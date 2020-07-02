Мощные ливни и засуха, снег и жара, шквальный ветер и жуткая «холодрыга» — это еще не все сюрпризы, которые преподносит жителям страны неустойчивая погода в конце весны — начале лета. В предсказанное метеослужбами аномально жаркое лето верится сегодня с трудом. Хотя с такой переменчивостью атмосферы ждать можно чего угодно. Корреспонденты ИА REGNUM в регионах России внимательно посмотрели в окно, мужественные — вышли на улицу, чтобы создать целостную метеорологическую картину. [[[picture1]]]

Иссак Левитан. Буря. Дождь. 1899

12:26 01.06.2020 Антициклон и холодный северо-восточный ветер не позволят петербуржцам и жителям Ленинградской области насладиться первыми летними деньками в полной мере. Читайте также: Первый день лета в Петербурге будет прохладным и ветреным

12:31 01.06.2020 Стало известно, какая погода ожидается в июне 2020 года в сибирских регионах. В частности, по словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, Западная Сибирь и северная половина Красноярского края станут «очагами тепла». Читайте также: Западная Сибирь в июне станет очагом жаркой погоды

12:46 01.06.2020 Начало лета на Алтае ознаменовалось предупреждением спасателей: в период со 2 по 6 июня 2020 года на большей части территории Алтайского края ожидается высокая пожароопасность (4 класс горимости), местами по западу сохранится чрезвычайная пожароопасность (5 класс горимости). Помимо этого синоптики не исключают, что жаркую погоду (температура воздуха будет доходить до +25 °C) может испортить ветер, порывы которого могут достигнуть до 18 м/с, в отдельных районах региона прогнозируются кратковременные дожди и грозы. Читайте подробнее: На Алтай идут жара сильный ветер

12:47 01.06.2020 Средняя месячная температура воздуха ожидается на большей части территории около нормы. Только на крайнем северо-востоке, а также на севере Уральского федерального округа, Сибирского федерального округа температура будет на 1−2 градуса выше.

12:52 01.06.2020 В Чувашии в ближайшие дни ожидаются дожди, возможна гроза. По прогнозам, через неделю (с 8 по 10 июня) столбики термометров приблизятся к 30-градусной отметке. Об этом: Дожди в Чувашии сменит 30-градусная жара

12:55 01.06.2020 Резкоконтинентальный климат демонстрирует Забайкальский край. После непродолжительного тепла в регионе объявлено штормовое предупреждение в связи с заморозками. Как сообщает региональное ГУ МЧС РФ со ссылкой на данные гидрометцентра о погоде в июне, 2 и 3 июня местами по территории Забайкальского края ожидаются заморозки до — 5 °C в воздухе и на поверхности почвы. «В дневное время усиление ветра может составить до 21 метра в секунду. Будьте осторожны! Пренебрежение правилами безопасности может повлечь тяжелые последствия», — предупреждает спасатели. Читайте подробнее: В Забайкалье похолодает до — 5 °C

13:18 01.06.2020 Ливни и грозы накрыли Воронеж в первый день лета 1 июня, при этом, по прогнозу Воронежского гидрометцентра, такая погода сохранится в регионе ближайшие несколько дней, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Подробности в материале: В Воронеже лето началось с ливней и гроз

13:24 01.06.2020 В Кузбассе, по данным регионального гидрометцентра, 2 июня ночью и днём ожидаются ливни, грозы, град. Днём ветер может усилиться до 7−12 м/с, местами порывы до 15−20 м/с. При осадках прогнозируется ухудшение видимости на дорогах до 2−4 километров, местами до 1 километра и менее. Читайте также: Ливни с грозами и град ожидаются в Кузбассе

13:44 01.06.2020 На территории Калужской области 1 июня облачно, дождь, местами сильный, местами грозы. Ветер северо-восточный 6−11 метров в секунду, температура воздуха — от восьми до 13 градусов тепла. Читайте подробнее: В Калужскую область пришли обильные дожди и грозы

13:55 01.06.2020 Тёплая и дождливая погода ожидается в Ростове-на-Дону в первые дни июня. По данным синоптиков небольшие и кратковременные осадки пройдут в областном центре в период с 1 по 5 июня. В первые летние выходные — 6 и 7 июня — ожидается облачная погода, осадков не предвидится. Читайте подробнее: Жителей Ростова-на-Дону ожидает дождливая неделя

14:24 01.06.2020 На большей части территории Томской области 2 июня и ночью 3 июня ожидаются дожди, местами сильные, ливни, грозы, местами град. Об этом: На Томскую область надвигается непогода

14:34 01.06.2020 Экстренное предупреждение обьявили донские спасатели в связи с ухудшением погодных условий. В ряде территорий пройдут грозовые дожди, ливни, град. При этом ожидается шквалистый ветер до 20−23 метров в секунду. Читайте также: В Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за ливня и града

14:41 01.06.2020 Непогода обрушилась в первый день лета на посёлок Северный под Белгородом. Ураганный ветер сорвал крыши с нескольких многоквартирных домов, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Читайте подробнее: Под Белгородом ураганный ветер повредил крыши нескольких многоэтажек

14:50 01.06.2020 «Жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области продлен до среды 3 июня. Об этом 1 июня сообщил Гидрометцентр России.

14:52 01.06.2020 В Пензенской области снова ожидается ухудшение погодных условий. Так, 2 июня прогнозируется желтый уровень погодной опасности, днем местами ожидается гроза. Читайте также: В Пензенской области ожидаются грозы

14:53 01.06.2020 В Липецкой области 1 июня ожидается гроза с усилением южного до 17 метров в секунду. Согласно прогнозам, начавшая днём гроза может продлиться до ночи. В связи с этим спасатели рекомендуют без необходимости не выходить из дома, а на улице не прятаться около стен домов, за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями и под деревьями. Об этом: Спасатели предупреждают липчан о сильных грозах

15:27 01.06.2020 Лето 2020 года в Дагестане будет сухим, дождливых дней ожидается немного. В наиболее удаленных от моря районах республики в самые жаркие летние дни температура воздуха можно подняться до 40 градусов, сообщил начальник Дагестанского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Абдулгалим Дадашев. Об этом: Лето в Дагестане обещает быть сухим, с жарой до +40 градусов

15:32 01.06.2020 Тем временем, согласно прогнозу «Яндекса», пробки в Москве к вечеру 1 июня достигнут 6 баллов. Сейчас в столице пасмурно, местами идёт дождь.

16:12 01.06.2020 Данные об ущербе от ураганного ветра принимают в мэрии Белгорода. Стихией повалены деревья, оборваны линии электропередач, повреждены крыши, сообщили 1 июня в пресс-службе городской администрации. Читайте подробнее: В Белгороде подсчитывают ущерб от урагана

18:10 01.06.2020 В Мурманской области местным гидрометцентром 3 июня прогнозируется прохождение атмосферного фронта: ожидается местами дождь, возможна гроза.

20:19 01.06.2020 Дождь. Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

06:25 02.06.2020 На Новосибирск сегодня ночью, с 1 на 2 июня, обрушился ливень с грозой. Городские улицы затопило. Новосибирцы делятся фотографиями и видеозаписами последствий разгула стихии в социальных сетях. Об этом: Ливень обрушился на Новосибирск, затопив дороги и тротуары

07:42 02.06.2020 В Новосибирске во время ночной грозы произошло 36 происшествий. В настоящее время городские службы устраняют её последствия. Об этом сообщила единая дежурно-диспетчерская служба. Подробности в материале: Во время ночной грозы в Новосибирске произошли десятки происшествий

07:58 02.06.2020 Как сообщили в Обь-Иртышском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, среднемесячная температура воздуха в Омской области в мае составила +16…+18°С, что выше нормы на 5−6°С. С положительной аномалией были все три декады. 13, 14 и 25 мая максимальная температура воздуха повышалась до +28…+37°С. В Русской Поляне 25 мая была зафиксирована самая высокая температура +37°С. В Омске 13 мая был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха. Столбики термометров поднялись до +32,3°С. Подробности в материале: Май в Омской области был аномально тёплым

09:29 02.06.2020 4−5 июня в центральных районах Красноярского края в воздухе и на поверхности почвы местами ожидаются заморозки до — 2 °C, сообщает Среднесибирское УГМС.

09:42 02.06.2020 Синоптики Приморья заявили о надвигающемся на регион штормовом предупреждении. Подробности в материале: Приморье ждут ураганные ветра и сильные дожди

09:44 02.06.2020 Петербургский синоптик предрёк горожанам холодное лето и сообщил, что насладиться по-настоящему летней жарой удастся лишь в последнюю неделю июля. Читайте подробнее: Жара в Петербург придет лишь на исходе июля

11:06 02.06.2020 Жаркая погода Дарья Антонова © ИА REGNUM

11:17 02.06.2020 Татария в первые дни лета находится на юго-западной периферии скандинавского антициклона в прохладной воздушной массе с температурами на несколько градусов ниже нормы. Об этом: Синоптики обещают потепление в Татарии к концу недели

12:13 02.06.2020 По данным Среднесибирского УГМС, 3 июня в центральных и южных районах Красноярского края местами ожидаются грозы, в горах южных районов местами сильные дожди, днём в центральных районах порывы северо-западного ветра 15−20 м/с.

12:52 02.06.2020 Лето в Новосибирской области, по прогнозам синоптиков Западно-Сибирского гидрометцентра, будет спокойным. Об этом: Синоптики рассказали, каким будет лето в Новосибирске

13:07 02.06.2020 Опасные явления — заморозки от — 1 до — 6 °C — ожидаются в ночные часы с 3 по 6 июня местами по Омской области. Читайте также: В Омской области ожидаются ночные заморозки

14:01 02.06.2020 Забайкальские спасатели со ссылкой на синоптиков объявили о значительном ухудшении погодных условий в регионе. Как сообщает сегодня, 2 июня, официальный сайт регионального ГУ МЧС РФ, в ближайшие часы и в течение всей ночи 3 июня на территории Забайкальского края ожидается очень сильный ветер 25−28 м/с. «Будьте осторожны! Неблагоприятные метеорологические явления могут спровоцировать возникновение чрезвычайных ситуаций муниципального характера», — сказано в официальном сообщении. Читайте подробнее: Штормовое предупреждение объявлено в Забайкалье

14:24 02.06.2020 Курский Гидрометцентр прогнозирует на территории региона облачную с прояснениям и погоду с вечера 2 июня до вечера 3 июня. В отдельных районах ожидаются сильные дожди, грозы и град. Читайте также: В Курскую область идут ливни и грозы

15:43 02.06.2020 И снова штормовой ветер натворил бед в Забайкалье. На этот раз пострадал город Борзя, где сорвало крышу с пятиэтажного дома и повредило линию электропередачи.

15:45 02.06.2020 Саратовскую область в ближайшие сутки ожидают ливни и грозы с усилением ветра, порывами до 20 м/с. В регионе в связи с этим объявлен желтый уровень погодной опасности. Читайте подробнее: В Саратовской области ожидаются ливни и грозы

16:03 02.06.2020 На территории Калужской области ожидаются обильные осадки, вследствие которых до 5 июня возможно формирование быстроразвивающихся паводков на малых и средних реках, а также развитие низких и средних по высоте паводков на крупных реках. Об этом: Обильные осадки могут вызвать подъём воды в калужских реках

16:40 02.06.2020 «Желтый» уровень погодной опасности был объявлен в Москве и Московской области в связи с дождем и ветром. Об этом 2 июня сообщил Гидрометцентр России. Читайте также: В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности

17:01 02.06.2020 Последствия ураганного ветра подсчитали в посёлке Северный Белгородской области. Человеческих жертв удалось избежать, повреждены несколько частных домов и квартир в многоэтажных домах, сообщили 2 июня в пресс-службе губернатора и правительства региона. Подробности в материале: Под Белгородом подсчитали ущерб от урагана

20:28 02.06.2020 В Челябинской области ожидаются заморозки. Их ждут ночью 3−4 июня, сообщают синоптики. Температура воздуха может понизиться в горных районах и низинах региона. Заморозки на почве достигнут минус двух градусов. Читайте подробнее: На Южном Урале ожидаются заморозки

21:26 02.06.2020 В Москве в предстоящие сутки может выпасть почти половина месячной нормы осадков. Об этом сообщили 2 июня в центре погоды «Фобос». Читайте также: Синоптики предупредили об «экстремальных ливнях» в Москве

21:28 02.06.2020 В среду, 3 июня, в Москве ожидаются сильные дожди, ветер, а также грозы. Об этом 2 июня сообщила пресс-служба управления МЧС по Москве. Читайте также: Москвичей предупредили о сильных дождях и грозах 3 июня

06:01 03.06.2020 В Свердловской области ночью с 3 на 4 июня ожидаются заморозки. Об этом сообщают синоптики. Похолодать в воздухе и на почве может до минус двух. В областном управлении МЧС России садоводам рекомендуют принять меры по защите посевов. Подробности в материале: В Свердловской области ожидаются ночные заморозки

08:24 03.06.2020 Дождь в Москве

08:35 03.06.2020 3 июня в Красноярске в течение дня прогнозируются порывы ветра 15−20 м/с. Читайте подробнее: В Красноярске усилится ветер

09:24 03.06.2020 Петербургская погода, которая в последние недели была необычайно сухой, солнечной и относительно тёплой, в ближайшие дни вернется к более привычным параметрам — ожидаются дожди. Подробности в материале: «Брызнут первые дожди»: в Петербурге погода возвращается к норме

10:16 03.06.2020 Потенциально опасной является погода в Москве и Московской области 3 июня. Это следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра России. Читайте также: В Москве 3 июня продлён «жёлтый» уровень погодной опасности

10:25 03.06.2020 На Ростовскую область надвигается шторм. О непогоде жителей региона предупреждают синоптики Росгидрометцентра 3 июня, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС России. Об этом: Жителей Ростовской области предупредили надвигающемся шторме

10:36 03.06.2020 Из-за обильных осадков оказались подтопленными несколько дачных участков в Шацком районе Рязанской области. А в Спасском районе закрыто движение по мостам у двух сёл, сообщили 3 июня в пресс-службе регионального управления МЧС. Читайте подробнее: В Рязанской области из-за дождей подтопило дачные участки и мосты

11:13 03.06.2020 За 3 и 4 июня в Москве может выпасть две трети месячной нормы осадков. Об этом сообщил портал «Метеоновости». Синоптики ожидают, что выпадет до 50 миллиметров осадков. «Днем 3 июня столичный регион окажется в зоне умеренных дождей с юго-востока Черноземья, а ночью 4 июня в ложбине с Каспия сформируется частный циклон — причина ливней в Москве и области. Самые интенсивные осадки ожидаются в ночь на 4 июня, до 30 мм», — говорится в сообщении. Синоптики также отметили, что 4 июня в столице сумма осадков приблизится к рекорду. Самое дождливое 4 июня было зафиксировано в 1947 году, тогда выпало 43,8 миллиметров. Рекорд XXI века принадлежит 4 июня 2008 года — 11 миллиметров осадков.

11:33 03.06.2020 В Новосибирске и Новосибирской области в ближайшие время ожидается похолодание, грозы с дождём. Об этом: В Новосибирске ожидается похолодание и дожди

11:35 03.06.2020 В Алтайском крае устраняют последствия ураганного ветра, прокатившегося по региону в первые дни календарного лета. Как сообщают«Вести-Алтай», на этот раз стихия не пощадила здание местной школы в райцентре Ключи, сорвав крышу со здания. Как сообщили местные жители, веером, 1 июня, погода резко испортилась: около 23:00 налетел ураганный ветер и прошёл одной полосой, не задев жилые дома. Не поздоровилось толькошколе и автобусной остановке: ветер был такой силы, что срывал шифер и ломал стропила. Больше всего пострадала кровля двухэтажной пристройки, которую капитально ремонтировали в 2010 году. Сумма ущерба устанавливается. Читайте также: Ураган снёс крышу алтайской сельской школы

12:25 03.06.2020 Необходимую помощь жителям Шацкого района, дома которых 3 июня оказались в зоне подтопления, поручил оказать губернатор Рязанской области Николай Любимов. Подробности в материале: Рязанский губернатор поручил оказать помощь жителям подтопленных сёл

13:57 03.06.2020 Московские городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за прогнозируемого ливня и усиления ветра. Об этом 3 июня сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. «Все силы, предназначенные для ликвидации возможных аварийных ситуаций, приведены в готовность, приняты дополнительные меры по недопущению подтоплений из-за ливня», — сказал он. Напомним, ранее синоптики сообщили, что 3 и 4 июня в Москве ожидаются ливни и усиление ветра с порывами до 17 м/с. Четверг может стать самым дождливым 4 июня в истории, ожидается, что выпадет до 50 миллиметров осадков.

