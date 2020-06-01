Москва, 1 июня, 2020, 13:47 — ИА Регнум. Свыше 600 тысяч старшеклассников подали заявки на участие во всероссийском конкурсе «Большая перемена». Об этом 1 июня сообщил Первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко на открытии онлайн-фестиваля, приуроченного к Международному дню защиты детей.

Фото предоставлено пресс-службой АНО «Россия — страна возможностей» Всероссийский конкурс «Большая перемена»

Сергей Кириенкопоздравил участников фестиваля «Большая перемена» и всех школьников с Международным днем защиты детей.

«Сегодня я хотел бы сказать слова благодарности всем тем, кто помогает сделать ваше детство счастливым. В первую очередь, вашим родителям. У нас был по-настоящему удивительный учебный год, когда последние несколько месяцев вся учеба шла из дома, и многие родители на себе почувствовали, как непрост труд педагога и учителя. Давайте сегодня все вместе скажем «Спасибо!» нашим учителям, которые справились с этим вызовом, не прекращали учебные занятия из своего дома, осваивали новые для себя компьютерные технологии», — отметил Сергей Кириенко.

Также он обратился к школьникам: «Режим обучения онлайн каждого из вас сделал более ответственным, а значит, чуть более взрослым. Вам самим пришлось управлять обучением, своим графиком, бороться с искушением заняться личными делами. Но это и делает человека взрослым — возможность выбора. Потому что все в жизни зависит от вас самих».

Он сообщил, что в конкурсе «Большая перемена» принимают участие уже более 600 тысяч школьников, и каждый день поступают новые заявки.

В ближайшее время в конкурсе начнется этап решения кейсов, задачи для него предоставляют крупнейшие российские компании — партнеры «Большой перемены». Еще одна особенность конкурса — в отличие от любой другой предметной олимпиады, конкурсные испытания «Большой перемены» построены таким образом, что каждый подросток сможет найти в нем возможности для реализации. В конкурсе 9 тематических направлений, посвященных искусству и творчеству, науке и технологиям, журналистике, волонтерству, исторической памяти, путешествиям, городской среде, здоровому образу жизни и экологии.

«Цель конкурса «Большая перемена» — дать каждому из вас попробовать себя в самых разных направлениях. Каждый человек талантлив. Вопрос только в том, чтобы понять, в чем твой талант, и не побояться пробовать свои силы и действовать. А задача государства, школы, родителей — всех нас вместе — создать условия для того, чтобы талант каждого человека был реализован. Россия для этого, по истине, страна возможностей», — подчеркнулСергей Кириенко.

Он также сообщил, что в рамках фестиваля объявлен старт очередного этапа конкурса «Добро не уходит на каникулы» и поблагодарил всех, кто на протяжении последних нескольких месяцев уже принимал участие в волонтерской работе."Режим самоизоляции для большого количества людей с ограниченными возможностями или людей преклонного возраста создал серьезные ограничения. Мы очень благодарны сотням тысяч людей, которые помогали близким родственникам, соседям или незнакомым пожилым людям, которым очень нужна была эта помощь. Спасибо вам за то, что включились в эту работу. Я абсолютно уверен, что это принесло пользу не только тем, кому вы помогали, но и вам самим. Ведь самый большой шаг вперед мы делаем, не когда помогают нам, а когда у нас появляется возможность помогать другим. Именно в этот момент ты становишься взрослее и принимаешь свои самостоятельные решения», — заключил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ.

Конкурс «Большая перемена» — проект президентской платформы «Россия — страна возможностей» стартовал 28 марта. Участие в нем могут принять школьники 8−10 классов. Регистрация открыта на сайте БольшаяПеремена. онлайн до 23 июня.

Первый этап конкурса — дистанционный. После тестирования конкурсанты выполняют творческое задание, а затем их ожидают работа с кейсами, очные соревнования и финал, который состоится в октябре. Присоединиться к конкурсу и начать тестирование школьники смогут до 23 июня, все задания будут доступны.

Генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров сообщил, что заявки на участие в «Большой перемене» подают школьники из всех регионов страны. Почти половина конкурсантов уже проходят этап тестирования. «Большая перемена» становится все более популярной среди старшеклассников. Если в первые недели заявки поступали в основном из столичных городов, то сейчас к конкурсу все активнее подключаются регионы. Больше всего заявок поступило из Краснодарского края (29 014), Московской (27 814) и Нижегородской (21 932) областей, Москвы (19 333), Республики Дагестан (16 600), Ростовской области (14 482), Республики Татарстан (10 816), Свердловской области (10 041), Кузбасса (9 491) и Самарской области (9 462)», — добавил Алексей Комиссаров.

Директор проекта «ПроеКТОриЯ» Светлана Патрикеева отметила, что среди девяти тематических направлений конкурса наибольшей популярностью у школьников пользуются направления «Твори!», посвященное искусству и творчеству, «Будь здоров!», посвященное спорту и здоровому образу жизни и «Создавай будущее!», посвященное науке и технологиям.

«Участники конкурса — активные, творческие ребята, они не боятся создавать новое, выходить за привычные рамки и проявлять свои способности. Каждая неделя в сообществе «Большая перемена» ВКонтакте, в котором сегодня участвуют уже более 350 тысяч человек, посвящена новой теме. Школьники не просто получают познавательный контент от ведущих экспертов в сфере науки и технологий, искусства, медиа, спорта, волонтерства, но и сами участвуют в акциях и челленджах, выполняют творческие задания, предлагают собственные решения задач на вполне «взрослые» темы. Это огромное комьюнити единомышленников, которые уже сегодня готовы менять себя и мир вокруг», — рассказала Светлана Патрикеева.

Участники конкурса смогут получить рекомендации от эксперта того тематического направления, которое они выберут. А в качестве наставников для выполнения задач на определенном этапе учащиеся смогут привлечь своих педагогов.

Конкурс «Большая перемена» — это возможности для образования, развития и коммуникации всех учеников 8−10 классов. Регистрация участников открыта на сайте БольшаяПеремена.онлайн до 23 июня.

Цель конкурса «Большая перемена» — дать возможность каждому подростку проявить себя и найти свои сильные стороны. Главным критерием конкурсного отбора будет не оценка успеваемости, а наличие навыков, которые пригодятся школьнику в современном мире.

Дистанционный этап конкурса «Большая перемена» проходит на сайте БольшаяПеремена.онлайн. 31 марта стартовал первый этап конкурса — тестирование. При этом присоединиться к конкурсу школьники могут по 23 июня, все задания будут доступны. После конкурсантов ждет мотивационное задание и работа с кейсами, где вместе со школьниками участие смогут принять их любимые педагоги, а затем — очные соревнования и финал, который состоится в октябре.

В полуфиналы конкурса выйдут 6000 школьников, финалистами станут 1200 человек, а победителями станут 300 учащихся 8−9 классов и 300 10-классников. Всего с 20 июля по 14 сентября пройдет 18 очных испытаний, а финал состоится в октябре текущего года.

Учащиеся 10-х классов получат приз в размере 1 миллиона рублей, который они смогут направить на оплату обучения, а, в случае поступления на бюджетное отделение, на ипотеку или бизнес-стартап, до 5 баллов к портфолио достижений для поступления в вуз.

Учащиеся 8−9 классов премируются суммой в 200 тысяч рублей. Эти средства могут быть израсходованы на дополнительное образование и приобретение образовательных гаджетов.

Все финалисты конкурса (1200 человек) получат путевки в «Артек», один из передовых образовательных центров страны. 20 лучших школ смогут получить финансовую поддержку (по 2 миллиона рублей) для создания образовательных возможностей и технического оснащения.

Организаторами конкурса «Большая перемена» выступают АНО «Россия — страна возможностей», проект «ПроеКТОриЯ», Российское движение школьников и ФГБУ «Роспатриотцентр».

Конкурс проходит при поддержке Министерства просвещения РФ и Федерального агентства по делам молодежи.