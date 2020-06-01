Кострома, 1 июня, 2020, 14:06 — ИА Регнум. Работники Парфеньевской теплоснабжающей организации не могут получить зарплату из-за нерасторопности руководства. Об этом сообщает отделение партии «Справедливая Россия» по Костромской области. С жалобой к политикам обратились сотрудники предприятия.

Электронная подпись

По словам тепловиков, последний раз коллектив из 42 человек получал выплаты 14 мая 2020 года. Им была выдана зарплата за март и аванс за апрель. Более денежных средств они не получали. В общей сумме задолженность составила более 600 тысяч рублей.

«Неоднократные обращения к руководству о выплате задолженности по заработной плате были проигнорированы. Руководство объяснило невыплату отсутствием доступа к счетам предприятия», — говорится в обращении.

Недавно в муниципальном предприятии сменился директор. Новый управленец не успела оформить электронную цифровую подпись, необходимую для доступа к счетам организации. Разбираться в сложившейся ситуации будет прокуратура Костромской области.

Проблемы с зарплатой для костромских тепловиков — не редкость. Так, в мае 2020 года Генеральная прокуратура сообщила о проблемах в макарьевском предприятии «Теплоснаб». За три месяца управленцы накопили трёхмиллионый долг перед своими работниками. После обращения в суд вопрос был исчерпан.