14:18 03.06.2020 На территории Томской области 4−6 июня при прояснениях ожидаются заморозки до 0… — 2 °C. Читайте подробнее: В Томской области ожидаются заморозки

14:52 03.06.2020 Жара. Дарья Антонова © ИА REGNUM

17:55 03.06.2020 Сильные дожди с градом и шквалистым ветром до 23 метров в секунду прогнозируются на Ставрополье 4 и 5 июня. В регионе объявлено экстренное предупреждение, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону. Подробности в материале: На Ставрополье ожидаются ливни с градом и сильными ветром

18:38 03.06.2020 В пресс-службе ГУ МЧС РФ по Москве сообщили агентству РИА Новости, что с 19:00 3 июня до 10:00 4 июня в Москве ожидается местами очень сильный дождь, а в отдельных районах — гроза.

19:29 03.06.2020 Дождь в Москве. Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

19:40 03.06.2020 Источник агентства РИА Новости в экстренных службах Москвы сообщил, что по состоянию на 19:00 ветер в столице повалил 31 дерево. Информация о пострадавших от падений автомобилях уточняется.

20:30 03.06.2020 На Северную Осетию обрушились ливневые дожди со штормовым ветром. Стихия подтопила улицы населенных пунктов в разных районах республики, зафиксированы случаи сноса кровель со зданий, обрушения деревьев. Подробности в материале: Сорванные крыши, затопленные улицы: на Северную Осетию обрушилась стихия

21:31 03.06.2020 Дождь в Москве. Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

07:15 04.06.2020 Дожди могут оказать влияние на паводковую обстановку в Хакасии. По прогнозам, осадки ожидаются несколько дней. «Пока обстановка оценивается как стабильная», — уточняют республиканские власти.

08:28 04.06.2020 В Хакасии за сутки поднялся уровень воды на реке Абакан в районе Абазы — 276 см (+69 см, критическая отметка — 490 см) и Райкова (+5 см, критическая отметка — 958 см). Об этом 4 июня сообщает республиканское управление по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности. В районе города Абакана — 149 см (-4 см, критическая отметка — 550 см). На малых реках Хакасии (Матур, Таштып, Томь, Чулым, Белый Июс, Черный Июс) зарегистрировано понижение уровней воды на 1−9 см.

08:42 04.06.2020 Сильный ураганный ветер с ливнем обрушились накануне вечером, 3 июня, на Чечню. В результате разгула стихии повреждены здания и ограды, вырваны с конем и сломаны деревья. Пострадали 11 человек, один из которых находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров в Telegram-канале. Об этом: В Чечне пострадали от урагана 11 человек

09:30 04.06.2020 Над Кабардино-Балкарией 3 июня пронесся разрушительный ураганный ветер с ливнями и градом, его скорость достигала в отдельных районах до 30 м/с. В результате стихии имеются многочисленные повреждения. В Прохладненском районе погиб один человек, пишет ТАСС. Читайте также: Жертвой урагана в Кабардино-Балкарии стал один человек

09:36 04.06.2020 Циклон из Китая повлиял на погоду в Приморье. В регион пришли проливные дожди. Но уже в выходные ситуация изменится. Читайте подробнее: С Приморья проливные дожди уйдут на Сахалин

10:03 04.06.2020 Сильный ветер в Москве повалил десятки деревьев, сообщил 4 июня вице-мэр Пётр Бирюков. Читайте также: В Москве сильный ветер повалил 44 дерева

11:08 04.06.2020 В Кемеровской области, согласно прогнозам Кемеровского гидрометцентра, в ближайшие дни будет идти дождь. Читайте также: Ближайшие дни в Кузбассе будут дождливыми

11:19 04.06.2020 В Санкт-Петербурге в четверг, 4 июня, ожидается непогода, которую в город на Неве принесет циклон. Ожидается, что за сутки в городе выпадет 8−13 мм осадков, или около пятой части июньской нормы. Читайте также: В Петербурге за сутки выпадет пятая часть июньской нормы осадков

12:19 04.06.2020 Последствия ливней в Шацком районе Рязанской области. ryazangov.ru

13:25 04.06.2020 Синоптики ожидают в Москве резкое и сильное потепление до уровня июльских значений. Об этом «Российской газете» заявила главный специалист метеобюро Москвы и Подмосковья Татьяна Позднякова. «Минимальная температура ночью около плюс десяти градусов, днем в субботу — +21 градус, а в воскресенье еще теплее — +24 градуса. Среднесуточная температура воздуха впервые с начала июня будет не ниже, а выше нормы», — сказала Позднякова. Читайте подробнее: На Москву надвигается сильная жара

13:54 04.06.2020 В Ульяновской области спасатели предупреждают о непогоде — сильных дождях и грозе. Читайте также: В Ульяновской области ожидаются ливни

14:12 04.06.2020 Настоящая летняя жара в Воронежскую область придёт в конце текущей недели, 7 июня, прогноз опубликовал Воронежский гидрометеоцентр. Читайте подробнее: Воронежскую область ждёт 30-градусная жара

14:32 04.06.2020 Шквалистый ветер повредил кровлю жилых домов, средней школы и участковой больницы в посёлке Артезиан Черноземельского района Республики Калмыкия. Читайте также: В Калмыкии шквалистый ветер повредил кровли школы и больницы

14:51 04.06.2020 В Чувашии сегодня, 4 июня, вечером ожидаются сильные дожди, возможна гроза. Читайте также: Чувашию накроют грозы и сильные дожди

15:15 04.06.2020 Последствия урагана в Белгороде. beladm.ru

18:27 04.06.2020 В Калужской области обильные ливни подтопили автомобильный мост через реку Лужа в Малоярославецком районе. Подъем воды в реке Лужа ограничил дорожное сообщение с деревнями Дубровка и Бородухино. В настоящее время к этим населённым пунктам имеется резервный объезд протяженностью 30 километров. Также организована лодочная переправа для транспортировки населения и доставки продовольственных товаров. Подробности в материале: Под Калугой подтопленный автомобильный мост лишил подъезда к двум деревням

18:39 04.06.2020 Городские службы устраняют последствия ливневых дождей в Москве. (сс) mos.ru. Юлия Иванко

22:50 04.06.2020 Жара. Дарья Антонова © ИА REGNUM

05:50 05.06.2020 В Томской области 5−6 июня ожидаются дожди, местами сильные, ливни, грозы. Также прогнозируется усиление ветра до 15−18 м/с. Подробности в материале: Ливни и ветер ожидаются в Томской области

06:34 05.06.2020 На территории Республики Алтай 6 мая прогнозируют заморозки. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС, в южных районах температура при прояснении опустится до 3 градусов мороза. По данным Горно-Алтайского гидрометцентра, местами пройдут дожди, а в горах возможен мокрый снег. Об этом: В Горном Алтае ожидают заморозки и мокрый снег

06:42 05.06.2020 Тувинские спасатели предупредили местных жителей о неблагоприятных погодных явлениях. Как сообщили ИА REGNUM в Главном управлении МЧС, на территории республики в течение суток ожидаются сильные дожди. Об этом: Ливни, крупный град и подъём уровня воды в реках прогнозируют в Туве

06:56 05.06.2020 В Алтайском крае 6 июня при прояснении ожидаются заморозки до 0… — 1 °C. Об этом: В Алтайский край придут заморозки

07:44 05.06.2020 Температурный фон выше нормы установится на большей части европейской территории России с субботы, 6 июня. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Читайте также: Синоптики прогнозируют аномальное тепло в европейской части России

07:45 05.06.2020 В пятницу, 5 июня, в Красноярске будет облачно с прояснениями, небольшой кратковременный дождь, температура воздуха +14… +16 °С. Читайте также: 5 июня в Красноярске ожидается до +16 °C

07:46 05.06.2020 В пятницу, 5 июня, в Москве будет облачно с прояснениями, дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза. Температура воздуха +19… +21 °С. Читайте также: 5 июня в Москве ожидается до +21 °C, дождь, гроза, порывистый ветер

08:23 05.06.2020 Грозы и усиление ветра до 25 м/с ожидаются в Дагестане в течение нескольких дней, начиная с 5 июня. Организовано СМС-информирование населения, сообщается на странице главного управления МЧС России по республике в Instagram. Об этом: В Дагестане ожидаются грозы со штормовым ветром

08:30 05.06.2020 Погодную ситуацию в Санкт-Петербурге и его окрестностях в пятницу, 5 июня, определяет периферия циклона. Читайте подробнее: Петербургская погода соответствует календарю

08:40 05.06.2020 Доступ жителей к местам массового отдыха у водоёмов должен быть ограничен. Об этом заявил руководитель управления Роспотребнадзора по Воронежской области Игорь Механтьев. Читайте также: В Воронежской области закроют доступ к пляжам

08:52 05.06.2020 В Москву в выходные дни (5−6 июня) на смену дождливым циклонам придёт настоящая летняя погода. Солнечную погоду принесет антициклон, передают «Метеоновости». Читайте также: Антициклон принесёт в Москву солнечную погоду

08:54 05.06.2020 В Бурятии синоптики прогнозируют ухудшение погоды к выходным. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управление МЧС, 6 июня по республике ожидаются дожди и грозы. Северо-западный ветер усилится до 13 м/c, местами при грозах порывы будут достигать 16−21 м/с. Температура при этом на всей территории останется с плюсовым значением, местами ночью до3 градусов тепла. Подробности в материале: Грозы и сильный ветер ожидаются в Бурятии

09:44 05.06.2020 5−6 июня в Хакасии местами ожидаются ливни, грозы. Порывы ветра будут достигать 15−18 м/с. Читайте подробнее: Ветер, грозы и дожди: в Хакасии сохраняется непогода

10:29 05.06.2020 По данным Гидрометцентра России и ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 5 июня 2020 года существует вероятность подтопления пониженных участков местности в Северо-Кавказском федеральном округе на территории Республики Ингушетия, Кабардино-Балкарской Республики, Республики Северная Осетия-Алания, Чеченской Республики, Ставропольского края (сильный дождь в сочетании с грозой, градом, шквалом 20−25 м/с). В Сибирском федеральном округе на территории Республики Тува — местами сильные и очень сильные дожди, грозы, град, местами крупный град, усиление ветра 15−20 м/с, местами 25−27 м/с.

10:47 05.06.2020 В Чечне во время разгула стихии 3 июня пострадал 21 человек. Все они получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. Об этом: В Чечне пострадал во время урагана 21 человек

12:38 05.06.2020 Жителям Ростовской области синоптики пообещали жаркие выходные. Так, в период с 6 по 7 июня днём воздух прогреется до +34 градусов, передаёт ИА REGNUM. Об этом: Жителям Ростовской области пообещали жаркие выходные

12:39 05.06.2020 За минувшие двое суток Северный Кавказ подвергся мощной атаке стихии. Непогода нанесла значительные разрушения, обрушившись шквалистым ветром, ливнем с градом. Особенно пострадали от её ударов Чечня, Ингушетия, Дагестан и Северная Осетия. В ближайшее время жителям Северо-Кавказского федерального округа стоит ожидать второго удара стихии. Гидрометцентр предупредил об опасных явлениях и неблагоприятных гидрометеорологических условиях до конца суток 5 июня и на предстоящие выходные. Об этом: На Северном Кавказе ожидают второй удар стихии

13:03 05.06.2020 В Москве был зафиксирован рекорд по количеству осадков для этого дня. За прошедшие сутки в столице выпало 29 миллиметров осадков. Это рекорд для 4 июня. Читайте также: В Москве 4 июня выпало рекордное количество осадков

13:04 05.06.2020 На Москву надвигаются гроза, град и сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду. Об этом говорится в сообщении ГУ МЧС РФ по Москве. Читайте также: В МЧС предупредили москвичей о грозе, граде и сильном ветре

13:05 05.06.2020 В Северной Осетии ведутся ремонтно-восстановительные работы в двух районах, пострадавших от удара стихии 3 июня. Читайте также: В Северной Осетии устраняют последствия шторма

15:50 05.06.2020 Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу предупреждает горожан: в ближайшие 1−3 часа в Северной столице местами ожидаются грозы, сопровождающиеся кратковременными дождями.

16:10 05.06.2020 Последствия ураганного ветра в Артезиане (Калмыкия). 08.mchs.gov.ru

16:19 05.06.2020 Около 30% от месячной нормы осадков выпало в Ставрополе за два с половиной часа вечером 4 июня. Стихия, в частности, повредила кровли домов и подтопила подземные переходы, сообщили в пресс-службе администрации города. Об этом: В Ставрополе ливни повредили кровли домов и подтопили подземные переходы

19:42 05.06.2020 В начале следующей недели в Удмуртии ожидается значительное потепление. Уже в понедельник с установлением блокирующего антициклона с центром над южным Уралом ожидается жаркая и сухая погода. Читайте также: На следующей неделе в Удмуртию придёт жара

22:30 05.06.2020 В Москву 5−6 июня придет летняя погода. Дарья Антонова © ИА REGNUM

02:45 07.06.2020 Аномально теплая погода ожидается в Москве в конце недели. Об этом информирует научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, передает ТАСС. Об этом: Вильфанд: аномально теплая погода в Москве ожидается 7 июня

03:52 07.06.2020 Рекордное превышение климатической нормы в Сибири зафиксировано в мае. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает РИА Новости. Об этом: В Сибири наблюдаются рекордные температурные значения

06:32 07.06.2020 Температура воздуха в столичном регионе ожидается в диапазоне от +24°C до +26°C. Об этом сообщает на своём сайте Гидрометцентр РФ. Подробности в материале: Гидрометцентр: в Москве 7 июня днём ожидается до +26 °С Жаркая погода Дарья Антонова © ИА REGNUM

15:58 07.06.2020 В предгорных районах города Сочи, а также в Туапсинском районе ожидается повышение температуры до +37 градусов. Об этом: В Сочи объявлено экстренное предупреждение из-за аномальной жары

06:21 08.06.2020 В некоторых населённых пунктах Кузбасса накануне, 7 июня, выпал крупный град. Пострадали огороды. Об этом: В Кузбассе крупный град побил посадки дачников

06:23 08.06.2020 Температура воздуха в столичном регионе ожидается в диапазоне от +26°C до +28°C. Об этом информирует сайт Гидрометцентра. Об этом: Гидрометцентр России: в Москве 8 июня днём ожидается до +28 °С

07:10 08.06.2020 Последствия ливней в Шацком районе Рязанской области. ryazangov.ru

07:46 08.06.2020 В Томской области, по прогнозам синоптиков, сегодня, 8 июня, утром и днём ожидаются дожди, грозы, при грозах сильные дожди, местами град, порывы ветра 15−20 м/с. Об этом: Жителей Томской области предупредили о ливнях с грозами и граде

08:03 08.06.2020 Спасатели в Красноярском крае устраняют последствия паводков, начавшихся после продолжительных дождей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, подтоплены дома местных жителей, размыты низменные участки автодорог и железнодорожных путей. Читайте подробнее: Паводок в Красноярском крае: подтоплены дома и размыты дороги

08:44 08.06.2020 На территории Партизанского, Манского и Ермаковского районов Красноярского края введён режим ЧС муниципального характера из-за подъёма воды в реках после обильных осадков. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, решение принято краевой комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Подробности в материале: В трёх районах Красноярского края введён режим ЧС из-за паводков

10:37 08.06.2020 МЧС ликвидирует последствия непогоды в Белгородской области. 31.mchs.gov.ru

10:47 08.06.2020 Жителей Санкт-Петербурга 8 июня предупредили о жаре, надвигающихся грозах и порывистом ветре скоростью до 15 м/с. Об этом: Жителей Петербурга предупредили о жаре и грозах с порывистым ветром

12:26 08.06.2020 В Санкт-Петербурге 8 июня ожидаются грозы и порывы ветра. 78.mchs.gov.ru

12:27 08.06.2020 По данным синоптиков, в Алтайском крае 9 июня ожидаются ночью по северным и восточным, днем по восточным и южным районам кратковременные дожди, местами сильные дожди, грозы, днем град, при грозах шквалистое усиление ветра до 17−22 м/с.

13:11 08.06.2020 Экстренное предупреждение объявлено в Сочи из-за жары в 38 градусов — МЧС.

13:17 08.06.2020 Экстренное предупреждение из-за сильной жары объявлено на территории Сочи 8 июня, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области. «В ближайшие 1−2 часа и до конца дня 08 июня 2020 г. на территории МО г. Сочи ожидается сильная жара, температура воздуха местами достигнет +36 … +38 градусов», — говорится в сообщении ГУ МЧС. Об этом: В Сочи из-за жары в 38 градусов объявлено экстренное предупреждение

13:24 08.06.2020 Режим ЧС из-за дождевых паводков ввели в трех районах Красноярского края — Партизанском, Манском и Ермаковском. Как сообщает краевое правительство, в зону подтопления попало 73 приусадебных участка, 26 жилых домов и 18 дачных участков. Нарушено транспортное сообщение в шести районах края, разрушены три моста. В районах подготовлены четыре пункта временного размещения. Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю.

