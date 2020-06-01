Ярославль, 1 июня, 2020, 13:47 — ИА Регнум. В Ярославской области фестиваль «Великая Ростовская уха — Х веков традиций» пройдет в этом году в виде конкурса видеороликов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в межрегиональном объединении туриндустрии «Золотое кольцо».

НОТ «Золотое кольцо» Уха

Фестиваль в течение 7 лет является главным гастрономическим событием весны в Ярославской области. В этом году он был запланирован на 23 мая в Ростове Великом. Однако в связи с эпидемией формат был изменен.

«50 команд, 5000 участников и знаменитые ведущие и певцы приготовились отметить фестиваль с размахом, но запрет на проведение массовых мероприятий заставил нас иначе посмотреть на его формат. Отменить его просто не поднялась рука, да и гостей без праздника не хотелось оставлять, без праздника и без ухи. Вот и появилась идея проведения онлайн-конкурса видеороликов под названием «Уха дома». Все очень просто. Участники готовят уху у себя дома или на даче, а видео вместе с рецептом присылают нам для оценки жюри», — рассказала президент НП «МОТ «Золотое кольцо» Марина Филимонова.

Конкурс видеороликов получил название «Уха дома». Проходит он под девизом «Уха — дома, телефон в кармане!» Победителям и призерам конкурса организаторы обещают ценные подарки и призы: Iphone 11, семейные каникулы, выходные в туристическом комплексе и романтический ужин для двоих.