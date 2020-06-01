В Калужской области возбуждено 15 уголовных дел о нарушениях прав детей
Калуга, 1 июня, 2020, 16:05 — ИА Регнум. В Калужской области в 2020 году в интересах детей в суд направлено 400 исков и заявлений, а по материалам прокурорских проверок возбуждено 15 уголовных дел. Об этом 1 июня сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области Искрина Лепёхина.
За четыре месяца 2020 года органами прокуратуры области выявлено более 3,5 тыс. нарушений закона в сфере соблюдения прав и интересов несовершеннолетних. Внесено порядка 800 представлений, по результатам рассмотрения которых к ответственности привлечены 700 лиц.
Приоритетным направлением прокуратуры остается выявление объектов, потенциально опасных для несовершеннолетних. Сформированные реестры включают 527 заброшенных зданий, аварийные, расселенные жилые дома, объекты незавершенного строительства. В результате прокурорского вмешательства устранен доступ к 203 опасным объектам. В случаях травмирования детей на таких объектах действиям лиц, не обеспечивших их безопасность, дается уголовно-правовая оценка.