13:33 08.06.2020 Шесть населённых пунктов на территории четырёх районов Красноярского края остаются подтопленными после затяжных дождей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, в ликвидации последствий ЧС задействовано почти 250 человек и более 70 единиц техники. Читайте также: Шесть поселений подтоплены в Красноярском крае

15:56 08.06.2020 Гидрометцентр России предупреждает о неблагоприятных погодных условиях на территории Центрального федерального округа. Ожидается жаркая погода. Максимальная температура воздуха днем составит 26−31 градус, на юге округа до 35 градусов.

16:02 08.06.2020 Синоптики предупредили об аномальной жаре в Ростове-на-Дону в ближайшую неделю — в период с 8 по 14 июня. Как сообщается на сайте Гидрометцентра России, в областном центре к 11 июня воздух прогреется до +36 градусов, передаёт ИА REGNUM. Об этом: В Ростове-на-Дону синоптики прогнозируют жару до 36 градусов

16:29 08.06.2020 В ближайшие три дня юг Дальнего Востока будет под влиянием циклонов и фронтальных разделов. Ожидаются дожди различной интенсивности, в отдельных регионах усиление ветра. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России. В Хабаровском крае завтра, 9 июня кратковременные дожди, на севере ливни с грозами, порывистый ветер до 18 м/с. Постепенно станет прохладней. Температура ночью +11…+16°, на севере до +3°. Дождливое начало недели и в Амурской области. Улучшения начнутся в четверг, 11 июня, осадки прекратятся, появится солнце. Тепло сохранится только в южных районах, до +23…+28°, на остальной территории +21…+26° и ниже. В Приморье кратковременные дожди, ночью и утром местами туман. Но сохраниться аномально жаркая погода до +35°, прохладней будет лишь на побережье до +15…+20°. Переменчивая погода всю неделю на Сахалине. Будут и прояснения, и небольшие дожди. Температура ночью +5…+10°, днем даже на севере до +18°. На севере Курил во вторник, 9 июня дождь, тепло сохраниться только на юге до +14°.

17:53 08.06.2020 Антициклон продолжит влиять на погоду в Санкт-Петербурге и Ленинградской области благодаря чему, во вторник, 9 июня, в обоих регионах сохранится теплая погода, местами ожидаются грозы и кратковременные дожди, а также усиление ветра до 15 м/с. Об этом: Тепло, грозы и резкий ветер сохранятся в Петербурге и Ленобласти

21:23 08.06.2020 В южных регионах России ожидается жара до +42 градусов C. Об этом: Синоптики предупредили об аномальной жаре на юге России

22:17 08.06.2020 Аномально жаркая погода прогнозируется в Воронежской области с 9 по 13 июня, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области. «От воронежского ЦГМС получено штормовое предупреждение: в период с 9 по 13 июня 2020 года по Воронежской области ожидается опасное метеорологическое явление — аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на 7 и более градусов», — сообщили в МЧС. Читайте также: В Воронежской области прогнозируют аномальную жару

01:15 09.06.2020 В Курганской области до 13 июня продержится аномально жаркая погода без осадков. Об этом сообщает Гидрометцентр России. До субботы днём прогнозируется не ниже +30 градусов по Цельсию. Ночью жара будет спадать до +19 градусов. По причине жаркой погоды в регионе сохранится высокая пожарная опасность — четвёртый класс горимости леса, отмечают в ГУ МЧС России по Курганской области. Подробности в материале: Синоптики сообщили об аномальной жаре в Зауралье

04:48 09.06.2020 В столице Амурской области Благовещенске зафиксированы опасные метеорологические явления. За несколько часов там выпала месячная норма осадков. Об этом: В Благовещенске за несколько часов выпала месячная норма осадков

07:38 09.06.2020 Росгидромет предупреждает о том, что в некоторых южных регионах России из-за влияния мощного антициклона воздух прогреется до +40 градусов Цельсия. Читайте также: На юге России ожидается 40-градусная жара

07:39 09.06.2020 Во вторник, 9 июня, в Красноярске будет облачно с прояснениями, небольшой дождь, возможна гроза, температура воздуха +12… +14 °С. Читайте также: 9 июня в Красноярске ожидается до +14 °C, дождь

07:39 09.06.2020 Во вторник, 9 июня, в Москве будет переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха +26… +28 °С. Читайте также: 9 июня в Москве ожидается до +28 °C

07:40 09.06.2020 В Забайкальском крае с 9 июня вводится режим чрезвычайной ситуации (ЧС) для ликвидации последствий штормового ветра, от которого 13 мая в регионе больше всего пострадала Чита. Читайте также: В Забайкалье для ликвидации последствий урагана ввели режим ЧС

07:47 09.06.2020 В Курганской области с начала июня зарегистрировано 42 возгорания пуха, из них 33 — в столице региона. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС. Спасатели ещё раз напоминают курганцам, что пух нельзя поджигать — места его скопления необходимо заливать водой, особенно у деревянных построек. Тополиный пух горит как порох, напоминают огнеборцы. «Обязательно расскажите детям о пожарной опасности «тополиного снега», пресекайте их баловство с ним, ведь ребята могут поджечь его ради забавы или фотографий для социальных сетей», — отмечают в ГУ МЧС России по Курганской области. Об этом: Курганцы безответственно жгут «тополиный снег»

07:53 09.06.2020 В Хакасии, по прогнозам синоптиков, в течение суток сегодня, 9 июня, ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, град, шквалистые усиления ветра 15−20 метров в секунду. Читайте также: На Хакасию надвигаются ливни с грозами и градом

07:54 09.06.2020 В Оренбургской области вечером 8 июня из-за сильного дождя произошел размыв участка автомобильной дороги межпоселкового значения «Подольск-Пушкинский» Красногвардейского района, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по региону. Из-за возникшего бездорожья отрезанными оказались два поселка — Пушкинский и Старобогдановка. Об этом: В Оренбуржье из-за ливня оказались отрезаны два посёлка

09:24 09.06.2020 В Петербурге понедельник, 8 июня, стал самым теплым с начала лета и всего 2020 года, но не смог побить рекорд 64-летней давности. Однако синоптики обещают, что во вторник будет еще жарче, до 32 градусов. Читайте также: В Петербурге поставлен температурный рекорд 2020 года

09:43 09.06.2020 В Минэкологии Якутии выясняют обстоятельства гибели рыбы в одном из водоёмов республики. Читайте также: В Якутии из-за холодной зимы погибла рыба

09:52 09.06.2020 В Москве коммунальные службы проводят аэрацию воздуха и чаще поливают дороги. Об этом 9 июня сообщил вице-мэр столицы Пётр Бирюков. Об этом: Коммунальные службы Москвы изменили работу из-за жары

10:34 09.06.2020 Температура воздуха в южных регионах России до конца недели прогреется до плюс 42 градусов по Цельсию, сообщили в пресс-службе Росгидромета. Читайте также: Росгидромет предсказал аномальную жару на юге России

10:36 09.06.2020 В Сочи из-за жары объявлено экстренное предупреждение. Станислав Матяшов © ИА Красная Весна.

15:04 09.06.2020 В связи с аномально жаркой погодой в Москве и Подмосковье объявлен «оранжевый» уровень опасности. Об этом 9 июня сообщил Гидрометцентр России. Читайте подробнее: В Москве объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за жары

15:23 09.06.2020 В ГУ МЧС РФ по Москве объявили, что до 21:00 часа 9 июня 2020 года в Москве местами ожидается дождь, гроза, град. При грозе усиление ветра будет достигать порывами до 15 м/с.

16:28 09.06.2020 Красноярский край. В Манском районе произошёл подъём уровня воды в реке Мана недалеко от населенного пункта Нарва. Фото: 24.mchs.gov.ru

17:10 09.06.2020 Аномально жаркая для первой половины июня погода в Санкт-Петербурге сохранится до конца текущей недели. Вместе с тем синоптики вновь предупреждают о возможных грозах и усилении ветра до 15 м/с. Читайте подробнее: Аномальная жара, грозы и ветер сохранятся в Петербурге до конца недели

18:13 09.06.2020 Красноярский край. В Манском районе произошёл подъём уровня воды в реке Мана недалеко от населенного пункта Нарва. Фото: 24.mchs.gov.ru

19:49 09.06.2020 Жители Санкт-Петербурга вечером 9 июня начали делиться в социальных сетях фотографиями и видеозаписями затоплений в разных частях города, которые произошли из-за ливня с грозой. Читайте также: Петербург затопило после ливня с грозой и крупным градом

20:49 09.06.2020 В Приамурье ликвидируют последствия прохождения циклона. Фото: 28.mchs.gov.ru

07:25 10.06.2020 В среду, 10 июня, в Москве будет переменная облачность, местами кратковременный дождь. Температура воздуха +28… +30 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр. Читайте также: 10 июня в Москве ожидается до +30 °C

07:26 10.06.2020 В среду, 10 июня, в Красноярске будет облачно, небольшой дождь, температура воздуха +15… +17 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр. Читайте также: 10 июня в Красноярске ожидается до +17 °C

07:27 10.06.2020 Во время жаркой погоды не следует употреблять алкоголь и заниматься физическими нагрузками. Об этом говорится в рекомендациях специалистов МЧС России. Читайте также: В МЧС РФ посоветовали не пить алкоголь в жаркую погоду

09:28 10.06.2020 В южных районах и на юге центральных районов Красноярского края 10 июня ожидаются ливни, грозы, град и шквалистые усиления ветра до 15−20 м/с. Об этом жителей региона предупреждает Главное управление МЧС России по Красноярскому краю. Читайте также: Грозы, град и шквалистый ветер ожидаются в Красноярском крае

09:47 10.06.2020 Аномальная жара в Санкт-Петербурге немного отступит благодаря холодному атмосферному фронту, который принесет в город переменную облачность, кратковременные дожди, местами с грозами. Подробности в материале: Холодный атмосферный фронт ослабит аномальную жару в Петербурге

10:35 10.06.2020 В столице Амурской области Благовещенске после прошедшего обильного ливня в лужах и канавах появились караси. Читайте также: В Благовещенске после обильного ливня в лужах завелись караси

11:38 10.06.2020 Прогноз погоды на 11 июня позволяет сказать, что в Москве может быть установлен новый рекорд температуры. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. «В четверг в Москве будет еще жарче, причём с претензией на рекорд. Характер погоды не изменится — переменная облачность, во второй половине дня где-то локально соберутся грозовые облака, но закроет всего где-то 10−15% всего небосвода», — сказал Тишковец агентству РИА Новости. Читайте также: В Москве может быть установлен температурный рекорд

13:57 10.06.2020 В Россию после жаркой погоды, которая установилась в последнее время на большей части территории страны, придёт холодный фронт с Северного Ледовитого океана. По данным центра «Фобос», «арктического вторжения» следует ждать уже к концу текущей недели. Читайте также: Жара в России сменится «арктическим вторжением»

13:58 10.06.2020 В Московской области в ближайший час ожидается сильный ветер. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Подмосковью. Читайте подробнее: В МЧС предупредили о сильном ветре в Подмосковье

14:02 10.06.2020 До вечера 10 июня среда в Москве ожидается дождь с грозами и градом, а также усиление ветра до 17 м/с. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по столице. Читайте также: Москвичей предупредили об ухудшении погоды

14:03 10.06.2020 В Ульяновской области объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Читайте также: В Ульяновской области ожидается град

14:13 10.06.2020 По информации Пензенского Гидрометцентра, в ближайшие два дня, 11 и 12 июня в регионе ожидается повышение температуры воздуха до +30 градусов. В эти дни установится не только жаркая, но и безветренная погода. В связи с этим региональным управлением МЧС объявлен желтый уровень погодной опасности. Подробности в материале: В Пензенской области из-за жары объявлен желтый уровень погодной опасности

15:18 10.06.2020 37-градусная жара прогнозируется в Воронежской области 11 и 12 июня, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. На территории региона объявлено штормовое предупреждение. Об этом: В Воронеже объявлено штормовое предупреждение из-за жары

16:00 10.06.2020 42-градусная жара прогнозируется на территории Республики Калмыкия 11−13 июня, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Читайте также: В Калмыкии прогнозируют 42-градусную жару

16:51 10.06.2020 В Новгородской области продолжаются работы по устранению последствий непогоды. Из-за грозы, которая прошла в регионе 9 июня, без света остались более девяти тысяч человек в 92 населённых пунктах семи районов. Читайте подробнее: В Новгородской области из-за грозы без света остались более 9 тыс. человек

17:22 10.06.2020 В Москве во второй половине дня 10 июня ожидается усиление ветра и сильный дождь с грозой и градом. Соответствующее предупреждение распространила пресс-служба столичного управления МЧС России. «По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие 1−2 часа и до конца суток 10 июня в Москве ожидается местами очень сильный дождь, гроза, крупный град, усиление ветра до 12−17 метров в секунду», — говорится в сообщении.

18:06 10.06.2020 Почти половина месячной нормы осадков была принесена в Москву ливнями 10 июня, сообщает столичное метеобюро. По их данным, за день в российской столице вылилось 20 миллиметров осадков при месячной норме, равной 51 миллиметру. «После 14 часов летние ливни с грозой стали приниматься на северо-западе, западе и в центре Москвы. Местами выпало 12−20 миллиметров осадков, порывы ветра достигали 17 метров в секунду, на территории новой Москвы — до 18 метров в секунду», — указано в сообщении на официальном сайте метеобюро столицы.

20:38 10.06.2020 Шесть поселений подтоплены в Красноярском крае. 24.mchs.gov.ru

05:14 11.06.2020 В Новосибирске, по данным Западно-Сибирского гидрометцентра, с 11 по 13 июня ожидается жаркая погода — до + 31 °C, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Читайте подробнее: Жару в ближайшие дни пообещали новосибирцам

06:40 11.06.2020 Для кондиционирования воздуха в помещениях во время жары устройствам необходимо задавать температуру не ниже 23−25 °C, иначе существует риск простудиться, сообщили 11 июня эксперты МЧС России в распространённых рекомендациях. Читайте также: В МЧС России назвали оптимальную температуру на кондиционерах во время жары

07:27 11.06.2020 В четверг, 11 июня, в Красноярске будет облачно, небольшой дождь, температура воздуха +17… +19 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр. Читайте также: 11 июня в Красноярске ожидается до +19 °C

07:28 11.06.2020 В четверг, 11 июня, в Москве будет переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, град. Температура воздуха +30… +32 °С. Читайте также: 11 июня в Москве ожидается до +32 °C, гроза, град, порывистый ветер

08:40 11.06.2020 Понижение температуры воздуха до +16 °С ожидает жителей столицы России в грядущие выходные дни, что ниже нормы на 1−2 градуса. Об этом 10 июня сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Подробности в материале: В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве в ближайшие выходные

09:29 11.06.2020 В Абакане из-за сложившейся эпидемиологической ситуации и погодных условий открытие купального сезона перенесли на 20 июня 2020 года. Об этом сообщили в городской мэрии. Читайте также: В Абакане из-за коронавируса и погоды перенесли открытие купального сезона

09:29 11.06.2020 В Москве 11 июня ожидается до 31 градуса тепла. Об этом сообщает центр погоды «Фобос». Читайте также: Жара в Москве: синоптики ожидают повторения 1998 года

09:30 11.06.2020 Жаркая погода в Москве. Дарья Антонова © ИА REGNUM

09:52 11.06.2020 С начала июня текущего года в столице России выпало 87% месячной нормы осадков. Об этом 10 июня рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Читайте подробнее: В Москве выпало около 90% нормы осадков с начала месяца

09:56 11.06.2020 Синоптики прогнозируют на территории Красноярского края дожди и формирование новой волны паводка. Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, в связи с этим есть угроза выхода из берегов рек Оя, Кебеж, Туба и Кан. Об этом: В Красноярском крае ожидают новую волну паводка

09:58 11.06.2020 Санкт-Петербург в четверг окажется с холодной стороны атмосферного фронта, уходящего на юго-восток, из-за чего в городе ожидается похолодание и дожди. Подробности в материале: В Петербурге из-за атмосферного фронта продолжится похолодание

10:00 11.06.2020 В Петербурге из-за атмосферного фронта продолжится похолодание. Дарья Драй © ИА REGNUM

10:05 11.06.2020 Предстоящий День России в Иркутской области будет не слишком приветливым. Как сообщает региональное ГУ МЧС РФ, 12 июня и ещё два последующих дня в регионе местами по области ожидается высокая (4 класса и чрезвычайная 5 класса) пожароопасность лесов. Подробности в материале: В Приангарье идут дожди и грозы

12:01 11.06.2020 В Псковской области после сильного шторма с ливнем и грозой сильно пострадали Бежаницкий и Локнянский районы. В результате непогоды ряд населенных пунктов остались без электроснабжения, а на улицах и трассах — поваленные деревья. Об этом 11 июня сообщили в пресс-службе администрации региона. Об этом: В Псковской области из-за шторма с грозой сильно пострадали два района

14:03 11.06.2020 Грозы с сильными порывами ветра ожидают в Башкирии. Об этом 11 июня сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям. Читайте также: Гроза, град и сильный ветер ожидаются в Башкирии

15:26 11.06.2020 В ГУ МЧС РФ по г. Москве выпустили экстренное сообщение для жителей столицы. «По прогнозам синоптиков Росгидромета, 11 июня в г. Москва с 12 часов до 22 часов ожидается гроза с дождём, местами сильным, в отдельных районах очень сильный дождь, сильный ливень, град, местами крупный. При грозе — усиление ветра 18−23 м/с», — говорится в сообщении.

