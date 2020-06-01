Чебоксары, 1 июня, 2020, 13:55 — ИА Регнум. В Чебоксарах завершилось строительство регионального центра по хоккею при Чувашском кадетском корпусе. Его планируется открыть в рамках праздничных мероприятий в честь 100-летия со дня образования Чувашской автономной области. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил 1 июня на планёрке в правительстве глава минспорта Чувашии Василий Петров.

Cap.ru Региональный центр по хоккею

При обсуждении плана юбилейных мероприятий министр попросил включить в программу церемонию открытия регионального хоккейного при Чувашском кадетском корпусе ПФО им. Героя Советского Союза А.В. Кочетова. По словам Василия Петрова, «29 мая была осуществлена техническая передача [объекта] заказчиком, и объект документально будет готов, ввод в эксплуатацию осуществлён».

Власти отмечают, что качество льда в спортивном сооружении будет обеспечено «за счёт технического комплекса, задачей которого является очистка и смягчение централизованной воды с последующим нагревом до необходимой температуры». Выравнивание и заливка льда производится с помощью современной ледозаливочной и шлифовальной машины.

Строительство центра по хоккею завершено. 29 мая подписан акт приёмки, готовится документация для ввода его в эксплуатацию.

Ранее планировалось, что стоимость строительства составит 260 млн рублей, из них 180 млн рублей — средства федеральной казны. Власти заявляли, что крытый ледовый дворец будет предназначен для развития хоккея и фигурного катания, проведения любительских соревнований команд хоккеистов и фигуристов, а также «для массового катания и спортивного отдыха». Площадь хоккейного центра превышает 4 тыс. кв. метров.