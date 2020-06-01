Чебоксары, 1 июня, 2020, 12:52 — ИА Регнум. В Чувашии в ближайшие дни ожидаются дожди, возможна гроза. Об этом ИА REGNUM сообщил автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

ИА REGNUM В Чувашии

По его словам, 2 июня из-за прохождения фронта окклюзии сохранится дождливая погода, возможна гроза. При этом станет теплее: температура воздуха составит +13…+18 градусов тепла. По прогнозам, в республику начнёт поступать тепло из Казахстана, поэтому в Чувашии станет ещё теплее.

Но уже 5 и 6 июня вернутся дожди, при этом не исключаются ливни, которые могут сопровождаться грозами. В эти дни может выпасть до 20 литров воды на один кв. метр земли, то есть треть месячной нормы.

Дождливая погода может сохраниться и на Троицу, при этом будет тепло: температура воздуха составит +20…+25 градусов тепла. По прогнозам, с 8 по 10 июня столбики термометров приблизятся к 30-градусной отметке.

По расчетам Гидрометцентра, первая декада июня в Чувашии будет соответствовать климатической норме, которая в это время составляет +16 градусов, но осадков выпадет на 20% меньше.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале лета на территорию РФ ожидается значительное похолодание, температура упадет на 8−10 градусов. 1 июня научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфандотметил, что в июне Западная Сибирь и северная половина Красноярского края станут «очагами тепла».

Подробнее: Западная Сибирь в июне станет очагом жаркой погоды