16:23 11.06.2020 Жара. Александр Комаров © ИА REGNUM

19:40 11.06.2020 Главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила агентству РИА Новости, что день 11 июня в столице стал самым жарким с июня 2019 года.

20:34 11.06.2020 Подтопленные поселения в Красноярском крае. Фото: 24.mchs.gov.ru

11:37 12.06.2020 В Ростовской области ожидаются ливни с градом и шквалистым ветром. О неблагоприятном прогнозе погоды ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 12 июня. Читайте также: В Ростовской области пройдут ливни с градом

03:13 13.06.2020 С 16 июня, на европейской части страны вновь прогнозируется повышенная температура воздуха на 2—4°С. Об этом информирует научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Читайте подробнее: В Гидрометцентре прогнозируют жару в европейской части России

07:22 13.06.2020 Температура воздуха в столичном регионе ожидается в диапазоне от +18°C до +20°C. Об этом информирует сайт Гидрометцентра России. Читайте подробнее: Гидрометцентр РФ: в Москве 13 июня днём ожидается до +20 °С

14:27 13.06.2020 Сильный ветер оставил без энергоснабжения часть Тулы и девять населённых пунктов в Алексинском районе, сообщили ИА REGNUM 13 июня в пресс-службе ГУ МЧС по региону. «В зону отключения попало более 600 домов различной этажности. Причина нарушения электроснабжения устанавливается. На месте происшествия работают аварийно-восстановительные бригады», — сообщили в МЧС. Подробности в материале: Тула и девять сёл остались без света из-за урагана

18:45 13.06.2020 В Москве с вечера 13 июня по вечер 14 июня ожидается сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Москве. Подробности в материале: В МЧС предупредили жителей Москвы о шквалистом ветре

07:21 14.06.2020 Жаркая и малооблачная погода продлится в Европейской части страны до пятницы будущей недели. Об этом информирует научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Об этом: На Европейскую часть РФ надвигается вторая волна жары

07:52 14.06.2020 Температура воздуха в столичном регионе ожидается в диапазоне от +20°C до +22°C. Об этом информирует сайт Гидрометцентра РФ. Читайте подробнее: Гидрометцентр России: в Москве 14 июня днём ожидается до +22 °С

12:15 14.06.2020 В Ростовской области ожидается ухудшение погодных условий, в связи с чем продлено штормовое предупреждение. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 14 июня. Подробности в материале: В Ростовской области продлили штормовое предупреждение из-за урагана

12:53 14.06.2020 Обрушившийся на Ростова-на-Дону 13 июня ливень превратил улицы в реки и озёра. О разгуле стихии в социальных сетях сообщили жители областного центра. Читайте подробнее: Ливень превратил улицы Ростова-на-Дону в реки и озёра

18:35 14.06.2020 В Курганскую область приходят заморозки. По прогнозу Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ночь на 15 июня местами в регионе ожидаются заморозки с температурой воздуха 0−2° С. Об этом сообщает мэрия столицы Зауралья. Заморозки ведут к частичной гибели сельскохозяйственных культур, напоминают в горадминистрации садоводам. Отметим, что заморозкам в Зауралье предшествовала аномальная для начала июня жара с температурами свыше +30° С. Об этом: В Курганской области жару сменяют заморозки

06:54 15.06.2020 Температура воздуха в столичном регионе ожидается в диапазоне от +24°C до +26°C. Об этом информирует сайт Гидрометцентра России. Читайте также: Гидрометцентр РФ: в Москве 15 июня днём ожидается до +26 °С

07:27 15.06.2020 В Омской области ночью 15 и 16 июня возможны заморозки. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону со ссылкой на данные Обь-Иртышского гидрометцентра. Так, местами в ночные часы температура на почве и в приземном слое опустится до — 5°. Читайте также: В Омской области возможны заморозки до — 5°

08:27 15.06.2020 В Москве ожидается до 26 градусов тепла, сообщает 15 июня центр «Фобос». "Характер метеоусловий будет определяться юго-западной периферией скандинавского антициклона, благодаря чему москвичей и жителей Подмосковья ждёт погожий летний денёк с очень комфортным температурным режимом, на два-три градуса выше своей многолетней нормы», — говорится в прогнозе. Согласно информации метеорологов, в столице ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха в Москве прогреется до 26 градусов, в Подмосковье до 27 градусов.

10:00 15.06.2020 В Саратовской области в минувшие выходные на три района — Ртищевский, Екатерининский и Балашовский обрушился град и шквалистый ветер. От стихии пострадали постройки и будущий урожай. Читайте подробнее: В Саратовской области град уничтожил будущий урожай

10:07 15.06.2020 В Ростовской области продлили штормовое предупреждение из-за ухудшения погодных условий. Так, согласно прогнозу донских синоптиков, в регионе сохранятся сильные дожди, грозовые ливни с градом и усилением ветра до 23 метров в секунду. Читайте подробнее: В Ростовской области разгуляется непогода

10:45 15.06.2020 Санкт-Петербург в понедельник, 15 июня, остается под властью антициклона, благодаря которому в городе днем столбик термометра поднимется до отметки в 28 градусов, но легкий юго-восточный ветер будет обдувать разогретых прохожих. Читайте также: В Петербурге будет жара под 30 градусов с легким ветерком

10:50 15.06.2020 В Пензе коммунальные службы продолжают ликвидировать последствия непогоды, обрушившиеся на регион в прошедшие выходные. Уже опилено и убрано 37 деревьев, которые повалились от сильного ветра на проезжую часть и блокировали движение, а также представляли угрозу для пешеходов. Еще по нескольким десяткам адресов предстоят работы по ликвидации сваленных ветром деревьев и подтоплений. Читайте подробнее: В Пензе ликвидируют подтопления и убирают поваленные деревья

11:08 15.06.2020 Около 40 поваленных ураганом деревьев убрано с городских территорий. penza-gorod.ru

12:38 15.06.2020 В Саратовской области в первую половину недели ожидается жаркая погода без осадков. Днем во вторник и среду температура поднимется до 29−32 градусов Цельсия. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 4−9 м/с. В четверг днем ожидаются кратковременные дожди и грозы.

12:55 15.06.2020 В Чувашии в ближайшее время сохранится малооблачная погода без осадков, причиной является скандинавский антициклон. Об этом: Тёплую и солнечную погоду в Чувашии сменит похолодание

13:04 15.06.2020 Иркутскую область с завтрашнего дня, 16 июня, накроет ливнями и грозами. Как сообщает сайт регионального ГУ МЧС РФ со ссылкой на синоптиков, в течение трёх дней по области ожидается высокая пожароопасность лесов. «16 июня местами по области прогнозируется усиление северо-западного ветра до 15−18 м/с, ночью в западных, северо-западных и центральных районах, днём в Киренском, Усть-Кутском и верхнеленских районах ожидаются ливневые дожди, грозы», — предупреждают спасатели. Подробности в материале: Жителей Приангарья предупредили о ливнях с грозами

13:09 15.06.2020 По данным Алтайского ЦГМС, в регионе в период с 16 по 19 июня местами сохранится высокая пожароопасность (4 класс горимости). Такие погодные условия создают предпосылки к ухудшению леслесопожарной обстановки, также возможно увеличение количества бытовых пожаров.

13:54 15.06.2020 В Красноярском крае продолжается работа по ликвидации паводков в 10 населенных пунктах края. 24.mchs.gov.ru

15:23 15.06.2020 В на севере и северо-востоке Оренбургской области в ночь на 16 июня прогнозируют заморозки. Ночная температура воздуха может упасть до — 2 °C, сообщает ФГБУ «Приволжское УГМС». Синоптики отметили, что поступивший с атмосферным фронтом прохладный воздух спровоцировал рост атмосферного давления и образование антициклона. Вдоль Уральских гор северные ветра будут поставлять воздушную массу из акватории Ледовитого океана, что спровоцирует ночные заморозки. Дневная температура воздуха 16 июня будет варьироваться от +22 до 27 °C. Подробности в материале: В Оренбуржье ожидаются заморозки

18:08 15.06.2020 Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу предупреждает, что 16 июня в Петербурге местами ожидаются грозы и ливни. При грозе порывы ветра до 15 м/с.

07:08 16.06.2020 Фото с веб-камеры. Москва.15.06.2020

07:11 16.06.2020 Во вторник, 16 июня, в Москве будет переменная облачность, по области местами небольшой дождь. Температура воздуха +27… +29 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр. Читайте также: 16 июня в Москве ожидается до +29 °C

07:23 16.06.2020 Жаркая погода в сочетании с отсутствием осадков в третьей декаде июня может привести к засухе и угрожает посевам сельскохозяйственных культур в Астраханской области, сообщается на сайте Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). Читайте далее: Российские ученые сообщили об угрозе засухи в Астраханской области

07:36 16.06.2020 Прогноз о возникновении до конца текущей недели масштабных очагов природных пожаров на территории нескольких регионов России сделали ученые из Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС), сообщается на сайте учреждения. Так, согласно информации института, крупные пожары прогнозируются в Камчатском крае, Калмыкии, Туве, а также в Иркутской, Астраханской, Оренбургской, Брянской, Курской и Мурманской областях. Читайте также: Российские ученые предупредили о крупных природных пожарах в РФ

07:55 16.06.2020 МЧС Приморья рассылает жителям оповещения с предупреждением ухудшения погодных условий. Читайте подробнее: МЧС предупреждает приморцев о ливнях и грозах

08:30 16.06.2020 Температура воздуха в Москве 16 июня поднимется выше многолетней нормы. Об этом сообщает центр «Фобос». Читайте также: В Москве 16 июня ожидается очень тёплый день

09:03 16.06.2020 Спасатели МЧС ликвидируют последствия урагана Тульской области. ГУ МЧС России по Тульской области

09:28 16.06.2020 В Санкт-Петербурге во вторник, 16 июня, ожидаются грозы и короткие ливневые дожди. Несмотря на это, в городе сохранится аномальная жара. Об этом 16 июня сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. Читайте также: Несмотря на грозы и ливень, в Петербурге сохранится аномальная жара

09:30 16.06.2020 Летнее тепло, по прогнозам синоптиков, придёт в Хакасию уже в июне. Но текущая неделя будет дождливой. Об этом: Синоптики рассказали, когда в Хакасию придёт лето

09:39 16.06.2020 В Томской области в ночь с 16 на 17 июня ожидаются заморозки. Такой прогноз дал региональный гидрометцентр. Об этом: Томичей предупредили о ночных заморозках

09:53 16.06.2020 Правительство РФ поддержало просьбу врио губернатора Еврейской АО Ростислава Гольдштейна о выделении региону средств для ликвидации последствий сильного града в Смидовичском районе. Читайте также: Правительство РФ поможет ЕАО ликвидировать последствия сильного града

11:00 16.06.2020 Последствия шторма в Псковской области. pskov.ru

11:58 16.06.2020 Жаркая погода возвращается в Воронежскую область — уже с 18 июня в регионе снова установится 30-градусная жара. Читайте также: В Воронежскую область возвращается жара

12:08 16.06.2020 Своё влияние над Приволжским федеральным округом усиливает антициклон, который налаживает погоду в Центре России. В большинстве регионов Поволжья осадков не ожидается. Читайте также: В Поволжье пришла летняя жара

14:00 16.06.2020 По данным синоптиков, в Алтайском крае 17 июня ночью местами по югу, днем в отдельных районах дожди, грозы. Ветер северо-восточный, ночью 3−8 метров в секунду, порывы до 13 м/с, днем 6−11 м/с, местами порывы до 18 м/с. Главное управление МЧС России по Алтайскому краю напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности.

14:50 16.06.2020 В Псковской области после сильного шторма с ливнем и грозой сильно пострадали Бежаницкий и Локнянский районы. pskov.ru

15:08 16.06.2020 Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил ТАСС, что по Москве выпущено штормовое предупреждение в связи с аномальной жарой.

15:38 16.06.2020 В Петербурге оперативные службы предупредили жителей о возможности локальных подтоплений из-за ливневых осадков, которые ожидаются во второй половине дня 16 июня. Читайте также: На Петербург идет наступление дождевого фронта

16:06 16.06.2020 Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил агентству РИА Новости, что 21 июня в Москву придёт похолодание: столбики термометров опустятся до +17…+22 градусов.

16:13 16.06.2020 В Ростовской области, особенно в восточных районах, в ближайшие дни ожидается жаркая погода. Донские синоптики не исключают суховейных явлений. Об этом в ходе онлайн-совещания «О задачах по организованному проведению уборки ранних зерновых и зернобобовых культур в 2020 году» 16 июня сообщила начальник Ростовского гидрометцентра Елена Назарова, передаёт ИА REGNUM. Читайте подробнее: На востоке Ростовской области ожидается жара до +38 градусов и суховеи

16:24 16.06.2020 В Ростовской области ближе к середине июля установится жаркая и сухая погода, сообщила в ходе онлайн-совещания «О задачах по организованному проведению уборки ранних зерновых и зернобобовых культур в 2020 году» 16 июня начальник Ростовского гидрометцентра Елена Назарова, передаёт ИА REGNUM. Читайте подробнее: Ростовские синоптики сделали прогноз погоды на июль

16:40 16.06.2020 День 17 июня может стать самым жарким с 1892 года, заявил агентству РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

17:41 16.06.2020 Евгений Тишковец. Фото: instagram.com/evgeny_tishkovets

18:01 16.06.2020 В Свердловской области 17 июня ожидается непогода. Об этом сообщает областное управление МЧС. По данным синоптиков, на территории региона возможны грозы и дожди. Также вероятен ветер с порывами до 18 метров в секунду. Подробности в материале: Свердловчанам пообещали сильный ветер и грозы

18:10 16.06.2020 В преддверии грозы и сильного ветра гражданам следует прекратить все работы на высоте. С такой рекомендацией выступило главное управление МЧС России по Свердловской области. Об этом: В МЧС рассказали, как уберечься от грозы и сильного ветра

19:11 16.06.2020 Санкт-Петербург. Фото с веб-камеры. 16.06.2020 г.

19:51 16.06.2020 Петербургские улицы вновь затопило из-за ливня. Горожане делятся в соцсетях пережитым. Читайте также: Петербург из-за ливня вновь «ушел под воду»

21:31 16.06.2020 Санкт-Петербург. Фото с веб-камеры. 16.06.2020 г.

03:45 17.06.2020 В Якутию пришла аномальная для региона и этого времени года жара. Читайте также: В Якутию пришла аномальная жара

05:56 17.06.2020 В среду, 17 июня, в Красноярске будет небольшая облачность, без осадков, температура воздуха +19… +22 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр. Читайте также: 17 июня в Красноярске ожидается до +22 °C

05:57 17.06.2020 В среду, 17 июня, в Москве будет переменная облачность, без осадков. Температура воздуха +29… +31 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр. Подробности в материале: 17 июня в Москве ожидается до +31 °C

07:03 17.06.2020 Около 40 поваленных ураганом деревьев убрано с городских территорий. penza-gorod.ru

08:54 17.06.2020 В Пенжинском районе Камчатского края ситуация, связанная с прохождением паводка, постепенно стабилизируется. Так, на реке Парень в районе одноимённого села за несколько дней уровень воды снизился с 300 до 178 см. Придомовые территории очистились от воды. На реке Пенжина в районе села Слаутное уровень воды постепенно понижается, сохраняется частичное затопление. У села Аянка уровень воды опустился ниже отметки ОЯ (950 см) и составляет 835 см. На реке Оклан у села Оклан опасное явление сохраняется, наблюдается разлив воды по пойме. Ожидается спад уровня воды в предстоящие сутки. [[[epigraph-0]]]

08:56 17.06.2020 До середины недели прохладная и без существенных осадков погода ожидается в центральных районах Западной Сибири, но в северных и южных районах, где уже ожидается влияние атмосферных фронтов, вновь вероятны дожди и грозы. По материалам ДЦ ФГБУ «НИЦ «Планета».

