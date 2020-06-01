Ярославль, 1 июня, 2020, 12:02 — ИА Регнум. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов внес в областную думу отчет об исполнении бюджета региона за 2019 год. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Правительство Ярославской области

Доходы бюджета в прошлом году составили 68,9 млрд рублей, расходы — 69,8 млрд. Дефицит составил 873 миллиона рублей.

Несмотря на то, что доходы по сравнению с 2018 годом выросли на 1,6%, план по доходам был выполнен лишь на 94,5%. Невыполнение плана произошло из-за снижения поступлений от акцизов на пиво. Они упали на 17,2%, составив 5,5 млрд рублей.

«Объем реализации пива, произведенного на территории Ярославской области в 2019 году, составил 25,8 млн. дал, что меньше реализации 2018 года 7,4 млн. дал. Основной производитель пива (99,7%) — ярославский филиал ПК «Балтика». В целом по компании производство пива сократилось на 7,2%», — говорится в пояснительной записке к отчету об исполнении бюджета.

А вот доходы от акцизов на алкоголь увеличились более чем в 2 раза. Это связано с изменением норматива отчисления акциза в региональный бюджет с 50 до 80%. Аналогичная ситуация с акцизом на нефтепродукты, который вырос на 15% и составил 3,3 млрд рублей.

Существенное снижение показал и налог на имущество организаций — на 19,7% из-за исключения из налогооблагаемой базы движимого имущества. Потери от этого составили около 1,6 млрд рублей.