «В продаже есть 470 тысяч масок самого разного типа. В крупных торговых сетях — 206,4 тысяч одноразовых масок, их средняя цена — 25 рублей. Многоразовых — 5, 5 тысяч, за одну штуку нужно отдать 86 рублей», — пояснила замначальника отдела потребительского рынка и денежных доходов краевого минэкономразвития Анна Емельянова. Читайте подробнее: Стоимость защитной маски в Забайкалье варьируется от 30 до 86 руб

14:16 03.06.2020 С 3 июня медицинские маски в московском метро стоят 20 рублей при покупке в кассах и торговых павильонах подземки, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы. Обещают, что 4 июня новая цена будет установлена и в вендинговых автоматах метро, на МЦК и железнодорожных станциях.

15:15 03.06.2020 Маски одноразовые. Производство: Китай. Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

07:11 04.06.2020 В департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска напомнили, что общественный наземный транспорт и метрополитен не обслуживает пассажиров без масок. Читайте также: В Новосибирске из-за пассажиров без масок останавливают городской транспорт

07:29 04.06.2020 В Тюмени резонансным стал видеоролик, где запечатлена сотрудница отдела полиции, не пускавшая гражданина в помещение без маски. Инцидент обсуждается в социальных сетях из-за поведения стража порядка, которая обозвала посетителя ОВД, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Подробности в материале: В Тюменской области разбираются со скандалом в полиции из-за масок

08:50 04.06.2020 В Томской области швейные предприятия Томска, Северска и Стрежевого уже к середине мая изготовили около 2 млн защитных масок. Читайте также: Предприятия Томской области изготовили 2 млн защитных масок

10:06 04.06.2020 В Бурятии начали производство одноразовых масок. egov-buryatia.ru

10:24 04.06.2020 В Воронежской области цены на маски колеблются от 14 рублей за штуку (речь идёт об одноразовых) и дороже. В продовольственных магазинах маски можно приобрести по 35 рублей. В аптеках предлагают многоразовые маски, цены на них начинаются от 70 рублей.

12:18 04.06.2020 В Республике Алтай в магазине одной из крупных сибирских торговых сетей комплект из десяти защитных масок продаётся за 237,20 рубля. Поштучно купить нельзя.

13:57 04.06.2020 Продажа масок и перчаток в автоматах в метро. Дарья Драй © ИА REGNUM

14:26 04.06.2020 В Томской области деревообрабатывающее предприятие передало 1000 одноразовых защитных масок для жителей Шегарского района из групп риска и волонтёров.

15:12 04.06.2020 Люди в масках. Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

18:37 04.06.2020 Медицинская маска. © Пресс-служба министерства экономического развития Забайкальского края

20:30 04.06.2020 Прохожие в масках. Наталья Стрельцова © ИА REGNUM