09:16 17.06.2020 В зоне риска возникновения лесных пожаров окажутся около 14 регионов России, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Подробности в материале: Гидрометцентр назвал регионы с высоким риском возникновения лесных пожаров

09:59 17.06.2020 В Пролетарском районе Ростовской области погода разгулялась не на шутку. Два хутора 14 июня пострадали от града размером «с голубиное яйцо». Об этом свидетельствуют фотоснимки и видеокадры из хуторов Харьковский-2 и Наумовский, снятые местными жителями. Читайте подробнее: В Ростовской области два хутора пострадали от града с «голубиное яйцо»

10:15 17.06.2020 ГУ МЧС по Алтайскому краю предупредило жителей региона о надвигающейся непогоде. В течение ближайших двух дней (18−19 июня) в крае будет штормить: при ветре, порывы которого могут достигать 23 метров в секунду, пройдут дожди (местами сильные). Также возможны грозы и выпадение града. Читайте также: Жителей Алтайского края предупредили о непогоде

10:33 17.06.2020 Климат Ростовской области претерпевает серьёзные изменения. Так, за последние 50 лет среднегодовая температура увеличилась на 1,5 градуса. Если тенденция сохранится, то к 2050 году погода на Дону станет близка к климату Абхазии и Сочи. Такого мнения придерживается профессор кафедры океанологии Института наук о земле ЮФУ Людмила Беспалова. Об этом: Жителям Ростовской области учёные пообещали климат Абхазии

10:58 17.06.2020 На территории двух районов Омской области с 17 по 19 июня ожидается самый высокий, 5 класс горимости. Накануне синоптики предупредили о чрезвычайной пожарной опасности ещё в трёх районах. «Таким образом, в регионе в пяти районах возможен рост числа очагов и площадей природных пожаров, а также распространение огня на населенные пункты», — отметили в Главном управлении МЧС по региону. Об этом: В районах Омской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность

11:09 17.06.2020 В Кемеровской области в четверг, 18 июня, ожидаются ливни с градом. Об этом: В Кузбасс идут дожди с грозами и градом

11:51 17.06.2020 В Москве воздух может прогреться до 32 градусов и побить рекорд, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Подробности в материале: Жара в Москве может побить рекорд 128-летней давности

12:01 17.06.2020 Благовещенск. 09.06.2020 . Фото с веб-камеры

12:42 17.06.2020 Штормовое предупреждение из-за жары объявлено на территории Воронежской области на вторую половину 17 июня и 18 июня, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области. Об этом: В Воронежской области объявлено штормовое предупреждение из-за жары

13:14 17.06.2020 Паводок в Пенжинском районе Камчатского края. 41.mchs.gov.ru

14:10 17.06.2020 В Ростовской области два хутора пострадали от града с «голубиное яйцо». vk. comclub187545406

14:27 17.06.2020 Сильный ливень с градом обрушился на Краснодар днём 17 июня, из-за подтопления улиц в городе образовались пробки. Читайте подробнее: На Краснодар обрушились ливень и град

15:54 17.06.2020 В Ярославле сильный ливень затопил несколько улиц. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Читайте также: В Ярославле ливень затопил улицы

15:59 17.06.2020 В Москве поставлен температурный рекорд жары, самой сильной в этот день за последние 70 лет. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус. https://www.facebook.com/LeusMikhail/posts/2949126335157169

16:55 17.06.2020 В Москве 17 июня превзойдён температурный рекорд, сообщает сайт «Метеоновости». Читайте также: Московская жара побила 128-летний рекорд

17:04 17.06.2020 В Санкт-Петербурге в среду, 17 июня 2020 года, побит температурный рекорд, который был установлен 115 лет назад. Читайте также: В Петербурге побит температурный рекорд 115-летней давности

17:09 17.06.2020 17 июня по Ярославской области прошла гроза, местами выпал крупный град. Об этом жители области пишут в социальных сетях. Читайте также: В Ярославской области выпал крупный град

17:10 17.06.2020 В Ярославле ливень затопил улицы. Цитата из видео пользователя Мария Егорова vk.com

17:31 17.06.2020 Улицы в столице Татарии 17 июня после кратковременного, но сильного ливня снова затопило. К затору дождевых стоков привел смыв потоком воды свежескошенной травы и случайного мусора. Аварийные бригады выехали на место и устранили засоры. Подробности в материале: После ливня улицы Казани вновь затопило

17:39 17.06.2020 В Свердловской области возможны заморозки на поверхности почвы. С прогнозом выступил Уралгидромет. Ночью 18 и 19 июня ожидается до — 2 градусов. В целом же 18-го ожидают 5−10 градусов, а 19-го — 3−6. Читайте также: В Свердловской области ожидаются заморозки до — 2 градусов

18:00 17.06.2020 Жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области в четверг ждет очередной температурный рекорд. В регионах ожидается до 32 градусов тепла и грозы. Читайте подробнее: Жителей Петербурга и Ленобласти ждет очередной температурный рекорд

19:27 17.06.2020 В Москве 18 июня может быть побит очередной температурный рекорд. Об этом 17 июня сообщает Центр погоды «Фобос». Читайте также: Жара в Москве может побить новый рекорд 18 июня

19:28 17.06.2020 Пляж в Санкт-Петербурге. Андрей Пронин © ИА REGNUM

03:58 18.06.2020 В четверг, 18 июня, в Красноярске будет переменная облачность, временами небольшой дождь, возможна гроза, температура воздуха +24… +28 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр. Подробности в материале: 18 июня в Красноярске ожидается до +28 °C

05:06 18.06.2020 В четверг, 18 июня, в Москве будет переменная облачность, по области местами кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха +30… +32 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр. Подробности в материале: 17 июня в Москве ожидается до +31 °C

05:47 18.06.2020 Летевший из Новосибирска самолёт из-за сильного тумана не смог приземлиться в аэропорту Благовещенска в Амурской области и ушёл на запасной аэродром в Хабаровск. Читайте подробнее: Самолёт из Новосибирска не смог приземлиться в Благовещенске

06:20 18.06.2020 Аномально холодная погода будет наблюдаться на Урале и некоторых регионах Сибири ближайшее время, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью РИА Новости. Он отметил, что в Томской, Омской, Тюменской Челябинской, Свердловской областях днем будет температура ниже на 6 градусов ниже нормы, а ночные температуры не превысят 8—9 градусов. Кроме того, холодная погода ожидается и в центре Европейской России, где показатели упадут по сравнению с показателями середины этой недели на десять градусов. Читайте также: В Гидрометцентре сообщили о наступлении холодных аномалий в РФ

06:42 18.06.2020 За последние сутки сотрудники лесных пожарных служб в России потушили 51 лесной пожар общей площадью более 510 гектаров, сообщает пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана». Читайте подробнее: В РФ за сутки ликвидировали 51 лесной пожар

07:33 18.06.2020 Устранение последствий ливня в Ставрополе. ставрополь. рф

08:21 18.06.2020 В России число очагов природных пожаров в текущем году снизилось на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом 18 июня сообщили в пресс-службе МЧС РФ. Об этом: В МЧС РФ отметили снижение числа природных пожаров в 2020 году

08:38 18.06.2020 В Хакасии, по прогнозам синоптиков, в ближайшие дни, ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, град, шквалистые усиления ветра 15−20 м/с, местами до 25 метров в секунду. Читайте также: На Хакасию надвигаются ливни с грозами, градом и сильным ветром

08:40 18.06.2020 В Якутии синоптики прогнозируют аномальную для региона жару в предстоящие несколько дней. Читайте также: На севере Якутии ожидается аномальная жара

08:44 18.06.2020 В Москве 18 июня ожидается жаркая погода, сообщает центр «Фобос». "Большую часть дня столичный регион будет находиться на юго-западной периферии погожего антициклона, восточные ветры которого продолжат закачивать более жаркий воздух с аномально высоким температурным фоном, близким к рекордным показателям 125-летней давности, когда было +31,3 градуса», — говорится в прогнозе. Подробности в материале: Жара в Москве может превзойти 125-летний рекорд

09:28 18.06.2020 Синоптики предупреждают жителей Петербурга и Ленинградской области о повышении температуры за окном до почти рекордных 32 градусов тепла. Ожидается, что в этот день в регионах вновь может быть побит температурный рекорд 115-летней давности. Об этом: В Петербурге будет еще горячее, ожидается новый рекорд

10:04 18.06.2020 Грозы при жаркой погоде прогнозируются в Тамбовской области 18 июня, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тамбовской области. Подробности в материале: В Тамбовской области прогнозируется 30-градусная жара и грозы

11:42 18.06.2020 В Ростовской области ожидается чрезвычайная пожароопасность самого высокого, пятого класса. В период с 19 по 21 июня из-за жары будет действовать штормовое предупреждение, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС России. Читайте подробнее: В Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за жары

12:02 18.06.2020 Синоптики вновь предупреждают жителей Омской области о заморозках. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по ссылкой на Обь-Иртышский гидрометцентр, в ночь 19−20 июня температура местами опустится до — 5°. Об этом: 19−20 июня в Омской области температура опустится до — 5 °C

13:13 18.06.2020 В Туве спасатели объявили штормовое предупреждение. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главном управлении МЧС по республике со ссылкой на данные синоптиков, 19 июня ожидаются сильные дожди и ветер в Туве. Об этом: В Туве объявили штормовое предупреждение

14:04 18.06.2020 В Северной Осетии устраняют последствия урагана. 15.mchs.gov.ru

15:09 18.06.2020 Кровли более 640 частных домов пострадали из-за крупного града, обрушившегося вечером 17 июня на аул Хатукай в Красногвардейском районе Адыгеи. Также оказались повреждены кровли двух детских садов и здания администрации сельского поселения. Читайте подробнее: В одном из аулов Адыгеи крупный град повредил крыши более 600 частных домов

15:53 18.06.2020 Около 40 поваленных ураганом деревьев убрано с городских территорий. Фото: penza-gorod.ru

16:12 18.06.2020 В отдельных районах Москвы начался сильный град, сопровождаемый громом.

16:50 18.06.2020 В Санкт-Петербурге второй день подряд превышается температурный рекорд: воздух в городе прогревается до +32 градусов.

17:32 18.06.2020 Благовещенск. 09.06.2020 г. Фото с веб-камеры.

17:42 18.06.2020 В Санкт-Петербурге зафиксирован второй температурный рекорд с начала лета. 18 июня 2020 года стал самым жарким всю историю метеонаблюдений. Об этом сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Читайте также: В Петербурге установлен второй подряд рекорд летней жары

17:50 18.06.2020 В ЦОДД заявили, что пробки в Москве к вечеру 18 июня могут достигнуть 10 баллов из-за непогоды и проведения репетиции парада Победы.

18:22 18.06.2020 В Петербурге на фоне рекордной жары, превысившей 18 июня отметку в +32 градуса, синоптики и сотрудники МЧС предупредили о том, что вечером в четверг в городе ожидаются ливневые дожди, грозы с усилением ветра до 18 м/с, местами возможен град. Читайте подробнее: На Петербург вновь идут ливни с градом и ветром

19:14 18.06.2020 Последствия ураганного ветра в Артезиане (Калмыкия). Фото: 08.mchs.gov.ru

22:02 18.06.2020 В Санкт-Петербурге во время шторма с грозой молния ударила в семилетнего ребёнка, который находился на южном берегу Финского залива вместе с родителями. Читайте подробнее: В Петербурге молния убила ребёнка на берегу Финского залива

22:10 18.06.2020 Жителей Санкт-Петербурга ошеломил сильнейший ливень с грозой, градом и штормовым ветром, который накрыл город вечером в четверг, 18 июня. За два часа в Петербурге выпала почти половина месячной нормы осадков, сообщили в городском Водоканале. Об этом: В Петербурге приходят в себя после удара грозового фронта

04:10 19.06.2020 Сотрудники лесных пожарных служб в России за последние сутки потушили 47 пожаров в лесах на площади более 2 728 гектаров, сообщает пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана». Подробности в материале: В РФ за сутки ликвидировали более 40 лесных пожаров

04:35 19.06.2020 В пятницу, 19 июня, в Красноярске будет облачно с прояснениями, дождь, возможна гроза, температура воздуха +21… +23 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр. Об этом: 19 июня в Красноярске ожидается до +23 °C, дождь

06:00 19.06.2020 В пятницу, 19 июня, в Москве будет переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха +27… +29 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр. Читайте также: 19 июня в Москве ожидается до +29 °C, гроза и порывистый ветер

06:34 19.06.2020 В Кемеровской области, по данным регионального гидрометцентра, сегодня, 19 июня, ожидаются кратковременные дожди, днем местами сильные, грозы, град. Читайте также: Жителей Кузбасса предупредили о дождях с грозами и градом

07:04 19.06.2020 В Якутии 19 июня действуют 26 природных пожаров на общей площади 137 863 га. Об этом: В Якутии действует 26 крупных лесных пожаров

08:05 19.06.2020 В Курганской области в ночь на 20 июня ожидаются заморозки. Об этом предупреждает Курганский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Ночью 19 и 20 июня местами по области температура воздуха дойдёт до — 2° С . Сельхозпроизводителям и садоводам рекомендуют защитить растительные культуры от холода. Подробности в материале: Синоптики предупреждают о заморозках в Зауралье

09:13 19.06.2020 Во второй половине дня 19 июня в Москву придут осадки, не исключён даже град. Об этом заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков. «Сегодня мы ожидаем в столице и в Московской области переменную облачность, во второй половине дня дождь, гроза, местами возможен град. Температура +28…+30 градусов в столице, по области — +26…+31 градус тепла», — сказал Синенков агентству РИА Новости. Об этом: Жителей Москвы предупредили о жаре и дожде 19 июня

09:54 19.06.2020 Июль в России может стать таким же жарким, как и июнь. Об этом заявила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина. Температура выше нормы на один градус, по её словам, ожидается в центре, на юге, в Поволжье — кроме Кировской области и Предуралья. В южных территориях России, в том числе в Краснодарском крае и в Крыму, столбики термометров смогут достигнуть отметки +33 градуса. Об этом: Гидрометцентр пообещал России жаркий июль без дождей

09:57 19.06.2020 Жителей Санкт-Петербурга ожидает очередной, уже третий по счету температурный рекорд с начала лета. В пятницу столбик термометра поднимется до 30 градусов тепла, что может превысить показатель этого же дня, установленный 115 лет назад. Подробности в материале: Синоптик предупредил петербуржцев о третьем температурным рекорде

10:16 19.06.2020 В ночь с 18 на 19 июня, как и предупреждал Гидрометцентр, на Ленинградскую область обрушились грозы, ливни, град и порывы ветра. Удар стихии был такой силы, что в регионе было повалено множество деревьев, а из-за обрыва линий электропередачи произошел сбой в работе автомобильного и железнодорожного транспорта. Читайте подробнее: В Ленобласти из-за шторма сильно пострадали три района

10:25 19.06.2020 В Новосибирской области в предстоящие выходные ожидаются заморозки. Тепло в регион вернётся в начале следующей рабочей недели. Подробности в материале: Новосибирские синоптики дали штормовое предупреждение по заморозкам

10:37 19.06.2020 Июль в Забайкалье в этом году может отметиться частыми дождями. Об этом «Российской газете» рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

10:41 19.06.2020 По данным читинского Гидрометцентра, 19 июня в Забайкальском крае ожидаются местами кратковременные дожди, ливни и грозы. В большинстве районов будет наблюдаться высокий класс пожарной опасности. Утром при прояснении туман. Ветер западный 5−10 м/с, с порывами до 15−18 м/с. Температура воздуха 23… 28°С, при облачности 16−21°С тепла.

11:27 19.06.2020 В Санкт-Петербурге в результате шторма с сильным ветром, грозой, ливнем и градом пострадали несколько человек, двое погибли. Врачам не удалось спасти жизнь крановщика, который вместе с башенным краном рухнул на землю. А на пляже Финского залива от молнии погиб ребенок. Читайте также: В Петербурге во время грозового шторма погибли два человека

11:35 19.06.2020 Желтый уровень опасности введен в Самарской области из-за установления жаркой погоды в регионе. Об этом 19 июня сообщает пресс-служба МЧС по региону. По сообщению пресс-службы ведомства, ожидается, что столбик термометра поднимется днем 20 июня до отметки +30 °С. Подробности в материале: «Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Самарской области из-за жары

13:01 19.06.2020 Прошедший в Санкт-Петербурге шторм с ливнями привел к подтоплению некоторых помещений Клинической инфекционной больницы имени С. П. Боткина, где проходят лечение больные COVID-19. Об этом 19 июня корреспонденту ИА REGNUM рассказали в пресс-службе медицинского учреждения. Читайте подробнее: В Петербурге во время ливня затопило больницу Боткина, лечащую COVID-19

13:53 19.06.2020 В ближайшие часы в Москве ожидается гроза и сильный ветер. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Москве. «По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с ближайшего времени до 22:00 мск 19 июня местами в Москве ожидаются гроза, дождь, местами сильный, град, при грозе усиление ветра до 18 м/с», — говорится в сообщении. Читайте также: В МЧС предупредили москвичей о грозе и сильном ветре

13:56 19.06.2020 Прогноз температуры по территории России на 1−5 суток. meteoinfo.ru

13:56 19.06.2020 Власти Петербурга разбираются с последствиями ураганного ветра и ливня, накрывшего город вечером 18 июня. Как сообщили ИА REGNUM в городском комитете по благоустройству, чаще всего жители звонили в дежурную службу, чтобы заявить об открытых колодцах. Подробности в материале: Люки выбиты, деревья повалены: последствия шторма в Петербурге

14:13 19.06.2020 Температура воздуха и осадки по Московской области. 19.06.2020 . meteoinfo.ru

14:20 19.06.2020 Жителей Москвы ждёт череда опасных погодных явлений 20 июня. Об этом сообщает пресс-служба Росгидромета. «20 июня, в субботу, с прохождением активного холодного атмосферного фронта с северо-запада в период с 11:00 до 00:00 на территории Московского мегаполиса ожидается комплекс неблагоприятных и опасных погодных явлений: гроза, сильный дождь (количество осадков 10−15 мм), местами очень сильный дождь (количество осадков 20−30 мм), в отдельных районах град, при грозе порывы ветра 15−20 м/с», — говорится в сообщении.

