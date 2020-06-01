Калуга, 1 июня, 2020, 13:44 — ИА Регнум. На территории Калужской области 1 июня облачно, дождь, местами сильный, местами грозы. Ветер северо-восточный 6−11 метров в секунду, температура воздуха — от восьми до 13 градусов тепла, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По прогнозам МЧС, из-за проливных дождей высока вероятность подтопления пониженных участков местности, повышения уровня грунтовых вод. В связи с грозами и снижением видимости при сильных осадках на объектах воздушного транспорта, в частности — в калужском Международном аэропорту им. К. Э. Циолковского, есть угроза возникновения чрезвычайной ситуации.

В период до 2 июня в регионе сохраняется угроза формирования высоких быстроразвивающихся паводков на реках, уточнили в МЧС.