Санкт-Петербург, 1 июня, 2020, 12:38 — ИА Регнум. Петербургской полицией пресечена схема по хищению топлива с автозаправочных станций путем компьютерного хакинга. Злоумышленники использовали вредоносное программное обеспечение, с помощью которого бесплатно заливали топливо на автозаправочных станциях, а потом перепродавали его.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО. В Петербурге злоумышленники бесплатно заправляли авто с помощью вирусной программы.

Как сообщает 1 июня пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, злоумышленники, в возрасте 31 и 40 лет были задержаны еще 7 мая. По данным полиции, старший из них — ранее судимый петербуржец, который приобрел и установил на ноутбук вредоносное программное обеспечение, позволявшее возвращать списанные за оплату бензина с банковской карты денежные средства. Помогал мужчине знакомый, для которого был арендован автомобиль «Газель» с емкостным баком на 1000 литров топлива.

Всего злоумышленниками было совершено более 417 заправок на 15 автоматических автозаправочных комплексах, в результате чего топливным компаниям причинен ущерб на общую сумму свыше 2,1 миллионов рублей.

«По данному факту ГСУ ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации (кража)», — отметили в ведомстве.

Поскольку мужчины признались и раскаялись в совершенном преступлении, им была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В настоящий момент проводятся дополнительные оперативно-розыскные мероприятия по установлению других эпизодов противоправной деятельности злоумышленников.