16:05 19.06.2020 В ночь с 18 на 19 июня на Ленинградскую область обрушились грозы, ливни, град и порывы ветра. 47.mchs.gov.ru

22:15 19.06.2020 В день Парада в Москве и Московской области будет хорошая погода. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков порталу «Подмосковье сегодня». Термометры будут показывать примерно 20 градусов. Ветер — северный слабый, 2—7 м/с.

22:40 19.06.2020 Дождь в Санкт-Петербурге. Дарья Драй © ИА REGNUM

02:06 20.06.2020 За последние сутки сотрудники лесных пожарных служб в России ликвидировали 39 пожаров в лесах на площади 1137 гектаров, сообщает пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана». Читайте также: В РФ за сутки потушили почти 40 лесных пожаров

04:05 20.06.2020 В субботу, 20 июня, в Красноярске будет облачно с прояснениями, временами кратковременный дождь, возможна гроза, температура воздуха +18… +20 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр. Читайте подробнее: 20 июня в Красноярске ожидается до +20 °C

05:12 20.06.2020 В субботу, 20 июня, в Москве будет облачно с прояснениями, дождь, местами сильный, гроза, град. Температура воздуха +26… +28 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр. Подробности в материале: 20 июня в Москве ожидается до +28 °C, гроза, град и порывистый ветер

08:52 20.06.2020 В июле текущего года жителей практически всей европейской части России ожидает теплая погода. Об этом 20 июня сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, ее слова приводит «Российская газета». Подробности в материале: В Гидрометцентре рассказали, какой будет в России погода в июле

09:44 20.06.2020 Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу предупредило петербуржцев и гостей Северной столицы о том, что 20 июня в городе ожидаются ливни и грозы с кратковременным усилением ветра до 12−15 м/с.

11:54 20.06.2020 В связи с неблагоприятными погодными условиями энергетики усилили контроль за работой энергосистемы, сообщил 20 июня корреспонденту ИА REGNUM представитель «Россети Центр и Приволжье Калугаэнерго» Александр Архипов. Читайте также: Калужские энергетики из-за непогоды перешли на усиленный режим

17:12 20.06.2020 На юге Москвы в районе Бирюлево в субботу выпал снег с градом. Читайте также: На юге Москвы прошел дождь с градом

17:45 20.06.2020 Из-за подтоплений в Москве, возникших в результате сильного ливня, перекрыли несколько дорог. Об этом 20 июня говорится в сообщении Центра организации дорожного движения Москвы (ЦОДД) в соцсети Twitter. Читайте также: В ЦОДД сообщили о перекрытии дорог из-за подтоплений в Москве

18:36 20.06.2020 В нескольких регионах России в ночь на 21 июня ожидаются заморозки до минус 2 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью ТАСС. Метеоролог уточнил, что заморозки прогнозируются в Кемеровской, Томской, Свердловской, Новосибирской, Омской областях и Пермском крае. Читайте подробнее: В нескольких регионах РФ ожидаются заморозки — Гидрометцентр

19:03 20.06.2020 В Хакасии под Саяногорском в субботу, 20 июня, выпал град размером со сливу. Об этом: В Хакасии выпал град размером со сливу

19:37 20.06.2020 Городские коммунальные службы Москвы устранили последствия ливня и грозы. Об этом: Власти Москвы назвали причину подтоплений в городе Ликвидация последствий ливня в Москве mos.ru

20:29 20.06.2020 В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за угрозы повышения уровня рек вследствие обильных осадков. Читайте подробнее: В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за угрозы подтопления

21:34 20.06.2020 В Москве с понедельника, 22 июня, температура воздуха начнет постепенно повышаться и достигнет в среду, 24 июня, отметок в 26―28 градусов. Подробности в материале: Глава Гидрометцентра рассказал о погоде в Москве во время парада Победы

22:09 20.06.2020 В Москве с начала июня выпало почти две месячные нормы осадков. Подробности в материале: Вильфанд о погоде в Москве: «Осадков выпало уже почти две нормы»

03:14 21.06.2020 40 лесных пожаров общей площадью 252 гектара было потушено в России сотрудниками лесопожарных служб за последние сутки, сообщает пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана». Подробности в материале: В РФ за сутки ликвидировали 40 лесных пожаров Тушение лесного пожара [mchs.gov.ru]

12:36 21.06.2020 В Москве свыше 30 участков автомобильных дорог и два подземных пешеходных перехода оказались подтопленными в результате сильных проливных дождей. Читайте подробнее: В Москве подтопило более 30 участков автодорог

13:58 21.06.2020 Заморозки до — 2 °C возможны на территории некоторых регионов России в нынешние выходные. Об этом 21 июня сообщает Гидрометцентр РФ. Читайте также: В Гидрометцентре сообщили о заморозках в некоторых регионах России

18:20 21.06.2020 В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение. Непогода накроет регион до конца суток 22 июня, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС России. Подробности в материале: Жителей Ростовской области предупредили о ливнях с градом

04:46 22.06.2020 Правительство Камчатки попросит помощи федерального центра в борьбе с лесными пожарами. Обстановка в регионе сложная, сухие грозы вызывают многочисленные возгорания. Читайте подробнее: Власти Камчатки попросят помощи федерального центра в борьбе с пожарами

06:10 22.06.2020 За июнь в Благовещенске выпало 192 мм осадков. Это в два раза больше средней многолетней суммы осадков в этом месяце и по количеству приближается к историческим рекордам. Читайте также: В Благовещенске июнь может побить исторический рекорд по количеству осадков

06:25 22.06.2020 Температура воздуха в столичном регионе ожидается в диапазоне от +22°C до +24°C. Об этом сообщает сайт Гидрометцентра РФ. Об этом: Гидрометцентр РФ: в Москве 22 июня днём ожидается до +24 °С

07:21 22.06.2020 В Приморье ликвидируют последствия проливных дождей, гроз и сильного ветра — налаживается электроснабжение в городах и районах. Большинство отключений уже устранено. Читайте также: В Приморье из-за стихии случилось почти 30 аварий электроснабжения

08:02 22.06.2020 22 июня в Хакасии пройдут сильные дожди, ливни. Ожидаются грозы, порывы ветра до 15−20 м/с, возможен град. Подробности в материале: В Хакасии сохраняется непогода

08:12 22.06.2020 В Бурятии ликвидируют последствия непогоды, разыгравшейся на днях в районах республики и Улан-Удэ. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, 19 июня шторм разыгрался в Джидинском районе. Читайте подробнее: Шторм в Бурятии: дороги уплыли, крыши улетели

08:37 22.06.2020 В Москве 22 июня ожидает погожий день, соответствующий климатической норме, сообщает центр «Фобос». Читайте также: Синоптики прогнозируют в Москве погожий день

09:24 22.06.2020 Хорошая погода в Москве. Дарья Антонова © ИА REGNUM

09:36 22.06.2020 В начале наступившей недели синоптическую ситуацию в Северной столице определит антициклон, благодаря которому в городе на Неве сохранится спокойная погода, с переменной облачностью и полным отсутствием осадков. Температурный фон будет превышать климатическую норму на 3−4 градуса. Об этом: Антициклон принесет в Петербург спокойную и теплую погоду

09:38 22.06.2020 В Амурской области из-за сильных осадков и интенсивного подъёма уровня воды в реках в Зейский район направлена оперативная группа МЧС в составе 11 человек и трёх единиц техники. Спасатели пока не прогнозируют подтопления жилых домов, но готовятся к прогнозируемому подтоплению автодороги г. Зея — с. Ивановка. Читайте подробнее: В Амурской области спасатели готовятся к подтоплению дороги

09:55 22.06.2020 На столицу Саратовской области 21 июня обрушился залповый ливень. В городе упали 12 деревьев, которые привели к повреждению пяти автомобилей, трех участков линии электропередачи, одно дерево упало на газовую трубу. Читайте подробнее: В Саратове ликвидируют последствия залпового ливня

11:43 22.06.2020 В Красноярске 23 июня ожидается переменная облачность, ночью без существенных осадков, днём небольшой дождь, возможна гроза. Ветер северо-западный 3−8 м/с, при грозе порывы до 12 м/с. Температура воздуха ночью ожидается +12,+14°С, днем +25,+27°С, передаёт Среднесибирское УГМС.

12:44 22.06.2020 Санкт-Петербург. 22.06.2020 . Фото с веб-камеры

13:33 22.06.2020 Специалисты Гидрометцентра объявили о жёлтом уровне погодной опасности в Москве и Московской области из-за дождя и грозы. Это следует из карты прогнозов. «Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна», — говорится на сайте Гидрометцентра. Читайте также: В Москве и Подмосковье объявлен жёлтый уровень погодной опасности

14:36 22.06.2020 В Красноярском крае 23 июня на юге Таймырского муниципального района ожидаются порывы южного ветра 15−20 м/с, в Эвенкийском районе днём жаркая погода, температура воздуха +30,+32°С, в Туруханском районе, в Эвенкийском районе, в центральных и южных районах Красноярского края местами ожидаются грозы, на юго-востоке Эвенкийского района ожидается высокая пожарная опасность IV класса, сообщили в Среднесибирском УГМС.

15:59 22.06.2020 В связи с аномально жаркой погодой на усиленный режим службы переведены сотрудники надзорных органов ГУ МЧС России по Москве. Об этом 22 июня сообщили в пресс-службе главка. Читайте также: В Москве из-за аномальной жары усилили контроль над огнём

16:00 22.06.2020 Москва. Дарья Антонова © ИА REGNUM

16:09 22.06.2020 В Чувашии причиной очередного похолодания стал скандинавский антициклон. И это похолодание в июне будет не последним. Читайте подробнее: Июнь в Чувашии завершится похолоданием

19:51 22.06.2020 Экстренное предупреждение в связи с прогнозируемой непогодой объявлено на территории Республики Калмыкия на 23 июня, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Читайте подробнее: В Калмыкии объявлено экстренное предупреждение из-за непогоды

22:19 22.06.2020 В ночные часы 23−24 июня местами по Омской области, на юге Тюменской области ожидаются заморозки −5…−0°, сообщили в Гидрометцентре России.

22:19 22.06.2020 Заморозки. Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

02:09 23.06.2020 Во вторник, 23 июня, в Красноярске будет переменная облачность, небольшой кратковременный дождь, возможна гроза, температура воздуха +25… +27 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр. Об этом: 23 июня в Красноярске ожидается около +26 °C

05:35 23.06.2020 В Якутии 23 июня тушат девять лесных пожаров в Верхнеколымском Абыйском, Алданском, Верхневилюйском, Вилюйском, Горном, Момском, Таттинском районах общей площадью 622,55 га. Подробности в материале: В Якутии тушат девять лесных пожаров в семи районах

05:51 23.06.2020 Во вторник, 23 июня, в Москве будет облачно, дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза. Температура воздуха +17… +19 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр. Об этом: 23 июня в Москве ожидается до +19 °C, дождь, гроза

06:40 23.06.2020 В Анадыре на Чукотке 22 июня закончился отопительный сезон. 23 июня в городе чуть больше 8 градусов тепла. Читайте подробнее: В Анадыре завершили отопительный сезон

06:55 23.06.2020 В лесах Чувашии установился IV класс пожарной опасности, в связи с чем их посещение ограничено. Читайте подробнее: В Чувашии временно запретили посещать леса

07:59 23.06.2020 На юге Европейской России неделя начнется c дождей. meteoinfo.ru

08:20 23.06.2020 В Москве и других регионах западной части европейской части России с 26 июня ожидается аномально высокая температура воздуха до +31 °С. Об этом 23 июня сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Об этом: Вильфанд предупредил об аномальной жаре в европейской части России

08:28 23.06.2020 В Москве 23 июня ожидается небольшой дождь, сообщает центр «Фобос». "Синоптическая ситуация будет определяться влиянием циклонической депрессии с юга, из-за чего концентрация облачности и вероятность осадков повысится», — говорится в прогнозе. Читайте подробнее: Синоптики прогнозируют в Москве 23 июня облачность и дождь

09:05 23.06.2020 В Приморье из-за проливных дождей отмечается подъём воды в реках — под угрозой затопления два населённых пункта. Читайте также: В Приморье из-за сильных ливней реки могут выйти из берегов

09:17 23.06.2020 В Москве 23 июня сохранится тёплая погода, местами пройдёт дождь. Об этом заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. «Погода сегодня будет определяться влиянием циклонических депрессий с юго-запада, с юга. Ожидается переменная облачность, местами даже возможен небольшой дождь, ветер восточный 2−7 метров в секунду», — сказал Тишковец.

09:27 23.06.2020 Метеорологические условия в Санкт-Петербурге вновь будет определять антициклон, благодаря которому во вторник, 23 июня, в городе на Неве ожидается солнечная и теплая погода. Читайте также: Погода в Петербурге продолжит радовать теплом и солнцем

09:33 23.06.2020 Молодой циклон над Желтым морем перевалит Корейский полуостров и «выльет» там 80−100 мм осадков, затем направится к острову Хоккайдо, пройдя над центральной частью Японского моря. Приморье циклон затронет дождями с 25 по 27 июня. Об этом: Синоптики Приморья предсказали наводнения

11:01 23.06.2020 На Чукотку 22 июня прибыли 12 авиапожарных и лётчик-наблюдатель Авиалесоохраны. Силы будут сосредоточены в Анадырском районе, где больше всего лесных пожаров. Об этом: На Чукотке на тушение лесных пожаров привлекли пожарных-десантников

12:26 23.06.2020 На территории Якутии действует 39 природных пожаров. 14.mchs.gov.ru

14:10 23.06.2020 Последствия ночного ливня устраняют 23 июня в Брянске, сообщает пресс-служба мэрии. По данным городского управления по делам ГО и ЧС за один раз выпала майская норма осадков, оказались подтопленными улицы, частные домовладения. Об этом: С улиц Брянска откачивают дождевую воду

15:43 23.06.2020 Оперативная группа ГУ МЧС России по Амурской области убыла в Зейский район из-за выпавших осадков. 28.mchs.gov.ru

17:03 23.06.2020 В Москве ожидается свежая погода во время проведения парада Победы 24 июня. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, Подробности в материале: Парад Победы в Москве пройдёт при свежей погоде

17:23 23.06.2020 Последствия сильных ливней, обрушившихся на Тулу в ночь на 23 июня, ликвидируют городские службы, сообщили в пресс-службе администрации города. Подтопленными оказались приусадебные участки и на городских улицах. Читайте также: В Туле ликвидируют последствия сильных ливней

18:12 23.06.2020 В ночь с 18 на 19 июня на Ленинградскую область обрушились грозы, ливни, град и порывы ветра. 47.mchs.gov.ru

19:41 23.06.2020 Красноярск. Фото с веб-камеры. 23 06 2020

21:08 23.06.2020 В ночь с 18 на 19 июня на Ленинградскую область обрушились грозы, ливни, град и порывы ветра. 47.mchs.gov.ru

02:28 24.06.2020 В среду, 24 июня, в Красноярске будет переменная облачность, небольшой кратковременный дождь, температура воздуха +26… +28 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр. Об этом: 24 июня в Красноярске ожидается около +28 °C

05:16 24.06.2020 В среду, 24 июня, в Москве будет переменная облачность, без осадков. Температура воздуха +23… +25 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр. Читайте подробнее: 24 июня в Москве ожидается до +25 °C

09:40 24.06.2020 В день парада Победы жителей Санкт-Петербурга ожидает спокойная погода, с небольшой облачностью, отсутствием осадков и с температурным фоном выше нормы. Подробности в материале: Петербуржцам рассказали, какая погода их ждет в день парада Победы

12:08 24.06.2020 Европейская часть России в ближайшие десять дней будет подвержена ультрафиолетовому излучению солнца (УФ-индекс) на уровне «высокий» и «очень высокий». Об этом 24 июня сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, его слова приводит РИА Новости. Об этом: В Гидрометцентре сообщили о 10 днях повышенного уровня излучения солнца

00:19 25.06.2020 В ряде территорий Ростовской области в период с 25 по 27 июня ожидается чрезвычайная пожароопасность. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России. Подробности в материале: Жителей Ростовской области предупредили о чрезвычайной пожароопасности

02:02 25.06.2020 В четверг, 25 июня, в Красноярске будет облачно с прояснениями, кратковременный дождь, возможна гроза, температура воздуха +25… +27 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр. Читайте подробнее: 25 июня в Красноярске ожидается около +27 °C

03:56 25.06.2020 В Приморье проливные дожди ухудшили паводковую ситуацию — в некоторых районах наблюдаются переливы рек. Читайте также: В Приморье ограничили проезд легковых машин из-за разлива рек

04:22 25.06.2020 В Якутии, в том числе в столице республики, после нехарактерно высоких температур 24 июня выпал град. Читайте также: На Якутию обрушился град с грозами

05:28 25.06.2020 В четверг, 25 июня, в Москве будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха +26… +28 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр. Читайте подробнее: 25 июня в Москве ожидается до +28 °C

06:40 25.06.2020 В Благовещенске в июне побиты сразу несколько погодных рекордов. Месяц стал самым дождливым за всю историю, а 24 июня в городе была зафиксирована самая низкая температура воздуха. Читайте подробнее: В Благовещенске июнь бьёт погодные рекорды

07:10 25.06.2020 Всеармейский конкурс экипажей мотострелковых взводов «Суворовский натиск» впервые столкнулся с суровыми погодными условиями. Конкурс проходит в сложнейших условиях сильных дождей. Читайте также: «Суворовский натиск» впервые столкнулся со сложными погодными условиями

07:31 25.06.2020 В Челябинской области может резко похолодать. Столбик термометра опустится до нуля градусов, сообщает региональный гидрометцентр. В частности, такого похолодания ждут в горах. Оно возможно ночью 26 июня. Читайте также: В Челябинской области похолодает до нуля градусов

07:46 25.06.2020 В центральной и западной части Приволжья и на Урале Гидрометцентр ожидает температуру ниже нормы на 4 °C, а на большей части Азиатской части страны прогнозируется температура до 8 °C выше нормы, до конца июня. Об этом информирует погодное ведомство, передает РИА Новости. Сообщается, что в центре и на западе Приволжья и на Урале прогнозируется +12…16 °С. Об этом: Гидрометцентр прогнозирует температурные аномалии в ряде регионах России

08:44 25.06.2020 Последствия шторма в Санкт-Петербурге. 78.mchs.gov.ru

09:17 25.06.2020 В Москве 25 июня ожидается кратковременный дождь. Читайте также: Синоптики прогнозируют в Москве скоротечные ливни с грозами

09:19 25.06.2020 Метеорологические условия в Санкт-Петербурге продолжит определять антициклон. Благодаря ему петербуржцев ожидает комфортный летний день без осадков. Об этом 25 июня сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Подробности в материале: Петербуржцев ждет еще один аномально жаркий летний день

09:55 25.06.2020 На Камчатке удалось потушить природный пожар, который действовал с 16 июня вблизи села Анавгай Быстринского района. Ситуация с лесными пожарами в регионе остаётся сложной. Читайте также: На Камчатке ликвидировали крупный лесной пожар

10:24 25.06.2020 Днём 27 июня и в течение суток 28 июня по Томской области и Томску ожидаются дожди, грозы, при грозах сильные дожди, местами град. По прогнозам синоптиков, ветер усилится до 15−20 м/с. Об этом: Дожди, грозы и град ожидаются в Томской области

10:47 25.06.2020 В центральной и западной частях Приволжского федерального округа и на Урале до конца июня прогнозируются температурные показатели ниже нормы на четыре градуса. Об этом сообщили в Гидрометцентре РФ. Читайте также: Синоптики рассказали о температурных аномалиях в России

12:10 25.06.2020 Ливни с грозой, градом и сильным шквалистым ветром ожидаются на территории Северного Кавказа 25 и 26 июня. В большинстве субъектов округа региональные МЧС объявили штормовое предупреждение. Подробности в материале: В регионах Северного Кавказа ожидаются ливни с градом и сильный ветер

13:45 25.06.2020 На севере Дальнего Востока жарко, на юге проливные дожди, паводки. meteoinfo.ru

21:56 25.06.2020 Аномально жаркая погода ожидается в эту субботу, 27 июня, в Москве. Об этом 25 июня сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Метеоролог отметил, что 27 июня синоптики ожидают повышения температуры воздуха в Москве до +30… +32 градусов. Это выше нормы на 5−6 градусов. Таким образом, суббота, 27, июня станет самым жарким днём на этой неделе. Днём 27 июня ожидается небольшая облачность, без осадков. Будет наблюдаться северо-западный ветер скоростью 5—10 м/сек. Скорость отдельных порывов ветра может достигать до 17 м/сек.

03:28 26.06.2020 В пятницу, 26 июня, в Красноярске будет переменная облачность, кратковременный дождь, возможна гроза, температура воздуха +24… +27 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр. Читайте также: 26 июня в Красноярске ожидается до +27 °C

04:12 26.06.2020 В Якутии фиксируют большое количество термоточек в северных и арктических районах, где стоит аномальная жара. Первый зампредседателя правительства региона Алексей Колодезников сказал, что класс пожароопасности растёт и надо быть готовыми к оперативному тушению лесных пожаров. Читайте подробнее: Власти Якутии намерены ввести ЧС из-за лесных пожаров

04:22 26.06.2020 Тридцать пожарных десантников прибыли из Москвы на Камчатку для борьбы с возгораниями. Об этом: Из Москвы на Камчатку прибыли 30 пожарных десантников

05:02 26.06.2020 Владивосток 26 июня оказался во власти стихии — ливневые дожди затопили улицы столицы Дальнего Востока, несколько домов остались без электричества, на дорогах заторы. Об этом: Владивосток уходит под воду — ливни топят улицы

06:16 26.06.2020 В пятницу, 26 июня, в Москве будет переменная облачность, без осадков. Температура воздуха +27… +29 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр. Подробности в материале: 26 июня в Москве ожидается до +29 °C

06:22 26.06.2020 С наступлением жаркой погоды в Алтайском крае участились природные пожары. Как сообщает сегодня, 26 июня, региональное ГУ МЧС РФ, только за минувшие сутки пожарно-спасательные подразделения Алтайского края ликвидировали 47 пожаров, около половины из них — ландшафтные. МЧС. Читайте также: Природные пожары участились на Алтае

06:35 26.06.2020 Жителей Тувы предупреждают о неблагоприятных погодных явлениях 26 июня. Как сообщили ИА REGNUM в Главном управлении МЧС по республике, в течение суток здесь ожидаются грозы и сильный ветер. Юго-западный ветер усилится до 15−20 м/с, местами возможен град, а также сильные дожди. Читайте также: На Туву надвигаются ливни и град

06:37 26.06.2020 В Новосибирске, по данным Западно-Сибирского гидрометцентра, днём 26 и 27 июня ожидается до +30 °С. В воскресенье, 28 июня, в городе похолодает до +20…+22 °С. Местами кратковременный дождь, гроза. Читайте подробнее: В Новлосибирске после жары придут дожди с грозами

07:03 26.06.2020 На севере Дальнего Востока жарко, на юге проливные дожди, паводки. meteoinfo.ru

07:15 26.06.2020 Ночью и утром 26 июня в Самарской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до — 2°, сообщает Гидрометцентр России.

07:17 26.06.2020 Заморозки до — 2° ожидаются ночью и утром 26 июня и в Башкирии.

07:18 26.06.2020 Ночью и утром 26−27 июня в Оренбургской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до — 2°.

07:19 26.06.2020 По сообщению Гидрометцентра России, днем 26 июня и в первой половине ночи 27 июня в Приморском крае ожидаются сильные дожди (15−45 мм за 12 час и менее), во Владивостоке и в южной половине края очень сильные (с количеством 50 мм и более за 12 час и менее), гроза, ветер до 18 м/с. На реках возможен подъем уровней воды до неблагоприятных отметок.

07:22 26.06.2020 В Оренбургской области возможны заморозки до минус двух градусов. Они ожидаются ночью и утром 26−27 июня, сообщает Гидрометцентр России. Заморозки вероятны в воздухе, а также на поверхности почвы. Об этом: В Оренбуржье ожидаются заморозки

07:22 26.06.2020 В предстоящие дни в ряде субъектов Сибири сохранится высокий класс пожароопасности. Как сообщает сайт СЦ ФГБУ «НИЦ «Планета», 4 класс пожароопасности прогнозируется на территории Алтайского края, Новосибирской области, Иркутской области и Красноярского края, 5 класс пожароопасности ожидается в Кулундинском районе Алтайского края, в Карасукском районе Новосибирской области, в Одесском и Омском районах Омской области, а также в 14 районах Иркутской области. Температурное поле в Сибири. Читайте также: Сибирь оказалось в зоне повышенной пожароопасности

09:31 26.06.2020 Иркутские спасатели сегодня, 26 июня, со ссылкой на данные синоптиков, предупредили жителей региона о предстоящей непогоде: 27 июня местами по области ожидаются грозы, в западных районах местами ливневые дожди, усиление северо-западного ветра при грозах до 15−18 м/с. Температура воздуха при этом ночью составит +11… +16°С, а днём +27… +32°С. Об этом: Приангарье накроет ливнями

09:35 26.06.2020 В ряд регионов Приволжского федерального округа утром 26 июня пришли заморозки. Об этом: В ряде регионов Поволжья прогнозируют заморозки

09:59 26.06.2020 Синоптики предупредили петербуржцев о повышении температуры воздуха. В пятницу, 26 июня, в городе на Неве и в Ленинградской области ожидается 30-градусная жара, а в некоторых районах и до +31. Читайте подробнее: Петербуржцев предупредили о жаре до +31 градуса

10:18 26.06.2020 Температура воздуха на европейской части России с 29 июня, в понедельник, будет на 2−4 градуса ниже климатической нормы. Об этом 26 июня сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Об этом: Вильфанд предупредил о похолодании в европейской части России

10:29 26.06.2020 В Туле ликвидируют последствия сильных ливней. tula.ru

11:40 26.06.2020 26 июня в Кабардино-Балкарии, Ингушетии и в Чеченской Республике сильный дождь, ливневый дождь, гроза, град, ветер 20−25 м/с. 26−28 июня в Дагестане высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность.

12:31 26.06.2020 По данным Гидрометцентар России, 26 июня в Адыгее сильный дождь, гроза, град, ветер до 20 м/с. 26−27 июня в Новороссийске (Краснодарский край) ветер 20−25 м/с. 26−28 июня в Ростовской, Волгоградской, Астраханской областях, Калмыкии высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность.

12:32 26.06.2020 27 июня в Архангельской области ливневый дождь, гроза, ветер 15−18 м/с. 26 июня в Архангельской области, 26−28 июня на западе округа высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность.

12:33 26.06.2020 В Алтайском крае на предстоящих выходных (27 — 28 июня 2020 г.) погода существенно испортится, предупреждает региональное ГУ МЧС РФ. Уже завтра ветер усилится, его порывы будут достигать 30 метров в секунду. В отдельных районах возможны дожди, грозы (местами сильные ливневые дожди) и град. Подробности в материале: Штормовой ветер с грозами идёт на Алтай

12:49 26.06.2020 Днём 27 июня, в течение суток 28 июня и ночью 29 июня в Томской области прогнозируются дожди, местами ливни, грозы, град. Ветер усилится до 19−24 м/с. Днем 28 июня ожидается похолодание. Читайте подробнее: Ливни, грозы, град: томичей вновь предупредили о непогоде

12:59 26.06.2020 Погода в Красноярске на 7 дней. meteoinfo.ru

13:11 26.06.2020 В Новосибирской области, по прогнозам Западно-Сибирского гидрометцентра, завтраднём, 27 июня, и в течение суток 28 июня ожидаются дожди, местами сильные, ливни, грозы, град, усиление ветра 19−24 м/с, местами порывы 25−28метров в секунду. Читайте также: Ливни с грозами, градом и ветром надвигаются на Новосибирскую область

14:22 26.06.2020 Бригады коммунальных служб и ресурсоснабжающих организаций Томска ликвидируют последствия усиления ветра. Диспетчеры городской оперативно-дежурной службы приняли сообщения об аварийном отключении электроснабжения в микрорайоне Степановка, посёлках Геологов, Просторный, а также в Аникино. Сейчас специалисты ООО «Горсети» проводят подключение по резервным схеме. Бригады «ТомскСАХ» объезжают улицы и ищут повреждённые деревья и ветки. Об этом: В Томске устраняют последствия непогоды

14:37 26.06.2020 Городские службы устраняют в разных районах Владивостока последствия непогоды. vlc.ru

14:51 26.06.2020 Из-за грозы с градом в Татарии на 27 и 28 июня объявлено штормовое предупреждение. Читайте также: В Татарии на выходные дни объявлено штормовое предупреждение

14:52 26.06.2020 Погода во Владивостоке на 7 дней. meteoinfo.ru

16:16 26.06.2020 Диетолог Елена Соломатина рассказала порталу evo-rus.com о том, что в жару нежелательно употребление напитков, содержащих кофеин, а именно — кофе, энергетиков и чая. Такие напитки, по словам Соломатиной, приводят к обезвоживанию клеток организма. В «стоп-листе» находятся и лимонады с газировкой, которые могут повысить уровень сахара в крови. Запрещено и употребление пива. Специалист подчеркнула, что в жару полезно пить напитки из чайного гриба, кефир, айран, несладкий квас и простую воду, а также употреблять в пищу фрукты и овощи.

16:53 26.06.2020 Прогноз аномалии средней температуры воздуха на 27.06.2020 г. Источник: meteoinfo.ru

17:42 26.06.2020 Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире радио «Спутник в Крыму» заявил о том, что 27−28 июня погода в регионе будет «миллион на миллион» — то есть, на небе не будет ни облака.

18:33 26.06.2020 Солнечная погода на параде Победы в Санкт-Петербурге. Дарья Драй © ИА REGNUM

18:34 26.06.2020 Жителей Санкт-Петербурга в субботу ожидает похолодание. В этот день по территории города пройдет холодный атмосферный фронт, который принесет порывистый ветер. Однако скрасит неприятные ощущения отдыхающих антициклон, который успеет хорошо прогреть воздух. Подробности в материале: Петербуржцев предупредили о похолодании в последние выходные июня

19:47 26.06.2020 Дождь. Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

06:43 28.06.2020 Температура воздуха в столичном регионе ожидается в диапазоне от +26°C до +28°C. Об этом сообщает сайт Гидрометцентра страны. Читайте подробнее: Гидрометцентр РФ: в Москве 28 июня днём ожидается до +28 °С

08:08 28.06.2020 В Свердловской области 28 июня ожидаются ливни, грозы и град. Об этом сообщают синоптики. Читайте также: В Свердловской области пройдут ливни и град

02:54 29.06.2020 На территории Кавалеровского района в Приморье введён режим чрезвычайной ситуации муниципального характера: сразу несколько рек вышли из берегов. Читайте подробнее: В районе в Приморье ввели режим ЧС

03:10 29.06.2020 В Приморье из-за разлившихся рек и паводка ограничен проезд транспорта на нескольких участках. Об этом: В Приморье более десяти участков автодорог закрыты для проезда

03:19 29.06.2020 В Амурской области июнь стал самым дождливым месяцем за всю историю наблюдений. Ливни в регионе не прекратятся и 29 июня. Подробности в материале: В Амурской области не прекращаются дожди

03:40 29.06.2020 В Приморье в связи с осложнившейся паводковой ситуацией и разливом рек ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального характера в Чугуевском округе. Читайте подробнее: В Приморье ещё в одном районе ввели режим ЧС

04:12 29.06.2020 На севере Чукотки синоптики 29 июня обещают мокрый снег, в некоторых районах — дождь. Об этом: На Чукотке обещают мокрый снег

04:54 29.06.2020 В Якутии 29 июня тушат 24 лесных пожара в 15 районах общей площадью 7684 га. Читайте также: В Якутии тушат пожары на площади более 7 тысяч га

05:35 29.06.2020 Несколько муниципалитетов Хакасии пострадали от ливня и штормового ветра 28 июня. Как сообщили в республиканском управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, последствия непогоды устраняются. Самый большой урон нанесён Абакану. В парке культуры и отдыха от падения дерева пострадал мужчина. Читайте подробнее: В Хакасии устраняют последствия непогоды, есть пострадавший

06:57 29.06.2020 Сухая и ветреная погода установилась на севере Красноярского края, объявлен высокий класс пожарной опасности. Как сообщили 29 июня в краевом главке МЧС, в Эвенкийском и Мотыгинском районах введён режим чрезвычайной ситуации в лесах. Подробности в материале: В районах Красноярского края введён режим ЧС в лесах

07:15 29.06.2020 Температура воздуха в Москве ожидается в диапазоне от +20°C до +22°C. Об этом информирует сайт Гидрометцентра страны. Об этом: Гидрометцентр РФ: в Москве 29 июня днём ожидается до +22 °С

07:25 29.06.2020 Москва. Фото с веб-камеры. 29.06.2020

07:33 29.06.2020 В Хакасии 29 июня ожидается усиление ветра до 15−20 м/с. Также прогнозируются грозы, возможен град. Об этом: Ветер и грозы ожидаются в Хакасии

07:36 29.06.2020 На территории Бурятии местами с 30 июня по 2 июля сохраняется чрезвычайно пожароопасная погода — 5 класс опасности. Об этом ИА REGNUM сообщили в Бурятском гидрометцентре. Читайте также: В Бурятии прогнозируют чрезвычайную пожарную опасность

08:08 29.06.2020 В Пермском крае аномально холодная погода сохранится до 2 июля, прогнозируют специалисты ГИС-центра Пермского государственного национального исследовательского университета. Первая половина недели (29 июня — 1 июля) ожидается холоднее нормы почти на 4 градуса. Самой холодной ожидается ночь на 1 июля, когда температура воздуха в Перми может опуститься до +4°С, а в восточной части региона — до +1°С. В Перми возможен рекордный минимум температуры для этого дня. Со 2 июля холода начнут отступать. Об этом: Холода в Прикамье: 1 июля ожидается рекордный минимум температуры

08:12 29.06.2020 Погода в петербургском регионе под конец первого месяца лета заметно испортится. После многодневной жары в понедельник заметно похолодает, а во вторник начнутся дожди и даже ливни с грозами и порывистым ветром. Читайте также: Петербург исчерпал лимит на солнечную погоду

08:12 29.06.2020 Сад Зимнего дворца. Дарья Драй © ИА REGNUM

09:05 29.06.2020 Мощный грозовой фронт прошёл по территории Тверской области 28 июня — сильный ветер ломал ветки деревьев, подтопленными оказались улицы. Читайте также: На Тверскую область обрушилась непогода

09:07 29.06.2020 В Пензенской области вечером 28 июня 2020 года прошел сильный град. В Белинском районе от погодной стихии пострадали урожай и автомобили. Читайте подробнее: На Пензенскую область обрушился крупный град

10:16 29.06.2020 В ближайшие дни (с 30 июня по 5 июля 2020 года) температура воздуха в Алтайском крае может достигнуть +36°C. Об аномально жаркой погоде предупредили сегодня, 29 июня, спасатели. Также в МЧС со ссылкой на синоптиков предупреждают о высокой пожароопасности с 30 июня по 3 июля в отдельных районах (4 класс горимости) и местами (по западу) о чрезвычайной пожароопасности (5 класс горимости). Подробности в материале: Аномальная жара идёт в Алтайский край

10:25 29.06.2020 В Саратове коммунальные службы ликвидируют последствия шквалистого ливня, который обрушился на город ранним утром 29 июня. Подробности в материале: Жители Саратова могут передвигаться по городу на лодке после ливня

10:26 29.06.2020 Последствия ливня в Саратове. Скриншот страницы vk. comsaratov 24

10:31 29.06.2020 На Саратов 29 июня обрушился шквалистый ливень. Сайт правительства Саратовской области стал временно недоступен. Во время ливня залило Серверную, специалисты пытаются устранить неполадки. Подробности в материале: В Саратовской области перестал работать сайт правительства

11:34 29.06.2020 В Новосибирской области, по данным Гидрометцентра России, в период с 30 июня по 5 июля местами ожидается аномально жаркая погода с максимальными температурами +30°С и выше. Читайте также: Аномальная жара ожидается в Новосибирской области в ближайшие дни

11:53 29.06.2020 В Кемеровской области с 30 июня прогнозируется аномальная жара, сообщает Гидрометцентр России. Читайте подробнее: На Кузбасс надвигается аномальная жара

12:15 29.06.2020 В Оренбуржье синоптики прогнозируют ливни, которые будут сопровождаться грозой. Велика возможность выпадения града, сообщает ФГБУ «Приволжское УГМС». На территории региона 29 июня днем пройдет дождь. Ожидается ветер с порывами до 15 метров в секунду. В Бузулуке и Орске прогнозируют грозы. Дневная температура воздуха составит +18…+23 °C. В отдельных районах велика возможность выпадения града. Подробности в материале: В Оренбуржье ожидаются ливни, гроза и град

12:17 29.06.2020 В горах Республики Алтай 29 июня лавиноопасно. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Гидрометцентра России. Читайте также: В горах Алтая возможны лавины

12:17 29.06.2020 Град в Пензе. vk. compenza_live

12:18 29.06.2020 Сухие грозы стали причиной новых возгораний лесов в Томской области, сообщили 29 июня в региональной администрации. За прошедшие выходные (27−28 июня) было зафиксировано 11 возгораний в Верхнекетском, Кривошеинском и Улу-Юльском лесничествах. В регионе установился средний класс пожарной опасности — 2,6. Подробности в материале: Названа причина новых возгораний в лесах Томской области

12:27 29.06.2020 За минувшие выходные (27−28 июня) в Омске дорожники откачали около 830 кубометров дождевой воды. Откачка велась с проезжей части автодорог и с территорий межквартальных проездов. На ближайшие дни синоптики также прогнозируют дождливую погоду, подчеркнули в мэрии. Работы по ликвидации последствий обильных осадков будут продолжены. Читайте подробнее: В Омске откачивают дождевую воду в местах подтоплений

12:32 29.06.2020 В Чувашии нынешнее похолодание будет недолгим, в первой половине июля может установиться 30-градусная жара. Читайте также: В Чувашии ожидается 30-градусная жара

12:44 29.06.2020 В Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за грозовых ливней и града. Осадки будет сопровождать сильный ветер, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС России 29 июня. Читайте также: На Ростовскую область надвигаются грозовые ливни и град

12:50 29.06.2020 Дождь в Омске. Анна Рыжкова © ИА REGNUM

15:38 29.06.2020 В Саратовской поликлинике поселка Жасминный по время ливня оказался подтоплен выход. Пациенты и посетители покидали медучреждение через окно. Читайте подробнее: В Саратовскую поликлинику пациенты пробираются через окно

16:09 29.06.2020 Во вторник, 30 июня, в Санкт-Петербурге ожидаются ливни, грозы и усиление порывов ветра до 23 м/с. По шкале Бофорта, такой ветер уже считается штормовым. Читайте также: Петербург предупредили о штормовом ветре

16:32 29.06.2020 На Ростовскую область обрушился ураган. Интернет-пользователи поделились видеокадрами и фотоснимками, на которых зафиксированы последствия разгула стихии. Так, например, в областном центре ураганный ветер повалил деревья. Подробности в материале: В Ростове-на-Дону ураганный ветер повалил деревья

17:42 29.06.2020 В Ростове-на-Дону ураганный ветер повалил деревья. Скриншот страницы. Источник: vk.com/rostovnadonu

18:38 29.06.2020 В ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю сообщили об усилении ветра в регионе до 20 метров в секунду, а также дождях и грозах.

19:25 29.06.2020 Грозовая туча. © ИА REGNUM

20:04 29.06.2020 Гидрометцентр РФ прогнозирует в Москве в дневное время 30 июня +22…+24 градуса тепла. Ожидается переменная облачность, без осадков.

21:08 29.06.2020 Автомобиль, разбитый ураганом. Дарья Антонова © ИА REGNUM

02:10 30.06.2020 Во вторник, 30 июня, в Красноярске будет переменная облачность, преимущественно без осадков, температура воздуха +22… +24 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр. Об этом: 30 июня в Красноярске ожидается до +24 °C

03:15 30.06.2020 В рамках краевой госпрограммы «Развитие лесного хозяйства в Приморском крае на 2013−2021 годы» оснастили региональную авиабазу квадроциклами, вездеходом-амфибией и «Газелью». Читайте также: В Приморье для тушение пожаров закупили вездеход-амфибию и снегоболотоход

06:46 30.06.2020 Во вторник, 30 июня, в Москве будет переменная облачность, без осадков. Температура воздуха +22… +24 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр. Читайте подробнее: 30 июня в Москве ожидается до +24 °C

07:11 30.06.2020 В столице Чукотского автономного округа Анадыре из-за похолодания вновь включили центральное отопление. Об этом 29 июня сообщается на сайте городского округа Анадырь. Об этом: На Чукотке из-за похолодания вновь включили центральное отопление

08:22 30.06.2020 В Еврейской автономной области жителям посёлка Николаевка, чьё жильё пострадало от сильного града, начали выплачивать компенсации. Читайте подробнее: В Еврейской АО начались выплаты пострадавшим от сильного града

10:17 30.06.2020 Власти Хакасии отчитались о проделанной работе по ликвидации последствий прохождения штормового фронта в республике. Как сообщили 30 июня в правительстве региона, в разные дни стихия нанесла ущерб Саяногорску и Абакану. Читайте подробнее: В Хакасии рассказали подробности о причинённом непогодой ущербе

11:38 30.06.2020 Как сообщили в правительстве Хакасии, по прогнозам синоптиков, в республике в июле температура воздуха, в среднем, составит +22 градуса, количество осадков — 75−110% от многолетних значений. Возможны частые грозы и дожди в первую и третью декады месяца. Жара с повышением температуры воздуха до +35 градусов ожидается в начале и конце месяца.

12:32 30.06.2020 В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение о чрезвычайной пожароопасности. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 30 июня. Читайте подробнее: В Ростовской области установится жара

13:30 30.06.2020 Понижение температуры до минус двух градусов мороза ожидают в Башкирии. Об этом 30 июня сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике. По сообщению пресс-службы ведомства, 1 июля в некоторых районах республики температура может понизится до двух градусов ниже нуля. Читайте также: В Башкирии ожидаются заморозки до минус двух градусов — МЧС

13:44 30.06.2020 В 2020 году погода в России является сверханомальной. Об этом 30 июня сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Читайте также: В Гидрометцентре заявили об экстрааномальной погоде в России

13:52 30.06.2020 Июль в России будет тёплым. Об этом 30 июня сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Читайте также: В Гидрометцентре России прогнозируют тёплый июль

13:57 30.06.2020 На российских курортах в ближайшее время ожидается комфортная погода. Об этом 30 июня сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Подробности в материале: Вильфанд прогнозирует «замечательную погоду» на российских курортах

14:03 30.06.2020 В ближайшие 5 дней температура в большинстве регионов России будет выше нормы. Об этом 30 июня сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM. По его словам, ниже многолетних значений температура ожидается лишь в Поволжье и на Западном Урале. Читайте подробнее: В Гидрометцентре рассказали о погоде на ближайшие дни

14:14 30.06.2020 В Москве в ближайшие пять дней температура поднимется до показателей выше нормы. Об этом 30 июня сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM. «В Москве температура будет выше уже к концу этой пятидневки. После очень жаркой погоды на предыдущей неделе наступило температура, которая соответствует многолетней погоде», — сказал Вильфанд. Читайте подробнее: В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве на ближайшие дни

14:26 30.06.2020 В ближайшие пять дней вероятность осадков в Москве будет не велика. Об этом 30 июня сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM. «Ближайшая пятидневка в Москве будет малооблачная с небольшим количеством локальных осадков», — сказал Вильфанд. Подробности в материале: В Гидрометцентре оценили вероятность осадков в Москве

14:40 30.06.2020 В Сибири на данный момент повышенная угроза лесных пожаров. Об этом 30 июня сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Эксперт отметил, что из-за погодных условий угроза лесных пожаров велика. Однако готовность профильных служб отреагировать на подобные ЧП возросла. Читайте также: В Гидрометцентре заявили о высоком риске пожаров в Сибири

16:07 30.06.2020 Спасатели Санкт-Петербурге с начала шторма 30 июня уже 70 раз выезжали на вызовы из-за падения или угрозы падения деревьев и шатких конструкций. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. Читайте также: В Петербурге из-за шторма падают деревья и слабые конструкции

16:27 30.06.2020 В 13 районах Новосибирской области из-за засухи введён режим ЧС. В ближайшее время их число может вырасти до 15. Об этом сообщил министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко на заседании комитета Законодательного собрания области по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности. Подробности в материале: Режим ЧС из-за засухи введён уже в 13 районах Новосибирской области

16:34 30.06.2020 В Санкт-Петербурге из-за сильного порыва ветра во время шторма рухнуло дерево на автомобиль, в результате чего пострадали четыре человека. Об этом: В Петербурге дерево рухнуло на автомобиль, четверо пострадали

17:10 30.06.2020 Июнь 2020 года в Москве стал самым влажным за последние 70 лет. Об этом 30 июня сообщил центр погоды «Фобос». Синоптики отметили, что дождей в июне было очень много. «Месяц принес 159 миллиметров влаги, что составляет более двух месячных норм (212%)», — говорится в сообщении. Уточняется также, что этот показатель самый высокий для июня за последние 70 лет.

17:52 30.06.2020 В Санкт-Петербурге из-за ураганного ветра пострадали пять автомобилей и четыре человека, которым понадобилась госпитализация. Об этом 30 июня сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу. Подробности в материале: В Петербурге из-за шторма пострадали четыре человека и пять автомобилей

18:15 30.06.2020 Ликвидация природного пожара. 41.mchs.gov.ru

18:24 30.06.2020 В Смольном отчитались об успешных результатах работы ливневых стоков Петербурга во время шторма во второй половине дня 30 июня. Всего на горячую линию из-за подтопления улиц поступило 57 заявок, большая часть из которых уже отработана. Читайте подробнее: Из-за шторма и ливня в Петербурге подтопило 57 улиц

19:37 30.06.2020 Удар молнии. Дарья Антонова © ИА REGNUM

03:47 01.07.2020 В среду, 1 июля, в Красноярске будет переменная облачность, без осадков, температура воздуха +28… +30 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр. Об этом: 1 июля в Красноярске ожидается до +30 °C

05:22 01.07.2020 В среду, 1 июля, в Москве будет облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Температура воздуха +24… +26 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр. Читайте также: 1 июля в Москве ожидается до +26 °C

09:03 01.07.2020 В среду, 1 июля, в столице России ожидается теплая погода, с температурой воздуха до +25 °С, местами небольшие дожди. Об этом 1 июля сообщила ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк, ее слова приводит РИА Новости. Подробности в материале: Жителей Москвы 1 июля ожидает теплая погода и небольшие дожди

12:15 01.07.2020 В Кемеровской области, по данным регионального гидрометцентра, с 1 по 5 июля ожидается аномально жаркая погода с максимальными температурами до +30 °С и выше. В кузбасском управлении МЧС РФ просят жителей региона быть предельно внимательными к своему здоровью в период жары. Подробности в материале: Жителей Кузбасса предупредили об аномальной жаре

15:25 01.07.2020 Сады, парки и скверы Петербурга, закрытые днем 30 июня во время приближения штормового фронта, оставили под замком как минимум до 2 июля. Об этом сообщили в среду в городском комитете по благоустройству. Читайте также: В Петербурге сады и парки опять закрыты из-за непогоды

15:29 01.07.2020 В Санкт-Петербурге и Ленинградской области до конца текущей недели ожидаются переменные дожди, ливни и грозы, на фоне которых столбик термометра не будет подниматься выше отметки в 22 градуса. Об этом 1 июля сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Подробности в материале: Циклон принесёт в Петербург и Ленобласть дожди, грозы и прохладу

02:40 В четверг, 2 июля, в Красноярске будет небольшая облачность, без осадков, температура воздуха +31… +33 °С, на юге региона до +37 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр. Подробности в материале: 2 июля в Красноярске ожидается до +33 °C

06:37 В четверг, 2 июля, в Москве будет переменная облачность, местами небольшой дождь, по области в отдельных районах гроза. Температура воздуха +25… +27 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр. Читайте подробнее: 2 июля в Москве ожидается до +27 °C, небольшой дождь

07:17 В Якутии 3 июля тушат 30 лесных пожаров в 15 муниципальных образованиях общей площадью 201 га. Читайте также: В Якутию для тушения лесных пожаров приедут 200 десантников и пожарных

07:30 Москва. Дарья Антонова © ИА REGNUM

08:09 На территории Тувы 2 июля ожидается сильная жара. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике, местами температура воздуха поднимется до 35 градусов тепла. Подробности в материале: Сильная жара надвигается на Туву

08:10 Причиной десятков пожаров, произошедших в Иркутской области за последние сутки, стали грозы. Во всяком случае, так утверждают в региональном правительстве. Читайте подробнее: Грозы стали причиной возникновения 55 пожаров в Приангарье